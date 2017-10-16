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Грандиозный форвард!

сегодня, 09:57

Миланское дерби вернулось, и автор победы «Интера» – будущий напарник Месси в России. Футболист, на которого «Соккер.ру» предлагает обратить внимание!

Скандалист и первый за пять лет

Фанаты «Интера» ровно год тому назад требовали лишить Икарди капитанской повязки. Все из-за его автобиографии, где нападающий рассказал свою версию скандального инцидента – после поражения от «Сампдории» подарил мальчику футболку, а один из ультрас «Интера» бросил майку обратно форварду, что его разозлило. Фанаты настаивали, что такого не было, обзывали Мауро трусом, говорили, что для них он мертв…

А через год будут носить Мауро на руках? Причины сменить отношение имеются, ведь впервые за пять лет в миланском дерби сделан хет-трик, и его автором стал именно Икарди. Капитан «Интера» - повязку никто не отбирал, только оштрафовали, начал сезон с 9 голами в 8 матчах Серии А. До него три мяча в миланском дерби забивал тоже аргентинец – Диего Милито, который вчера активно болел за бывшую команду. Но случилось это давно, 6 мая 2012 года.

А теперь Икарди усадил на пятую точку Бонуччи и открыл счет после прострела справа. Затем каким-то невероятным ударом-прыжком подстроился под не самый удобный мяч. И на последних минутах уверенно реализовал пенальти – Доннарумме надо работать над этим компонентом, с его ростом и реакцией глупо падать наугад. А вот Икарди впору перестать привязывать к самой знаменитой истории из его личной жизни, ведь он большой мастер, хотя и часто оказывался в центре мелких скандалов!

Дикий и молчаливый победитель

Да, у него растет ребенок от бывшей жены Макси Лопеса. Да, на поведении парня могла сказаться ролевая модель, у отца Икарди было три жены, каждая родила ему детей, всего шесть штук. Таким уж получился этот Мауро – хулиганистым. Он не может без приключений, ведь даже на трезвую голову на одной из вечеринок в молодежной команде «Барселоны» выхватил огнетушитель и всех полил пеной. Каталонцы так испугались дикости парня, что сплавили его «Сампдории».

А однажды Икарди опубликовал фотографию, где был полностью голым, и к нему сразу прицепилось командное прозвище с исходным испанским словом «шланг». Как такой парень может не попадать в амурные хроники? Впрочем, Бобо Вьери – еще один человек с опытом хет-триков за «Интер», всю жизнь дружил с различным барышнями, которые могли оказаться чужими женами и подругами. Просто Кристиан делал это не публично, и никто его не осуждал. Так что итальянцам не стоит быть святее Папы римского, ведь на поле Мауро давно доказал класс.

И хотя к нему по молодости были претензии насчет дисциплины, сейчас форвард сосредоточен на футболе. После гола Бонавентуры в ворота Хандановича, когда счет стал 2:2, реакция Икарди была красноречивой, капитанской – орал от злости. Но не от бессилия, ведь забил еще раз и подарил фанатам «Интера» праздник. Еще одна ничья 2:2 была бы бессмысленным, хотя и справедливым исходом матча. А победный гол на последней минуте – намного интереснее. Как интересно и то, что рассказала Ванда о реакции Икарди на футбол.

Когда «Интер» проигрывает, то Мауро на следующий день ни с кем не разговаривает – переваривает игру. Безразличные люди так не поступают. Одновременно нападающий не переоценивает свежие успехи клуба, а когда у команды не было денег – спокойно соглашался на условия миланцев. Например, получал меньше Дзюбы в определенный момент. Продал 50 % имиджевых прав, чтобы поддержать «нерадзурри». Так что и играет как настоящий капитан, и бойкоты, требуя перехода в «Реал» или ПСЖ, не устраивал. Икарди скорее недооценивают, чем переоценивают.

Выбирайте самого недооцененного футболиста мира!

Икарди – идеальный напарник для Месси?

Аргентинские нападающие, пока выходят в футболках европейских клубов, смотрятся замечательно, что подтверждается статисткой нового сезона и результатом миланского дерби. Они успешны даже на фоне неубедительного старта от Игуаина и Ди Марии – людей группы атаки, способных забивать больше и чаще, чем в последнее время. Но есть Икарди, Агуэро и Дибала. Говорят, еще в «Барселоне» появился перспективный снайпер из Аргентины – умно атакует из глубины поля…

Но у команды Сампаоли мощной атаки нет. Дибала не может сыграться с Месси, поскольку пересекаются стили и подходы. Но не настолько сильно пересекаются, раз Игуаин понимал, как ему располагаться на одном поле с Лионелем, хотя Гонсало в целом понимает, что ему делать, если рядом Пауло в «Ювентусе». Вот такой парадокс, ведь даже со своим кумом Агуэро нападающий «Барселоны» играть органично не научился за много лет и после множества попыток. Заколдованный круг, который можно разбить, если использовать Икарди – прирожденного финишера.

Ведь пора что-то делать, за год за сборную Аргентины забивал только Месси! Но в будущем может отличиться еще один человек, учившийся в школе «Барселоны» - Икарди. Разговор  о нем актуален и для российских болельщиков, поскольку Аргентина сыграет с Россией в ноябре в день открытия «Лужников». Мутко заявил, что при заключении контракта оговорили приезд звезд. Значит, должны показать Месси народу. А Сампаоли, изучив оборону сборной России, должен мечтать о голах разных футболистов, не только Лионеля. До лета надо наиграть в связке с капитаном человека, который способен очаровать следующим летом на мундиале.

Ведь Икарди не только талантливый, у него еще и характер чемпионский. Может порадовать так, как это делал Батистута на чемпионатах мира в девяностых. Месси давно мечтает о своем Габриэле в сборной, и прирожденный снайпер Икарди не худший выбор. Тем более, Лионель теперь с ним фотографируется после побед, а сам Мауро отпраздновал гол в ворота «Милана», показав номер на футболке, как раньше делал Месси. Икарди может играть на уровне нападающих старой школы. Ему всего двадцать четыре, и когда Батистута делал Ямайке больно своим хет-триком, Мауро было пять лет. Но теперь он вырос и способен еще прибавить.

«Интер» точно не лучшая команда Европы или даже Италии, что сами понимают, празднуя эмоциональный успех в дерби. Но Спаллетти прав – в составе «нерадзурри» есть невероятно сильный нападающий

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Все комментарии
Kovalchuk 1
сегодня в 10:46
"после поражения от «Сампдории» подарил мальчику футболку" - не от Сампдарии, а от Сассуоло
Kashaev Kamil
сегодня в 10:36
Как человек, мягко говоря, не очень. Как футболист - топ. Как его можно было не брать в сборную???
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:33
Матч был интересным
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