Звёзды, которым пора менять клубы

«Соккер.ру» расскажет, почему успешный плеймейкер, звезда АПЛ, а также игрок, чьи трансферы в сумме уступят только стоимости Неймара, скоро могут сменить команды.

Андре Гомеш («Барселона»)

Про Арду Турана все ясно – ему много лет, устал играть в футбол, может даже в Китай или обратно в Турцию уедет. Алькасер тоже странно реагирует на отсутствие игровой практики и просто сидит за спиной у Луиса Суареса. А вот Андре Гомеш, став культовым персонажем в трансферной истории «Барселоны» - агент Роналду Жорже Мендеш впихнул каталонцам игрока за 50 млн. евро вместе с бонусами, теперь не играет, а если выходит – неубедительно.

Цена вопроса. Говорят, 30 млн. евро – дешевле каталонцы не согласны.

Куда податься? «Ювентус» хотел взять португальца в аренду, в Англии интересовались, но конкретики мало, ведь нет качественного футбола от Гомеша.

Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»)

Второй по цене левый защитник в истории футбола – дороже этим летом стал только Менди из «Манчестер Сити». Но для «Манчестер Юнайтед» невыгодно держать в составе парня, который часто ломался, а потом настолько испортил отношения с Моуриньо, что публично просится в «Тоттенхэм» к Почеттино. Плохо, что перспективный Люк не нашел своего футбольного отца, но есть шанс увидеть его возвращение в новом году, но уже в футболке «шпор», например.

Цена вопроса. Учитывая травмы и потерю формы – 20 млн. евро, больше платить рискованно.

Куда податься? «Тоттенхэм», если МЮ не загнет цену – идеальный вариант, хотя там тоже будет конкуренция.

Юлиан Дракслер (ПСЖ)

У парижан хватает футболистов, которым пора подумать о смене клуба, ведь можно и того же Пасторе упомянуть, и еще одна неприкаянная звезда окажется в этом списке. Но Дракслер себя явно переоценил, когда мечтал навязать борьбу Неймару и остаться в основе ПСЖ на привычной и удобной позиции левого атакующего хавбека. Юлиан молодой, у него здоровые амбиции, но на деле надо было уходить еще летом. Теперь зимой надо

Цена вопроса. 40 млн. евро, ведь Дракслер молодой и сильный.

Куда податься? Юлиан может оказаться в Англии или Италии, «Интер» вполне может сделать ставку на немца, да и «Ливерпуль» в случае продажи Коутиньо.

Эмре Джан («Ливерпуль»)

Что Джану, который не хочет подписывать с «красными» новый контракт, даст игра за команду Клоппа в новом году? Молодой немец может еще в этом каким-то чудом проиграть «Спартаку», «Ливерпуль» способен из-за «крутой» обороны скатиться еще ниже в таблице АПЛ. Джан не хочет представлять такой клуб, мечтает бороться за трофеи, поэтому хвалит «Ювентус» - летом итальянцы проявляли интерес к универсальному хавбеку, и прислушивается, не слышно ли шагов боссов «Баварии». Джан, скорее всего, уйдет, хотя в этом случае «Ливерпуль» может подумать, что финансовая компенсация не так важна, как Эмре в заявке до конца сезона.

Цена вопроса. Копейки, если зимой – приобретали за 10 миллионов фунтов, но их не отбить, и ничего, если летом.

Куда податься? В «Ювентус» или «Баварию» - будет смотреть, где предложат лучшие условия и намекнут на игровую практику.

Матео Ковачич («Реал»)

Набрал форму – получил травму. Но даже будучи в неплохом состоянии, Ковачич не стал ближе к основному составу «Реала», поскольку молодому хорвату нужно вытеснить из основы Модрича, чтобы чаще получать игровую практику, а сдвинуть с места игрока из сборной года не так уж просто. Ковачич, вероятно, в списке недооцененных футболистов, но ему важно заглянуть в паспорт – Матео уже двадцать три года. У Иско получилось доказать право на игровую практику в «Реале», а у Асенсио – получится, но Ковачича могут задвинуть. Не лучше рассмотреть варианты здесь и сейчас?

Цена вопроса. От тридцати миллионов и выше – игрок молодой и сильный, только вряд ли получит столько практики, как нужно для развития.

Куда податься? Куда Перес отправит, ведь Матео может стать частью сделки по Кейну – «Тоттенхэм» он летом заинтересовал, хотя многие скауты на него засматривались - от «Арсенала» до «Милана».

Месут Озил («Арсенал»)

Можно дотянуть до лета, и тогда Озил уйдет из «Арсенала» как свободный агент. А поскольку Месут хотя бы играть не отказывается, как некоторые – могут затянуть до лета. Ведь он выдал против «Эвертона» единственный хороший матч в новом сезоне. Венгер вполне может настоять на том, чтобы Озил остался до конца контракта. Вот только покупали парня за огромные деньги. Теперь потеряют актив бесплатно? Не в духе «Арсенала», поэтому они скорее предложат Месута МЮ зимой.

Цена вопроса. От нуля евро до нескольких десятков миллионов, если уйдет зимой.

Куда податься? Моуриньо решил снова связаться с Месутом, который был бы великим игроком, если бы любит работать на поле, а не только создавать.

Андре Шюррле («Боруссия» Д)

У Шюррле в последнее время одно в жизни счастье – девушка из Казахстана Анна Шарипова. Жгучая брюнетка скрашивала будни Андре, когда он восстанавливался от травм и думал, что ему делать с карьерой? Шюррле – чемпион мира в Бразилии, за сборную всегда играл результативно, но в «Боруссии» сейчас и так хватает фланговых нападающих, причем почти все играют успешно. Новички Ярмоленко и Филипп показали себя – у них высокие оценки и хорошие результаты, Пулишич активно рвется в состав, поэтому пока агент Андре говорит, что слухи о «Кельне» - чушь, но до зимы надо найти новый клуб.

Цена вопроса. Заметно меньше 30 млн. евро, которые заплатила «Боруссия» из Дортмунда.

Куда податься? Тут скорее аренда возможна в пределах Бундеслиги. А вот огромная зарплата – 7 млн. евро в год, ведет Шюррле только в клубы АПЛ. Может, в «Арсенал» пора?

Алексис Санчес («Арсенал»)

Чилиец уже не играет за «канониров», даже если и появляется на поле, чтобы забить редкий гол или отдать чуть более частый результативный пас. Санчес давно и ясно показал, что уходит, а когда Венгер по традиции поздоровался со всеми футболистами «Арсенала» за руку на тренировке, то Алексис ему руки не подал. Свинское отношение Санчеса к работе, за которую он получал много лет огромные деньги, озадачивает, но футболист сильный, поэтому Гвардиола, Аллегри и Эмери подумают, нанимать ли его зимой. Ведь есть бонус – стоимость трансфера.

Цена вопроса. Всего 30 млн. евро, поскольку у чилийца заканчивается контракт.

Куда податься? В «Баварии» отказались, в ПСЖ, «Ювентусе» и «Манчестер Сити» - подумают.

Анхель Ди Мария (ПСЖ)

Аргентинец до перехода Неймара в Париж был самым дорогостоящим футболистом в истории по сумме всех трансферов. Сейчас вряд ли сможет опередить бразильца, который к деньгам, выплаченным «Барселоной», добавил еще 222 млн. евро от шейхов. Но Ди Мария вынужден менять клуб, а парижанам нужна январская распродажа, чтобы не наказали в УЕФА. Да и по игре не складывается.

Вингер провел на поле меньше минут, чем новичок Килиан Мбаппе. Много брака, в семи матчах один голевой пас – Ди Мария явно собрался в другой клуб. Но плохо, что настолько сильный футболист так неудачно выбирает себе команды – Жорже Мендеш думает о личной выгоде, ведь МЮ и ПСЖ не подошли Анхелю. Умеет все, но если запихнуть его на правый фланг – получается скверно. Значит, пора искать новый клуб, тренера и вызовы.

Цена вопроса. 45 млн. евро и даже больше, поскольку это Жорже Мендеш – он не продешевит.

Куда податься? «Милан» - не худший вариант, особенно если там Ди Марию в итоге снова встретит Анчелотти.