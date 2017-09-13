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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Итоговые таблицы групп ЛЧ!

вчера, 17:59

Пока Лига чемпионов лишь стартует, самое время заглянуть в будущее и сделать прогнозы. «Соккер.ру» сосредоточен на осенней стадии турнира, расставляя команды по местам.

Группа A

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Юнайтед». 2. «Бенфика». 3. ЦСКА. 4. «Базель».

Несмотря на вчерашнюю победу ЦСКА в Лиссабоне, прогноз остается неизменным. В некотором смысле даже на фарт – буду рад, если армейцы запрыгнут в плей-офф Лиги чемпионов, но и объективно один матч, в котором «Бенфика» владела игровым преимуществом и проиграла из-за неудачного стечения обстоятельств, не должен менять расклад коренным образом. «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом – вряд ли найдется много читателей, готовых с этим поспорить, а вот «Бенфика», ЦСКА и «Базель» могут финишировать в любом порядке. «Орлы» будут добавлять по ходу осени, армейцы – уставать, а «Базель» попытается стать чертиком из табакерки.

Что станет сенсацией? Невыход «Манчестер Юнайтед» из группы, три другие команды вполне могут обменяться строчками, и это не шокирует.

«Армейский» квартет. Между «дьяволами» и «орлами»

Группа B

Ставка «Соккер.ру»: 1. ПСЖ. 2. «Бавария». 3. «Андерлехт». 4. «Селтик».

В «Баварии» все не очень гладко, Анчелотти подвергается критике со всех сторон, игровые проблемы налицо, а ПСЖ переживает «медовый месяц» после подписания Неймара и Мбаппе. Возможно, этого запала не хватит на весну, и парижане привычно вылетят до полуфинала, но сейчас они на таком кураже, что способны даже «Баварию» с ее проблемами оставить за спиной. В борьбе за третью строчку ставлю на «Андерлехт» - вчера бельгийцы даже в меньшинстве покусывали мюнхенцев, а на фоне «Селтика» должны выглядеть просто более мастеровитым коллективом. Шотландцы могут предъявить характер и настырность? Это их право, пусть попробуют не остаться последними.

Что станет сенсацией? Если ПСЖ или «Бавария» промахнутся мимо дверей лифта, который поднимет их в плей-офф. Но разве такое возможно?

Квартет будущего победителя Лиги чемпионов

Группа C

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Атлетико». 2. «Челси». 3. «Рома». 4. «Карабах».

Безусловно, это еще одна группа, в которой английский клуб может финишировать на первой строчке, но прислушаемся к внутреннему голосу: бойцовский «Атлетико» имени Диего Симеоне, наделенный богатым опытом в Лиге чемпионов, на полкорпуса опередит лондонцев. Хорошая команда «Рома», жаль отправлять ее в Лигу Европы, но кто-то должен быть третьим. «Волки» попытаются замахнуться на выход из группы, но англичане и испанцы выглядят предпочтительнее. Единственное, в чем не может быть никаких сомнений: «Карабах» останется последним, даже если устроит парочку сенсационных ничьих на своем поле.

Что станет сенсацией? В квартете три сильных команды, так что если «Рома» поднимется и выпихнет кого-то из фаворитов в Лигу Европы, это будет любопытно, но вряд ли сенсационно. Только финиш «Карабаха» на любом месте, кроме последнего, заставит глаза округлиться.

Мастодонты и дебютант. Ещё один квартет для москвичей

Группа D

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Барселона». 2. «Ювентус». 3. «Спортинг». 4. «Олимпиакос».

Все-таки крупная победа «Барселоны» над «Ювентусом» меняет фаворита в борьбе за первую строчку, поэтому меняю прогноз, который был в представлении группы: каталонцы окажутся первыми, но «Юве» не составит труда занять второе место. «Олимпиакос» своей дырявой обороной в матче со «Спортингом» подтвердил статус аутсайдера квартета, причем лиссабонцы, которых отправляем в Лигу Европы, могут оказаться ближе ко второму месту и «Ювентусу», нежели к четвертой строчке и нулевой компенсации за борьбу.

Что станет сенсацией? Распределение ролей по двойкам – «верхней» и «нижней», очевидно, поэтому может шокировать только невыход «Барсы» или «Юве» в плей-офф.

«Барса», «Юве» и массовка

Группа E

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Ливерпуль». 2. «Севилья». 3. «Спартак». 4. «Марибор».

Еще один квартет с участием российского клуба, в котором есть надежда на второе место, но третье в силу комплекса причин выглядит более близким к «Спартаку», ведь для опережения «Ливерпуля» или «Севильи» придется прыгнуть выше головы. Впрочем, сначала надо «Марибор» оставить в хвосте, и в этом смысле сегодня «красно-белым» предстоит важнейшая игра. То же самое касается матча «Ливерпуля» и «Севильи», в котором мерсисайдцы должны подтвердить свой фаворитский статус домашней победой.

Что станет сенсацией? Непопадание «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов или «Марибор», который продлит себе выступление в еврокубках на весну.

«Красные», «белые» и «красно-белые»

Группа F

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Манчестер Сити». 2. «Наполи». 3. «Шахтёр». 4. «Фейноорд».

Столкновение тренерских гениев Гвардиолы и Сарри должно стать украшением группового этапа Лиги чемпионов, лично я с нетерпением жду матчей между «Манчестер Сити» и «Наполи» и ставлю на выход обеих этих команд в плей-офф. «Шахтер», скорее всего, останется третьим, но и это не гарантировано в случае бунта голландского чемпиона, который в этом прогнозе отправляется на последнюю строчку.

Что станет сенсацией? Непопадание «Манчестер Сити» в весеннюю стадию Лиги чемпионов или попадание туда «Фейеноорда».

​Денежный мешок и те, кто его побьют

Группа G

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Монако». 2. «РБ Лейпциг». 3. «Порту». 4. «Бешикташ».

Не самая статусная по звучности имен, зато довольно ровная группа, в которой непросто заранее распределить команды по местам, но сделать это нужно, раз взялись. Полуфиналиста предыдущего розыгрыша ставим во главу квартета, представитель Бундеслиги опередит португальцев, а «Бешикташ» останется последним. Но это все неточно, в этой группе возможны разные метаморфозы.

Что станет сенсацией? Да почти ничего не станет. Ну, «Монако» сильно удивит, если финиширует вне первой двойки, но и это вряд ли будет считаться громкой сенсацией после потери стольких лидеров.

Онлайн-игра. Драконы, торговцы и алхимики

Группа H

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Реал». 2. «Боруссия Дортмунд». 3. «Тоттенхэм». 4. АПОЭЛ.

Действующий победитель Лиги чемпионов не получил прогулочную группу во время жеребьевки, придется включаться в борьбу по защите титула уже осенью. Но «Реал» есть «Реал», да и на солидных противников настрой будет соответствующим, поэтому мадридцы не дадут усомниться в своем превосходстве. Шансы «Боруссии» и «Тоттенхэма» примерно равны, но просто в силу английской традиции неудачно играть в еврокубках выше поставим немцев. АПОЭЛ… А что АПОЭЛ? Есть иные варианты?

Что станет сенсацией? Невыход «Реала» в плей-офф Лигу чемпионов, или если киприоты окажутся выше четвертого места.

Чемпион Чемпионыч и его знакомые

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nba05
сегодня в 01:17
хаха
сейчас я бы поменял прогнозы
mavrid05
сегодня в 00:21
Онлайн-игра. Драконы, торговцы и алхимики ))


Чемпион Чемпионыч и его знакомые))
Viskas el Babselona
вчера в 23:06
ЦСКА опять займет 4 место в группе. Скриньте
Правдин Семён
вчера в 20:53
Мой прогноз на группу А:
1.МЮ-13
2.ЦСКА-7
3.Базель-6
4.Бенфика-3
ЦСКА один раз обыграет Базель и сыграет в ничью с МЮ.У Бенфики будет лишь одна победа-над ЦСКА в Москве.Это мне приснилось так)
LOpp ответил Павлюченко 13
вчера в 19:07
Павлюченко 13:
А: 1)МЮ 2)ЦСКА 3)Бенфика 4)Базель В: 1)Бавария 2)ПСЖ 3)Андерлехт 4)Селтик С: 1)Челси 2)Атлетико 3)Рома 4)Карабах D: 1)Барселона 2)Ювентус 3)Спортинг 4)Олимпиакос Е: 1)Ливерпуль 2)Севилья 3)Спартак 4)Марибор F: 1)МС 2)Наполи 3)Шахтер 4)Фейноорд G: 1)Лейпиг 2)Монако 3)Порту 4)Бешикташ Н: 1)Реал 2)Тоттенхэм 3)Боруссия 4)АПОЭЛ
почти со всем согласен, только Лейпциг высоко поставили. у них опыта нет игры в еврокубках, думаю 3 место в группе займут.
Александр Северный
вчера в 18:57
    ⒸⓊⓇⓉ ⒶⓃⒼⓁⒺ
    вчера в 18:34
    Порту не слабее Лейпцига. Хотя. на деле все и выяснится. Самая ровная группа G
    oFANATo
    вчера в 18:30
    Итоговые таблицы групп ЛЧ узнаем в декабре
    Чего гадать?
    Павлюченко 13
    вчера в 18:28
    А: 1)МЮ 2)ЦСКА 3)Бенфика 4)Базель
    В: 1)Бавария 2)ПСЖ 3)Андерлехт 4)Селтик
    С: 1)Челси 2)Атлетико 3)Рома 4)Карабах
    D: 1)Барселона 2)Ювентус 3)Спортинг 4)Олимпиакос
    Е: 1)Ливерпуль 2)Севилья 3)Спартак 4)Марибор
    F: 1)МС 2)Наполи 3)Шахтер 4)Фейноорд
    G: 1)Лейпиг 2)Монако 3)Порту 4)Бешикташ
    Н: 1)Реал 2)Тоттенхэм 3)Боруссия 4)АПОЭЛ
    МапС
    вчера в 18:23
    Много рассуждений. Написал бы проще, что ни один российский клуб из группы ЛЧ не выйдет, но попадёт в весеннюю стадию ЛЕ.
    MALOVAR ответил Skorp-winner
    вчера в 18:17
      MALOVAR
      вчера в 18:16
      Армейцев,думаю ,высоко поставили,чудес не бывает
      Красно Синий воин
      вчера в 18:15
      "Манчестер Юнайтед" выглядит явным фаворитом, а вот ЦСКА, "Бенфика" и "Базель" поспорят за вторую строчку в группе!
      Koenig Moryak.
      вчера в 18:05
        sihafazatron
        вчера в 18:03
        как давно я ждал лч,и вчера она начилась просто супер)
        Штиль
        вчера в 18:03
        Марибор сильнее же спартака))) Третье то займут)
        Monor
        вчера в 18:03
        Были же уже подобные статьи с прогнозами по группам... соккер, к чему самих себя дублировать?
        Skorp-winner
        вчера в 18:03
        Пожалуй в группе E, такая расстановка должна быть! «Ливерпуль». 2. «Севилья». 3. «Марибор». 4. «Спартак». гы-гы
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