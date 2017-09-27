​Свержение добряка. Расставание с расчётом

Анчелотти больше не тренер «Баварии». Что за этим стоит? «Соккер.ру» называет вероятные причины и предсказывает будущее команды, непривычной к таким поворотам.

Для «Баварии» такой развод в порядке вещей?

У немцев из Мюнхена даже вечеринки по расписанию – например, Октоберфест. Так что для «Баварии» увольнение тренера в начале сезона является чем-то неординарным и стрессовым. Последним тренером клуба, уволенным до нового года, стал Эрих Риббек в 1993 году, который ушел 27 декабря. Причем тогда шел зимний перерыв, после двадцатого тура команда была на третьем месте в Бундеслиге и отставала от лидера «Байера» всего на один пункт.

А если ищем более раннее, еще осеннее расставание, то подобный пример всего один – Юппа Хайнкеса уволили в начале октября 1991 года сразу после крупного домашнего поражения от «Киккерс Штутгарт» со счетом 1:4. Та осечка стала для «Баварии» четвертой в сезоне. Команда выиграла лишь четыре тура из двенадцати, шла на двенадцатой строчке, оказалась всего в трех пунктах от зоны вылета. Но куда чаще в Мюнхене позволяли тренерам уходить летом – даже тем, кто хорошенько выпивал, как Бранко Зебец, которого терпели до весны 1970 года.

А в новом десятилетии только ван Гала убрали до конца сезона в начале апреля шесть с половиной лет тому назад после мировой с «Нюрнбергом». «Бавария» тогда потеряла даже теоретические шансы на чемпионство и рисковала пролететь мимо Лиги чемпионов. Так что то решение оспорить было невозможно. А вот уход Анчелотти спустя год и пару месяцев – удивительный случай. За последние полвека ни один тренер «Баварии» в сентябре не уходил. Да и раньше вряд ли подобное бывало.

Почему Анчелотти уволили так рано?

Во-первых, очень похоже, что Карло обидел старцев «Баварии», когда начал шутить о переезде в Китай. И когда немцы узнали, что у Анчелотти идет полным ходом предвыборная кампания на следующий год – то ли возвращение в АПЛ запланировал, то ли домой потянуло в Италию. Во-вторых, атакующий хавбек Роббен, который за словом в карман не лезет, отказался отвечать на вопрос о приверженности футболистов Анчелотти. Значит, информация о конфликтах с игроками вряд ли выдумка.

В-третьих, масла в огонь подлил парень с очень непростым характером – Роберт Левандовски, когда заявил, что пора бы клубу покупать сильных футболистов с именем. Как в воду глядел – новички «Баварии» вчера пролетели как фанера над Парижем. Поскольку не исключено, что в крылатой фразе изначально «фанера» обозначала «деньги», то все сходится – не купили себе Неймаров и не обыграли ПСЖ. Еще и немецкие фанаты возмутились ценами на гостевой матч – заставили заплатить за просмотр первого за шестнадцать лет влета «Баварии» в группе ЛЧ по 75 евро.

Крайним сделали менеджера, об уходе которого говорили уже несколько недель. «Бавария» стартовала не с провала – отставание от «Боруссии» всего три пункта, но если анализировать качество футбола, то перед нами именно тренерская неудача. Сильная команда допускает ошибки слабаков. Анчелотти потерял контроль над коллективом? Вероятно, Карло погорел на том, на чем строился его «Милан» - полном доверии к футболистам. Рибери, Роббен, Левандовски и Мюллер без присмотра рассудительных Лама и Хаби Алонсо сожрали Карло. Тот слишком упростил себе жизнь и слишком наивно думал, что все одинаковые – Мальдини и Алаба, Неста и Зюле, Зеедорф и Видаль, Шевченко и Левандовски. Но нет – дисциплины не было, и пошли осечки на поле.

Откуда категоричность боссов?

Рулевые «Баварии» могли подождать, высказаться в прессе и поддержать Анчелотти, отметив ошибки футболистов. Могли дать время, но руководители «Баварии» слишком давно в футболе, чтобы не понимать двух правил экстренной смены тренера. Первое – именно наставник должен не дорабатывать, чтобы его увольнять, нельзя чужие грехи перекладывать на тренера. И второй закон – увольнять наставника можно лишь в том случае, если продумал и придумал замену.

С этим у «Баварии» полный порядок, поскольку после Саньоля придет тридцатилетний Нагельсманн, который в интервью по-детски проболтался о мечте работать в Мюнхене, где когда-то жил. Видать, контакты были изначально, но планировали начать работу с тренером «Хоффенхайма» со следующего лета. Вот только обстоятельства сложились иначе, и наставник, который младше Рибери, Роббена, Рафиньи, Нойера и Видаля, скоро будет их тренировать.

«Хоффенхайм» изначально высказал свою позицию – не рабовладельцы, с пониманием относятся к тому, что Юлиан не будет работать с «деревенским» клубом до конца карьеры. Тут как Клопп и «Майнц», когда позвал немецкий гранд – перспективный менеджер не отказался. Пускай ситуация в той «Боруссии» была куда хуже, чем сейчас в «Баварии», но согласитесь – сразу заметны параллели в двух историях. Клоппа в Мюнхене упустили, а теперь боятся отдать Нагельсманна другим. Тем более, Юлиан подтвердил класс, замечательно играл против мюнхенцев и Анчелотти, то есть понимает стиль «Баварии».

Что будет с Карло Анчелотти дальше?

В Китай уедет, всю жизнь мечтал с Витселем и Халком посоревноваться. А если без шутки, которую сам Карло и придумал, то есть лишь два направления, которые устроят самого итальянца. Во-первых, может снова поработать в АПЛ – говорили заранее, что Карло не прочь вернуться в Англию, где трудилась его канадская жена, ведь они познакомились на переговорах, связанных с «Челси» - Мариан была представителем одного из банков.

Кто там следующий на выход в АПЛ? Славен Билич может покинуть «Вест Хэм», у Рональда Кумана не получилось стартовать с «ирисками» мощно и красиво. Анчелотти найдет себе работу в Англии, если захочет, ведь даже у боссов «Арсенала» может появиться идея через год все-таки попробовать пригласить тренера, который выигрывал АПЛ не так давно, как это делал Венгер. И брал Кубок чемпионов. Плюс Италия всегда остается родным домом Карло. В «Рому» Анчелотти обещал вернуться – любит этот клуб, но римляне выбрали молодого тренера. Впрочем, есть еще один вариант – Карло отдохнет до лета, наберется сил.

Ведь такое ощущение, что в последнее время Анчелотти слишком расслабленный и счастливый – дети выросли, вторая жена рядом всего третий год, жизнь бьет ключом. Тянет Карло на приключения, на путешествия и на смену мест. При этом гений Сакки абсолютно прав – в таких случаях легко потерять страсть к футболу. Анчелотти не жил «Баварией» и «Реалом», он спокойно расстался с мадридцами, без труда поехал в Мюнхен после Гвардиолы – хотя багаж Хосепа всегда трудно поднимать, ведь испанец – очень специфичный тренер. А теперь, пусть «Бавария» указала на дверь, Карло скорее счастлив. Ведь если Монтелла допустит ошибки в ближайшее время – Анчелотти снова возглавит «Милан». Он только выиграет от увольнения.

Как для «Баварии» сложится сезон?

Не исключен даже триумф из-за свежих эмоций, схем и идей, поскольку не сказать, что Левандовски прав – состав у немецкого клуба замечательный, работа на перспективу велась, закупки умные проводились. С другой стороны, об отдельных проблемах «Баварии» говорили еще в начале этого года – набрав состав из молодежи, одновременно собрали сборную ветеранов, которую покинули только Лам и Алонсо. Остальные все на месте, даже скандалист Рибери не уехал в Турцию летом. Поэтому не удивляет, что перерождение его новой команды давалось Анчелотти с трудом.

Впрочем, тут могло сыграть банальное человеческое высокомерие. Руководители «Баварии» разбираются в футболе и околофутболе, не потерпели унижения в Париже. Видели ведь, что и при ван Гале, и при Хайнкесе, и при Гвардиоле были отрезки, когда качество игры не соответствовало запросам публики, которая «Баварию» во многом и кормит. Все в Европе понимают, что это мощный клуб, но ведь не первый из лучших. Анчелотти не выиграл Лигу чемпионов, как для «Реала», у него не получилось поставить такой футбол, чтобы Левандовски уверенно опережал Обамеянга по голам. А «Боруссия» в новом сезоне с Бошем играет веселее и красивее, чем дорогой состав из Мюнхена.

Изначально казалось, что Анчелотти позволят поиграть в его любимой ЛЧ – до лета подождут, а уже тогда придет Нагельсманн. Такой прогноз был самым аккуратным, но при этом логичным – многим удалось угадать, что дни Карло как тренера «Баварии» сочтены. А Мбаппе, Кавани и Неймар просто подкорректировали временные рамки. Теперь «Баварию» ждут новые приключения с юным наставником. Нагельсманн пакует чемоданы. Скоро ему придется придумать, как заставить себя уважать команду, которая именитого Анчелотти не приняла как своего начальника, наставника и друга, за которого все стоят горой.

Теперь в Мюнхене, если не испугаются и не пригласят Тухеля, проведут эксперимент с тридцатилетним немцем, который получил почти целый сезон на раскачку. Если кому и повезло – так это Нагельсманну, вероятно, ему выпал шанс всей жизни. Можно, конечно, и Клоппа у «Ливерпуля» своровать. Но вряд ли Юрген предаст «красных» посреди сезона. Или все-таки будет еще один неожиданный поворот, связанный с «Баварией»?