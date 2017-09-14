Н’Дойе, позор ЦСКА, русский миллионер. Соперники «Зенита» и «Локо» в фактах

Вслед за Лигой чемпионов стартует групповой этап Лиги Европы. «Локо» и «Зенит» начинают матчами в Дании и Македонии, а «Соккер.ру» рассказывает интересности о противниках.

«Копенгаген» (Дания) - 54 место в рейтинге УЕФА

Четвертьвековой

«Копенгаген» - очень молодой клуб по меркам современного футбола, он на год младше «Анжи» и на пару лет старше «Амкара». Днем основания считается 1 июля 1992 года, когда было объявлено о слиянии двух столичных команд – старейшего клуба континентальной Европы КБ («Копенгаген Болдклаб»), появившегося на свет в 1876 году, и Б-1903, чей год рождения отмечен в названии. Современный «Копенгаген» - клуб с собственной историей, не являющий правопреемником предков. В этом году «львы» отмечают четвертьвековой юбилей своего самостоятельного существования, и за 25 лет они успели сделать немало! Выиграли 12 чемпионство, 8 Кубков Дании, выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Старые знакомые

«Копенгаген» и «Локомотив» уже встречались между собой в рамках турнира, главным призом которого является Кубок УЕФА. 29 ноября 2007 года датчане гостили в Москве и увезли из столицы России минимальную победу, единственный гол с пенальти провел Норстранн. Согласно тогдашнему регламенту Кубка УЕФА, в групповом этапе выступали пять команд, игравшие между собой в один круг. В итоге, «Локомотив» остался на последнем месте в квинтете, а «Копенгаген» финишировал на строчку выше, из группы ни те, ни другие не вышли. В составе железнодорожников не осталось футболистов, которые застали ту встречу, зато Уильям Квист и Микаэль Антонссон помнят, как побеждать «Локомотив». Оба отлучались из Дании в топ-чемпионаты, но вернулись и снова защищают цвета «Копенгагена». То же самое касается и тренера Столе Сольбаккена, под чьим руководством была добыта та победа в Черкизово: норвежский наставник успел потренировать «Кельн» и «Вулверхэмптон», но сейчас он снова во главе «львов».

Даме Н’Дойе

Поклонники «Локомотива» с теплотой вспоминают сенегальского форварда, выступавшего в составе московского клуба на протяжении трех сезонов. Стоит напомнить, что в «Локо» Н’Дойе перешел именно из «Копенгагена», а его трансфер обошелся в 5 миллионов евро. Даме с 82 голами является лучшим бомбардиром в истории «львов», дважды он выигрывал снайперские забеги в чемпионате Дании, в двух сезонах в составе «Локомотива» становился самым результативным игроком команды. Мощная фигура, связывающая сегодняшних противников.

Клиническая смерть Сольбаккена

Отдельной реплики заслуживает главный тренер «Копенгагена». Столе – культовый тренер столичного клуба, под его руководством «львы» выиграли семь чемпионских титулов и выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Но Сольбаккен отметился в «Копенгагене» и в качестве футболиста. Играл недолго – провел всего 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами, а потом стал жертвой инцидента, который, к счастью, не обернулся трагедией. Во время одной из тренировок у 33-летнего на тот момент норвежского полузащитника случился сердечный приступ, прибывшие медики диагностировали у Столе клиническую смерть, но футболиста удалось спасти. Как выяснилось, причиной приступа стал врожденный порок сердца, который не был обнаружен ранее. Сольбаккену поставили кардиостимулятор, он вынужден был повесить бутсы на гвоздь, но впоследствии, уже с тренерской скамейки, сполна компенсировал «Копенгагену» свой неизбежный уход из команды в 2001 году.

Копа дель Соль

До того, как «Спартак» в нынешнем году завоевал чемпионство и Суперкубок России его несколько лет троллили единственным трофеем, появившимся в музее за долгие годы – Копа дель Соль или Кубком Солнца. Так вот, «Копенгаген» поучаствовал в победе москвичей, уступив им в финале третьего розыгрыша, состоявшегося в 2012 году. Единственный мяч в той встрече со штрафного забил Николас Пареха, ныне выступающий за «Севилью».

«Вардар» (Македония) – 269 место в рейтинге УЕФА

Провал ЦСКА

В начале века юных болельщиков ЦСКА пугали двумя страшилками со злодеями «Мольде» и «Вардаром» в главных ролях. Проиграв «Золотой матч» «Локомотиву» в 2002-м году армейцы следующей осенью шли к своему первому российскому чемпионству и параллельно пробивались в основную сетку Лиги чемпионов через сито квалификации, но встретили на своем пути непреодолимый барьер в лице македонского «Вардара», чей годовой бюджет был меньше суммы, заплаченной за трансфер Ивицы Олича. Армейцы проиграли на своем поле 1:2 и не смогли исправиться на выезде, разойдясь с противником ничьей 1:1.

10 поучительных европейских провалов

Землетрясение

Регион реки Вардар известен своей сейсмической активностью. В 1963 году в Скопье произошло разрушительное землетрясение магнитудой в 7 баллов. Город лежал в руинах, 1070 человек погибли, около 3000 получили ранения. Футбольный клуб «Вардар», выступавший до этого в цветах «Спартака», решил в память о жертвах заменить белый цвет на траурный черный. С тех пор «Вардар», как «Милан», - «красно-черный» (црвено-црни).

Флагман

Российским клубам везет на встречи с гегемонами своих стран. Как и «Копенгаген» в Дании, «Вардар» является флагманом македонского футбола. «Красно-черным» принадлежит рекорд по числу завоеванных чемпионств, титул оказывался в распоряжении «Вардара» десять раз, причем соперник «Зенита» выиграл пять из шести последних первенств Македонии. «Вардар» - единственный клуб, никогда не покидавший элитный футбольный дивизион своей страны. В одном из сезонов «красно-черные» прошли весь сезон без поражений, а итоговая разница забитых и пропущенных мячей достигла фантастической отметки «+103 гола».

Русский след

Владелец «Вардара» - российский бизнесмен Сергей Самсоненко, он родом из Ростова-на-Дону и является основателем известной букмекерской компании. В Македонии он сначала взял под контроль женскую и мужскую гандбольные команды «Вардара», которые под его руководством добились успехов, после этого российский бизнесмен приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба. К одному из чемпионств (сезон 2014/2015) «Вардар» привел Сергей Андреев. Прошедшим летом состав «Вардара» пополнил российский форвард Максим Максимов, но против «Зенита» он не сыграет из-за бюрократических проблем с трансфером.

Зенитовские македонцы

В составе «Зенита» выступали два македонских футболиста. Драган Чадиковски недолго оставался на берегах Невы, нападающий второго темпа проиграл конкуренцию Андрею Аршавину и перешел в «Марибор». А вот полузащитник Величе Шумиликоски провел больше полусотни матчей в составе «сине-бело-голубых», как пишут в македонской прессе накануне матча: «Был частью футбольного поколения, из которого вырос мощный „Зенит“. Величе, кстати, в своем интервью выразил желание посетить прекрасный город Санкт-Петербург и взглянуть на новый стадион „Зенита“, а „Вардару“ пожелал занять второе место в группе вслед за питерцами, в чьем успехе он не сомневается, восхищаясь кадровыми и финансовыми возможностями российского клуба.