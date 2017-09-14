Страх и ненависть. Главная беда клубов РФПЛ

Вы не задумывались, почему ведущие российские команды с незавидным постоянством превращаются в тыкву в еврокубковых матчах? «Соккер.ру» ищет ответ на вечный вопрос.

ЦСКА владеет мячом меньше трети игрового времени в матче с «Бенфикой», хотя и оправдывает свое выступление победой. «Марибор», чей состав оценивается чуть ли не в десять раз дешевле, чем у «Спартака», наносит четверть сотни ударов по воротам чемпионов России и продолжительными отрезками доминирует на поле. Сильный на внутренней арене «Зенит» неоднократно выходил на поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы, особенно на выезде, закомплексованным и с трясущимися коленками, что оборачивалось триумфами АПОЭЛа, «Аустрии» и «Андерлехта», не говоря о более статусных противниках. Почему же российские команды часто так боязливо и неумело играют в футбол на международной арене?

Менталитет РФПЛ. Результат в святом углу

Хоть и сам наблюдаю за матчами Российской Премьер-Лиги чаще, чем за поединками любого другого национального чемпионата, прекрасно понимаю отечественных поклонников АПЛ, Примеры, Бундеслиги или Серии A, которые на внутреннее первенство смотрят свысока. Да, тут все свое родное, но сложно винить людей, которые выбирают качественное шоу взамен второсортным спектаклям бродячих трупп. И дело здесь не только в том, что у нас не играют такие звезды, как в Англии или Испании, просто подход к футболу в РФПЛ особенный. В нем слишком много от спорта – то есть исключительно борьбы за результаты/очки/места в таблице, но слишком мало от творчества. «Игра забудется, результат останется», - вот наш главный лозунг. В списке приоритетов большинства наших команд на первом месте идет счет на табло, неважно какими средствами он добывается, хоть левыми пенальти, а будет ли при этом показана содержательная игра – вопрос второстепенный.

Все футбольное сообщество России принимает эту философию и считает единственно верной, даже в спортивных СМИ центром притяжения всех обсуждений являются исключительно результаты матчей, зрелищной составляющей уделяется меньше внимания. Единственный клуб «наоборот» - «Краснодар», чей владелец мечтает о зрелищной игре, выглядит белой вороной, да и сами «быки», вопреки своим принципам, вынуждены заглядывать в партитуру стаи. Во всех чемпионатах найдутся антифутбольные команды «дровосеков», но в РФПЛ более или менее все заняты поисками примитивных маршрутов к честным или относительно честным победам, в схватках с точно такими по менталитету противниками. Это делает игру кастрированной, а словосочетание «российский футбол» - фразеологизмом, обозначающим особую разновидность спорта №1 на шестой части суши.

Кривое зеркало

И после этого стоит ли удивляться, что скромный по европейским и российским меркам словенский клуб, который по уровню состава и финансовым возможностям стоит на одном уровне с аутсайдерами РФПЛ, шатает чемпиона России так, что с того «едва трусы не слетают». Это выражение словенского обозревателя из отчета о матче в Мариборе, и с ним сложно спорить, ведь в концовке встречи «Спартак» дрожал осиновым листочком на ветру, будто напротив был не «Марибор», а, как минимум, ряженая им «Севилья» или «Ливерпуль». Главная проблема, подчеркну, в головах и том самом патогенном менталитете РФПЛ. Во внутреннем чемпионате соперник схожего уровня заранее признал бы «красно-белых» фаворитом и добровольно отказался бы от инициативы, рассчитывая на преимущества игры вторым номером. Система изначально заточена под то, что каждый знает свое место, подавляющее большинство матчей складывается, исходя из номинальной расстановки сил и с помощью выработанной годами «системы реверансов».

Словенцы – выходцы из другой футбольной среды, для них российский чемпион не авторитет, а наглости этим ребятам не занимать. Они не станут по своей воле отказываться от футбола: дают играть – играй, бьют – держи удар. Нужно было бить и добивать – так почти во всем мире фавориты доказывают свое превосходство, иногда при этом не могут забить и нарываются на контратаки или стандарты, от этого никто не застрахован, пример «Бенфики» и ЦСКА перед глазами. Но в «Спартаке» пока только Каррера может хватать переводчика за горло, его команде эта способность не передалась. В кривом зеркале российского футбола приветствуется и считается нормой желание «сохраниться» на достигнутой по ходу матча высоте. Знаете, как в детской игре – нужно сложить руки над головой в виде перевернутого знака «V» (то есть победы, угадываете символизм?) и прокричать: «Мы в домике!». Жаль, что европейские соперники, варвары такие, плюют на это мудрое правило и постоянно норовят сравнять наши теремки с землей.

Техническая деградация

Если читали предыдущие пункты по диагонали, то вывожу их основную мысль: дух российского футбола болен, мы очень хотим побеждать, буквально грезим результатами и готовы ради них на все или почти все. Но при этом нашим командам лень (хотя тут больше подойдет более жесткое сленговое словечко – западло) играть красиво, содержательно, с чувством собственного достоинства и, если оно в наличии, превосходства. Это сейчас не только к «Спартаку» относится, хотя он дал свежий повод. Взявший три титула за четыре года в РФПЛ ЦСКА трусливо оставался на последних местах в лигочемпионских группах, бережно пряча свою голову в кусты. «Зенит» Спаллетти рвал всех на внутренней арене, но в еврокубках его запросто можно было напугать «Осером», «Малагой», «Твенте», АПОЭЛом или «Базелем».

Очевидно, поражающий сознание вирус РФПЛ со временем переносится на саму игру, потому что некоторые навыки футболистов используются все реже, что в конечном итоге ведет к деградации. Этот процесс пагубно влияет на легионеров, заставляет их «деревенеть», лишь единицы вроде Халка или Промеса находят в себе силы бороться с системой, что же касается российских игроков, то они воспитывались в системе, где уже на детско-юношеском уровне делается ставка на командный результат, а не на развитие индивидуальных качеств. Стоит ли удивляться, что техническая оснащенность наших команд в матчах в международных матчах перманентно ужасает? Техника работы с мячом, культура паса, дриблинг – все эти элементы словно атрофированы и не развиваются за ненужностью.

Самые техничные лиги Европы

Средние европейские команды зачастую технически оснащены лучше наших ведущих коллективов, чьи футболисты боятся лишний раз пойти в обводку и задумываются перед тем, как отдать пас. Признайтесь, у вас тоже возникало чувство в еврокубковых матчах, будто команды из РФПЛ играют в валенках. Помните, когда Самуэль Это’О перешел из «Анжи» в «Челси», Жозе Моуриньо говорил, что звездному форварду потребуется время, чтобы прийти в себя после чемпионата России. Российский футбол не нацелен на раскрытие потенциала игроков, которым он предлагает быть обрубленными версиями самих себя. Сильные футболисты в такой среде теряют мотивацию и деградируют, зато это чудесное место для приспособленцев и доморощенных «звезд», которые не нужны клубам из ведущих чемпионатов. Потому что играют в какую-то свою игру, смутно похожую на футбол, о чем очередной «гранд» в лице «Марибора» нам добросовестно напомнил.

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