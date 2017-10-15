7 причин, почему в РФПЛ унылый футбол

«Соккер.ру», посмотрев матчи команд Семина, Бердыева и Кучука, не понимает, куда стремятся клубы РФПЛ? Как популяризировать лигу, где боятся играть, пока не пропустят?

Ставка на ожидание до первого гола

Вы десятки раз видели такой позор в исполнении любимой команды. Независимо от названия, это может быть «Спартак», «Зенит», «Динамо» или ЦСКА. Это могут быть «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Ростов», любой клуб РФПЛ. Стоя катают мяч, мучают зрителей, пока не пропустят. Часто футбол начинается только после гола или взрывного момента. Но поскольку атрофирована созидательность и почти все научились отбиваться с пятью защитниками – стартовый мяч может остаться единственным. Из-за этой вредной привычки сегодня пострадал «Локомотив» - участник Лиги Европы от России.

А затем «Ростов» - команда, которая могла за счет настроя и дикости задавить не идеальный по игре коллектив Бердыева. Но нет, надо скормить первый тайм дракону Унылости. В результате в РФПЛ настолько низкая результативность, что победа «Зенита» над «Спартаком» со счетом 5:1 означает, что в двух других поединках вы точно увидите нулевые ничьи. Манчини сыграл по нулям с «Ростовом» и «Динамо». Там был один точный удар фаворита за два поединка! Страшная арифметика, ведь далеко не все матчи раскрываются, как поединок «Ростова» и «Рубина», где игра была неважной, а вот ключевые моменты получились яркими – пенальти и незасчитанный гол.

Излишне рациональные тренеры

Кто из наставников РФПЛ любит и умеет играть зрелищно? Да никто не умеет, даже если любит. Глубочайшее уважение Бердыеву, Кучуку и Семину как специалистам, но сегодня их подопечные устроили форменную антирекламу российской высшей лиги за исключением отрезков и всплесков по ходу матчей. Ладно, когда у жителей дна и аутсайдеров не получается игра. Но «Локомотив», «Рубин» и «Ростов» - клубы с претензией на еврокубки в будущем.

Но все смертельно скучные, поскольку так их учат играть. Установки дают – проще, без риска. И видим гениальные выносы «Рубина» - мяча боятся, как черт ладана. Вжатые в ворота Гильерме огромные мужики из «Локомотива»? Позор. Рваный темп «Ростова»? Получите новое поражение! А ведь почти все такие. Даже «Зенит» отдельные таймы играет – вырви глаз, насколько скучно и монотонно. Наставники не рискуют, даже когда выгодно. А потом такие привычки в международных и решающих матчах мешают идти дальше...

Мания игры вторым номером

Разница между «Спартаками» прошлого и нового сезонов небольшая. И тот, и другой создавали моменты с легкостью, но не всегда четко их реализовывали. И тот, и другой допускали моменты у своих ворот – вратарям приходилось работать. Но тогда везло, и разница часто была в один мяч в пользу Карреры. А сейчас – не всегда удача улыбается. При этом ни сейчас – разве что против аутсайдеров, ни тогда, чемпион России не играл строгим первым номером.

Нет, «Спартак» острожный, «Спартак» не умеет давить без оглядки, боится пролететь с крупным счетом. А если «Зенит» и «Краснодар» пробуют навалиться на соперника, то у них не получается разламывать стены. Процветает мания закрытой игры, словно в РФПЛ за 10-е место дают 40 миллионов евро премиальных, а за 11-е уже 35. А ведь «Ростов» сегодня раз пошел в контратаку – заработал пенальти, пошел бы дважды – мог не проиграть после гола со стандарта от команды Бердыева, который пока мучается вторым номером и нередко проигрывал 1:0 с дичайшим процентом брака в передачах.

Ужасные центральные форварды

Есть разница между стратегией – отсидеться в обороне против условной «Барселоны» и обыграть ее, и неумением прибавлять в созидании – когда годами создаешь по два момента за матч в лучшем случае. Тренеры виноваты, выбранный стиль, безусловно, влияет. Но давайте поругаем атакующих игроков, вернее, профессионалов в реализации моментов и людей, которым платят за голы. Форварды в российском чемпионате ужасные – до сих пор есть те, кто не созидает, не бьет и не забивает. Что там, Дзюба полтысячи минут до матча с «Арсеналом» отыграл и не забил ни разу…

На момент написания этой строчки в РФПЛ забивали 120 человек. Из них только 17 человек по амплуа – центральные форварды. На их счету три десятка голов из двух сотен придуманных в новом сезоне. Получается, лишь 1 из 8 мячей забивают центральные форварды, дальше отдуваются вингеры, нападающие второй волны и так далее. Вас удивляет, что Смолов стал первым россиянином после очень длинного перерыва, кто выиграл приз лучшему снайперу РФПЛ? Вряд ли шокирует – нет невероятных центральных форвардов ни иностранных, ни своих.

Предельно низкие скорости игры

Конечно, иногда игру замедляют специально. «Атлетико», чтобы «Барселоне» сложнее жилось, оставил траву на новом стадионе чуть длиннее, чем обычно стригут, когда хотят увидеть быстрое движение мяча низом. Симеоне хитро заявил, что он не садовник, а когда в гостях – ест с чужих тарелок, не перебирает. Но это обычная практика, Бердыев против МЮ в Ростове-на-Дону такой подход тоже использовал. Но в РФПЛ дело не в таких маленьких хитростях, а в невероятно низкой скорости.

Непонятно, кто готовит и лучшие, и худшие команды физически, но игроки часто ползают полем. А пробуют разбежаться – ломаются, как списки в тисках. Потом в Европе их могут загонять средние команды, играющие чуть быстрее. Например, как «Сельта», «Спарта» и «Црвена Звезда» атакующий «Краснодар» гоняли. Да и «Реал Сосьедад», согласитесь, создал напряжение у ворот «Зенита». Просто фаворит сезона грамотно отбился в Лиге Европы. А вот в Нидерландах так ползали полем, что даже «Утрехту» не забили. А ведь это голландцы, по легенде с ними отличиться – раз плюнуть.

Лимит, работающий на конвейер

Интересно было бы услышать оценки новых российских игроков, которые им выдаст, например, Конте. Или любой другой резкий наставник. Послушать бы, как оценивают футболиста Юсупова, который жаловался, что в России хотят отменить лимит. Но при этом сам по результату выступлений за видные клубы – «Динамо», «Зенит» и «Ростов» наберет лишь пару больших матчей за карьеру. Сейчас у Артура послеоперационный период и желаем ему здоровья!

Но претензии к конвейеру подтверждены фактами! Лимит нагнал на поле в РФПЛ 216 россиян – цифра на данный момент. Это по 13.5 россияна на клуб в среднем. Или 9 полных заявок сборной России на большой турнир. Разве количество помогло? Например, все приличные команды пихали на фланги защиты россиян по тому же принципу, что в дворовом футболе толстеньких детей в «рамку» ставили. А в результате иностранцы Фернандес и Рауш в сборной. Или Самедов с Комбаровым как альтернатива – сильнейшие воспитанники лимита.

Ничтожная результативность

Надо восхищаться, когда клуб с маленьким бюджетом играет четко и качественно. Даже если речь об осторожном футболе. Но необходимо ставить под сомнение смысл банального призыва «все в атаку», как у Шалимова против везучего автобуса Ганчаренко вчера. Как и необходимо ругать за скучнейший подход «Локомотив», «Рубин» или «Ростов», которые умеют играть иначе. Сегодня ведь не дождь в Ростове-на-Дону помешал! Даже в идеальный для футбола солнечный день команды могли сыграть аналогично, или еще хуже – 0:0 даже без пенальти и подачи с угла поля.

Часто большинство клубов чемпионата выбирают скуку смертную вместо футбола! Поэтому РФПЛ тяжело рекламировать, популяризировать, увеличивать доходы за счет стремительного роста количества зрителей на стадионах и невероятного прироста телевизионной аудитории. А скольких голов недосчитались! Всего за четыре сезона с 2.61 мяча за игру скатились до 2.13 в прошлом сезоне. Потеряли 115 голов, или двадцать три поединка с пятью забитыми мячами вместо нулевых ничьих! У клубов всегда есть оправдание такому подходу? Это их проблемы, скучный российский футбол массовому зрителю не нужен.

Сейчас человек в клике от смены зрелища. Какова стратегия, если очевидно, что унылость самого подхода является очевидной и не решенной проблемой РФПЛ?