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Гиггз возвращается в сборную Уэльса

сегодня, 10:30

Легендарные футболисты, за игрой которых все недавно следили, постепенно перебираются на тренерские скамейки.  Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 рассказывает о новоиспеченном наставнике сборной Уэльса.

Еще у одного легендарного футболиста сбылась мечта. Нет, это не Александр Кокорин купил яхту и виллу в Монако – Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса. Валлийцы оставили благоприятное впечатление в последние годы, они ярко себя показали на Евро-2016, поэтому наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн получал неизменно хорошую прессу, пока не решил покинуть свой пост, не выведя команду на чемпионат мира в России. Так что у Гиггза интересная задача. При довольно ограниченных ресурсах валлийцев ему нужно поддерживать планку достойных результатов и игры.

На руку Гиггзу будет несколько факторов. Во-первых, большой кредит доверия. Райана в Уэльсе обожают и боготворят, это главная легенда и самый уважаемый футболист Уэльса, сколько бы ни стоил Гарет Бэйл. Так что прощать ему будут многое, даже если он на первых порах станет совершать ошибки. Во-вторых, Гиггз легенда и для футболистов, он образец для подражания многих, кто стремится в сборную Уэльса или уже в нее попал. Как-то трудно представить, что кому-то из игроков придет в голову филонить, работая с Гиггзом. Так что это дополнительная поддержка в работе тренера.

Опасения могут возникать, когда смотришь, как у других именитых в прошлом футболистов не получается заскочить на тренерскую скамейку удачно. Но здесь уже нужно понимать, что в роли тренера игроцкие качества отходят на второй план, вперед выдвигаются личностные, человеческие характеристики. А все мы прекрасно знаем, что хорошие футболисты не всегда достаточно умны, хладнокровны, обучаемы и так далее, чтобы быть тренерами. Гиггза же сложно упрекнуть в недостаточной ментальной подготовке. Он и играл-то во многом за счет мозгов, за счет правильного распределения сил и применения мастерства, а также использования ресурсов рядом с собой.

Положительно Гиггза характеризует и то, что он не бросился сразу же в самостоятельный тренерский омут. Точнее, он попробовал, но быстро понял, что к этому нужно готовиться отдельно. Речь о краткосрочном опыте самостоятельной тренерской работы, который Гиггз получил в «Манчестер Юнайтед» после отставки Дэвида Мойеса. МЮ тогда был в плачевном состоянии, валлиец завершал у руля команды сезон, проведя четыре матча. В двух он одержал победу, потерпел одно поражение, разок сыграл вничью.

После заключительного поединка признался, что пока не готов к таким приключениям, поскольку из-за давления не мог все это время нормально уснуть и непрерывно находился в состоянии стресса. К этому нужно отдельно готовиться. А роли главного тренера в таком крупном клубе, как МЮ, и в собственной национальной сборной, наверное, сопоставимы по накалу страсти, уровню ответственности и мощи прессинга.

После ухода из самостоятельного плавания Гиггз не отказался от идеи развиваться в тренерском ремесле. Он стал помощником Луи ван Гала, пару лет поработал в этой роли, набравшись определенной мудрости и на этом поприще. А теперь считает себя готовым к самостоятельной работе. Кстати, у него были варианты и с клубами в Англии. На некоторые слухи он реагировал положительно, изъявляя готовность. Однако сами боссы клубов, видимо, хотели довериться более опытным в этой работе специалистам.

Ближе всех к привлечению Гиггза был валлийский «Суонси», но и он пошел по иному пути. А Райан не зря терпел – он дождался шанса, о котором мечтал. Причем добился цели довольно быстро. Любопытно, что работать со сборной Уэльса хотели многие. Видимо, хороший потенциал, приличная игра команды, позитивная атмосфера в ней и вокруг нее придают привлекательности и уверенности потенциальным кандидатам. Среди них был и другой известный в прошлом валлийский футболист – Крейг Беллами. Другой экс-форвард сборной Уэльса и бывший помощник главного тренера команды Джон Хартсон тоже бил себя в грудь, заявляя, что именно он должен стать следующим наставником. Подчеркивал, что ради этой работы он готов «пройти по битому стеклу», но в сборной посчитали, что такие навыки и жертвы ни к чему – они не помогут в тренерской работе.

Боссы Футбольной ассоциации Уэльса провели собеседования с рядом претендентов, предложив в итоге контракт именно Гиггзу. Об уровне доверия говорит хотя бы то, что соглашение рассчитано на четыре года. То есть валлийцы готовы, например, к неудаче в отборе на Евро-2020, хотя попадание туда, конечно, сейчас первостепенная задача Гиггза. И время для определения наставника выбрано самое подходящее. Уэльс пока волен поиграть в товарищеских матчах, он не участвует в ЧМ-2018. Гиггз сможет подобрать под себя модель игры, состав, не заботясь сходу о результате.

К отбору на Евро-2020 он уже будет представлять возможности команды и собственный уровень. Если цикл пройдет не слишком удачно, можно внести коррективы к циклу отбора на ЧМ-2022. Главное, чтобы у Футбольной ассоциации действительно было терпение и тот кредит доверия, который она выдала авансом Гиггзу, подписав долгосрочный контракт.

Пока же все характеристики и входящие данные, сопутствующие такому назначению, говорят в пользу предстоящего успеха мероприятия. Хотя уровень сборной Уэльса таков, что очень и очень многое в обоих отборочных циклах будет зависеть от жеребьевки. Валлийцы как раз на границе выхода балансируют по своему потенциалу. Задача Гиггза – качнуть чашу весов хоть чуть-чуть в сторону улучшения, как это удалось до него Коулмэну.

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Все комментарии
Groove000
Groove000
сегодня в 11:17
почему-то не сомневаюсь в его успехе)
Artuom
Artuom
сегодня в 11:07
С клуба нужно было начинать... Хорошо конечно что мечта осуществилась, но будучи тренером сборной Гиггз не приобретёт большого тренерского опыта. Скорее попробует взять харизмой.
борька
борька
сегодня в 10:35
Справится,удачи !
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