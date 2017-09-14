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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Страх и ненависть. Главная беда клубов РФПЛ

сегодня, 12:17

Вы не задумывались, почему ведущие российские команды с незавидным постоянством превращаются в тыкву в еврокубковых матчах? «Соккер.ру» ищет ответ на вечный вопрос.

ЦСКА владеет мячом меньше трети игрового времени в матче с «Бенфикой», хотя и оправдывает свое выступление победой. «Марибор», чей состав оценивается чуть ли не в десять раз дешевле, чем у «Спартака», наносит четверть сотни ударов по воротам чемпионов России и продолжительными отрезками доминирует на поле. Сильный на внутренней арене «Зенит» неоднократно выходил на поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, особенно на выезде, закомплексованным и с трясущимися коленками, что оборачивалось триумфами АПОЭЛа, «Аустрии» и «Андерлехта», не говоря о более статусных противниках. Почему же российские команды часто так боязливо и неумело играют в футбол на международной арене?

Менталитет РФПЛ. Результат в святом углу

Хоть и сам наблюдаю за матчами Российской Премьер-Лиги чаще, чем за поединками любого другого национального чемпионата, прекрасно понимаю отечественных поклонников АПЛ, Примеры, Бундеслиги или Серии A, которые на внутреннее первенство смотрят свысока. Да, тут все свое родное, но сложно винить людей, которые выбирают качественное шоу взамен второсортным спектаклям бродячих трупп. И дело здесь не только в том, что у нас не играют такие звезды, как в Англии или Испании, просто подход к футболу в РФПЛ особенный. В нем слишком много от спорта – то есть исключительно борьбы за результаты/очки/места в таблице, но слишком мало от творчества. «Игра забудется, результат останется», - вот наш главный лозунг. В списке приоритетов большинства наших команд на первом месте идет счет на табло, неважно какими средствами он добывается, хоть левыми пенальти, а будет ли при этом показана содержательная игра – вопрос второстепенный.

Все футбольное сообщество России принимает эту философию и считает единственно верной, даже в спортивных СМИ центром притяжения всех обсуждений являются исключительно результаты матчей, зрелищной составляющей уделяется меньше внимания. Единственный клуб «наоборот» - «Краснодар», чей владелец мечтает о зрелищной игре, выглядит белой вороной, да и сами «быки», вопреки своим принципам, вынуждены заглядывать в партитуру стаи. Во всех чемпионатах найдутся антифутбольные команды «дровосеков», но в РФПЛ более или менее все заняты поисками примитивных маршрутов к честным или относительно честным победам, в схватках с точно такими по менталитету противниками. Это делает игру кастрированной, а словосочетание «российский футбол» - фразеологизмом, обозначающим особую разновидность спорта №1 на шестой части суши.

Кривое зеркало

И после этого стоит ли удивляться, что скромный по европейским и российским меркам словенский клуб, который по уровню состава и финансовым возможностям стоит на одном уровне с аутсайдерами РФПЛ, шатает чемпиона России так, что с того «едва трусы не слетают». Это выражение словенского обозревателя из отчета о матче в Мариборе, и с ним сложно спорить, ведь в концовке встречи «Спартак» дрожал осиновым листочком на ветру, будто напротив был не «Марибор», а, как минимум, ряженая им «Севилья» или «Ливерпуль». Главная проблема, подчеркну, в головах и том самом патогенном менталитете РФПЛ. Во внутреннем чемпионате соперник схожего уровня заранее признал бы «красно-белых» фаворитом и добровольно отказался бы от инициативы, рассчитывая на преимущества игры вторым номером. Система изначально заточена под то, что каждый знает свое место, подавляющее большинство матчей складывается, исходя из номинальной расстановки сил и с помощью выработанной годами «системы реверансов».

Словенцы – выходцы из другой футбольной среды, для них российский чемпион не авторитет, а наглости этим ребятам не занимать. Они не станут по своей воле отказываться от футбола: дают играть – играй, бьют – держи удар. Нужно было бить и добивать – так почти во всем мире фавориты доказывают свое превосходство, иногда при этом не могут забить и нарываются на контратаки или стандарты, от этого никто не застрахован, пример «Бенфики» и ЦСКА перед глазами. Но в «Спартаке» пока только Каррера может хватать переводчика за горло, его команде эта способность не передалась. В кривом зеркале российского футбола приветствуется и считается нормой желание «сохраниться» на достигнутой по ходу матча высоте. Знаете, как в детской игре – нужно сложить руки над головой в виде перевернутого знака «V» (то есть победы, угадываете символизм?) и прокричать: «Мы в домике!». Жаль, что европейские соперники, варвары такие, плюют на это мудрое правило и постоянно норовят сравнять наши теремки с землей. 

Техническая деградация

Если читали предыдущие пункты по диагонали, то вывожу их основную мысль: дух российского футбола болен, мы очень хотим побеждать, буквально грезим результатами и готовы ради них на все или почти все. Но при этом нашим командам лень (хотя тут больше подойдет более жесткое сленговое словечко – западло) играть красиво, содержательно, с чувством собственного достоинства и, если оно в наличии, превосходства. Это сейчас не только к «Спартаку» относится, хотя он дал свежий повод. Взявший три титула за четыре года в РФПЛ ЦСКА трусливо оставался на последних местах в лигочемпионских группах, бережно пряча свою голову в кусты. «Зенит» Спаллетти рвал всех на внутренней арене, но в еврокубках его запросто можно было напугать «Осером», «Малагой», «Твенте», АПОЭЛом или «Базелем».

Очевидно, поражающий сознание вирус РФПЛ со временем переносится на саму игру, потому что некоторые навыки футболистов используются все реже, что в конечном итоге ведет к деградации. Этот процесс пагубно влияет на легионеров, заставляет их «деревенеть», лишь единицы вроде Халка или Промеса находят в себе силы бороться с системой, что же касается российских игроков, то они воспитывались в системе, где уже на детско-юношеском уровне делается ставка на командный результат, а не на развитие индивидуальных качеств. Стоит ли удивляться, что техническая оснащенность наших команд в матчах в международных матчах перманентно ужасает? Техника работы с мячом, культура паса, дриблинг – все эти элементы словно атрофированы и не развиваются за ненужностью.

Самые техничные лиги Европы

Средние европейские команды зачастую технически оснащены лучше наших ведущих коллективов, чьи футболисты боятся лишний раз пойти в обводку и задумываются перед тем, как отдать пас. Признайтесь, у вас тоже возникало чувство в еврокубковых матчах, будто команды из РФПЛ играют в валенках. Помните, когда Самуэль Это’О перешел из «Анжи» в «Челси», Жозе Моуриньо говорил, что звездному форварду потребуется время, чтобы прийти в себя после чемпионата России. Российский футбол не нацелен на раскрытие потенциала игроков, которым он предлагает быть обрубленными версиями самих себя. Сильные футболисты в такой среде теряют мотивацию и деградируют, зато это чудесное место для приспособленцев и доморощенных «звезд», которые не нужны клубам из ведущих чемпионатов. Потому что играют в какую-то свою игру, смутно похожую на футбол, о чем очередной «гранд» в лице «Марибора» нам добросовестно напомнил

«Марибор» не прощает. 5 уязвимостей «Спартака»

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Все комментарии
castromen
сегодня в 14:39
Интересно смотреть в ЕК - Ростов,Рубин,Краснодар.
dargo
сегодня в 14:19
Не надо спартаковские болезни и недостатки распространять на все клубы, у нас ЦСКА, Зенит, Краснодар, Рубин и Ростов в норме и хватит с больной головы на здоровую – это уже надоедает
Правдин Семён
сегодня в 14:13
Так и есть.
mat73
сегодня в 14:02
Хорошая статейка, правдивая и реалистичная)))
Спагетти ответил cska.78
сегодня в 13:59
А кто цска постоянно занимающее 4 место в группе?
бибра
сегодня в 13:51
В ЛЧ самоотдача Ростова доставляла, 6 матчей - 6 праздников.
А от просмотра Спартака, особенно после пропущенного гола, вся радость ушла.
cska.78
сегодня в 13:47
Спартак тыква, которая ни разу не побеждала!
Aris
сегодня в 13:42
Главная беда российского футбола - это бешеные деньги, украденные у народа, переведенные в офшоры и выданные жирным котам.....
Налоги не платят, играть не хотят...
ПОЗОР
revertor
сегодня в 13:42
    альсато
    сегодня в 13:35
    Уважаемые господа, с soccera! Уйду я от Вас! Злые Вы!
    Владимир Дыкин
    сегодня в 13:29
    Автор не хочет понимать, что наши титулованные в РФПЛ клубы эти самые титулы "завоевывают", зачастую, при протекции околофутбольных чиновников.
    В итоге:
    "Взявший три титула за четыре года в РФПЛ ЦСКА трусливо оставался на последних местах в лигочемпионских группах, бережно пряча свою голову в кусты. «Зенит» Спаллетти рвал всех на внутренней арене, но в еврокубках его запросто можно было напугать «Осером», «Малагой», «Твенте», АПОЭЛом или «Базелем».
    альсато ответил Казанский
    сегодня в 13:28
    Казанский:
    А почему у ЦСКА как у лошади на свадьбе..голова в цветах,а зад в мыле?)))
      Казанский ответил альсато
      сегодня в 13:19
      альсато:
      Ты все не уймешься?))) Да откуда тебе " штатскому" знать: "Либо грудь в крестах-либо голова в кустах")))!
      А почему у ЦСКА как у лошади на свадьбе..голова в цветах,а зад в мыле?)))
      альсато ответил Казанский
      сегодня в 13:18
      Казанский:
      Взявший три титула за четыре года в РФПЛ ЦСКА трусливо оставался на последних местах в лигочемпионских группах, бережно пряча свою голову в кусты. --------------------- +1000500)))
        за ответил Jum13
        сегодня в 13:10
        Jum13:
        Судя по картинке главная беда - Глушаков
        Судя по содержанию, главная трусливая команда - ЦСКА.
        Пифия
        сегодня в 13:06
        Мне кажется российским игрокам старше 27 лет вообще нечего делать в РФПЛ . Условно какой то Глушаков не может играть с горящими глазами , потому что непонятки с контрактом . Или же пример выходит Жеммалединов и делает результат . У нас столько пассива в лице каких то Анюковых , и т.п. Пусть играют , если конечно хотят условно в странах СНГ , или там где их уровень .
        Казанский
        сегодня в 12:58
        Взявший три титула за четыре года в РФПЛ ЦСКА трусливо оставался на последних местах в лигочемпионских группах, бережно пряча свою голову в кусты.
        ---------------------
        +1000500)))
        альсато
        сегодня в 12:57
        Нам (СКА Хабаровск) бы Ваши проблемы!)))
        Zimka
        сегодня в 12:55
        Ну поиграл Краснодар весело и где он теперь? Может ЦСКА должен играть в прессинг с 35 летними защитниками, что бы к октябрю из-за травм одна молодежь играла? спартак пытался вчера играть весело, но только если бы это был не Марибор, а клуб выше то через огромные дыры во флангах получил бы целую авоську, есть простое правило - уступаешь в классе - отдаёшь мяч сопернику - играешь на контратаках, лучше никто ничего не придумал.
        vitechechek ответил Sunchees
        сегодня в 12:50
        Sunchees:
        Главная беда клубов РФПЛ - это отсутствие желания развиваться. Если раньше мы проигрывали из-за низкого уровня тренеров и игроков (кстати, не всегда ведь проигрывали, тот же Спартак в группах иногда неплохо выступал), то сейчас мы проигрываем потому что в РФПЛ нет условий для развития игроков. Иностранцы не прогрессируют из-за низкого уровня лиги, а россияне - из-за лимита. Но тем удивительнее факт, что мы каким-то образом все выше и выше в таблице коэффициентов.
        Попробую разрушить твое удивление, все выше и выше в таблице коэффициентов мы благодаря Лиге Европы.
        Медив
        сегодня в 12:49
        Да лан, рейтинг УЕФА показывает, что российские клубы играют даже лучше, чем в теории должны были быть. Просто характерная национальная черта - это завышенные ожидания, превращение любой мало-мальской неудачи в трагедию и отсутствие позитива в любых ситуациях.
        Serg_Diamond
        сегодня в 12:45
        Ну не надо ныть, у меня в этом сезоне есть надежда на ЦСКА Ганчаренко. Да, нет звезд, есть проблемы со скамейкой, но есть командный дух, хорошая мотивация ключевых игроков, сыгранный состав, хороший моральный климат в команде и воля к победе. А хорошая организация игры, как известно, частенько бьет класс соперника.
        feelgood125
        сегодня в 12:45
        Про что кино?
        cska plus
        сегодня в 12:44
        Согласен на сей раз с Чистяковым.
        Sunchees
        сегодня в 12:42
        Главная беда клубов РФПЛ - это отсутствие желания развиваться. Если раньше мы проигрывали из-за низкого уровня тренеров и игроков (кстати, не всегда ведь проигрывали, тот же Спартак в группах иногда неплохо выступал), то сейчас мы проигрываем потому что в РФПЛ нет условий для развития игроков. Иностранцы не прогрессируют из-за низкого уровня лиги, а россияне - из-за лимита.
        Но тем удивительнее факт, что мы каким-то образом все выше и выше в таблице коэффициентов.
        maldalik
        сегодня в 12:37
        Ага именно поэтому "антифутбольный" Ростов смотрелся неплохо на евроарене...
        oFANATo
        сегодня в 12:37
        Чистяков, потому, что Слуцкий был прав.
        Jum13
        сегодня в 12:36
        Судя по картинке главная беда - Глушаков
        cska plus
        сегодня в 12:35
        Снова это рыло повесили в центре страницы.
        за
        сегодня в 12:27
        Резюмирую Чистякова: все плохо!! )))
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