Веселый ученик Гвардиолы

«Соккер.ру» рассказывает об успехе бывшего игрока «Уфы». Между основой в приличной команде и конкуренцией с лучшими футболистами смело выбрал второе.

Сразу влился в коллектив

Зинченко стал своим в «Манчестер Сити» мгновенно. Еще до аренды в ПСВ успел сыграть со Стерлингом в футбольный симулятор, выиграл и заставил Рахима – самого дорогого английского футболиста в истории, ползать на четвереньках и лаять. Через год состоялся матч-реванш, и Александр снова победил.

Стерлинг снова веселил всех болельщиков футбола, притворяясь щенком. У Зинченко не возникло проблем с адаптацией в группу молодых игроков «Манчестер Сити», он дружит с Сане и Де Брюйне. Сейчас в Англии шутят, что украинец – сын Кевина, ведь они и вправду похожи:

«Как летит время», - подписывают фотографии Де Брюйне и его сына, похожего на папу, и снимки с Зинченко, похожего на своих отца и мать. Александр вырос в городе Радомышль рядом с границей Киевской области, однако в одиннадцать лет перерос местный детский клуб и оказался в Ильичевске Одесской области.

Родители парня развелись, и хотя папа работал в Одессе, Зинченко стал настоящим ребенком футбола. Разве что в интернат Ла Массии могут запихнуть в таком юном возрасте, обычно стараются детей тренировать рядом с домом или перевозить родителей с ребенком в новый город. Зато опыт самостоятельной жизни в мужском коллективе пригодился Александру.

Хавбек, переученный в левого защитника, легко находит общий язык с напарниками. А когда капитана юношеской команды «Шахтера» пригласили в «Уфу», именно юный игрок принял волевое решение. «Горняки» до сих пор недовольны, ведь потеряли талантливого парня. А вот уфимская команда не проиграла – Зинченко выступал на разных позициях и не случайно попал в «Манчестер Сити».

Уважает старших коллег

Зинченко двадцать один год, но котелок варит. Когда тренер ПСВ Филипп Коку отправил хавбека в запас, то Александр заявил, что не понимает, зачем брать в аренду человека, платить «Манчестер Сити», но не ставить игрока на поле?

Вроде бы возмутился, но потом добавил: «Думаю об этой ситуации, но прихожу к выводу, что решения тренера не стоит обсуждать. Горевать не собираюсь. Для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги». Зинченко умеет технично льстить.

Ведь когда недавно давали интервью с Агуэро после матча, то не только показал, что Серхио хуже разговаривает на английском языке, чем молодой хавбек, но и похвалил аргентинца: «Очень рад за Серхио (Агуэро сделал хет-трик – прим. „Соккер.ру“), он живая легенда». Зинченко аналогично комментирует работу Шевченко, Гвардиолы и других людей из своего футбольного окружения.

Только Воронин после провального для Украины Евро-2016 возмущался – говорил, что готов Зинченко руки поломать за неточные передачи и при этом неподобающую, по мнению Андрея, реакцию. Но Воронин на самом деле похож на самого Зинченко. Они оба смело учились футболу в солидных футбольных странах и умеют веселить напарников.

Заслужил симпатию Гвардиолы

В детстве, которое было пару лет тому назад, Зинченко восхищался игрой молодого Фабрегаса. На его позиции порой выходил в «Уфе», но в «Манчестер Сити» Зинченко нужен как левый бек. Одна из главных черт Гвардиолы как наставника – его одержимость идеями. Хосеп убедил атакующего игрока, что ему выгодно стать латералем.

Сам Зинченко говорит о том, что когда ему объяснили важность крайних защитников – сам заинтересовался сменой позиции. При этом понятно, что по параметрам скорее хавбек, ведь есть скорость и техника. Но поскольку «Манчестер Сити» нужен не Давид Силва или Сане – они имеются, а замена для Менди и Делфа, то Зинченко выходит на поле.

Причем Гвардиола хорошо выучил подопечного и даже раскусил. Высказался в духе, что Александр даже слишком хорошо поставил себя в коллективе. И поскольку его все любят и с ним дурачатся, то очень важно не расслабляться. Например, Данило из «Реала» никто в основу не лоббирует как левого бека – хотя такой вариант возможен.

А вот Зинченко доверяют, хотя бразилец приехал в Англию за 35 млн. евро, а украинец обошелся МС в семь раз дешевле. Многие специалисты скептически оценивали выбор Гвардиолы, но Хосеп проанализировал игру Александра и поставил на него. Испанец разбирается в талантливых игроках – во всех клубах это доказал. Гвардиола настолько уверен в Зинченко, что поставил его пятым в серии пенальти с «Лестером» в Кубке Лиги!

Козыряет чувством юмора

Зинченко любит шутки, юморит не так часто и показательно, как Менди, но при этом часто хорошо общается с напарниками. С Сане они дурачились и попали на видео, где Александр в шутку бросает в немца связку мячей. А свежайший пример подколов – уроки русского языка от Зинченко.

Александр снял на видео, как Стоунз здоровается и в ответ на один из вопросов отвечает: «Я красивая». Причем русский язык англичанина лучше, чем английский у Агуэро! То ли Джон тренируется общаться в будущем с девушками из Восточной Европы, то ли Зинченко просто издевается над напарником, что вероятнее. А вот «Манчестер Сити» помогает Александру издеваться над статистикой.

Почти 94 % точных передач – прекрасные результаты для дебютанта АПЛ. Александр, конечно, только третий в списке левых защитников «Манчестер Сити», после Менди и Делфа. Но раз Данило не тянет на основу, то играть после травм опытных людей стал Зинченко. На тренировках с Агуэро, Де Брюйне и Силвой молодой ученик Гвардиолы получит больше, чем в основе клуба УПЛ или РФПЛ.

Каждый молодой игрок выбирает для себя, что важнее. Зинченко считает, что опыт в «Манчестер Сити» многому ему научит. Даже если позже придется перейти в другой клуб, Александр окажется в новой команде после школы Гвардиолы. Это солидная заявка на успешную карьеру. Ведь когда недруг Хосепа – агент Селюк, говорит, что Зинченко сделал ошибку, что в двадцать один год не играет стабильно, то плохо понимает ситуацию.

Яя Туре сидит на скамейке «горожан», поскольку у него царский контракт. Зинченко пошел в «Манчестер Сити» не из-за денег, а за наукой. И поскольку Гвардиола назначил его новым Киммихом, то у украинца отличный шанс развить таланты. Понятно, что Александр – пример для каждого молодого игрока из Восточной Европы, ведь не обязательно стоить и играть как Сане или Жезус, чтобы оказаться в группе мастера Хосепа.

Не случайно ведь Сарри и «Наполи» интересовались Зинченко зимой, но Гвардиола решил, что ему самому нужен универсальный фланговый игрок. Есть скорость, пас, техника – через пару лет, независимо от названия клуба, в котором Александр тогда будет играть, можно получить очень классного игрока. Он мог бы остаться в «Шахтере», получал бы в полтора раза больше денег, чем в Англии, но Зинченко рассчитал иначе.

Помощник Гвардиолы Микель Артета хвалит Александра за работу на тренировках, и его пример должен быть заразительным для игроков из Восточной Европы. Например, если бы самых талантливых игроков сборной России тренировал Гвардиола, у них было бы другое понимание футбола в итоге. Зинченко правильно поступил – пройдет шикарную школу. Заодно показывает, что конкуренции не боится, а характер в футболе так же важен, как данные.