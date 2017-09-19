Мастера сенсаций. Фавориты против Кубка России

Как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и остальные видные клубы относятся к Кубку России? «Соккер.ру» нашел, кто не уважает турнир и чаще всех дарил сенсации!

Отслеживаем судьбу тех, чьи ранние вылеты могут вызвать бурную реакцию болельщиков. Берем пятерку лучших клубов РФПЛ по набранным пунктам в истории – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» (в этом списке только «красно-белые» давно не были в финале Кубка). Также включаем «Ростов» и «Рубин» - брали трофей, провели немало сезонов в высшем дивизионе. И «Краснодар» теперь прочно в восьмерке. Тут не важно, что клуб молодой, важно, что ему нужен трофей в клубный музей, и это – одна из сильнейших команд лиги.

Отправной точкой берем первый год «Краснодара» в Кубке России – 2008-й. А чтобы получить показательный рейтинг, за победу в турнире команды получают по 10 баллов, за финал – 6. За вылет в полуфинале – 5, за неудачу в четвертьфинале – 4 очка, за 1/8 – 2 балла, а вылет сразу оценивается 1 пунктом. За простое участие даем очки, чтобы была возможность отнять за сенсационный вылет, неуважение к Кубку (слив турнира) или большой провал, как у «Зенита» с «Анжи» в прошлом году – поражение 4:0.

За подобные проколы – минус 3 балла на любом этапе. Ведь, как показал подсчет, почти всегда речь о ранних стадиях и разница в классе между фаворитом и вылетевшим огромная, хотя даже так позор бумажного победителя – не редкость. Кто же чаще и реже всех дарил неприятные сюрпризы?

8 место. «Спартак» - 10 баллов

Побед - 0, финалов – 0, сенсаций и неожиданных вылетов – 4

«Спартак» собрал минимум в полтора раза меньше пунктов, чем любой другой участник рейтинга. В 3.7 раза меньше, чем победитель. Даже если не учитывать сенсации, а просто подсчитать набранные баллы только за успехи, то «красно-белых» не сдвинуть с последнего места – абсолютно худший кубковый боец из числа известных клубов РФПЛ. Даже у «Сибири» есть финал, а у «Спартака» один полуфинал давным-давно, а вылеты во второй игре кубкового сезона – будничный результат. Где характер? Нет характера. Плохо выступают, а самое ужасное - зачастую стараются, проходят первую стадию, а уже потом проваливаются. Только раз отмучились сразу, в прошлом году против «СКА-Хабаровска».

7 место. «Ростов» - 15 пунктов

Побед - 1, финалов – 1, сенсаций и неожиданных вылетов – 5

Необходимо объяснить, почему при равенстве пунктов, наличии победы в финале, как и у «Рубина», и даже трех полуфиналов в дополнение, «Ростов» всего седьмой. Но аргументы тут понятные – в 2014 году южане проиграли славному клубу «Сызрань-2003», где прекрасно все, начиная с названия. В прошлом году Бердыев вообще наплевал на Кубок России – сделали все, чтобы «Динамо» из ФНЛ выиграло 4:0 у участника Лиги чемпионов. Были также неудачные матчи с клубами из Белгорода, Подольска и Тосно. «Ростов» выступает в Кубке России по принципу «из князей в грязи и обратно».

6 место. «Рубин» - 15 баллов

Побед - 1, финалов – 2, сенсаций и неожиданных вылетов – 5

У «Рубина» есть победа в финале за девять лет – над «Динамо». Есть финал – против ЦСКА. Есть полуфинал прошлого года – место в четвертке. Почему они всего шестые? Очень просто – в какой-то момент наплевали на Кубок России и вылетали от всех подряд. Тверь, Астрахань, Владивосток, Красноярск и Хабаровск – география поражений не радует, ведь на этой карте не найдете ни одного стадиона РФПЛ, в отличие от нашей карты футбольных объектов. Одновременно были вылеты от «Локомотива» или ЦСКА – не сенсационные, за такое штрафные санкции незачем накладывать.

5 место. «Динамо» - 19 баллов

Побед - 0, финалов – 1, сенсаций и неожиданных вылетов – 3

«Динамо» высоко, поскольку заходили в полуфинал и финал (уступили «Рубину» в решающей игре, но были близки к долгожданному трофею). Но куда важнее, что в первой же стадии новых сезонов вылетали реже, чем многие соседи по рейтингу – штрафных санкций в итоге у них меньше. В результате грехов, которые нужно замаливать, немного. И даже прошлогодний вылет от «Тосно» в разряд сенсаций не запишешь – матч был ярким, обе команды представляли ФНЛ. «Динамо» старается не проваливать Кубок России и не ищет себе вылетов от «Сызрани 2003», хотя «Салют» их как-то выбил…

4 место. «Краснодар» - 20 баллов

Побед - 0, финалов – 1, сенсаций и неожиданных вылетов – 2

Не удивительно, что молодой «Краснодар» так высоко, ведь от «Таганрога» вылетели еще в первом своем Кубке России в истории – прошли три стадии тогда. Хотя счет матча 4:1 и подталкивает пнуть «быков» за неудачную развязку дебютного сезона. А вот дальше зачастую вылетали или от серьезных соперников, вроде ЦСКА и «Спартака», или в дерби с «Кубанью». Так что неожиданных поражений у «быков» мало, ни один раз турнир не сливали, а вот финал против «Ростова» был – едва не взяли победу, которая подняла бы выше!

3 место. «Локомотив» - 23 балла

Побед - 2, финалов – 2, сенсаций и неожиданных вылетов – 4

Суммарно у «Локомотива» чуть меньше собранных пунктов, чем у второго места, зато количественно провальных вылетов на один меньше. Другими словами, порой «железнодорожники» умели вылетать достойно, стараясь не злить публику. Но бывали и другие примеры – например, от «Горняка» из Учалы вылетали сразу же. Да и «СКА-Хабаровск» побеждал не только «Спартак». Но в любом случае – у «Локомотива» два кубка за три сезона, мощно играли в последнее время. Семин умеет настроить – попробуют не повторить худшие кубковые матчи в новом сезоне.

2 место. «Зенит» - 24 балла

Побед - 2, финалов – 2, сенсаций и неожиданных вылетов – 5

У «Зенита», как и у «Локомотива», за девять лет две победы. Они не играли в финалах, где уступали – и это плюс, а не минус, зато не раз команда из Санкт-Петербурга неприятно удивляла своими выступлениями против тех, кто ниже классом, причем показательно. И одно дело вылететь от «Анжи» в полуфинале, уступив минимально, а совсем другое – проиграть этому же сопернику, но в ослабленной вариации, через пару лет 4:0, как в прошлом году. Удаление, не удаление, а кубковых провалов у «Зенита» много, поэтому за тюменские грехи и им подобные оказываются на второй строчке.

1 место. ЦСКА – 37 баллов

Побед - 3, финалов – 4, сенсаций и неожиданных вылетов - 3

Даже если не применять штрафные санкции, то ближайшего преследователя ЦСКА опережает на десять баллов, а с ними - на все тринадцать. Ожидаемая победа кубковых королей России, поскольку у них три победы в турнире за девять сезонов. Впрочем, в последнем решающем матче проиграли – «Зениту» с крупным счетом. Также трижды вылетали на первой же стадии, так что к сенсациям падкие, как и к полуфиналам – шесть раз в девяти случаях были в четверке лучших. Не удивительно, что существенно опережают здесь каждого, невзирая на осечки, вроде матча с «Волгарь-Газпромом».

Каков итог? У нас мощная заявка на будущие сенсации в ближайшие дни, ведь из 72 попыток известных клубов из высшего общества победить в Кубке России сразу в 26 случаях (36 %) представительная команда покидала турнир на первой же стадии. Проще говоря, каждый третий стартовый матч нового сезона на стадии старта клубов РФПЛ – слив Кубка России или сенсация, хотя первое обычно второму не мешает.