На их месте мог быть «Зенит»

Не обладая высоким классом, «Лейпциг» удивляет все больше и больше. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 отыскивает основные сильные стороны немецких «быков».

«Лейпциг» продолжает свой уникальный путь в еврокубках и в Бундеслиге. В прошлом сезоне команда, которую ненавидит львиная доля любителей футбола в Германии, выстрелила, можно было предположить, что речь идет о классическом выскочке, который уже на следующий год сдуется. Однако «Лейпциг» продолжает воевать и довольно успешно, пусть и перешел в новый статус. Из милого оппонента, которого все недооценивают, «быки» превратились в серьезного противника, с которым следует считаться.

И тут-то каждый уже настраивается на то, чтобы прихлопнуть «Лейпциг». А пока получается плохо. Подопечные Ральфа Хазенхюттля прибавляют в последних турах и врываются в первую четверку, угрожая снова попасть в Лигу чемпионов. Второй год подряд – это уже признак определенной стабильности, закрепления на высоком уровне. Там, конечно, борьба плотная, но уже можно сказать, что «Лейпцигу» за сезон стыдно не будет. В чем секрет этой команды?

Тактическая гибкость

В первую очередь стоит говорить о том, что «Лейпциг» не упирается в одну схему, не стремится играть высокомерно со своих позиций, от своей один раз и навсегда найденной схемы. Хазенхюттль понимает, что для решения разных задач нужны разные вариации игры, разные расстановки и функциональное наполнение тех или иных позиций. И это при том, что у «Лейпцига» весьма ограниченный набор игроков. Это пример того, как грамотно доносить до футболистов установку, как четко разбирать соперников и ставить задачи под них.

Далеко за примерами ходить не надо. «Лейпциг» традиционно играет в 4-4-2, которые могут легко трансформироваться. В трансформированном до 4-2-2-2 варианте «быки» действовали в последнем матче чемпионата с «Ганновером». И победили со счетом 3:2. То есть с парой пропущенных мячей, но с чуть большим количеством забитых. Именно в этой вариации «Лейпциг» относят к командам, которые и сами много атакуют, и противнику дают нападать. Идя на такой вариант, тренерский штаб готов дать открытый бой противнику, делая ставку на свой какой-никакой класс и исполнителей. Но это лишь один из инструментов.

Взять предыдущий матч с «Баварией», который «быки» также выиграли – со счетом 2:1. Там использовалась модная нынче схема с тремя центральными защитниками. Только в отличие от бездумного ее использования Станиславом Черчесовым Хазенхюттль применял ее с пониманием того, что она дает и на какие зоны соперника воздействует, какие его возможности перекрывает. В результате «Бавария» была застигнута врасплох и не смогла перевернуть игру. Да, там еще и про недооценку можно говорить, но это другая история.

Наконец, с «Марселем» «Лейпциг» применял классические 4-4-2, которые позволяют действовать от контроля мяча, чем немцы и занимались большую часть игры. Да, они пропускали контратаки. Но не дали провансальцам показать их фирменный штурмовой футбол, которым славится «Марсель» в нынешнем сезоне.

Умение извлекать уроки

Вот этого как раз не хватает многим командам, в том числе российским. Те самые тактические вариации, применяемые Хазенхюттлем, и являются уроками, которые были добыты после набитых шишек в той или иной ситуации. Тренер учится вместе со своей командой. Видит ошибку, видит неприемлемый результат, садится и обсуждает, что нужно сделать, чтобы этого не повторилось. И тут необходимо лишать себя короны, чтобы адекватно оценивать свои неверные шаги, поскольку велик соблазн сказать, что там и там не повезло, в другой раз будет лучше, а пока оставим как есть. Или же не обращать внимания на разбор ошибок даже после победных матчей.

Вот в игре с «Зенитом» и «Наполи» «Лейпциг» совершил немало ошибок, которыми соперники едва не воспользовались. Но все же прошел дальше. А к игре с «Марселем» попытался их исправить и сыграл уже куда лучше. Речь, конечно, в первую очередь о надежности в обороне, которой «быкам» не хватало. Команда учится, прогрессирует, идет вперед, поэтому нельзя говорить о том, что она нашла свой класс и закрепляется в нем.

Здравая самооценка

Это отчасти исходит из здравой самооценки команды, коллектива. После удачного прошлого сезона Хазенхюттлю наверняка пришлось щелкнуть по носу отдельных футболистов, которые могли зазнаться и начать смотреть на конкурентов, которые ранее были выше них, с некоторым презрением. Можно вспомнить драму с Наби Кейта, который в итоге перейдет в «Ливерпуль», но на условиях, поставленных «Лейпцигом», несмотря на все сопротивление.

И ведь Кейта не просто остался, а еще и пользу приносит. То есть ему удалось вправить мозги. То же касается и других исполнителей. И в целом командная самооценка очень важна, поскольку как раз позволяет применять разные подходы к работе с теми или иными соперниками. Дает отказ от соблазна остановиться на достигнутом и эксплуатировать одну-две фишки, приема. Когда ты считаешь, что стал звездой и добился многого, ты останавливаешься в развитии.

Воодушевление

Ну и нельзя не сказать об особой атмосфере, которой пропитаны все матчи «Лейпцига», все действия команды. Чувствуется, насколько интегрированы в коллектив все его участники, насколько они преданы общему делу, тренеру и друг другу. Никакие тактические изыски и скоростные характеристики не будут работать, если игроки не выкладываются по полной и не горят желанием сражаться.

А «Лейпциг» смог сохранить тот азарт, с которым бился на полях Германии в прошлом сезоне. Сейчас он, возможно, где-то даже хочет быть чуть более хладнокровным, солидным и сдержанным, но по-прежнему остается эдаким сумасшедшим ученым, творцом, который продолжает свою сказку и не хочет превращать ее в рутину.

Остаток сезона может по-всякому сложиться. «Лейпциг» может не попасть в Лигу чемпионов, может проиграть на выезде «Марселю», но определенные уроки из примера этой веселой команды нужно извлекать всем наблюдающим со стороны.