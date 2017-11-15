«У России толстокожая команда». Испанские СМИ – о матче в Петербурге

Веселая ничья на арене «Санкт-Петербург» удивила не только нашего брата, но и испанского товарища. «Соккер.ру» отыскал любопытные мнения об игре, сборной России и Смолове.

«Marca». Ежедневная спортивная газета пишет об экспериментах Лопетеги в атаке, которые оказались не слишком удачными, качество взаимодействий и настрой «игроков второго выбора» не понравились обозревателю. Разбор тактических нюансов игры «Красной Фурии» нас сейчас не интересует, акцентируем внимание на упоминаниях сборной России: «Когда у сборной Испании возникают трудности с качеством контроля мяча и заполнением зон, то даже такой соперник, как Россия, способен доставить неприятности, что и произошло в Санкт-Петербурге. Сборная России в дебюте пыталась запугать команду Лопетеги, хотела казаться лучше, чем есть на самом деле, на глазах у своей публики. После раннего успеха Альбы Рамос забил с мнимого пенальти, второй одиннадцатиметровый в пользу Испании тоже показался странным, однако Серхио снова не промахнулся, но и Россия отнюдь не сдавалась, сполна воспользовавшись авантюрными действиями в обороне. К сожалению, многочисленные замены во втором тайме лишили игру непрерывности и стройности, а нас – возможности строго судить, однако команда Лопетеги в любом случае получила справедливую пощечину, которая должна послужить предупреждением накануне официальных матчей, которые пройдут в той же России будущим летом».

«El Mundo Deportivo». Здесь пока не выучили официальное название питерского стадиона на ЧМ-2018, пишут «estadio de Krestovski», зато добавляют эпитет «magnífico» - великолепный. «El Mundo Deportivo» пишет, что хозяева будущего мундиаля удивили и проучили испанцев: «Хозяева поначалу предстали беззащитными ягнятами, однако впоследствии показали, что их не стоит списывать со счетов. Сборная России сумела воспользоваться недостатками Испании, более уставшей, чем ожидалось, и менее собранной, чем хотелось бы». Справедливости ради, и это издание не признает решений Джанлуки Рокки, называя первый пенальти «скандальным», а второй – «подарочным». А также хвалит и благодарит россиян: «Тренер Черчесов проявил смелость, отправив в середине второго тайма Кокорина в помощь Смолову. Это принесло плоды в виде гола. Форварда „Краснодара“, забившего дважды, мы все же должны поблагодарить за неудачный удар на 85 минуте, иначе вечер закончился бы совсем грустно. Уходим на каникулы… До марта!»

«As». «Испания празднует ничью», - гласит многообещающий заголовок. Рассказ о матче действительно пропитан тревожностью о будущем «Красной Фурии», Луис Ньето говорит, что впервые при Лопетеги Испания оказалась во власти соперника и пропустила три мяча. Не забыт и дружелюбный арбитр Рокки, «чересчур строго применивший правила футбола». Конечно, основной упор на игру сборной Испании – как не хватало Иско, как старался Асенсио «раскачать» атаку, как делили пространство и мячи Тиаго с Иньестой. Сквозь эти тернии добираемся до любопытной характеристики российской дружины: «Выбор Черчесова – это винегрет (в оригинале „ensaladilla rusa“, русский салат) из неопытной обороны, ветерана в центре поля и двух форвардов без изысков, хотя обороняться против Смолова, лучшего бомбардира двух последних сезонов в российской лиге, оказалось непросто. И в любом случае, сборная России выглядит командой с толстой кожей – без выдающихся фигур, но энергичной и настойчивой».

«Sport.es». Обращаемся к спортивному рупору Каталонии, который трезвонит о том, что Пике был капитаном сборной Испании целую одну минут, получив повязку от уходящего на замену Рамоса. Однако вскоре на поле появился Давид Сильва, которому Жерар вручил отличительный знак. Что касается игры, то каталонцы, несмотря на счет 3:3, пишут о «сером» матче сборной, голе Альбы, двух сомнительных пенальти и нерешительных действиях в обороне. Что-нибудь о сборной России? Не, не слышали. Ну, разве что вот эта маленькая ремарка: «Россия, команда, переживающая не лучшие свои дни, сумела растянуть, проверить на прочность и пробить испанскую оборону. Плохие новости для Лопетеги и, вероятно, самая невразумительная игра Испании под его руководством».

«Don Balon». «Сборная России не набрала идеальную форму, но даже в таком состоянии сумела выставить счет „Ла Рохе“, отыгравшись с 0:2», - рубит с плеча «Дон Балон», однако этим интересные нам тезисы в материале исчерпываются.

Сборная России. Пятая стадия неизбежного

Лучше спросим у народа! По традиции – несколько мнений простых испанских болельщиков о ничьей в Санкт-Петербурге.

Denunciar: «Пусть русские не обманываются – Испанию подвел настрой и товарищеская обстановка матча. На Кубке Мира мы покажем другой менталитет, будет лето и не будет экспериментов от Лопетеги. Не вижу причин волноваться, Испания наравне с Бразилией – главные фавориты чемпионата мира».

Juanrabs: «Ничья справедлива, мы продлили грандиозную серию без поражений против России. Первый и последний раз они у нас выигрывали в 1971 году. Надеюсь, в этой стране будущим летом мы сыграем столь же удачно, как выступаем против их сборной».

Kubica: «Арбитр – наш лучший игрок с большим отрывом в этом матче…»

kbr0nct: «А у России нормальная банда, так ушли с 0:2…»

Ni: «Отличная товарищеская игра! А русские наглядно показали, что не собираются отдавать без боя ни одного матча на домашнем чемпионате мира».

Zombrya: «Ооо! 3:3 против „великой“ России с двумя выдуманными пенальти».

Coche12: «Здоровья вратарю! Надеюсь, Родриго отправится в больницу навестить Лунева, которого чуть не убил в бессмысленном стыке».

David López Frías: «А теперь представьте себе Федора Смолова в большом клубе, где он будет получать ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ мячей, что доходят до Бензема. Пичичи каждый год».

Сборная России победила себя!