Берегись, «Челси». «Барселона» ставит рекорды

Фанатам каталонцев пора переживать – «Барса» слишком легко идет по сезону, чтобы против «Челси» избежать приключений, к которым готовит «Соккер.ру».

Проблемный «Реал» Зидана

Уверенное лидерство важно красиво оттенить. Достижения «Барселоны» связаны с антирекордом конкурента. «Реал» так плохо шел в чемпионате последний раз одиннадцать лет назад. Начнем со всех тех, кто обеспечил каталонцам солидный отрыв от четвертого места, на котором припарковался действующий чемпион Испании.

«Реал» еще дальше, чем «Атлетико», пусть они имеют матч в запасе. Но 4 поражения и 6 мировых «сливочных» после 22 поединков - причина комфортного лидерства «Барселоны», а не двуглавой вершины таблицы, как обычно. «Реал» мог отставать на три или пять пунктов, но его состояние подстегнуло «Барселону». «Мадрид» растерял столько пунктов, как в сезоне, когда в итоге отстал от чемпионской «Барселоны» Гвардиолы на 15 пунктов.

Простота Эрнесто Вальверде

Как хорошо, что Вальверде не возглавил «Спартак» в свое время, ведь из Москвы только в Париж можно попасть, в «Барселону» вряд ли. Эрнесто теперь со спокойной душой тренирует бывший клуб, полагаясь на то, что профессией не считается, но в жизни тебя обязательно выделяет – доброту. Он добрый, и понравился команде после фанатичного Луиса Энрике, который мучил команду физическими нагрузками и любил ссориться.

У Вальверде свой подход. Месси поначалу капризничал – говорят, боялся, что у Эрнесто не хватит класса для работы с командой такого уровня, особенно после ухода Неймара. Но эмпирическим путем доказано, что «Барселона» без бразильца стала сбалансированной. Это не личное мнение, а вывод Месси. Ему виднее изнутри команды. И Альба, и Тер Штеген повторяли похожую мысль, но уже прямо говорили – «Барселона» после продажи самого дорогого игрока мира стала сильнее.

Успешность у своих ворот

Кто смотрел матч против «Эйбара», увидел не только прекрасного середняка в соперниках у будущего чемпиона Испании. Но и то, как Пике и его друзья спокойно прижимаются к своим воротам. Проигрывают верховую борьбу, дают делать навесы. Одним словом, тренируются защищаться. Зачем? Чтобы против «Челси» быть готовым провести сильный матч в обороне. Тер Штеген признает, что Нойер – номер один у немцев, но и сам Марк-Андре в полном порядке.

Уход Алвеса не сделал защиту слабее, Мина приехал не только для ходьбы босиком по «Камп Ноу», Умтити не случайно интересует конкурентов. О качестве защиты «Барселоны» лучше всего скажут числа – по их воротам бьют реже, чем по воротам Облака из «Атлетико». По пропущенным голам разница между двумя лидерами в два мяча – «Барселона» пропустила всего 11 голов. У «Реала» вдвое больше ошибок. Если брать xGA – суммарное качество моментов соперника, то каталонцы первые в таблице. Даже Симеоне так не смог свою защиту выдрессировать, как Вальверде.

Проснувшийся вампир Суарес

Луис забил сотый гол за «Барселону» в Примере, что позволило ему войти в историческую пятерку лучших снайперов клуба в чемпионате Испании. На первом месте Месси – 368 мячей, дальше идут дедушки Сезар и Кубала, до которых еще далеко. А вот факт, что Луис Суарес так быстро может побить рекорд камерунца Это’О, впечатляет.

Осталось забить девять раз, а в прошлых полноценных сезонах за «Барселону» у Луиса 29 и 40 голов в Примере. Сейчас у него 17 точных ударов, добавьте еще десять – опередит Самуэля и станет четвертым в истории. Даже борьба за Пичичи в сезоне ведется между двумя игроками каталонцев. Суарес и Месси будут воевать между собой. Роналду проспорит одноклубникам то, что ставит на свою победу в начале сезона. Луис снова хорош, его голы – одна из основ успехов клуба.

Ненасытность Лионеля Месси

147 голевых передач в Ла Лиге – еще одна строчка в толстенную книгу персональных рекордов. В матче с одним из своих любимых клубов «Эйбаром» Лионель отдал голевую и таким образом повторил достижение легенды «Реала». Мичел в свое время потратил 24 года, сыграл 404 матча и отдал аналогичное количество передач, что и Лионель в 406 поединках, но за 17 лет.

Причем Мичел – хавбек, а Месси – нападающий, еще и рекордсмен Примеры по голам. Вальверде все необходимое артикулировал: «Лионель просто монстр». Причем Месси как губка, впитывает чужие трюки, и это давно известно. Например, рекордный голевой пас на Суареса дублирует решения Де Брюйне в АПЛ – аргентинец подсмотрел самый сложный прием бельгийца и успешно его исполнил, прошив оборону пасом низом с далекого от ворот расстояния.

Доминирование, как при Хосепе

Сейчас лишь одно опасение, связанное с «Барселоной». Ее результаты чуть лучше, чем качество футбола в мелочах, хотя с последним тоже почти полный порядок. Но полезно учесть, что и Суарес не всегда блистал, и Коутиньо с Дембеле не аналог Неймара из лучших матчей в «сине-гранатовой» форме. Оборона мало пропускает, но Тер Штеген вступал в игру чаще, чем даже вратари «Реала».

Не все идеально, а темп для февраля месяца даже слишком высокий. Хорошо для Вальверде, что были ничьи, показавшие минусы в игре, но становится жарче, ведь впереди «Челси» - команда, с которой будет сложно, поскольку Конте важно не провалиться, раз говорит о желании доработать с лондонцами сезон. Но и«Барселона» на ходу. Лишь раз в истории была настолько хороша в чемпионате Испании, еще при Гвардиоле.

Но Лига чемпионов – другой турнир со своими правилами. «Челси» пора нервничать, встретят такого же сильного соперника, как «Манчестер Сити». Но и «Барселона» не безгрешная, хотя персональные и командные рекорды ребят Вальверде подкупают. Похоже, снова все хорошо в раздевалке, Месси хочет шестой «Золотой мяч», а команда готова ему помогать. Бой «Челси» против «Барселоны» может получиться занятным.

По нюансам к испанцам можно придраться, но не хочется. Снова пошла игру у «сине-гранатовых», зрители в таких сезонах выигрывают, независимо от клубных симпатий, приятно смотреть грамотный футбол. 31 матч без поражений – прекрасная серия для чемпионата Испании, до рекорда «Реала Сосьедад» осталось восемь поединков. Но все самое интересное для Вальверде начнется в еврокубках.