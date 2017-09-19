Презренный Кубок. Фаворитов вышвырнули за борт!

Никогда такого не было, и вот опять! «Соккер.ру» возмущен трусостью футбольных клубов РФПЛ. За день шесть представителей элиты отбросили бутсы в Кубке России.

Как можно настолько себя не уважать?

На дворе начало сезона, ни «Краснодару» - вылетели из ЛЕ, ни ЦСКА – туда еще не попали, хотя и обыграли «Бенфику» в первом туре ЛЧ, вылет из Кубка России ничего невероятного не дает. Ни «Уралу», ни «Арсеналу», ни «Динамо» турнир не мешал. Даже аутсайдеру высшей лиги «Анжи», если бы обыграли своего соперника, а потом получили в соперники «Ахмат», будущая игра могла принести дивиденды, как минимум, была бы принципиальным и полезным спаррингом.

Существует также спортивный принцип, и если кто-то считает, что Кубок России – низкопробный турнир для их Величества, можно отказаться от участия. Но что мы увидели вместо достойного футбола? Для начала богатый и мощный клуб «Луч-Энергия» (16-е место в ФНЛ) обыграл «Анжи». Будем считать, что перелет сказался? Так пропустили гости на двадцатой минуте, был почти целый матч для корректировки игры и результата. Но Скрипченко, как позже многие его коллеги, просто нагло слил игру.

Но разве это достойный подход для команды, которая в прошлом сезоне Кубка России грохнула «Зенит» дома 4:0? Впрочем, «Анжи» или «Арсенал» еще могут кивать на финансовое состояние и борьбу за выживание – хотя пока «канониры» достаточно высоко в таблице и качество футбола у команды Божовича среднее, не ужасное. Но когда динамовцы не могут забить мяч в ворота команды из третьей по счету лиги, а потом проигрывают в серии пенальти – это уже намек на отставку Калитвинцева по сумме достижений. Впрочем, ЦСКА и «Краснодар» тоже разозлили болельщиков, хотя их тренеров никто на Рахимова менять не спешит.

Зачем армейцы и «быки» берегли силы?

Конечно, финиш в тройке важен – в ЛЧ хочется и краснодарцам, и москвичам. Разумеется, Ганчаренко и Шалимов должны дозировать силы, грамотно подходить к смене турниров и составов. Но кто сказал, что смешанные старты ЦСКА и «Краснодара» имеют право не уметь играть в футбол? Глупое заблуждение, что ротация исключает профессионализм от тех, кто должен бороться за места в основе, процветает только в отстающих в футболе странах. Все резервисты Зидана – даже если играют не всегда хорошо, мечтают об основе.

У ЦСКА и «Краснодара», как видите, подход другой. У «быков» на поле были Янбаев, Рамирес, Лаборде, Каборе, Мамаев, Ристич, Жоаозиньо, а «Томь» забила на гол больше. Причем не думайте, что увидели расчет «Краснодара» - не хотели вылетать, как и ЦСКА. Почему такой вывод? Армейцы не пропустили в основное время. Зачем мучить овертаймом, если реально до начала игры принял решение об экономии сил? Кроме того, Ганчаренко в свое время демонстрировал принципиальность в вопросе неспортивного поведения. Так что армейцы просто провалились. А Васин, Набабкин, Миланов и Оланаре еще раз намекнули – не игроки уровня ЦСКА.

Непотное отношение фаворитов. Для «быков» турнир – шанс на трофей, которых нет. Для армейцев – практика игры дважды в неделю, причем довольно редкая, поэтому и полезная. Практика нужна даже составу, посаженному на мель финансами. Благодаря Кубку можно держать резервных футболистов в форме. Неумелая игра и два вылета – позор для клубов, их наставников и всех, кто был на поле. «Томь» и «Авангард» не относятся к соперникам, которых нельзя обыграть экспериментальными составами. А потом еще удивляются, почему «Краснодар» от «Црвены Звезды» вылетел, а москвичи традиционно претендуют на четвертое место в группе ЛЧ? Потому что не видят смысла играть на победу во всех матчах.

Карреру не уволят, а Бердыев и Кучук – фавориты Кубка?

Для «Рубина» и «Ростова», если в чемпионате обстоятельства сложатся не в их пользу, Кубок России может стать пропуском в еврокубки, не только манящим трофеем. То же самое можно сказать о «Спартаке», который давным-давно не выигрывал в турнире. Но в сезон, когда Квинси готов сыграть против исторически неудобного соперника и сделать дубль, попутно раздавая поцелуи в щечку Джано за передачу, «красно-белым» как раз на Кубок России и надо делать ставку. В чемпионате не справятся, а тут пять матчей – и победитель.

В лиге нужно подняться выше, но зачем бросать турнир, в котором каждый игровой день резко сокращается количество фаворитов? Кучук и Бердыев, полагаем, того же мнения. Не так давно «Ростов» и «Рубин» взяли за моду ранние вылеты. Теперь по стартовым составам Леонида Станиславовича и Курбана Бекиевича было видно, что наставники настраиваются на следующую стадию. Две победы по 0:2 на выезде подтверждают, что казанцы и ростовчане изменили подход. И это здорово, ведь сенсации – веселая штука, но классные участники решающих стадий всегда нужны для привлечения внимания к Кубку России.

Опять же, одна из задач турнира – показать ведущие клубы в разных городах. Пусть Краснодар раз в год видит «Спартак» на другом новом стадионе города, но сегодня собралось целых 12 тысяч фанатов на кубковый матч «Кубани». Заодно подопечным Карреры веселее игралось – «Спартак» хотел показать, что Массимо рано отправлять в отставку, даже если мыслишки такие начали проскакивать в голове у Федуна. Но пока «красно-белые» хоть где-то успешные – например, на выезде против клуба ФНЛ, у итальянца будет время исправить свои недочеты и ляпы игроков. «Спартак» присоединяется к «Ростову», «Рубину» и «Тосно» - редким победителям дня от РФПЛ. Последние, к слову, Парфенова не подвели и «Тюмень» обыграли четко, благодаря дублю Палиенко до перерыва. Хоть у кого-то совесть осталась...

Что сказать о главных антигероях и героях дня?

Лишь четыре команды из элиты прошли дальше, хотя их должно было быть пять. Но подопечные Калитвинцева упустили шанс сыграть против «Спартака», уступив «Спартаку-Нальчик» по пенальти, хотя в той серии все выступили плохо – и бьющие, и отбивающие. Ведь не подумайте, что хвалим победителей из низших лиг за уровень мастерства. Нет, «Луч-Энергия», «Тамбов», «Томь», «Шинник», «Авангард» и «Спартак-Нальчик» – клубы бедные и слабые. Но зато есть характер и его отмечаем!

С другой стороны, тем, на кого в год тратят десятки миллионов евро, стыдно в любом составе пропускать таких соперников. Команды РФПЛ показали, что как клубные структуры - никакие. Ведь ни у кого нет достойного резерва, ни воспитанного, ни закупленного. Как умудрились вылетать все вместе? Очень простой ответ – Шалимов, Ганчаренко, Скрипченко, Божович, Тарханов и Калитвинцев не готовились к соперникам. Ничего о них толком не знали, а если знали – махнули рукой. На первой для клубов РФПЛ стадии Кубка России фавориты из высшего дивизиона должны полным составом идти дальше, поскольку сейчас невозможно поймать соперника, который сильнее и мощнее.

Сегодня в десяти парах фаворитами по возможностям и мастерству были строго гости. А результаты доказывают, что «Арсенал», «Динамо» и «Урал» в выбранных на сегодня составах куда ближе к уровню ФНЛ, чем им хотелось бы. Что там, даже у «Краснодара» и ЦСКА экспериментальные основы – уровня ФНЛ. При этом именно армейцы за последние лет десять – лучшая команда в турнире по сумме показателей. И что же видим сейчас? Представители не из элиты – победители вечера. Впрочем, все-таки согласитесь, что сейчас сильнее негативные эмоции к проигравшим. «Спартак» и должен выбивать «Кубань», а интрига в паре появилась строго потому, что «красно-белые» магнитят неприятности на старте сезона.

А вот то, что ЦСКА не может обыграть 11-й клуб ФНЛ, или «Краснодар» не способен забить больше, чем 12-я команда той же лиги – позор, который не смыть тренерам, мямлящим о плотном графике и жертве. Нет ни у одного клуба РФПЛ плотного графика – в лиге всего 16 клубов, в еврокубках никто стабильно в полуфиналы не выходит. Нет никакого Кубка Лиги или его аналога. Нет даже большого количества кубковых встреч – до финала надо обыграть всего четырех соперников. И в России никогда не научатся играть в футбол, если будут делать себе кубковые поблажки. В горне этого турнира – на первый взгляд провинциального и мало кому из фаворитов интересного, куют характер.

Но многие о нем забывают. Вправду, зачем РФПЛ характерные команды? «Анжи», «Краснодар», «Динамо», «Урал» и ЦСКА умели играть в Кубке России, но наплевали на турнир, «Арсенал» тоже не справился. Впрочем, и «Спартак» не спешите хвалить – нередко проходят первую стадию, а потом вылетают до финала. Им еще надо обыграть «Спартак-Нальчик» для начала. А вот всем вылетевшим фаворитам с трусливым подходом о «сбереженных силах» можно процитировать ответ Смолова одному из болельщиков: «Футбол - это не ваше».