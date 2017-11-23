«Локомотив»: дома как в гостях

«Локомотив» одержал победу над «Копенгагеном», но вряд ли эта победа может считаться убедительной. Три очка не пахнут, а «Соккер.ру» говорит о зыбком футбольном подходе.

Ключи от матча – на флангах

Насытив центр поля, обе команды как бы согласились на то, что там ловить нечего: ни одним, ни другим. Жестко и цепко они противостояли друг другу по центральной оси. При этом потенциал креатива все же был выше у «Локомотива» с наличием Фернандеша и Алексея Миранчука. Им удалось это показать в ситуации с первым голом, когда они быстро нашли решение по взлому защиты. Да и другие их попытки обострить обращают на себя внимание, пусть они и не увенчивались успехом как правило. «Копенгаген» в центре больше разрушал. При этом гости более умело использовали возможности на флангах. Тот же «Локомотив» вместо применения талантов Фернандеша повыше заставлял его постоянно возвращаться и обитать где-то в районе Виталия Денисова, а во втором тайме – Игнатьева. Да, Виталий платил хорошо, сам помогал впереди.

Однако что пользы от возвращений Фернандеша, если два острейших эпизода первого тайма у ворот Коченкова случились как раз из-за бесхозяйственности на фланге Денисова? Первая подача Анкерсена едва не привела к пенальти, а вторая привела в итоге к голу. Где были Виталий и его помощник Фернандеш? И это еще удалось нейтрализовать Хольсе, который не блистал, потому и стал первым кандидатом на замену. Если бы он играл как его партнер на другом фланге, «Локомотиву» пришлось бы сложнее. Вербич раз за разом разрывал свой фланг, переигрывая Игнатьева. В моменте с неназначенным пенальти, в моменте с голом. Все легко далось игроку «Копенгагена». И это как раз фланговая игра.

Но не нужно думать, что у «Локомотива» она потенциально была хуже. Ведь первый гол пришел после атаки Виталия Денисова, да и тот же Игнатьев справа на 9-й минуте прорвался, но не забил. Разница лишь в том, что «Копенгаген» свои фланговые акценты использовал качественнее в первом тайме и в конце игры. Создав кулак в центре, который разматывал комбинации на бровки, датчане прижимали «Локомотив». Хотя хозяева и сами дома играли так, словно на выезде, что весьма странно. Когда лидер чемпионата России, которому нужно в еврокубковом матче побеждать, играет весь первый тайм на своем поле с соперником из более слабого чемпионата откровенно вторым номером, выстраивая ряды защиты в 40-метровой зоне от ворот, это вызывает большие вопросы. «Локомотив» не попытался сыграть в контроль мяча, даже при счете 1:1. Для этого понадобился перерыв и разговор с Семиным.

Судейские решения

Стоит признать, что испанские арбитры в первом тайме оказались лояльны к «Локомотиву», ведь в двух эпизодах могли принимать решения не в пользу российского клуба, которые стали бы результативными. Арбитр вполне мог увидеть ушедший мяч в первой голевой атаке у Виталия Денисова. Анкерсен даже остановился, подняв руку и позволив себя обыграть. Это, конечно, его проблема, что он не доигрывал эпизод, а решил все за судью, подставив команду. Но никто не возмутился бы, угляди там рефери аут. Сколько таких спорных аутов, которые, кажется, ничего не значат, дается или не дается. Наконец, в эпизоде с падением Вербича у вратарской Коченкова после подачи Анкерсена. Совершенно очевидно, что Игнатьев не совсем успевал и прихватил за руку соперника. Тот, конечно, упал картинно, да и сам чуть оттянул футболку Владислава. Но первым хватал и фолил именно россиянин. Судья не решился назначить пенальти.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 17 (4)

Свидетельство того, что «Копенгаген» в атаки ходил чаще, а использовал их менее рационально. Где-то из-за спешки, где-то в силу не такой хорошей технической подготовки отдельных исполнителей, как у «Локомотива». Это исполнительское мастерство и удача как раз позволили хозяевам добыть победу.

Владение мячом (точность передач): 43,2% (77%) - 56,8% (82%)

Совершенно гостевые показатели у «Локомотива». «Железнодорожники» вели в счете значительную часть матча и применяли абсолютно выездную модель игры, отдавая территорию и мяч противнику. Как водится, при попытках контратаковать и быстро доставить мяч из глубины в линию атаки точность передач страдает.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 20 (14) – 14 (22)

В воздухе «Копенгаген» сыграл эффективнее «Локомотива», хотя на результате и острых моментах это не сказалось. А в отборах хозяева оказались успешнее. Точнее, им просто приходилось чаще их совершать в силу избранного подхода к игре. Если позволять постоянно на себя набрасываться, то придется отбиваться.

Штрихи к рисунку

Стартовые варианты обоих тренеров были похожими, в них эффективнее смотрелся «Копенгаген», который будто больше знал, чего хочет. Вероятно, схема с отходом назад к контратакам прорабатывалась «Локомотивом» на случай преимущества в счете. Но после пропущенного гола в первом тайме перестроиться на равную борьбу хозяевам не очень удавалось. Только перерыв встряхнул и заставил «Локомотив» добавить в движении. Как только это случилось, у «Копенгагена» в защите возникли проблемы, пожары, паника. Один из таких эпизодов и позволил «Локомотиву» забить второй раз. Сразу же москвичи снова отошли на контратакующие позиции. То есть это совершенно сознательные ходы.

Второе отступление поначалу все же отличалось от первого. «Локомотив» двигался резче. Лучше работала страховка на флангах, где уже не давали так бессовестно одолевать Игнатьева. И за это спасибо нужно сказать качественно проведшим матч Кверквелии и Михалику – последний был заменен из-за травмы. Лучше распрямлялись контратаки, жестче велась борьба в центре. В таких условиях уже не слишком спокойно себя ощущали гости, допуская ошибки и оставляя пространство и время для оппонента. «Копенгагену» приходилось сужать свои линии в обороне, освобождая фланги. Скукожившаяся защита датчан, конечно, была плотной в сердцевине, но не позволяла прессинговать. Казалось, что в таком режиме «Локомотив» может спокойно доработать до финального свистка.

Ближе к концу игры Юрий Семин решил перебдеть, освежив кулак перед воротами в центре с помощью Тарасова. Дмитрий сразу привез опасный штрафной, «Копенгаген» тут же активизировался и нарастил и без того бесстыдное преимущество в контроле мяча. Завершать матч москвичам приходилось практически в осадном режиме, что команду не слишком красит, но хоть результат дало. Победителей не судят, но использование откровенно выездной модели «гол – посадка в оборону» на своем поле с таким оппонентом и турнирными задачами не выглядит убедительно. Ладно, это у «Копенгагена» не нашлось хотя бы еще одного игрока уровня Вербича, который выглядел на фоне «Локомотива» чуть ли не Неймаром. А как серьезнее противник попадется?