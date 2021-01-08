«Зюлте-Варегем» — «Роял Мускрон-Перувельц». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (09.01.2021)

9 января состоится встреча команд «Зюлте-Варегем» и «Роял Мускрон-Перувельц». Получится ли у хозяев поля заработать три очка? Ответ ищите в прогнозе аналитиков нашего ресурса.
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1 : 0
завершен
09 января 2021, 18:15
суббота
Ставки букмекеров
На данный поединок в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие котировки. Сыграть триумф «Зюлте-Варегем» можно за 1.90, ничья доступна на отметке 3.86, а победу «Мускрона» можно взять за 3.74.
Тотал в этом матче зафиксирован на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 1.69, а меньше за 2.29.
Форма команд
«Зюлте-Варегем» на протяжении двух последних игр приятно удивляет своими результатами – обыгран «Серкль Брюгге» (1:0) и «Эйпен» (3:2). Благодаря набранным 24 очкам клуб занял 12-е место в таблице.
У «Мускрона» в последних двух играх есть и поражение, и победа. Обыгран «Стандард» (1:0), поражение клуб потерпел от «Мехелена» со счетом 2:1.
Информация для ставок
- «Зюлте-Варегем» выиграл в пяти из 10 последних матчей
- «Мускрон» выиграл в четырех из 10 последних поединков
- У «Зюлте-Варегем» 26 забитых голов в текущем сезоне
Прогноз
По нашему мнению, у хозяев есть весомые шансы на победу, так как «Мускрон», несмотря на победную серию, дает соперникам создавать моменты у своих ворот. «Зюлте-Варегем» сумеет реализовать предоставленные им шансы, это поможет им набрать три очка.
Мы делаем ставку на победу «Зюлте-Варегем» за 1.90.
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