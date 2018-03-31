Скандальный поворот сезона в РФПЛ

«Спартак» навяжет борьбу «Локомотиву», «Зенит» захочет в ЛЧ любой ценой… «Соккер.ру» прогнозирует, что развязка футбольного сезона будет увлекательной.

Арбитр выручил «Спартак»?

Плохо для хозяев, что Мельгарехо не попал в девятку в концовке. «Красно-белые» выиграли в один мяч, а это значит, что не сумели перекрыть ключевое событие первого тайма. «Спартак» нарывался на игру в меньшинстве. На неделе Каррера переоценил Глушакова, заявив, что тот мог бы заиграть в топ-5. Попасть в интересную команду Денис теоретически способен, но на практике любой наставник уровня Клоппа или Симеоне отправит его на скамейку после небрежных эпизодов, к которым капитан «Спартака» приучил за много лет.

Вот и сегодня Денис едва не подставил команду, отправив в эпицентр скандала. Желтую карточку бразилец Фернандо заработал, когда Глушаков отдал ему ужасный пас в простой ситуации. Возможно, арбитр немного погорячился, поскольку тот фол не был грубым. Но «горчичник» показал, значит, через три минуты после наглого подката на бровке в ноги сопернику Фернандо надо было удалять после второй желтой карточки. Представьте на месте бразильца Кришито, Игоря Денисова или Вернблума – фанаты «Спартака» первыми бы проголосовали за удаление и обвиняли Мешкова в произволе.

Была бы красная – не было бы шикарного гола со штрафного. Благодаря пятому реализованному стандарту в РФПЛ бразилец обошел Цымбаларя и поравнялся с Тихоновым. Проигрывает только Калиниченко по спартаковским голам со штрафных в чемпионатах России - у Максима восемь таких ударов. Но тут та же коллизия, что в случае с неудалением Луиса Адриано в финале Суперкубка России. Заработал красную – не удалили – забил. Поклонникам «Спартака» в этом случае стоит признать, что арбитр повлиял на ход матча. Проще говоря, было одно важное скандальное решение. Конечно, и пенальти в ворота «Спартака» можно обсудить, но фол Фернандо проигнорировали при счете 0:0, поворотный момент сюжета.

Чемпион в долгу у пермяков?

«Спартак» с горем пополам, но воспользовался осечкой «Локомотива», поскольку вовремя залетали удары Фернандо и Луиса Адриано. А Семин после поражения от «Амкара» правильно сказал – ситуация в чемпионате обострилась. Причем еще непонятно, насколько выгодным был для пермяков успех в столице. Сейчас многие подчеркивают, что «Амкар» получил в Москве и деньги – выручку от формально домашней игры, и победу.

Но разве только у одной стороны могли попросить «бонус»? Официально запрещено стимулировать соперников в матчах между собой. Но никто и никогда не сможет отследить «премиальные» за победу над конкурентом, или даже не живые деньги, а содействие в переговорах с местными властями по финансированию клуба «Амкар». Кто сказал, что пермяки не получат в итоге приятный бонус от руководства «Спартака» за победу над «Локомотивом»?

Не забывайте, что сезоном ранее «Амкар» финансово спасли продажи Селихова и Джикии в «Спартак». Так что Евсеев думал о своем успехе, но параллельно выручил действующего чемпиона. Нельзя исключать, когда цена каждого матча настолько высокая, что не только очевидная хитрость – как перенос игры «Локомотива» из Хабаровска, где может играть «Амкар», в Москву, будет применяться конкурентами в борьбе за первую тройку. Посмотрим, как арбитры начнут относиться к ЦСКА в оставшихся турах – вдруг поддавят, выбрав сторону северной столицы. Глянем, будут ли скандальные решения и такие матчи, как «Зенит» - «Урал».

«Спартак» показал плохой футбол?

Каррера провел беседу в перерыве, но согласитесь - «Тосно» не наиграл на очевидное поражение, они несправедливо низко в таблице. У команды Парфенова не всегда идет игра, у клуба с финансовыми проблемами зимой отобрали основную пару форвардов, а в основе играет альтруист Погребняк, против которого только Кутепов сможет придумать пенальти, настолько Павел быстрый. Но в целом «Тосно» не похож на безнадежного аутсайдера, пусть ему скорее суждено вылететь, чем спастись.

Против «Спартака» гости сыграли прилично и обозначили желание продолжить свою удачную серию – до сегодня команда Парфенова москвичам не проигрывала, была победа в Кубке России и ничья в первом круге. Оставшись в большинстве на час игрового времени, гости из Ленинградской области могли придавить «Спартак» сильнее, чем на старте второго тайма. Вот только тут важно отметить, что плохая игра «красно-белых» в целом не распространяется на действия отдельных персон. Например, Максимовича. Сербский защитник намекнул, зачем его пригласил к себе Маурицио Сарри.

И поскольку на поле был человек, персонально игравший чисто, Селихов пропустил только с пенальти, и в игру вступил лишь однажды. «Спартак» завоевал стандартную победу при Каррере – за счет желания и напора, за счет индивидуального мастерства и при этом игры не слабее, чем у конкурентов. «Локомотив» был мертвее против «Амкара», чем позже «красно-белые» с «Тосно», надо эту разницу учитывать. Теперь нужно считаться с тем, как идет команда Карреры в последних пятнадцати турах, оценивать календарь. Победа есть победа, она влияет, даже если к игре и отдельным игрокам хватило претензий. Начиная с бездействий Промеса и заканчивая бесполезностью Самедова – многие сыграли ниже возможностей.

«Локомотив» может «поплыть»?

Не стоит слепо верить в браваду Геркуса, что у «железнодорожников» все под контролем. Проиграли сегодня – выиграют в будущем? Во-первых, пропущенный «Локомотивом» матч позволяет «Спартаку» визуально сократить отрыв до двух пунктов, что может морально надавить на команду Семина, там у единиц есть опыт успешной чемпионской борьбы. Во-вторых, банда Карреры в полном порядке, если смотреть не на матч против «Тосно», а на последние месяцы комплексно. Пошла игра, пускай и вопреки шероховатостям.

Хорош не только Луис Адриано, но даже его хватает, чтобы жизнь наладилась. Также обратите внимание, что лидерам последних лет улыбается удача. В прошлом сезоне «Спартак» наработал за чемпионат на 36 голов по сумме xG, а забил сразу 46. Мог пропустить 30, а пропустил всего 27. Это все дополнительные очки в таблицу. Теперь в их положении «Локомотив», хотя разница в показателях меньше – забили на пять мячей больше, чем могли, полагаясь на суммарный вес моментов. Но вы видите, что часто неожиданный лидер РФПЛ – а «Спартак» Карреры преподнес фанатам сюрприз, прыгает выше головы.

В таких случаях риск провала выше. У «Локомотива» впереди выезд в Ростов-на-Дону без Денисова. Потом дерби с «Динамо». Затем «Ахмат» в перенесенной игре, домашняя битва с крепкой «Уфой», поездка в Краснодар, поединок против «Зенита» и Дзюба в последнем туре. Невеселый для Семина календарь. У «Спартака» же самый статусный соперник – восьмой в таблице «Урал». Все дерби позади, матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» - тоже. В предпоследнем туре будет встреча с Карпиным, но это не аналог матча с ЦСКА. С таким календарем «Спартак» может и дальше собирать по три очка в неделю.

А «Локомотив» способен потерять шесть пунктов в семи турах. Ничьи с «Ростовом», «Динамо» или «Ахматом» возможны, не нужны даже поражения. Еще до встречи с «Краснодаром» и «Зенитом» ситуация может поменяться. Получается, чемпионская борьба не завершена. Но только если команда Карреры не допустит ни единого заметного промаха до конца сезона с середняками. Ведь надо отыграть целых пять пунктов, а Фернандо не будет реализовывать штрафные в каждом туре. Проще говоря, интрига появится только естественным и справедливым путем – если «Спартак» будет хорош, а «Локомотив» заметно сбавит по игре и начнет терять очки намного чаще, чем в прошлом году.

Еще вчера ни о какой чемпионской борьбе речь не шла, но после такого резкого поворота фанатам «красно-белых» преподнесли настоящий подарок. Впрочем, не списывайте со счетов ЦСКА – по потерянным очкам «армейцы» идут вровень с чемпионами России. Их календарь заметно сложнее, у них Лига Европы, но развязка сезона с нестабильными фаворитами будет сказочной.