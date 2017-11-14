Как Италии попасть на ЧМ-2018?

У Италии еще есть шансы попасть на мундиаль в России, несмотря на фиаско в «стыках»! По крайней мере, в этом уверен блогер «Соккер.ру» Арнольд Шварценеггер.

Италия с треском провалилась в стыковых матчах против сборной Швеции и не сумела завоевать путевку в Россию на чемпионат мира-2018.

Но точно ли это означает, что следующим летом «Скуадра Адзурра» не приедет к нам в страну?

Для ФИФА и всего мирового футбола тот факт, что такая статусная сборная, как Италия, которая наравне с Германией, Бразилией и Аргентиной входит в золотой фонд игры №1, пропустит мундиаль, является огромной трагедией. Это сотни миллионов недополученных евро и долларов выгоды - ведь поклонников у итальянцев миллионы не только на родине, но и по всему миру. Это вам даже не Голландия, которую обожают на родине, но которая не может похвастать армией фанатов в остальных странах. Это Италия, страна, благодаря которой в футбол влюбилось не одно поколение болельщиков.

И вот теперь вместо такой Италии в Россию приедет какая-то Швеция. Да, они победили Италию на футбольном поле в одном конкретном матче, но это не отменяет тот факт, что эта команда никому, кроме самих шведов, на мундиале в России не нужна. Это заурядная и скучная команда, пределом мечтаний которой будет выход в плей-офф, хотя, скорее всего, шведы и этого не сделают, заняв 3-4 место в своей группе. Кто-то скажет - Ибрагимович. Но это вообще смешно. Если Златан в итоге сыграет на мундиале, то это будет плевок в лицо всей Швеции. Этот человек сам ушел из сборной год назад, и теперь, если у него есть яйца, то он просто обязан отказаться от всех призывов вернуться в сборную ради участия в мундиале. Если он в итоге все-таки сыграет в России, то думается, что всем станет понятно, что эта напыщенная крутизна Златана - просто громкий пшик, фарс и комедия.

Впрочем, вернемся к Италии. Сейчас ФИФА обязана проработать все возможные варианты для того, чтобы все-таки запихнуть итальянцев в число участников мундиаля. Понятно, что теперь делать это придется окольными путями. Но благо, что прецеденты подобного попадания на крупные турниры были - достаточно вспомнить, как в 1992 году Дания не сумела отобраться на Евро, но потом получила путевку благодаря дисквалификации Югославии.

Вот и теперь ФИФА придется выбрать какую-нибудь команду, которую можно исключить из числа участников чемпионата мира за какие-нибудь нарушения, а ее путевку отдать Италии. Да, возможно, не напрямую, возможно, провести какой-то мини-турнир между проигравшими стыковые матчи, чтобы протаскивание итальянцев на крупный форум не было столь очевидным.

И сейчас поэтому даже как-то жаль, что не сумела получить прямую путевку на мундиаль Украина. Ведь она, скорее всего, надумала бы бойкотировать турнир, что в итоге освободило бы место для еще одной команды, и ей стала бы, можно не сомневаться, Италия.

Какими же способами ФИФА может исключить какую-нибудь сборную из турнира ради Италии? На самом деле вариантов много. Уже много раз было такое, что ФИФА угрожала национальным федерациям исключением за вмешательство в их деятельность третьих лиц. Поэтому, если вдруг сейчас в какой-то из стран-участниц начнутся бурления в федерации, то ФИФА наверняка ухватится за такую возможность, приостановит членство ассоциации, исключит ее из своих рядов, а путевку отдаст итальянцам.

Вторым вариантом является добровольный отказ одной из стран-участниц. Ну тут, возможно, нужно поработать не столько ФИФА, сколько самим итальянцам. Возможно, они смогут по черным схемам договориться с какими-нибудь африканцами или еще кем-то о том, чтобы те отказались от участия в ЧМ-2018 и тем самым открыли путь для «Скуадра Адзурры» на мундиаль.

Не стал бы я исключать и вариант, что ФИФА обвинит одного из участников мундиаля в договорных матчах, что тоже приведет к автоматической дисквалификации команды. Тем более прецеденты нечестной игры в отборе к ЧМ-18 уже были. Недавно переигрывался матч ЮАР - Сенегал, в котором судья откровенно засудил одну из команд в корыстных целях.

Как видим, вариантов для того, чтобы Италия все-таки сыграла летом 2018 года в России, много. И всему футболу просто необходимо, чтобы один из них сработал в ближайшие месяцы. Ведь чемпионат мира без Италии - это не чемпионат мира. В каком бы плохом состоянии не была Италия сейчас, но не пустить ее в Россию просто нельзя. Это бренд, это история, это стиль футбола. И без него футбольный праздник-2018 получится неполноценным.