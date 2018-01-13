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Расизм, «тающие шоколадки» и «Спартак»

13 января 2018, 19:27

Джикию и «Спартак» обвинили в расизме, и «Соккер.ру» рассказывает, что об этом думают за рубежом. Заодно предлагаем перед ЧМ-18 избегать подобных случаев.

Что вообще произошло?

Георгий Джикия снял короткое видео с тренировки «Спартака», где бразильцы команды держат боковую «планку». Веселым тоном защитник говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Хе-хе-хе-хе. Вот она, шоколадка». Обратился к Луису Адриано, бразильский форвард в ответ показал пальцами «жест Роналдиньо» и широко улыбался.

Луис еще в донецких ночных клубах выучил все необходимые русские слова, точно понял смысл сказанного. А слово «шоколадка» просек даже Педро Роша. Но Джикия обращался к своим друзьям, и это видео могло остаться в их общей коллекции воспоминаний. А вот если бы Георгий такое ляпнул, например, о незнакомых африканских девушках на пляже – смотрелось бы вульгарно.

Вот только реакция на одинаковые слова в разных странах разная, а мир давно одно целое, просто разделенное.  

Что о шутке Джикии думают за рубежом?

Честно говоря, об этом за рубежом не думают. Вот если бы Месси так назвал Умтити и Паулиньо – от него отказались бы все спонсоры. А тут не тот масштаб. В Великобритании, США или Германии в сутках тоже 24 часа, у людей свои боли и радости. Плевать они хотели в выходной на то, что в «Спартаке» на сборе происходит, тем более, повод сам по себе пустяковый.

Шутка Джикии на сайте одной из самых больших желтых газет Великобритании собрала пару комментариев. Один шутливый: «Помогите Даше найти расизм». А второй обвинительный отзыв – читатель заявил, что называть в заметке футболистов «Спартака» «черные игроки» - расизм, в отличие от самого повода.

Почему к теме есть интерес? Гризманн подставился, когда вырядился баскетболистом на ретро-вечеринку, но при этом покрасил лицо и руки коричневой краской. Читатели из США назвали его расистом, поскольку у американцев богатый опыт дискриминации африканцев, и там все знают – раньше чернокожих карикатурно представляли белые актеры, вымазывая лица в черный цвет и накладывая губы-вареники.

Но какое к этому отношение имеет Гризманн? Его предки могли иметь дело с нацизмом в теории – он немножко немец по отцу, а немного португалец. Но не расист, ведь близких чернокожих друзей у Антуана еще больше, чем у Джикии. Вот только в последнее время такие скандалы пошли косяком. Недавно компания по производству одежды умудрилась выпустить кофту с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях».

И надпись так себе, и рекламировал ее… чернокожий ребенок. Вот это поступок за гранью фола, ведь смотрится плохо. Все возмутились, в том числе, футболисты, баскетболисты и так далее. Но не кажется ли вам, что о равенстве думают в последнюю очередь, когда много говорят о таких эпизодах, а не о чем-то важном? Всем в мире плевать, сколько в Африке положительных тестов на ВИЧ в год и какой прирост.

Кто там голодает, у кого нет пресной воды. Но рекламу компании, которая поставила фотографию с ребенком, сделали отменную. «Спартак» подумал, что черный пиар тоже пиар?

Почему разобрать этот вопрос в России очень важно?

Потому что когда ты хозяин для незнакомых гостей, то должен знать, что адепту индуизма нельзя подавать стейк из коровы, а мусульманину – свинину. И потому что у российских болельщиков были инциденты. А случалось, что пустяковые дела раздували, как это случилось с бедным Гризманном. Он футболист, школу окончил, играясь с телефоном на уроках.

Откуда ему знать про «блэкфейс», который имел место в 19-м и 20-м веке в США? Это средневековая логика – считать, что если у тебя так заведено, то у всех должны быть аналогичные порядки. Нет подтекста в решении Гризманна покрасить лицо, только желание быть похожим на кумиров. И нет никакого «расизма» в комментарии Джикии. Есть сообщение, которое не стоило публиковать с официального аккаунта большого клуба – да.

Но у каждого свое понимание. Если в Саудовской Аравии до этого года женщин наказывали за поход на футбол, то это не значит, что во всем мире девушкам нельзя на стадионы. Не значит, что аравийцы были правы со своим запретом. Ваши порядки на других не распространяются, поскольку нет понятия «верховных людей» и главных арбитров. Всюду есть расизм, а кто собрался «победить» его, просто не рассчитывает силы и лицемерит.

Расизм всегда наталкивается на вопрос воспитания. Это как знаменитый эпизод из фильма «Брат», который многие кавказцы потом вспоминали Сергею Бодрову. Но почему надо воспринимать на свой счет грубую реакцию ветерана страшной войны в адрес бандитов? Только потому, что бандиты определенной национальности?

Не все «свои» - хорошие, не все «чужие» - плохие. Какой из Джикии расист, его в московской школе в детстве и не так называли! Странно, что в мире, где столько проблем и с каждым годом – все больше, подменяют реальные дискуссии фиктивными.

Где именно ошибся «Спартак»?

Конечно, будь у «Спартака» моложе люди, которые публикуют подобные сообщения и вообще отвечают за пресс-корпус клуба, они учли бы истории Гризманна и Н&М. Опасно влезать с безобидной шуткой на тему цвета кожи после двух таких событий, широко обсуждаемых в мире, в том числе спортивном.

Но еще хуже, что «Спартак» решил поставить шутку после скандала в матчах с «Ливерпулем» в Юношеской Лиге чемпионов. Тогда еще Стивен Джеррард – тренер молодых «красных», обещал разобраться, поскольку одного из футболистов спартаковцев обвинили в расистском комментарии в адрес форварда «Ливерпуля».

Причем это был второй подряд случай. Поначалу фанаты позволили себе расистские выпады в адрес соперников. Также нелепо в свете цепочки скандалов о «расизме» и «Спартаке» смотрится видео, на котором Фернандо на ломаном русском языке говорит: «В „Спартаке“ расизма нет. Мы – дружная семья». А семья разве не включает фанатов?

Точно нет среди них ультраправых? «Спартак» наказали по итогам первого матча молодежек против «Ливерпуля» частичным закрытием трибун. Значит, в УЕФА доказали, что расистские выпады были. Вот и получается, что клуб, где в совете директоров представители самых разных национальностей, а в спонсорах компания, где в руководстве американцы, россияне и не только, связывает себя одной цепочкой с фанатами, которые пробовали зацепить чернокожего игрока.

Джикия ничем подобным не занимался, он просто снимал видео, которое помогает поговорить на важную тему. Чемпионат мира в России примет у себя представителей десятков стран и всех рас планеты. Готовясь к празднику, да и вообще, в «Спартаке» должны включать голову. После наказания УЕФА не стоит добавлять в резюме пункты. Многие клубы через это прошли, и «Зенит», и ЦСКА, но впереди турнир, на котором с трибун не могут лететь бананы и звучать «уханья».

Вот как бы отреагировал Федун на похожую шутку об игроке еврейского происхождения от Джикии? Понравился бы ему не антисемитизм даже, а намек на него? Как бы отреагировали в России на шутку о чеченском игроке, будь такой в «Спартаке»? Публикация подобного личного юмора после того, как подставился Гризманн, а потом случился скандал с надписью про «крутую обезьяну» - крайне неуместный шаг пресс-службы «Спартака».

Джикия, безусловно, даже не подумал, как могут трактовать его слова. Но это не имеет значения! Порог чувствительности в случаях с расизмом в разных странах разный. И это нормально, ведь дедов Фернандо и Луиса Адриано, скорее всего, пороли плетями на  плантациях, а что делали с бедными бабушками, лучше даже не представлять. В Бразилии, пожалуй, шутка про «шоколад» могла и не зайти. Джикия может этого не знать, но в «Спартаке» взрослые дяди, должны уметь себя не подставлять. Тем более, далеко не в первый раз

Заодно и Россию в качестве хозяйки мундиаля выставляют в плохом свете. Причем все подобные скандалы объединяет одно. Их можно легко избежать. Не надо писать на свитере чернокожего мальчика «Самая крутая обезьяна в джунглях», а потом хвататься за голову, когда народ взбесился. Не надо называть чернокожих «тающими шоколадками» после серии однотипных скандалов. А если Джикия и бразильцы допускают разные шутки в личном кругу, то те должны там и оставаться. Но поезд ушел – в новом сезоне «Спартак» трижды обвинили в расизме.   

Angry Ded
АВТОР
Angry Ded
В игре и вне игры
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В игре и вне игры
Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: события  Спартак М  Джикия Георгий
Источник: Soccer.RuФото: Фотогалерея «Соккер.ру»
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Все комментарии
EvgenyS
EvgenyS ответил piercman
20 января в 14:39
эм. вообще-то мой основной акк https://www.soccer.ru/users/parallels только он сейчас забанен на сутки, поэтому я здесь)
Я уже путаюсь с ними :)
удав
удав
18 января в 10:51
если негр назовет меня зефиром ,например, я не обижусь, а вот шоколадкой их нельзя?=)расизм в первую очередь в головах у них самих. не надо искать его искусственно, а потом строить жертву .
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил cpartak60
18 января в 07:51
пора заканчивать этот треп!
Я таки полагаю, что это относится к автору статьи.
cpartak60
cpartak60 ответил Михаил Полунин
17 января в 21:33
Это полный бред! А точнее: "the bred of the siv kable" Вспомним песенки: "Я шоколадный заяц" (кто спел - известно) "Мулатка-шоколадка" (хит известного советско-российского певца!). И что? Наверное это страшно расистские песни, а их авторы и исполнители расисты?! Вся эта шумиха напоминает "охоту на ведьм", но в чем здесь "криминал"!? Странно, что оскорбились и встали на "защиту" толерантности в отношении одной расы представители другой. Ну, или сделали вид. Сами представители "оскорбленной" расы никаких претензий не имеют и, тем более, выпустили ролик о мире и дружбе между представителями разных народов. Реакция российского истеблишмента на это "событие" весьма показательна... С точки зрения некоторой референтной группы - Россия - империя Зла! А далее логика подскажет...
пора заканчивать этот треп!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
17 января в 05:52
Это полный бред! А точнее: "the bred of the siv kable"

Вспомним песенки:
"Я шоколадный заяц" (кто спел - известно)
"Мулатка-шоколадка" (хит известного советско-российского певца!).

И что? Наверное это страшно расистские песни, а их авторы и исполнители расисты?!

Вся эта шумиха напоминает "охоту на ведьм", но в чем здесь "криминал"!?

Странно, что оскорбились и встали на "защиту" толерантности в отношении одной расы представители другой. Ну, или сделали вид.

Сами представители "оскорбленной" расы никаких претензий не имеют и, тем более, выпустили ролик о мире и дружбе между представителями разных народов.

Реакция российского истеблишмента на это "событие" весьма показательна...

С точки зрения некоторой референтной группы - Россия - империя Зла!
А далее логика подскажет...
cska plus
cska plus
16 января в 13:48
Позорники!!!
cska plus
cska plus ответил Стыдно за зенит
16 января в 13:47
А мне Джикия Дзюбу напоминает) тот тоже шутил и очень часто и много, когда играл в Спартаке)) когда ыт играешь в Спартаке ты просто обязан шутить, иначе у тебя будет жуткая деепресия, от бани, от улыбки Глушакова, от борща, от Трахтенберга...
Стыдно за такие слова как спартак, губошлёп, тахтенберг.
cska plus
cska plus
16 января в 13:43
Расформировать на хрен ко всем чертям, одни проблемы от этого африканского клуба.
ekliziast
ekliziast ответил cska.78
15 января в 16:57
Расформировать спартак! Все равно от них толку нет, только 1:18 и 0:7, ни одного еврокубка не выиграли для страны!
Умный к умному , а вы к цска.
Roger Young
Roger Young
15 января в 14:53
В точку. Статье пять баллов
AdamsonM
AdamsonM
15 января в 00:09
    AdamsonM
    AdamsonM
    15 января в 00:08
      agidel2012
      agidel2012 ответил blitz
      14 января в 19:03
      Да сколько же можно терпеть это безобразие? Совсем уже обнаглели эти свиньи.
      Это ты про английских журналюг?
      agidel2012
      agidel2012 ответил cska.78
      14 января в 18:56
      Расформировать спартак! Все равно от них толку нет, только 1:18 и 0:7, ни одного еврокубка не выиграли для страны!
      Мне больше на память приходят последние победы Спартака: 3-0 у ЦСКА, 3-1 у Зенита, 4-1 у Краснодара и это основные конкуренты на медали (Локо оторвался, но с ним игра в 21 туре). Ну а победы в еврокубках бывают разные. Победили в финале кубка УЕФА Спортинг и загордились. Просто повезло, что такой клуб в финале попался. А Спартак в еврокубках и Реал обыгрывал и не раз.
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик ответил turist82
      14 января в 18:53
      На пустом месте прикопались...продажные журнализды. Вон зенит принципиально не берет в команду негров, вот где расизм махровым цветом цветет. Их форум почитаешь так там капец.. "Футболист хороший но негр, а значит у нас ему делать нечего". И что то тишина...никого не волнует. А тут парни между собой подшучивают - все капец, придумали оскорбление.
      Вон зенит принципиально не берет в команду негров, вот где расизм махровым цветом цветет
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ...А ЧТО ты хотел ? ...культурная столица и родина самого ВВ...вах какого уважаемого человека !
      ...а Спартак ? Москва ? - анахронизм...потомки небритых бояр и слова мудрёные толерастия , либерастия , 3.14...de-растия им не знакомы и живут по старинке !!!
      ...только подумайте ! мужик с бабой !...эва ..
      За Ливерпуль
      За Ливерпуль
      14 января в 18:47
        Leningrad 84
        Leningrad 84
        14 января в 17:54
        На фоне высказываний Трампа о "грязных дырах" слова Джикии - просто детский лепет.
        Nickless
        Nickless ответил Zimka
        14 января в 17:31
        «Помогите Дори найти расизм». Отсылка к мультику о рыбке, которая все забывает. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1031726 Это отсылка к мультику который у нас называеться "Даша следопыт", там нет рыбок, я в этом шарю.
        Не претендую на звание гуру мультфильмов, но, насколько знаю, это совершенно разные мультики :) Рыбка Дори действительно существует.
        Zimka
        Zimka
        14 января в 17:21
        «Помогите Дори найти расизм». Отсылка к мультику о рыбке, которая все забывает.
        Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1031726
        Это отсылка к мультику который у нас называеться "Даша следопыт", там нет рыбок, я в этом шарю.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488
        14 января в 10:06
        turist82
        turist82
        14 января в 09:04
        На пустом месте прикопались...продажные журнализды. Вон зенит принципиально не берет в команду негров, вот где расизм махровым цветом цветет. Их форум почитаешь так там капец.. "Футболист хороший но негр, а значит у нас ему делать нечего". И что то тишина...никого не волнует. А тут парни между собой подшучивают - все капец, придумали оскорбление.
        Shagrath82
        Shagrath82 ответил piercman
        14 января в 07:55
        вчера глушаков обнимал комбарова и называл его "димочкой", сегодня ариец джикия называет зулусов шоколадками, что же будет завтра? страшно представить, но уже стыдно!
        Давай лучше расскажи как у вас футболисты на поле целовались, ну или как Молло в одной кровати с мужиком
        Parovoznic
        Parovoznic
        14 января в 07:20
        Любое обсуждение этой шутки про шоколадку - это ужЕ маразм.
        Лаврова на этих талерастов нет...
        Стыдно за зенит
        Стыдно за зенит
        14 января в 00:43
        А мне Джикия Дзюбу напоминает) тот тоже шутил и очень часто и много, когда играл в Спартаке)) когда ыт играешь в Спартаке ты просто обязан шутить, иначе у тебя будет жуткая деепресия, от бани, от улыбки Глушакова, от борща, от Трахтенберга...
        plusnindimon
        plusnindimon
        14 января в 00:32
        Вот это мужик!!! Есть кого в афроспартаке уважать!
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        13 января в 23:47
        Джикия реалный нацик!!! Он сначала делает потом извиняется! Но нутро никуда не денешь! Промес к нему целоваться как луис андриано, а он.....
        blitz
        blitz
        13 января в 22:33
        Да сколько же можно терпеть это безобразие?
        Совсем уже обнаглели эти свиньи.
        Великий ЦСКА Москва
        Великий ЦСКА Москва
        13 января в 22:09
          piercman
          piercman ответил EvgenyS
          13 января в 22:05
          Какие люди! Здравия! С Новым Годом!
          эм. вообще-то мой основной акк https://www.soccer.ru/users/parallels только он сейчас забанен на сутки, поэтому я здесь)
          Великий ЦСКА Москва
          Великий ЦСКА Москва ответил turist82
          13 января в 21:58
          Говорите громче. С пятого места слышно плохо )
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