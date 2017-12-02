Месси: серый кардинал или скромный гений

Говорят, что у «Барселоны» есть секретный спортивный директор. Он же занимает этот пост и в сборной Аргентины. «Соккер.ру» - о застенчивом диктаторе Лионеле Месси.

Одно из любимых развлечений испанской прессы – рассказывать о том, кого хочет Лионель Месси видеть в «Барселоне», а кого – не хочет. Довольно интересная риторика, но мы говорим об игроке, а не о функционере, чиновнике, спортивном директоре «Барселоны». Пусть даже этот игрок и считается одним из лучших в истории футбола. Дыма без огня не бывает, даже если «дымит» раздувающая любую искру испанская газетно-телевизионная фабрика. Скромный Месси навязывает руководству мегаклуба свое мнение и свое видение трансферной политики?

Трансферная диктатура

Собственно, поводом задуматься над вопросом о роли Месси в трансферах «Барселоны» стали разговоры вокруг полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Испанская пресса уверена, что лоббирует переход бразильца в каталонский клуб именно Месси. Вроде как поэтому «Барселона» так настойчиво уперлась и пробует всеми правдами и неправдами выцыганить Коутиньо из «Ливерпуля». Месси считает, что с этим полузащитником средняя линия «Барселоны» будет идеальной. Но всех ли устраивает в «Барселоне» такая постановка вопроса? Очевидно, что нет. И дело, как говорят, дошло до открытой обиды. Рафинья и Андре Гомеш якобы очень недовольны тем, как себя ведет Месси по отношению к ним и другим одноклубникам, которым нужна практика, поддержка. Он же фактически призывами купить Коутиньо дает сигнал, что тот же Гомеш несостоятелен и его следует заменить на кого получше, посильнее, на более «каталонистого».

Конечно, вряд ли найдется человек, который будет утверждать, что Гомеш реально сильнее Коутиньо. Так что Месси тут прав. Но как же постулат о том, что каждый должен заниматься своими делами? Неужели спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес сам не разберется, кто нужен клубу? И должен ли игрок заниматься подгонкой состава, даже если он говорит толковые вещи? Вдруг пресса все же врет, и Месси на самом деле скромный гений, который лучше большинства играет в футбол и спокойно делает свое дело. Но слишком уж часто появляются сообщения о влиянии Месси на умы и настроения боссов «Барселоны».

Культ личности

Даже самому скромному гению будет сложно удержаться от соблазна порулить и высказать свое «фи» или очень важное мнение на тот или иной счет, если тебя насильно коронуют, постоянно спрашивают, заглядывают в рот и носятся услужливо вокруг. Это о поведении того самого руководства «Барселоны», которое все больше и больше впадает в культ Месси, оформив его фактически документально в виде недавнего нового контракта с сумасшедшими цифрами. «Барселона» отдалась в рабство добровольно. Хотя получает дивиденды – голы и результаты. Месси даже мог позволить себе взять издевательскую паузу, поставив «Барселону» в неловкое положение и вынудив Хосепа Марию Бартомеу и других руководителей чуть ли не каждый день отбиваться от прессы, крича, что контракт уже подписан, но «пруфов» пока нет.

Несложно представить, как тот самый Бартомеу каждый день нервно набирал номер телефона Месси и срывающимся голосом краснея спрашивал, не изволит ли тот сегодня поставить подпись и устроить фотосессию. Да, доходило до абсурда. Боссы «Барселоны» говорили, что нет времени на фотосессию. И это еще больше бьет по репутации каталонского руководства, поскольку еще от истории с Неймаром не все отошли, а многие продолжают винить руководителей «Барселоны» в том, что они проморгали уход бразильца, недооценив угрозу со стороны ПСЖ.

Подавление альтернативы

К слову, о Неймаре и еще одном косвенном признаке правдивости историй о тайном влиянии Месси на политику партии. Ведь одним из основных мотивов ухода бразильца было именно желание выйти из тени Лионеля. Невысокий аргентинец, оказывается, отбрасывает весьма внушительную тень. Неймару изнутри было виднее, как строятся отношения Месси с остальными. И там явно не все чисто. Вот некоторые опытные люди говорят про то, что причиной спада у Луиса Суареса тоже стал Месси. Либо его присутствие рядом само по себе подавляет психологически, развивает комплекс неполноценности, либо Лионель захватывает слишком много пространства. Причем ему хватает ума не делать каких-то публичных проявлений, не показывать свою значимость и презрение к остальным. Вот тот же Неймар не удержался от соблазна после перехода в ПСЖ, где стал тамошним Месси. Бразилец сразу начал брыкаться и давать понять Унаи Эмери, что не очень-то уважает его талант. Лионель действует более скрытно и умно.

Тренеры-марионетки

Особенно лютые сторонники всепроникающего влияния Месси утверждают, что с ним согласовывают даже тренерские назначения. Особенно большие подозрения вызвала история с приглашением на пост наставника Херардо Мартино, который проработал в «Барселоне» с 2013 по 2014 год, а потом отбыл в сборную Аргентины. Тот самый случай: говорят не об истории, когда тренер тащит своих любимцев-игроков, а сам футболист протежирует тренера. Продолжая линию «Барселона» - Аргентина, натыкаемся на еще одно косвенное подтверждение влияния Месси. Это работа по формированию состава аргентинской сборной. Конечно, Лионель дал нам всем уникальную возможность узнать его мнение на этот счет. В редком интервью он назвал выдумками все подобные разговоры.

А СМИ в Аргентине не менее испанских уверены в том, что их икона чуть ли не список тех, кого нужно вызвать, присылает тренерскому штабу, чтобы тот выполнял требования. И кто-то опять скажет, что может себе позволить, поскольку сам выволок эту сборную на чемпионат мира. А Мауро Икарди может и дальше надрывать пупок, забивая пачками за свой «Интер». Все равно вызов в сборную ему светит в виде большого исключения или праздника. Пока того желает Месси, который, по всеобщему мнению, форварда «нерадзурри» не жалует. Чтобы не гневить Его Высочество, лучше воздержаться от несогласованных решений. Ведь Месси это и есть сборная Аргентины, Месси это и есть «Барселона».

Дистанция между значимостью игрока и команды становится все менее ощутимой. И это опасный синдром, на самом деле. Ведь даже если самому гениальному человеку давать все больше власти и влияния, то постепенно он начнет утрачивать связь с реальностью, невинно упиваться своим могуществом и исключительностью. Пока гениальность дает результат, с этим можно мириться, наверное. Но сама по себе ситуация не похожа на здоровую. Или испанская пресса просто драматизирует и демонизирует застенчивую звезду, чьим скромным мнением всего лишь мимоходом интересуется Бартомеу? Но бэкграунд и репутация в любом случае сложились. От этого уже ни «Барселоне», ни Месси не уйти. Когда в январе Коутиньо будет переходить в каталонский клуб, только ленивый не вспомнит о том, как якобы Лионель на этом настаивал. И если Гризманн или Дибала не перейдут в «Барселону», тоже скажут: дело рук аргентинского кудесника.