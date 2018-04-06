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На их месте мог быть «Зенит»

06 апреля 2018, 10:18
На их месте мог быть «Зенит»

Не обладая высоким классом, «Лейпциг» удивляет все больше и больше. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 отыскивает основные сильные стороны немецких «быков».

«Лейпциг» продолжает свой уникальный путь в еврокубках и в Бундеслиге. В прошлом сезоне команда, которую ненавидит львиная доля любителей футбола в Германии, выстрелила, можно было предположить, что речь идет о классическом выскочке, который уже на следующий год сдуется. Однако «Лейпциг» продолжает воевать и довольно успешно, пусть и перешел в новый статус. Из милого оппонента, которого все недооценивают, «быки» превратились в серьезного противника, с которым следует считаться.

И тут-то каждый уже настраивается на то, чтобы прихлопнуть «Лейпциг». А пока получается плохо. Подопечные Ральфа Хазенхюттля прибавляют в последних турах и врываются в первую четверку, угрожая снова попасть в Лигу чемпионов. Второй год подряд – это уже признак определенной стабильности, закрепления на высоком уровне. Там, конечно, борьба плотная, но уже можно сказать, что «Лейпцигу» за сезон стыдно не будет. В чем секрет этой команды?

Тактическая гибкость

В первую очередь стоит говорить о том, что «Лейпциг» не упирается в одну схему, не стремится играть высокомерно со своих позиций, от своей один раз и навсегда найденной схемы. Хазенхюттль понимает, что для решения разных задач нужны разные вариации игры, разные расстановки и функциональное наполнение тех или иных позиций. И это при том, что у «Лейпцига» весьма ограниченный набор игроков. Это пример того, как грамотно доносить до футболистов установку, как четко разбирать соперников и ставить задачи под них.

Далеко за примерами ходить не надо. «Лейпциг» традиционно играет в 4-4-2, которые могут легко трансформироваться. В трансформированном до 4-2-2-2 варианте «быки» действовали в последнем матче чемпионата с «Ганновером». И победили со счетом 3:2. То есть с парой пропущенных мячей, но с чуть большим количеством забитых. Именно в этой вариации «Лейпциг» относят к командам, которые и сами много атакуют, и противнику дают нападать. Идя на такой вариант, тренерский штаб готов дать открытый бой противнику, делая ставку на свой какой-никакой класс и исполнителей. Но это лишь один из инструментов.

Взять предыдущий матч с «Баварией», который «быки» также выиграли – со счетом 2:1. Там использовалась модная нынче схема с тремя центральными защитниками. Только в отличие от бездумного ее использования Станиславом Черчесовым Хазенхюттль применял ее с пониманием того, что она дает и на какие зоны соперника воздействует, какие его возможности перекрывает. В результате «Бавария» была застигнута врасплох и не смогла перевернуть игру. Да, там еще и про недооценку можно говорить, но это другая история.

Наконец, с «Марселем» «Лейпциг» применял классические 4-4-2, которые позволяют действовать от контроля мяча, чем немцы и занимались большую часть игры. Да, они пропускали контратаки. Но не дали провансальцам показать их фирменный штурмовой футбол, которым славится «Марсель» в нынешнем сезоне.

Умение извлекать уроки

Вот этого как раз не хватает многим командам, в том числе российским. Те самые тактические вариации, применяемые Хазенхюттлем, и являются уроками, которые были добыты после набитых шишек в той или иной ситуации. Тренер учится вместе со своей командой. Видит ошибку, видит неприемлемый результат, садится и обсуждает, что нужно сделать, чтобы этого не повторилось. И тут необходимо лишать себя короны, чтобы адекватно оценивать свои неверные шаги, поскольку велик соблазн сказать, что там и там не повезло, в другой раз будет лучше, а пока оставим как есть. Или же не обращать внимания на разбор ошибок даже после победных матчей.

Вот в игре с «Зенитом» и «Наполи» «Лейпциг» совершил немало ошибок, которыми соперники едва не воспользовались. Но все же прошел дальше. А к игре с «Марселем» попытался их исправить и сыграл уже куда лучше. Речь, конечно, в первую очередь о надежности в обороне, которой «быкам» не хватало. Команда учится, прогрессирует, идет вперед, поэтому нельзя говорить о том, что она нашла свой класс и закрепляется в нем.

Здравая самооценка

Это отчасти исходит из здравой самооценки команды, коллектива. После удачного прошлого сезона Хазенхюттлю наверняка пришлось щелкнуть по носу отдельных футболистов, которые могли зазнаться и начать смотреть на конкурентов, которые ранее были выше них, с некоторым презрением. Можно вспомнить драму с Наби Кейта, который в итоге перейдет в «Ливерпуль», но на условиях, поставленных «Лейпцигом», несмотря на все сопротивление.

И ведь Кейта не просто остался, а еще и пользу приносит. То есть ему удалось вправить мозги. То же касается и других исполнителей. И в целом командная самооценка очень важна, поскольку как раз позволяет применять разные подходы к работе с теми или иными соперниками. Дает отказ от соблазна остановиться на достигнутом и эксплуатировать одну-две фишки, приема. Когда ты считаешь, что стал звездой и добился многого, ты останавливаешься в развитии.

Воодушевление

Ну и нельзя не сказать об особой атмосфере, которой пропитаны все матчи «Лейпцига», все действия команды. Чувствуется, насколько интегрированы в коллектив все его участники, насколько они преданы общему делу, тренеру и друг другу. Никакие тактические изыски и скоростные характеристики не будут работать, если игроки не выкладываются по полной и не горят желанием сражаться.

А «Лейпциг» смог сохранить тот азарт, с которым бился на полях Германии в прошлом сезоне. Сейчас он, возможно, где-то даже хочет быть чуть более хладнокровным, солидным и сдержанным, но по-прежнему остается эдаким сумасшедшим ученым, творцом, который продолжает свою сказку и не хочет превращать ее в рутину.

Остаток сезона может по-всякому сложиться. «Лейпциг» может не попасть в Лигу чемпионов, может проиграть на выезде «Марселю», но определенные уроки из примера этой веселой команды нужно извлекать всем наблюдающим со стороны.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответил Diviasik
12 апреля в 21:05
Diviasik:
Бред пост твой. По твоей логике: Спартак 5:1 Севилья МЮ 1:2 Севилья Спартак > МЮ
МЮ-Севилья 1-2
Севилья-спартак 2-1
Diviasik
Diviasik ответил Michele_Alboreto
07 апреля в 09:14
Бред пост твой. По твоей логике:
Спартак 5:1 Севилья
МЮ 1:2 Севилья
Спартак > МЮ
Serg3.12
Serg3.12
06 апреля в 20:10
Не обладая высоким классом..? Это может быть по сравнению с грандами еврофутбола.

И не надо сравнивать сбалансированную команду с думающим тренером с набором хороших футболистов при топ-менеджере.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
06 апреля в 19:00
Конечно, ответку никто не отменял, но

РБ 1-0 Марсель
Атлетик 1-3 Марсель

Разница соперников Зенита и спартака.
Правдин Семён
Правдин Семён
06 апреля в 18:37
Лейпциг заставил обратить на себя внимание. Особенно импонирует мне скорость их движения,пасов,атак.Хотелось бы,чтобы они не сдулись.Но вот Марсель в этом сезоне они вряд ли пройдут, несмотря на домашнюю победу.
scikuni
scikuni
06 апреля в 18:29
правильнее сказать на их месте могли быть краснодарские быки, причем тут бомжи
Apex Predator
Apex Predator
06 апреля в 13:25
Прекрасная команда и очень сильный клуб. У Лейпцига в организационном и финансовом плане слишком много преимуществ, чтобы повалиться в ближайшие годы. У них очень серьезное будущее. Судя по всему, это будущий главный конкурент Баварии.
Roger Young
Roger Young
06 апреля в 12:47
Я бы не стал петь дифирамбы на счет стабильности "быков". Время покажет насколько долгосрочным оказался этот проект.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 апреля в 12:39
На его месте должен быть Я... (Бриллиантовая рука).
saha100
saha100 ответил zenit_forever2014
06 апреля в 12:35
Да вас и бильбао бы натянул.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Ваня лучший
06 апреля в 12:23
Ваня лучший:
Если так от Кокорина зависит игра Зенита, зачем же накупили в состав 36 человек.? Чтобы ему не скучно было. Зенит живет по принципу "деньги есть- ума не надо"
Ты это Реалу и Барсе скажи....зачем они всех покупают, если всё время решают только они....да и ты согласишься ваша команда с Головиным и без разные коллективы...плюс это случилось прям во время матча, даже перестроиться сложно....конечно это повлияло на ребят.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил zenit_forever2014
06 апреля в 12:17
zenit_forever2014:
На их месте никто не мог быть...так как Лейпциг прошел дальше...обыграв Марсель лишь подтвердил свой статус....конечно не получи Кокорин травму, мы могли быть вместо, но Саша травмировался....это жизнь...такое бывает...
Если так от Кокорина зависит игра Зенита, зачем же накупили в состав 36 человек.? Чтобы ему не скучно было. Зенит живет по принципу "деньги есть- ума не надо"
multazar
multazar
06 апреля в 12:11
"Не обладая высоким классом"

дальше не стал читать. бред уже с первых строк.
Karkaz
Karkaz
06 апреля в 11:55
Зенит же в полуфинале лиги чемпионов играет?
zenit_forever2014
zenit_forever2014
06 апреля в 10:40
На их месте никто не мог быть...так как Лейпциг прошел дальше...обыграв Марсель лишь подтвердил свой статус....конечно не получи Кокорин травму, мы могли быть вместо, но Саша травмировался....это жизнь...такое бывает...
mihaluch
mihaluch
06 апреля в 10:24
Залог успеха - дисциплина плюс порядок и отсутствие мутков.
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