«Зенит» попрощался с Дзюбой. Лучшее, что случалось с Артёмом за несколько лет

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23 мая 2022, 10:30

На удивление выгодное расставание.

Артём Дзюба

Первый, кто выигрывает от такого исхода – сам Дзюба. Останься он в команде, где тренер не видит его в основе, то стал бы обузой на скамейке с сокращенной, но большой зарплатой по новому краткосрочному контракту. В такой роли, в отличие от амплуа второго форварда, подаренного ему судьбой в «Зените», Артем всегда смотрится ужасно и создает проблемы окружающим. Было бы много резких движений, как у Дэдпула, в чьем костюме игрок прощался с петербуржской публикой, а на поле получились бы сильные матчи после выхода на замену вперемешку с длительными отрезками без голов. Дзюбе выгодно найти себе новый вызов. И хотя это скорее будут чемпионаты Сербии или Турции, чем одна из более сильных лиг, вроде французской или итальянской, за рубежом на него будут смотреть как на футболиста, а не как на фольклорного персонажа. Ему это тоже выгодно. Даже руководство «Зенита», где святых нет, его приключения за полем утомили.

Фанаты «Зенита»

У Дзюбы и фанатов, которые с детства болеют против его родного «Спартака», сложные отношения. Все знают, насколько результативным Артем был в РПЛ – забил 91 мяч, отдал 46 ассистов, но одновременно не могут избавиться от ощущения, что недобрали в Европе. Играй рядом с Азмуном тот же Халк, в Лиге чемпионов все могло сложиться иначе. Стоит ли называть подвигом частые голы и передачи в составе команды, которая настолько доминирует в РПЛ ? Пока Дзюба в «Зените», близкую к нему результативность в лиге показал Смолов, который не играл за клубы-фавориты. Азмун сыграл меньше матчей, но по среднему времени на голевое действие почти наравне с Дзюбой. При этом с «колхозником» у толпы отношения были проще, а вот Артема на «Вираже» не любили, особенно когда был капитаном. Так что прощание в интересах тех, кто увидит «Зенит» без Дзюбы, как просили у боссов клуба. А самому Артему теперь открыт весь мир – даже в США зовут, как говорит Орлов.

Главный тренер

Дзюба не поместил в свой прощальный ролик Семака. С Сергеем Богдановичем у него сейчас нет никаких ни личных, ни деловых отношений. У «Зенита» столько денег, что могли предложить ветерану новый выгодный игроку контракт, если бы на этом настоял Семак. Но тренер использовал Дзюбу в определенной четкой роли – связующего звена между пасами Дугласа и Ракицкого и передачами на Азмуна в штрафную площадь. Уход Ярослава и Сердара разрывает связь, Артем становится менее полезным и выбивается из новой концепции, которая строится на игре низом через бразильцев. Семаку выгодно, что «Зенит» принял решение попрощаться с Дзюбой. В противном случае в составе остался бы человек со своим ценным мнением, который не любит сидеть на скамейке. Помним времена Манчини и описание ситуации самим Артемом – «выбросили, как шавку». В новом сезоне мог покусать Семака из-за негодования.

Игроки «Зенита»

Дзюба прикрывал коллектив своими пасами и голами в РПЛ . И хотя был шутником и балагуром, дружили с ним не все в команде и клубе. Тот же Шатов, которого Дзюба поблагодарил вместе с Азмуном и Халком в прощальном ролике, честно признавался – с Артемом не дружат, не сходятся в жизненном плане. Уход форварда позволит коллективу перезагрузиться морально. Найдутся новые лидеры раздевалки. Уже есть сильная бразильская коалиция, за которой Семаку стоит присматривать – опасно держать столько любителей карнавалов в одной команде, не каждый тренер так хорошо с ними ладит, как старина Луческу. Но для Вендела, Клаудиньо и Малкома уход Дзюбы — это шанс стать лидерами по голевой статистике, а не только выделяться своими талантами. Сергеев и Альберто тоже выигрывают, убирают самого сильного конкурента. Посмотрим, кого в клуб пригласят летом, оценим также расставания. Но «Зенит» будет другим.

Командный футбол

Здесь тоже вероятна победа, поскольку чем раньше научатся играть без Дзюбы – тем лучше для «Зенита». Форварду в августе стукнет 34 года. Если строить игру через возрастного ветерана, который потерял двух ключевых напарников – Ракицкого и Азмуна, то можно нарваться на сезон в стиле Манчини с пятым местом в РПЛ без видимых для этого футбольных причин. «Зенит» без Дзюбы и Азмуна отличается от того, что был раньше. Возможно, Семак даже сможет построить более интересную, подвижную и менее предсказуемую команду. Оздоев прав, коллектив потерял вместе с Дзюбой дух, смех и лидера, но приобрел будущее. Никогда не нужно ставить на кон все ради интересов одного человека, если речь не о спасении жизни или здоровья. Это просто непродуктивно. Выживание Дзюбы в роли высокооплачиваемого игрока основы «Зенита» вредило целому клубу.

Будущий клуб Артема

Дзюба в зрелом футбольном возрасте намного сильнее, чем был в молодости. Его закалили многочисленные аренды и жизнь в провинциальных городах, его сделали сильнее многочисленные отказы. Он остался инфантильным человеком, у которого обычно виноваты все, кроме него самого – исторический факт. Но среди приличных футболистов таких людей много. Тот же Кокорин на днях дерзко ответил фанату, который просто привел статистику форварда в «Фиорентине» — футболист предложил комментатору «копать картошку». Во-первых, ничего зазорного в аграрной сфере нет, без нее человечество бы умерло от голода, это странная попытка унизить. Во-вторых, Александр так далек от народа, что не в курсе – в мае картошку в России никто не копает, и тут Александр промахнулся. Дзюба чаще задевал известных футбольных людей, вроде Черчесова или Соболева, но в новом клубе сможет просто сыграть в футбол. Будет забавно, если Артем подпишет контракт с «Сочи» — Федотову как раз нужен форвард, Касьерра уходит. Но лучше самому поехать в зарубежный клуб и показать, на что способен. И новая команда выиграет, ведь вне РПЛ пропадает груз знаний о Дзюбе, остается только футбол. А в него играть объективно умеет, пускай в своем тяжеловатом, вальяжном и силовом стиле.