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Иллюзионисты из «Локомотива»

26 марта 2018, 13:28
Иллюзионисты из «Локомотива»

Не превосходят соперников по игровым параметрам, но идут первыми? Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин наблюдает за ловкой клубной работой Семина и Геркуса.

Миф о влиятельности Сухины

«Локомотив» - клуб-фокусник, создают иллюзию и отчасти за счет «магии» держатся на первом месте. Встречается даже теория, что Геркус заколдовал арбитров, и в результате судьи вывели на вершину турнирной таблицы «Локомотив». Но ведь есть клубы еще богаче или намного ближе к главе РФС с президентом РФПЛ, как они подобное допустили?

Почему у конкурентов трения с арбитрами, хотя раньше бывало иначе? Параллельно надо отдать должное руководству «Локомотива». Назначение Сухины на пост начальника команды в феврале 2017 позволило сформировать миф, что Станислав Валерьевич очень влиятельный в РФС человек и все его слушают. Хотя это далеко не так. Зато когда Сухина нужен – делится советом.

Семин набросился на Прядкина после судейства в Суперкубке против «Спартака». А дальше как ножом отрезало подобное поведение. Арбитры в ответ не придираются к команде. Вспомните матч с «Зенитом», на десятой секунде был формальный повод назначить пенальти в ворота «Локомотива». Но арбитры проигнорировали эпизод. Мешкову позже поставят положительную оценку.

Фарфан и Миранчуки разорвут команду Манчини по делу и показательно, но уже после эпизода с потенциальным пенальти. Из Санкт-Петербурга возмущались, а ведь судьи «отдали должок». В игре «Локомотива» и «Амкара» в первом круге пермяки забили победный гол в атаке, хотя Виталия Денисова столкнули руками на землю. Эпизод по смыслу похож на тот, что в Санкт-Петербурге: гол на первой минуте засчитали, и «Локомотив» проиграл.

Получается, всякое бывало. Семин хочет иммунитет, а Сухина знает лекарство: помалкивать. Российские арбитры - простые ребята. Проявив капельку уважения, взяв одного из них на работу, «Локомотив» выиграет больше, чем при тактике Карпина, который в «Спартаке» крыл матом судейский корпус, а корпус этот оттеснил его от чемпионства. У Семина проскакивают «вопросы к арбитрам», но они по делу, а не ради унижения.

Посмотрим, как будет дальше, но миф создан. Сухина по легенде настроил арбитров за «Локомотив». Возможно, сами судьи поверили в миф и слегка ему следуют?

Миф об админресурсе из-за РЖД

Вы знаете фамилию прошлого президента РЖД. Но вряд ли назовете имя нового, хотя работает аж с 2015 года. Фигура не настолько влиятельная. Да и бывший рулевой сейчас не на тех позициях. Более того, «Локомотив» за последние три сезона потратил на новичков 15 млн евро, что позволяет упрекнуть «Зенит» и «Спартак». Как умудрились уступить лидерство команде без денег на трансферы?

ЦСКА – та же история. А ведь за «Зенитом» стоит газ. За «Спартаком» - нефть. Могущественные компании. Обвиняете «Локомотив» в использовании админресурса? В такой теории есть существенный пробел. В прошлом году были восьмыми в таблице, да и раньше тоже ныряли глубоко. Миф о влиянии на РФС и РФПЛ создавался параллельно с победами Семина, к которым трудно придраться. И параллельно с влетами от «Тосно» или «Амкара». Они плохо вписываются в теорию, поэтому критики их игнорируют.

Не проще ли признать, что ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» опростоволосились вместе с «Краснодаром»? Любой мог лидировать, но упустили момент, когда Семин и Геркус сумели создать миф, что «Локомотив» хотят видеть первым на самих небесах. Между собой шепчутся: «Может, мистер Я. играл в карты и выиграл одно желание»? Вряд ли, но на этом мифе «Локомотив» двигается вперед по рельсам.

Даже легенду о невероятном рывке Семина почти создали. Хотя ее порываются развенчать, изучая статистику и сравнивая показатели, в которых ничего необычного нет. Престиж фокуса может быть банальным – «Локомотив» собрался и побеждал прямых конкурентов. А те теряли очки в матчах между собой. Настолько все примитивно. Например, если бы Шалимов побеждал соседей по таблице – отставал бы от «Локомотива» на три пункта. Частный клуб мог претендовать на титул, повторив не самые выдающиеся результаты.

У «Локомотива» 4 ничьи и 3 поражения после 22 туров. Не серия для «Реала», «Ювентуса», «Баварии» или «Барселоны». В среднем раз в три матча – осечка.  

«Локомотив» пользуется чужими правилами?

Заряд «Гинер все купил» имел под собой больше оснований, чем «Геркус все купил»? Тут знать могут лишь те, кого нужно покупать ради чемпионства, если такие существуют. Но что очевидно объединяет «Локомотив» и ЦСКА – не будучи первыми по возможностям, эти клубы в разные годы использовали малейшие шансы, чтобы выйти на вершину в таблице и задержаться до конца чемпионата.

Этот «Локомотив» будут не любить за ловкость рук, голов и ног. Но ничего не смогут поделать. Во-первых, все лидеры РФПЛ были на их месте – без хитрости и везения не обошлось в чемпионских сезонах «Рубина», ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Во-вторых, инкриминировать «Локомотиву» можно только отстаивание клубных интересов. Честно ли это? Каждый решает сам, но честным будет признание, что первыми начали не «железнодорожники».

Они сели играть с шулерами, а оказались самыми проворными. Не пойман – не вор. И даже пойман – вор не всегда. Более того, если суммировать все уловки и хитрости «Локомотива» по пути к долгожданному чемпионству, то увидите скорее стечение обстоятельств и правильные тактические решения, чем сложную и продуманную стратегию. Не ставили они задачу выиграть чемпионат.

Разве многие считали, что Фарфан заиграет? А Фернандеш или Кверквелия? С арбитрами та же история – «Локомотив» себя так поставил, что против него пока судьи не работали. Но Геркус в прошлом году до начала сезона чуть не уволил Семина. А до этого сезона о нем высказывались, как о Смородской без юбки. Человек на ваших глазах учится ремеслу иллюзиониста, он не доктор Зло.

А чем ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» лучше?

Перенос игры «Амкара» в Москву стоит особняком. Слишком грубый фокус, надо было играть на нейтральном поле. Но изначально провести матч в Перми запретили чиновники. Они же разрешили молодежным составам провести игру на стадионе «Звезда». Молодых не жаль? Бред от комиссии РФС и РФПЛ, а «Локомотив» развил выгодную идею. Отдаст примерно 20 млн рублей «Амкару» - выручку от второй игры этих клубов в Москве. Сможет ли бывший игрок «железнодорожников» Евсеев выиграть или отобрать очки у Семина после такой щедрости?

Посмотрим, хотя и без переноса понятно, что далеко не все действия москвичей в сезоне можно назвать высокоморальными. Но кто вам сказал, что «Зенит», ЦСКА и «Спартак» - ангелы? Вся четверка примерно одинаковая. «Локомотив» прямо сейчас лучше всех отстаивает собственные клубные интересы после скандального первого матча сезона, в котором арбитр Безбородов не удалил Луиса Адриано – автора важного гола в ворота Гильерме.

Обвиняли ли тогда фанаты «Спартака» свою команду, припоминали сомнительные эпизоды чемпионского сезона? Вряд ли такие теории посещали их головы после очередного трофея. Да и когда матч на Кубок России в Самаре отменили по решению и ради выгоды «Спартака», а через некоторое время сыграли при аналогичной температуре в Казани – никто из «красно-белых» не кричал, какой клуб подлый и склонный к двойным стандартам. Победили и радовались.

У ЦСКА и «Зенита» свои проблемы. И раз РФПЛ – лига без закона, но с понятиями, то с «Локомотива» взятки гладки. Чтобы стать чемпионом, приняли правила игры традиционных фаворитов и пока не допускают трагических для себя ошибок. Этично ли это поведение? Не всегда. А остальные как себя ведут? Похожим образом. Нарушает ли «Локомотив» закон? Не доказано и вряд ли.

Хотелось бы заиметь чемпионат, где меньше скандалов. Больше независимых арбитров. Грамотных менеджеров. Идеальная организация. Отношение к болельщикам, как к грудничкам. Правосудие во всех аспектах. Но пока такую лигу не придумали, разыгрывают обычное первенство страны по футболу. Окультуренное со времен чемпионств «Алании» и «Спартака» Романцева, но принципиально похожее.

Фанаты ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» искренне радовались последним титулам, отбиваясь от похожих обвинений. Нельзя лишать поклонников «Локомотива» аналогичных прав – праздновать ловкие победы. Тем более Семин и Геркус порой работают куда тоньше, чем многие их предшественники.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил RWHM
28 марта в 20:55
RWHM:
Не путай частный бизнес и госкомпанию .. если объяснить на пальцах пример стадион федун строил из личных доходов для команды когда в Питере стадион строился якобы для города и все деньги шли из гос бюджета . Чуешь разницу
Объясняю тоже на пальцах, как нефть ещё лежащая в земле, тоесть принадлежащая бабушкам стала частной? Как нефтеперерабатывающий завод принадлежащий государству стал лукойловским. Объясняю, разными способами приватизации в 90-х. Залоговыми аукционами, выпуском дополнительных пакетов, это как сша доллары печатают, себестоимость только бумага и прочее. А по простому прихватизированы. Нефть, заводы, заправки сначала стибрили, а часть прибыли теперь достают из частного кошелька, а бабушкам ничего, только через налоги. А газ и ср-ва его добычи, транспортировки остаются государствеными и вся прибыль идёт бабушкам. И только часть расходуется на зенит. Сравни всё присвоенно и только часть расходуется на спартак и все у государства, все прибыль в государство и только часть её на зенит.
Правдин Семён
Правдин Семён
28 марта в 12:52
Единицу поставил.Не верю.Локомотив-честный лидер.Нет купленных чемпионств, только купленные арбитры в отдельных матчах.И то не доказано.Может просто не компетентные.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил d_fincher
27 марта в 23:20
Ах как полыхает у кого-то,даже разумных,трезвых аргументов нету!Иди проспись!!!
scikuni
scikuni ответил Jum13
27 марта в 23:10
Jum13:
Ага - особенно бердыевский Ростов с его продажным матчем Мордовии
вам и богатый галицкий сливал лч не раз
scikuni
scikuni
27 марта в 23:09
ну не врите у москвичей и нет админресурса, да и цска всем известно не трансферами берет, но лч показывает уровень кабинетных чемпионов 7-0 1-18 4 место
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ver
27 марта в 23:08
ты в порядке???
RWHM
RWHM ответил Риелтор с берегов Невы
27 марта в 12:23
Риелтор с берегов Невы:
Не вдаваясь в подробности, по понятиям или закону живет наш чемпионат, отмечу: не так часто подчеркивается в нашем информационном поле, будь то газеты или интернет, что за спартаком стоит нефть России. На каждом углу орут про Газпром, народные деньги и бабушек. Не обращая, что лукойл, первое место в мире по разведанным запасам, четвёртое по переработке. Добавьте заправки по всему миру. И приходит понимание, что финансовая мощь стоящая за спартаком не меньшая, чем за зенитом. Понятно, что не федун, с геологическим молотком бродил по заполярью, строил на свои кровные НПЗ. Всё было технично присвоено в московских кабинетах. Удивляет глупость фанов, мы честные, частные, не воруем. А вот Газпром, зенит, бабушки, и понеслась по кочкам мысль от прямой извилины.
Не путай частный бизнес и госкомпанию .. если объяснить на пальцах пример стадион федун строил из личных доходов для команды когда в Питере стадион строился якобы для города и все деньги шли из гос бюджета . Чуешь разницу
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
27 марта в 11:12
Не вдаваясь в подробности, по понятиям или закону живет наш чемпионат, отмечу: не так часто подчеркивается в нашем информационном поле, будь то газеты или интернет, что за спартаком стоит нефть России. На каждом углу орут про Газпром, народные деньги и бабушек. Не обращая, что лукойл, первое место в мире по разведанным запасам, четвёртое по переработке. Добавьте заправки по всему миру. И приходит понимание, что финансовая мощь стоящая за спартаком не меньшая, чем за зенитом. Понятно, что не федун, с геологическим молотком бродил по заполярью, строил на свои кровные НПЗ. Всё было технично присвоено в московских кабинетах. Удивляет глупость фанов, мы честные, частные, не воруем. А вот Газпром, зенит, бабушки, и понеслась по кочкам мысль от прямой извилины.
амурец
амурец ответил d_fincher
27 марта в 05:29
d_fincher:
Этот чемпион запомнится как проводящий свои гостевые матчи дома. Кабинетный Локомотив 2018. Именно так вас и будут называть.
кабинетный у нас чемпион совсем другой, их даже несколько
AmG1991
AmG1991
27 марта в 03:34
Да понятно уже что Локо-чемпион этого сезона.Ни Спартак,ни ЦСКА,ни Зенит,ни Краснодар не набрали необходимое количество очков в своих матчах.Никто особо не мешал просто набирать очки,плюс еще сами проиграли Локо.
Шум с Амкаром - глупость и некомпетентность РФС,РФПЛ.МоткоПрядкины всякие только вредят футболу.
Ver
Ver
26 марта в 20:12
Статью нужно было назвать "мифы и реальность", а реальность, по моему, такова. что московским командам просто дадут по очереди выиграть чемпионат, а потом опять бороться за чемпионство будут Зенит с ЦСКА. Думается, можно не без оснований предположить, что в седующем сезоне на верху "сенсационно" окажется Динамо. куда вернется, ну скажем, великий Газзаев или еще кто и "сотворит чудо" ;)
Saang
Saang
26 марта в 18:24
Общий смысл статьи - с волками жить по волчьи выть. Если противники играют нечестно - надо играть по тем же правилам. Блюсти честь в такой обстановке - удел идиотов.
Jum13
Jum13 ответил Hesus_4erez_us
26 марта в 16:56
Hesus_4erez_us:
У тебя какая-то странная логика. Причём тут Ростов??
Спартак и Зенит уступали чемпионство ЦСКА

==========================================

В чьих-то фантазиях так и было, как и у паравоза ниже
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Jum13
26 марта в 16:53
У тебя какая-то странная логика. Причём тут Ростов??
Parovoznic
Parovoznic ответил d_fincher
26 марта в 16:21
d_fincher:
Этот чемпион запомнится как проводящий свои гостевые матчи дома. Кабинетный Локомотив 2018. Именно так вас и будут называть.
Неееее... )))
Титул "кабинетный чемпион" навечно закреплён за другим клубом )))
Это такой же мем, как и "ручной карась"
time out
time out
26 марта в 16:16
Еле дочитал эту статью с тонкими намеками на толстые обстоятельства. Сам-то автор понял, что хотел выразить? То-ли обличает Локомотив в нечестной борьбе за титул, то-ли защищает. Кивает на других. Но не приводит никаких фактов ни со стороны Локо, ни со стороны других, кого упоминает. Странная, пустая писанина ради писанины.
d_fincher
d_fincher
26 марта в 15:45
Этот чемпион запомнится как проводящий свои гостевые матчи дома. Кабинетный Локомотив 2018. Именно так вас и будут называть.
spartach n1
spartach n1
26 марта в 15:30
Статья основанная на мифах и мнимых противоставлениях,автор только юбилей ржд упомянуть забыл .Локо команда с крепкой финансовой основой,хорошим тренером и составом в этом и надо искать залог успеха,отношусь к ней ровно,много друзей паровозов,неприязнь вызывает только ряженный зенитчик геркус.

Jum13
Jum13 ответил Hesus_4erez_us
26 марта в 15:19
Hesus_4erez_us:
Та же история: Спартак и Зенит уступали чемпионство ЦСКА, который не тратил деньги на трансферы
Ага - особенно бердыевский Ростов с его продажным матчем Мордовии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Jum13
26 марта в 15:17
Та же история: Спартак и Зенит уступали чемпионство ЦСКА, который не тратил деньги на трансферы
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
26 марта в 15:09
Ваня лучший:
Любезный, ты путаешь ( возможно преднамеренно) следующее. Газ ( Зенита) - собственность Газпрома - структуры, принадлежащей государству ( 51% акций у государства). а нефть (Спартака) собственность Федуна, т.е. его личные деньги. Вот такая маленькая, но существенная разница.
Любезный - я не автор статьи, я привел цитату оттуда
Михаил Славнов
Михаил Славнов
26 марта в 15:02
Так и спартак, ни чем не превосходит соперников, а даже совсем наоборот, и чемпион.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
26 марта в 14:43
Jum13:
Автор - красавец! Главное ЦСКА приплести. ===================================== Более того, «Локомотив» за последние три сезона потратил на новичков 15 млн евро, что позволяет упрекнуть «Зенит» и «Спартак». Как умудрились уступить лидерство команде без денег на трансферы? ЦСКА – та же история. А ведь за «Зенитом» стоит газ. За «Спартаком» - нефть. ===================================== Какая "та же"? Что за история? ЦСКА за это же время потратил аж 250 тысяч евро - к чему тут армейцы?
Любезный, ты путаешь ( возможно преднамеренно) следующее. Газ ( Зенита) - собственность Газпрома - структуры, принадлежащей государству ( 51% акций у государства). а нефть (Спартака) собственность Федуна, т.е. его личные деньги. Вот такая маленькая, но существенная разница.
DonaDonni
DonaDonni
26 марта в 14:29
В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ КОЕ ЧЕМ НЕ ЩЕЛКАЮТ. ЛОКО ЧЕМПИОН И ЭТО ФАКТ. БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ НА ЛЧ 2018-2019 ГДЕ С НЕСМЕНЯЕМЫМ ПОСТОЯНСТВОМ ЗАБУГОРЦЫ ДАЮТ ПОНЯТЬ ЧТО НАШ ЧЕМПИОН - ЛИПОВЫЙ.
RWHM
RWHM
26 марта в 14:08
Все хорошо все верно. Критикуешь предлагай. Но говорить что черное это белое только потому что вот вы посмотрите как они как то странно. И понятно Локо успел сделать первым то что другие только хотели вот проблема сейчас я думаю будет еще и еще также не раз (в смысле перенос матчей куда угодно на милость сильным и боюсь попадание из ФНЛ в вышку будет нацеленно именно заработать таким способом, поля такие по стране что перми завидовать можно.
Jum13
Jum13
26 марта в 13:57
Автор - красавец! Главное ЦСКА приплести.

=====================================
Более того, «Локомотив» за последние три сезона потратил на новичков 15 млн евро, что позволяет упрекнуть «Зенит» и «Спартак». Как умудрились уступить лидерство команде без денег на трансферы?
ЦСКА – та же история. А ведь за «Зенитом» стоит газ. За «Спартаком» - нефть.
=====================================

Какая "та же"? Что за история? ЦСКА за это же время потратил аж 250 тысяч евро - к чему тут армейцы?
112910415
112910415
26 марта в 13:50
забавно
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