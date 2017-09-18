Схемотехника. Тактические модели клубов РФПЛ

Треть чемпионата России миновала, обозначились фавориты сезона, неудачники, гордые «андердоги» и главные претенденты на вылет. «Соккер.ру» раскрывает тактические карты команд.

«Зенит»: 4-4-2 (2 матча: 2В); 4-3-3 (4В, 1Н); 4-2-3-1 (1Н).

Лидер чемпионата и единственный клуб, который сохраняет нолик в графе «поражения», «Зенит» свой матч десятого тура проведет сегодня, однако Роберто Манчини уже достаточно наглядно продемонстрировал свои тактические предпочтения. Итальянец – редкий тренер РФПЛ, который не ищет упоения в схеме с тремя центральными защитниками, хотя после приобретения Мевли такая опция имеется. Локальное использование тактики 3-5-2 возможно, постоянное – вряд ли, ведь состав сформирован не под эту модель. Роберто сразу поставил в предпоследней линии четверку и занялся поисками оптимального сочетания в атаке. Сначала небезуспешно использовал схему 4-4-2, в которой Кокорин играл на фланге, а Дзюба – в центре нападения. Потом Артем сел на лавку, а Александр занял место ударного форварда, рядом с которым могут играть Дриусси, Шатов, Ригони и Полоз. 4-3-3 – основная расстановка «Зенита» на сегодняшний день, против «Ростова» питерцы сыграли 4-2-3-1 – единственный раз в сезоне, но эта модель не помогла взломать донские редуты.

«Локомотив»: 3-4-2-1 (8 матчей: 6В, 2Н); 4-2-3-1 (1П).

Семин стал ярким приверженцем схемы игры с тремя центральными защитниками. Лишь в одном из девяти матчей нового сезона «Локо» сыграл по схеме с четырьмя защитниками и в этой встрече потерпел свое единственное поражение – от «Тосно», что окончательно укрепило позиции схемы 3-4-2-1 – довольно редкую разновидность знакомой тактики. Юрий Павлович отталкивается от состава, «двойка» в тактике – это Фернандеш и Миранчук, действующие под центральным нападающим. Возможно, после возвращения Ари из лазарета увидим схему 3-5-2, которая в нынешних условиях нерентабельна из-за дефицита форвардов. А предпоследнюю линию качественно укрепит Чорлука, который также продолжает восстановление после травмы.

«Краснодар»: 4-3-3 (10 матчей: 6В, 3Н, 1П).

Завидную тактическую стабильность проявляет «Краснодар», всегда играющий по одной схеме. Это и не удивительно, ведь философия клуба кричит об атакующем футболе, следовательно, «быки» в выборе тактики исходят из собственных потребностей и не стремятся отталкиваться от соперников. В «Краснодаре» считают, что схема 4-3-3 наилучшим образом раскрывает созидательный потенциал команды, что подтверждается 17-ю забитыми голами – лучшая результативность в РФПЛ по итогам неполных 10-ти туров. «Зенит» и «Локо» сегодня могут настичь или даже опередить краснодарцев по этому показателю, но это не отменит того факта, что у дружины Шалимова одна из лучших атак в чемпионате России.

ЦСКА: 3-5-2 (10 матчей: 6В, 1Н, 3П).

У «армейцев» под руководством Виктора Ганчаренко постоянство другого рода: белорусский тренер строго придерживается тактики с тремя центральными защитниками, под которую ЦСКА заточен в нынешнем составе и не собирается менять свои приоритеты. При этом эпизодически, по ходу встреч, «армейцы» готовы к переходу на игру в два центральных защитника, чтобы повысить свой атакующий потенциал. В частности, за счет такого хода Виктор Михайлович и его команда перевернули ход дерби со «Спартаком» и вырвали победу. Во многом за счет тактики ЦСКА решает проблему с отсутствием забивного центрального нападающего, в атаке «красно-синих» по ходу этого Витиньо составляли компанию Чалов, Оланаре, Жамалетдинов и даже Дзагоев.

«Ростов»: 5-4-1 (9 матчей: 3В, 4Н, 2П); 4-2-3-1 (1В).

После ухода Курбана Бердыева и водружения Леонида Кучука на тренерский мостик «Ростов» не отказался от использования трех центральных защитников, правда, прочтение этой схемы у белорусского специалиста иное. Если предшественник стабильно формировал пару форвардов, имея в своем распоряжении Бухарова, Полоза и Азмуна, то Кучук выдвигает вперед только одного нападающего, насыщает центр поля и создает «двухслойные» фланги. Таким образом, Паршивлюк и Устинов действуют по формуле стандартных крайних защитников, их нельзя назвать латералями. Лишь однажды Леонид Станиславович избрал тактику с четверкой в предпоследней линии, это помогло взять верх над «Динамо». Кучук определился с основной схемой, но эпизодически тренер, въедливо изучающий игру противников, будет прибегать к таким решениям в силу локальных причин.

Феномен «Ростова». Расчёт и отвага

«Рубин»: 3-5-2 (10 матчей: 4В, 2Н, 4П).

Не все пока получается у Бердыева в родном «Рубине», нужно время, чтобы идеи проросли и укоренились, а взаимодействия были доведены до автоматизма. Но у Курбана Бекиевича, как и всегда, есть план, которого он строго придерживается. Опытный тренер знает, чего хочет: «Рубин» целенаправленно и методично наигрывает схему 3-5-2, которая ныне в фаворе у Бердыева. Здесь сложно ожидать тактических метаморфоз, «Рубин» вы всегда узнаете по походке.

«Ахмат»: 3-4-3 (6 матчей: 4В, 2П); 3-5-2 (2 матча: 2П); 4-2-3-1 (1Н); 4-4-2 (1Н).

«Ахмат» - в числе самых разнообразных с точки зрения тактики коллективов РФПЛ, и объяснение на поверхности: летом грозненцев возглавил Кононов, новый тренер подбирает наиболее эффективную схему. Очевидно, что изначально Олег Георгиевич вдохновлялся идеями Антонио Конте, который сделал «Челси» чемпионом Англии, используя модель 3-4-3, были попытки сыграть 3-5-2 – обе неудачные, а в последних двух матчах «Ахмат» перешел на игру с четверкой защитников предпоследней линии (4-2-3-1 и 4-4-2), в результате, добился двух ничьих. Пока сложно сказать, завершатся ли эксперименты, когда Кононов найдет оптимальную тактику, либо «Ахмат» станет командой-интерпретатором с «плавучей» схемой, которая подбирается каждый раз в зависимости от стиля оппонента и готовности футболистов.

«Спартак»: 4-4-2 (2 матча: 1В, 1Н); 4-2-3-1 (5 матчей: 1В, 1Н, 3П); 3-5-2 (3 матча: 1В, 2Н).

Например, для действующего чемпиона России тактическая неустойчивость стала фирменным знаком, только если по ходу прошлого сезона умелое применение разных схем под разных противников давало результат, то сейчас это больше напоминает шараханье. «Спартак» начинал сезон с Зе Луишем и Луисом Адриано в атаке, играя по суперагрессивной схеме 4-4-2, которая превращалась в 4-2-4, когда команда атаковала. Потом «Спартак» перестроился на более сбалансированную тактику 4-2-3-1, действуя по которой, потерпел три поражения в пяти матчах. Наконец, Массимо Каррера добрался до любимой расстановки с тремя центральными защитниками, с которой пока не проигрывал, но ничьи со СКА и «Тосно» сродни поражениям. В общем, вы и сами прекрасно понимаете, что «Спартак» страдает не из-за выбора игровой модели.

10 тактических вопросов Массимо Каррере

«Урал»: 4-2-3-1 (10 матчей: 2В, 7Н, 1П).

Самый миролюбивый клуб РФПЛ демонстрирует достойную лидеров тактическую линию поведения: «Урал» всегда играет по одной модели, не скачет со схемы на схему и не пытается подстраиваться. Это объясняется тем, что Тарханов – тренер старой школы, делающий ставку на стабильность вместо непредсказуемости.

«Арсенал»: 4-1-4-1 (4 матча: 4П); 4-4-2 (1В), 4-2-3-1 (5 матчей: 2В, 2Н, 1П).

Миодраг Божович в «Арсенале» недавно, поэтому на первоначальном этапе работы был неизбежен поиск игрового баланса. Черногорский специалист пытался найти священный Грааль в схеме 4-1-4-1, но его команда не добилась надежности у своих ворот, а атака и вовсе выглядела сиротливо. В пяти последних турах туляки действовали по схеме 4-2-3-1, которую, судя по всему, уже можно считать основной и устоявшейся.

«Уфа»: 3-5-2 (9 матчей: 2В, 4Н, 3П).

«Уфа» ставит на организацию игры, Сергей Семак в начале года получил команду от Виктора Ганчаренко и не стал менять расстановку, уже продолжительное время «горожане» играют по схеме 3-5-2. Да, в этом сезоне не все получается, но у «Уфы» есть понятная игра без тактических метаний. Сегодня Сергей Семак и его подопечные будут проэкзаменованы «Зенитом».

«Динамо»: 4-2-3-1 (9 матчей: 1В, 3Н, 5П); 4-1-4-1 (1В)

«Бело-голубые» тоже не удивляют тактическими изысками, лишь в одной встрече Юрий Калитвинцев немного перестроил центр поля, но то была игра против «Анжи», чьи проблемы с организацией бросаются в глаза. Стандартный набор «Динамо»: два полузащитника в опорной зоне и один форвард на острие. Чуть ли не самая популярная расстановка в современном футболе.

«Тосно»: 4-2-3-1 (6 матчей: 1В, 4Н, 1П); 4-1-4-1 (3 матча: 1В, 2П), 4-4-2 (1Н).

Дмитрий Парфенов тоже не признает схему с тремя центральными защитниками, его тренерские идеи кружатся вокруг 4-2-3-1, а специальная тактика 4-4-2 был применена в матче с «Анжи», где хотелось сыграть агрессивнее.

«СКА-Хабаровск»: 3-4-3 (5 матчей: 1В, 4П); 4-2-3-1 (1Н), 3-5-2 (3 матча: 3Н), 3-4-2-1 (1Н).

В отличие от двух других новичков РФПЛ, «СКА-Хабаровск» является ярким адептом тактики с тремя центральными защитниками. Только в одной встрече Алексей Поддубский выставил четырех оборонцев в линию, да это скорее была попытка «перезагрузить» команду тактически. После той игры с «Рубином» хабаровчане выдали серию из четырех ничьих, перестроившись в средней линии, базовая расстановка сейчас – 3-5-2.

«Анжи»: 4-2-3-1 (8 матчей: 2В, 1Н, 5П), 4-4-2 (1П), 3-5-2 (1П).

С «Анжи» со старта сезона поработали уже два тренера, Григорян и Скрипченко в качестве основной расстановки выбирают стандартную схему 4-2-3-1, правда, белорусский специалист в дебютном матче решил сыграть с тремя центральными защитниками и сгорел «Рубину» 0:6. Глубокие измышления о тактике в отношении «Анжи» невозможны, у команды явные проблемы с организацией игры.

«Амкар»: 5-3-2 (5 матчей: 2Н, 3П), 5-4-1 (1 матч: 1П), 3-5-2 (3 матча: 1В, 2П), 4-4-2 (1 матч: 1П).

«Амкар» под руководством опытного тренера Гаджи Гаджиева пока не играет, а мучается. Последнее место в турнирной таблице, пять набранных очков, всего два забитых гола. Пермяки отталкиваются от наличия трех центральных защитников в предпоследней линии, но пока у Гаджи Муслимовича не работает ничего, чтобы взвешивать тактическую пригодность той или иной схемы.