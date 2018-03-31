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Скандальный поворот сезона в РФПЛ

31 марта 2018, 22:30
Скандальный поворот сезона в РФПЛ

«Спартак» навяжет борьбу «Локомотиву», «Зенит» захочет в ЛЧ любой ценой… «Соккер.ру» прогнозирует, что развязка футбольного сезона будет увлекательной.

Арбитр выручил «Спартак»?

Плохо для хозяев, что Мельгарехо не попал в девятку в концовке. «Красно-белые» выиграли в один мяч, а это значит, что не сумели перекрыть ключевое событие первого тайма. «Спартак» нарывался на игру в меньшинстве. На неделе Каррера переоценил Глушакова, заявив, что тот мог бы заиграть в топ-5. Попасть в интересную команду Денис теоретически способен, но на практике любой наставник уровня Клоппа или Симеоне отправит его на скамейку после небрежных эпизодов, к которым капитан «Спартака» приучил за много лет.

Вот и сегодня Денис едва не подставил команду, отправив в эпицентр скандала. Желтую карточку бразилец Фернандо заработал, когда Глушаков отдал ему ужасный пас в простой ситуации. Возможно, арбитр немного погорячился, поскольку тот фол не был грубым. Но «горчичник» показал, значит, через три минуты после наглого подката на бровке в ноги сопернику Фернандо надо было удалять после второй желтой карточки. Представьте на месте бразильца Кришито, Игоря Денисова или Вернблума – фанаты «Спартака» первыми бы проголосовали за удаление и обвиняли Мешкова в произволе.

Была бы красная – не было бы шикарного гола со штрафного. Благодаря пятому реализованному стандарту в РФПЛ бразилец обошел Цымбаларя и поравнялся с Тихоновым. Проигрывает только Калиниченко по спартаковским голам со штрафных в чемпионатах России - у Максима восемь таких ударов. Но тут та же коллизия, что в случае с неудалением Луиса Адриано в финале Суперкубка России. Заработал красную – не удалили – забил. Поклонникам «Спартака» в этом случае стоит признать, что арбитр повлиял на ход матча. Проще говоря, было одно важное скандальное решение. Конечно, и пенальти в ворота «Спартака» можно обсудить, но фол Фернандо проигнорировали при счете 0:0, поворотный момент сюжета.

Чемпион в долгу у пермяков?

«Спартак» с горем пополам, но воспользовался осечкой «Локомотива», поскольку вовремя залетали удары Фернандо и Луиса Адриано. А Семин после поражения от «Амкара» правильно сказал – ситуация в чемпионате обострилась. Причем еще непонятно, насколько выгодным был для пермяков успех в столице. Сейчас многие подчеркивают, что «Амкар» получил в Москве и деньги – выручку от формально домашней игры, и победу.

Но разве только у одной стороны могли попросить «бонус»? Официально запрещено стимулировать соперников в матчах между собой. Но никто и никогда не сможет отследить «премиальные» за победу над конкурентом, или даже не живые деньги, а содействие в переговорах с местными властями по финансированию клуба «Амкар». Кто сказал, что пермяки не получат в итоге приятный бонус от руководства «Спартака» за победу над «Локомотивом»?

Не забывайте, что сезоном ранее «Амкар» финансово спасли продажи Селихова и Джикии в «Спартак». Так что Евсеев думал о своем успехе, но параллельно выручил действующего чемпиона. Нельзя исключать, когда цена каждого матча настолько высокая, что не только очевидная хитрость – как перенос игры «Локомотива» из Хабаровска, где может играть «Амкар», в Москву, будет применяться конкурентами в борьбе за первую тройку. Посмотрим, как арбитры начнут относиться к ЦСКА в оставшихся турах – вдруг поддавят, выбрав сторону северной столицы. Глянем, будут ли скандальные решения и такие матчи, как «Зенит» - «Урал».

«Спартак» показал плохой футбол?

Каррера провел беседу в перерыве, но согласитесь - «Тосно» не наиграл на очевидное поражение, они несправедливо низко в таблице. У команды Парфенова не всегда идет игра, у клуба с финансовыми проблемами зимой отобрали основную пару форвардов, а в основе играет альтруист Погребняк, против которого только Кутепов сможет придумать пенальти, настолько Павел быстрый. Но в целом «Тосно» не похож на безнадежного аутсайдера, пусть ему скорее суждено вылететь, чем спастись.

Против «Спартака» гости сыграли прилично и обозначили желание продолжить свою удачную серию – до сегодня команда Парфенова москвичам не проигрывала, была победа в Кубке России и ничья в первом круге. Оставшись в большинстве на час игрового времени, гости из Ленинградской области могли придавить «Спартак» сильнее, чем на старте второго тайма. Вот только тут важно отметить, что плохая игра «красно-белых» в целом не распространяется на действия отдельных персон. Например, Максимовича. Сербский защитник намекнул, зачем его пригласил к себе Маурицио Сарри.

И поскольку на поле был человек, персонально игравший чисто, Селихов пропустил только с пенальти, и в игру вступил лишь однажды. «Спартак» завоевал стандартную победу при Каррере – за счет желания и напора, за счет индивидуального мастерства и при этом игры не слабее, чем у конкурентов. «Локомотив» был мертвее против «Амкара», чем позже «красно-белые» с «Тосно», надо эту разницу учитывать. Теперь нужно считаться с тем, как идет команда Карреры в последних пятнадцати турах, оценивать календарь. Победа есть победа, она влияет, даже если к игре и отдельным игрокам хватило претензий. Начиная с бездействий Промеса и заканчивая бесполезностью Самедова – многие сыграли ниже возможностей.

«Локомотив» может «поплыть»?

Не стоит слепо верить в браваду Геркуса, что у «железнодорожников» все под контролем. Проиграли сегодня – выиграют в будущем? Во-первых, пропущенный «Локомотивом» матч позволяет «Спартаку» визуально сократить отрыв до двух пунктов, что может морально надавить на команду Семина, там у единиц есть опыт успешной чемпионской борьбы. Во-вторых, банда Карреры в полном порядке, если смотреть не на матч против «Тосно», а на последние месяцы комплексно. Пошла игра, пускай и вопреки шероховатостям.

Хорош не только Луис Адриано, но даже его хватает, чтобы жизнь наладилась. Также обратите внимание, что лидерам последних лет улыбается удача. В прошлом сезоне «Спартак» наработал за чемпионат на 36 голов по сумме xG, а забил сразу 46. Мог пропустить 30, а пропустил всего 27. Это все дополнительные очки в таблицу. Теперь в их положении «Локомотив», хотя разница в показателях меньше – забили на пять мячей больше, чем могли, полагаясь на суммарный вес моментов. Но вы видите, что часто неожиданный лидер РФПЛ – а «Спартак» Карреры преподнес фанатам сюрприз, прыгает выше головы.

В таких случаях риск провала выше. У «Локомотива» впереди выезд в Ростов-на-Дону без Денисова. Потом дерби с «Динамо». Затем «Ахмат» в перенесенной игре, домашняя битва с крепкой «Уфой», поездка в Краснодар, поединок против «Зенита» и Дзюба в последнем туре. Невеселый для Семина календарь. У «Спартака» же самый статусный соперник – восьмой в таблице «Урал». Все дерби позади, матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» - тоже. В предпоследнем туре будет встреча с Карпиным, но это не аналог матча с ЦСКА. С таким календарем «Спартак» может и дальше собирать по три очка в неделю.

А «Локомотив» способен потерять шесть пунктов в семи турах. Ничьи с «Ростовом», «Динамо» или «Ахматом» возможны, не нужны даже поражения. Еще до встречи с «Краснодаром» и «Зенитом» ситуация может поменяться. Получается, чемпионская борьба не завершена. Но только если команда Карреры не допустит ни единого заметного промаха до конца сезона с середняками. Ведь надо отыграть целых пять пунктов, а Фернандо не будет реализовывать штрафные в каждом туре. Проще говоря, интрига появится только естественным и справедливым путем – если «Спартак» будет хорош, а «Локомотив» заметно сбавит по игре и начнет терять очки намного чаще, чем в прошлом году.

Еще вчера ни о какой чемпионской борьбе речь не шла, но после такого резкого поворота фанатам «красно-белых» преподнесли настоящий подарок. Впрочем, не списывайте со счетов ЦСКА – по потерянным очкам «армейцы» идут вровень с чемпионами России. Их календарь заметно сложнее, у них Лига Европы, но развязка сезона с нестабильными фаворитами будет сказочной.

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Томик
Томик
07 апреля в 09:20
"Скандальный поворот"!? Я уж думал Геркус признался, что купили судью в первом матче, чтобы удалил кого-нибудь за что-нибудь, во втором Вилкова приобрели и специально поле не почистили. Ну хотя бы такую хрень написали с утра. А тут бред.
leopit
leopit
06 апреля в 06:59
убрать этот тарасовский антифутбол из РПФЛ навечно!!
П.Пар
П.Пар
06 апреля в 03:13
Буду очень рад, если это тоСнотворная команда вылетит в Первую лигу. Там ей и место
KURUM
KURUM
03 апреля в 17:33
Чует копчик у Геркуса неладное..
VIC2
VIC2
01 апреля в 21:52
Опять "Спартаку" прёт!
Ну, что тут, блин, делать!!!
Завтра
Завтра ответил d_fincher
01 апреля в 21:34
d_fincher:
Браво Соккер. Пенальти бьет Локомотив, выездной матч дома играет Локомотив, а обрушается Соккер точка ру, естественно, на Спартак. Нет слов, один мат.
Соккер точка ру - почти весь состоит из спартаковских писак. Почитай статьи, в 7 из 10 раздают хвалебные, часто незаслуженные, эпитеты тарасовцам и поливают коней и бомжей даже с запасом на будущее! Недавно специально посчитал количество новостей - из 40 было 18 про "Спартак", а 22 про футбол во всём мире - иностранные чемпионаты в том числе.
То что слов у тебя нет - не удивительно.
scikuni
scikuni
01 апреля в 15:42
в лч так почитать все хотят кроме продажного галицкого
Михаил Полунин
Михаил Полунин
01 апреля в 14:50
Автор явно смотрит на футбол через кривые очки, поэтому и выводы делает кривые!
sir-5
sir-5 ответил ivany4
01 апреля в 12:43
ivany4:
Слишком много оговорок, намеков, предположений, рассуждений из серии если бы. Не хочется обижать автора, но если бы был развернут один конкретный факт, то было бы интересно. Например, автор пишет: "Официально запрещено стимулировать соперников в матчах между собой. Но никто и никогда не сможет отследить «премиальные» за победу над конкурентом, или даже не живые деньги, а содействие в переговорах с местными властями по финансированию клуба «Амкар». Кто сказал, что пермяки не получат в итоге приятный бонус от руководства «Спартака» за победу над «Локомотивом»?" Вот и будьте хозяином своих слов, проведите расследование, и доведите до сведения граждан, кто, где, кому и сколько дал денег. Думаю рейтинги такой статьи будут зашкаливать!!! А пока, все это лишь пустые, ничего не значащие слова.
Какое кто-то у нас может провести "расследование"??? ЖурналЫсты??? Не смешите меня! У нас прокуратура ничего не может,невзирая на ежегодные слухи и домыслы.Поэтому приходится отталкиваться от успокоительного обобщения : У нас всё нормально и чисто.
sir-5
sir-5 ответил Воин666
01 апреля в 12:41
Воин666:
В прошлом году писали, что Газпром стимулирует соперников спартака и им это очень нравилось, а теперь написали, что спартак стимулирует соперников конкурента и им уже это не нравится. Смешные хрюшки.
"Синдром бумеранга".
sir-5
sir-5
01 апреля в 12:40
Так уж получается,что "Спартак",утрачивая шансы на повторение прошлогоднего успеха,занялся нытьём,хотя "выгодоприобретателем судейских ошибок" чаще всего является он сам,а не его соперники по отдельно взятому матчу.Поэтому очень удобно пользоваться привычным посылом "сам дурак" и приводить примеры из матчей соперников,в которых они лично не участвовали.
ivany4
ivany4
01 апреля в 12:35
Без Спартака нет интриги, ни футбольной, ни жизненной.))
1asss
1asss
01 апреля в 12:21
Ну никак хрюшки без помощи судеек не могут
Руслан Амиров 1
Руслан Амиров 1
01 апреля в 12:17
не гоните на автора. интрига есть. но и локо не просто так. они так-то и зенит и остальных обыгрывали и у них потенциальные 5 очков преимущества и оно же в личных встречах со всеми клубами рфпл. я думаю Локо дотащит чемпионат. вот увидите.
Мясным спасибо. В данный момент на таблицу интересно смотреть. она честнее смотрится.
ну и Коняшкам не отставать. Мы же Москва))
Великолепный
Великолепный
01 апреля в 12:10
Судейки начали тащить пупсиков! Ну-ну!))
Воин666
Воин666
01 апреля в 12:10
В прошлом году писали, что Газпром стимулирует соперников спартака и им это очень нравилось, а теперь написали, что спартак стимулирует соперников конкурента и им уже это не нравится. Смешные хрюшки.
ivany4
ivany4
01 апреля в 12:08
Слишком много оговорок, намеков, предположений, рассуждений из серии если бы.
Не хочется обижать автора, но если бы был развернут один конкретный факт, то было бы интересно. Например, автор пишет: "Официально запрещено стимулировать соперников в матчах между собой. Но никто и никогда не сможет отследить «премиальные» за победу над конкурентом, или даже не живые деньги, а содействие в переговорах с местными властями по финансированию клуба «Амкар». Кто сказал, что пермяки не получат в итоге приятный бонус от руководства «Спартака» за победу над «Локомотивом»?" Вот и будьте хозяином своих слов, проведите расследование, и доведите до сведения граждан, кто, где, кому и сколько дал денег. Думаю рейтинги такой статьи будут зашкаливать!!! А пока, все это лишь пустые, ничего не значащие слова.
Насмешник
Насмешник
01 апреля в 11:35
Фигасе, как у Соккера бомбануло.
spartak kursk
spartak kursk
01 апреля в 11:32
Какой может быть скандал,если Локомотив очки теряет сам.......

Для оппонентов.
Фернандо вчера не наиграл на красную карточку.Погребняк симулировал нарушение правил в штрафной.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
01 апреля в 10:49
Интересно какую цену платят???????????????
Литейный 4
Литейный 4
01 апреля в 09:54
В общем пупсиков судьи в очередной раз вытащили за пятак!
Aliks
Aliks
01 апреля в 09:50
Карточки в первом эпизоде с Фернандо не было! А судить надо одинаково в обе!!! стороны. Тосно должно было доигрывать в девятером.
Правдин Семён
Правдин Семён
01 апреля в 09:47
Мне вот что интересно.Почему в календаре Локомотива Ростов и Динамо считаются автором сильными соперниками,а у Спартака нет?Спартак ведь не одолел Динамо в первом круге.Да и Урал не мальчики для битья.Иначе и у Локо календарь лёгкий -что им Зенит,если они его размазали на выезде,а сейчас ещё и Кокорин не в строю?Одним словом-нелепость. Про содействие в переговорах с пермскими властями-перл.Ох уж этот Спартак!Уже и на распределение бюджета регионов влияет.А президент страны Путин или Федун?
donbeter
donbeter
01 апреля в 09:45
Только секте не видно 100% удаления и это уже который раз! Но Спартак зря пользуется такими услугами, потом получают в ЛЧ 7-0 или 1-18! Ничему жизнь не учит московских зазнаек!
МКС
МКС
01 апреля в 09:41
Да у соккера весь состав топит против Спартака, вон Горин написал пару адекватных статеек, ВСЕ НЕТ БОЛЬШЕ СТАСИКА.
Полевой Командир
Полевой Командир
01 апреля в 09:23
Соккер, что это за "анаЛЛитику я сейчас прочитал? Ее писали вчера на пару с Червиченко что ли?
DVoxNN
DVoxNN
01 апреля в 09:09
Что за чушь я только что прочитал?
Морозовский
Морозовский
01 апреля в 09:02
Проще всего "Зениту": "газпрём" за ценой не постоит!
амурец
амурец
01 апреля в 08:20
Локомотив всё равно возьмёт чемпионство
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 апреля в 07:43
Статья Антиспартизм, Коммунизм и прочее ИЗМ.....))
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