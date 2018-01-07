Синдром Харви Вайнштейна в футболе

В погоне за справедливостью и толерантностью иногда теряется здравый смысл. «Соккер.ру» рассуждает о новых тенденциях в таком футбольном недуге, как расизм.

Прошлый год стал эдаким откровением, годом имени Харви Вайнштейна, можно сказать. Обвинения в сексуальных домогательствах вошли в моду и стали настолько массовыми, что за голову схватишься от того ужаса, что творится в мире шоу-бизнеса, культуры и искусства. Впрочем, признавая недопустимость такого поведения, нельзя не отметить, что этот самый мир свихнулся на почве подозрений и болезненного отношения даже к безобидным вещам.

Видя, с какой охотой пресса и помешанный на толерантности народ уничтожает карьеры людей, линчует и давит, появляются все новые и новые жертвы, требующие сострадания, жалости, компенсаций и мести. И весь грамотно с виду выстроенный режим отношений рушится из-за этой гипертрофированной восприимчивости, доводящей все до абсурда.

Слова «жертв» уже не требуют подтверждений. Стоит просто сказать, что мужчина «Икс» приставал, как его сметают ко всем чертям с публичного поля. А приставанием может стать даже безобидный комплимент. Скажешь девушке, что она сегодня особенно красива, рискуешь получить обвинения, а доказать, что ты не верблюд, не получится, поскольку достаточно только слова обвиняющего. Это абсурд, который в последнее время достигает колоссального масштаба.

И это благодатная почва, на которой обязательно появляются паразиты: от СМИ (прополоскать со скандальчиком известную фамилию кто откажется?) до всяческих фондов по поддержке жертв и «жертв», собирающих деньги с западных компаний, которые молчаливо соглашаются на эти игры, чтобы тоже не подвергнуться обвинениям.

Так «пострадавшие» становятся доминирующей силой, которая уже сама угнетает. И стоит снова подчеркнуть, что речь не о реальных жертвах, а о тех, кто доводит эту ситуацию до абсурда и паразитирует на ней, нарочно раздувая скандалы на ровном месте. Сама юридическая и этическая система имеет дефект, который не позволяет на данном этапе разделять эти вещи. И все вынуждены идти на поводу у теряющих совесть обвинителей.

Вайнштейны в футболе

Какое отношение имеет это общесоциальное вступление к футболу? Прямое. Как уже сказано, благодатная почва всегда создает паразитов. И «синдром Вайнштейна» начинает проявляться в футболе. Последним ярким примером стал конфликт между нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино и защитником «Эвертона» Мэйсоном Холгейтом.

Последний обвинил бразильца в расизме. Именно он обвинил. То есть тут тоже пример слова против слова. Но Футбольная ассоциация будет проводить расследование. На поле же произошел обычный игровой инцидент, коих великое множество в любом поединке: потолкались, поспорили.

Но Холгейту хватило наглости или хитрости сказать, что Фирмино не просто с ним ругался, а использовал расистские слова и выражения. Если белый назовет белого в сердцах кривоногим, потом посмеются, если белый назовет так темнокожего, первого ждет наказание, даже если тот и не имел в виду контекста в виде разного цвета кожи. Темнокожие на этом чаще делают акцент, чем ими обвиняемые.

Забавно, что самого Роберто при этом нельзя назвать арийцем. Какова вероятность, что далеко не светлокожий бразилец (а бразильцы сами часто подвергаются расистским оскорблениям) будет так себя вести? К тому же заинтересовавшиеся историей телевизионщики, которые чутко реагируют на такие скандалы, дотошно читали по губам перепалку игроков с привлечением специалистов и не нашли у Фирмино слова расизма.

Но сам инцидент симптоматичен. Он показывает, что технологии выходят на новый уровень и недалек тот момент, когда появится «симуляция» и в этом плане. Ведь очень удобно влиться в общую струю обвинений и использовать обостренное чувство справедливости, чтобы перегибать палку. На фоне повсеместного «вайнштейнизма» такие обвинения будут заходить на ура. И это еще странно, что молчит Яя Туре, который занимался подобными разоблачениями еще до того, как это стало мейнстримом, как говорится.

Кто кого дразнит?

Конечно, проблема расизма в футболе существует давно. Однако стоит понимать, что раньше она касалась вполне конкретных проявлений – фанатских. Болельщики в разных странах то и дело проводят расистские неприятные выходки, клубы получают за это наказания – стандартная ситуация, по крайней мере, есть механизм борьбы с ней и выявления нарушений.

А вот относительно новая тенденция создает напряжение, поскольку можно просто сказать, что тебя обозвали. И если поспорили двое белых, один другого назвал пусть самыми нецензурными из существующих слов, то ничего не будет – желтые карточки судья раздаст, если услышит. А вот если никто ничего не слышал, но при этом темнокожий футболист скажет, что его назвали, допустим, обезьяной, то поднимется скандал на весь мир, или, как минимум, всякие УЕФА и другие ответственные органы с серьезным видом примутся за расследования.

Очевидно, что это двойные стандарты не в пользу справедливости, которые провоцируют новые и новые перегибы. При этом среди жертв расизма, причем вот такого стадионного болельщицкого расизма, есть вполне адекватные люди, которые предпочитают не замечать таких проявлений. И – о, чудо! – они перестают быть интересными болельщикам-расистам, которые вовсе и не расисты зачастую по своим убеждениям, а просто хулиганы, которым нравится, когда у игрока соперника «бомбит», выражаясь сленгом.

Вспомните Вагнера Лава, который прямо заявил, что он никогда не сталкивался с расизмом в России. Он и ему подобные больше способствуют искоренению расизма и оздоровлению ситуации в целом, чем те, кто на каждом углу жалуется или пишет пафосные сообщения в Facebook и Twitter. Неинтересно дразнить и обзывать человека, которому на это плевать.

А вот буквально совсем свежий пример с Матюиди из «Ювентуса». Блез нажаловался, что его оскорбляли в игре с «Вероной». Веронцев оштрафовали. Думаете, все хулиганы осознали свою неправоту и успокоились, опустив очи? Нет, через неделю Матюиди уже оскорбили фанаты «Кальяри». И он снова принялся жаловаться.

Нетрудно догадаться, что и следующие оскорбления не за горами. Не потому, что оскорбляющие его какие-то убежденные прожженные расисты, а потому, что им нравится нервная реакция Матюиди и связанная с этим шумиха. Не отреагируй он на проявление фанатов «Вероны», не было бы и второго оскорбления, а компетентные органы спокойно занялись бы расследованием, если инциденты на стадионе имели место в действительности.

Мы ни в коем случае не оправдываем расистское поведение. Это мерзкое проявление Средневековья в головах и недалеких умах. Но сами футболисты, используя дефективную толерантность и перегибы, провоцируют новые волны недоброжелательности. А в некоторых случаях еще и дополнительно сами придумывают истории и льют воду на мельницу паразитам, паразитируя и самостоятельно.

Вспомните, ведь до обвинений Холгейта в адрес Фирмино игроки «Ливерпуля» хором жаловались на то, что подвергались расистским оскорблениям во время матча Лиги чемпионов со «Спартаком». Особенно усердствовала молодежная команда «красных» и защитник Риан Брюстер, который обвинил капитана молодежки «Спартака» Леонида Миронова в расистских высказываниях. И УЕФА угрожала десятиматчевой дисквалификацией россиянину. Просто за односторонние обвинения темнокожего футболиста. Без каких-то дополнительных доказательств.

Эдак можно любого белого (а Холгейт расширил диапазон, включив в обвиняемые и Фирмино) любому темнокожему обвинить на ровном месте и выбить для того суровое наказание. А если наказания не будет, то и ладно, все равно ведь ничего не потеряет такой обвинитель. Это опасная тенденция, которая грозит завести все этические, социальные и спортивные нормы в тупик.

Взять предновогодние обвинения в адрес Антуана Гризманна в Интернете. Человек просто сыграл роль афроамериканца в шутку. В Сети его чуть не разорвали, обвиняя в расизме. Маразм крепчает. И ждем исков от Железного человека, Бэтмена, Супермена, Человека-паука, Деда Мороза, Санта-Клауса и Снегурочки, ведь их образы так часто используют, что это уже «расизм» с отягчающими.