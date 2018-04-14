Худшие годы в истории «Зенита»

Снова рискуют остаться без ЛЧ. Вновь придется менять тренера. Халк вряд ли вернется и спасет. «Соккер.ру» исследует черную футбольную полосу «Зенита».

«Зенит» никогда не был настолько бледным, будучи богатым и знаменитым. Даже двухлетка 2008\09 смотрелась оптимистичнее, ведь победили в Европе и поднимались с пятого места опять на первое, а не как сейчас. Так что три последних года – худшие, а утверждение можно доказать, вспомнив ключевые события.

Июль 2015. Начало мучений. Уничтожили чемпионский «Зенит», сменив клубную установку. Виллаш-Боаш четко объяснил суть, возмутившись ужесточением лимита: «Не пониманию ограничений. Худшее из возможных решений, конец футбола. Когда уйдут Халк, Витсель, Гарай, с чем останется российский чемпионат?» Чемпионат-то выжил, а «Зенит» стал зомби.

Сентябрь 2015. Андре объявил, что по завершению сезона уйдет. Четко обозначил позицию: хотел собрать в «Зените» легион из Халков для штурма крепости ЛЧ, а получил Дзюбу свободным агентом. Причем приход Артема оказался лучшим трансфером того сезона. Тоже аргумент в пользу кризиса?

Ноябрь 2015. Начав сезон с пяти побед, Виллаш-Боаш проиграл «Крыльям Советов», а после первого круга «Зенит» оказался на четвертом месте. Провальный результат, взяли 26 пунктов из 45. Но тогда не верили в успех «Локомотива» или «Ростова». Ждали, что «Зенит» подтянется к ЦСКА. Не подтянулся, в 2015 году потеряли очки в 10 турах из 18.

Декабрь 2015. Неудачи «Зенита» в чемпионате замаскировали выходом в плей-офф ЛЧ. Пять побед в шести турах? Стоит напомнить, что «Зениту» крупно повезло с жеребьевкой. Могли получить в группу «Реал» или «Атлетико», а опередили «Гент». Плюс Халк попал в символическую сборную группового этапа ЛЧ после 3 голов и 4 ассистов – команду тащил один человек.

Март 2016. «Зенит» мог сыграть против ПСЖ, «Ювентуса» или «Арсенала» в плей-офф, а встретился с «Бенфикой». Снова удача со жребием, но сыграли серо – проиграли оба матча португальцам. Во втором Халк пробовал выручить, но поплыли в концовке.

Апрель 2016. Переиграв ЦСКА и «Спартак», банда Виллаш-Боаша терпит крушение против «Ростова» Бердыева – 3:0 в гостях. Поскольку в первом круге того сезона из соседей по таблице обыграли только ростовчан, последующая ничья с «Локомотивом» передала путевку в ЛЧ Бердыеву.

Май 2016. Хотя «Зенит» наносит «Динамо» поражение в Москве и отправляет принципиального врага в ФНЛ, сезон завершает провалом. Проиграли «Ростову», который за год до этого играл стыковые матчи и мог оказаться в ФНЛ.

Снова май 2016. «Зенит» нашел нового главного тренера. Трехлетнее соглашение подписал известный специалист по работе с Луисом Адриано – Мирча Луческу. Кто бы мог подумать, что сотрудничество завершится созданием мема о «московских арбитрах», серией скандалов и закончится без успехов?

Июнь 2016. Истек контракт Виллаш-Боаша. Период работы Андре запомнился маскированием игровых проблем крупными победами и нервным тиком при упоминании «Ростова». Виллаш-Боаш пришел и ушел, как чужой. Самый успешный тренер «Зенита» на кризисном отрезке уехал, сославшись на «семейные обстоятельства».

Август 2016. В июне Халка выкупили китайцы, а в конце августа Гарай послушал жену Тамару и оказался в Валенсии. Только ультиматум Луческу убрал Витселя из заявки «Ювентуса», а вместо звезд пришли Мак и Жулиано. Про Новосельцева как замену Гараю не будем, печальная история выигрыша в лотерею.

Снова август 2016. «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке, но чемпионом стать не судилось. «Спартак» вылетел из ЛЕ, Аленичева уволили, пригласили не легендарного Карпина, а какого-то Карреру. Оказалось, что «Спартак» впервые за много лет угадал с назначением тренера, и это тоже часть черной полосы «Зенита».

Октябрь 2016. Луческу после погрома от «Анжи» в Кубке России (4:0) по полочкам разложил проблемы, не кивая только на удаление вратаря. Говорил о старении привычного состава, неумении игроков брать ответственность на себя, невыполнении приказов тренера в защите, агрессивности и паникерстве. Луческу посчитал тот вылет постыдным для себя и команды. Футболисты не согласились – в конце спихнут всю вину на Мирчу.

Ноябрь 2016. «Краснодар» вырывает победу над «Зенитом» благодаря шикарному голу Окриашвили в падении через себя на 94-й минуте (атака была с офсайдом, но арбитры прозевали). После гола Дзюба показал Лодыгину в сторону раздевалки и характерным жестом обещал «выписать». Юрий позже ответил, хотя дракой это не назвать – атмосфера была ужасной. Например, по ходу матча Луческу и Кокорин «обменялись любезностями».

Декабрь 2016. На зимний перерыв «Зенит» ушел на втором месте, прошли группу Лиги Европы, одержав 5 побед в 6 турах. Казалось, что Мирча начинает вникать в проблемы команды? Нет, зимнее трансферное окно привело к странным покупкам, команда окончательно скисла.

Февраль 2017. Спартаковец Дзюба назначен капитаном «Зенита». Решение многозначительное, веет Апокалипсисом. Артем пытался стать вожаком без Халка за спиной, но даже на «Андерлехт» единства не хватило – пробовали отыграться, но обидно вылетели.

Май 2017. Проиграв в апреле «Спартаку», «Зенит» не развалился, но место в Лиге чемпионов отдали ЦСКА Ганчаренко из-за глупейшего домашнего поражения от «Терека». В конце мая Луческу уволили. Митрофанов тоже ушел, а президентом клуба вновь стал Фурсенко.

Июнь 2017. Манчини назначен главным тренером, Фурсенко затащил Роберто в Россию, за ценой не постояли – отстегнули щедро. Все лето «Зенит» охотился за дорогими аргентинцами и переводил активы «Ростова» на свой счет.

Август 2017. «Зенит» выиграл 6 первых матчей из 7 в чемпионате. Манчини нахваливали люди с ипотеками, хотя игру команды внимательные специалисты ругали. Но раз «Спартак» обыграли 5:1, то сезон закончен – так в «Зените» посчитали.

Сентябрь 2017. Манчини начинает собирать ничьи, хотя чередует их с победами, через месяц дома получит первое поражение – от «Арсенала». Первый круг завершат влетом от «Локомотива» 0:3, Семин закрепится на вершине.

Октябрь 2017. Неожиданно умер Константин Сарсания – последний вдумчивый менеджер в современном «Зените». Летом выполнил приказ Манчини, набрав аргентинцев, но зимой мог повлиять на действия клуба. Не судьба…

Декабрь 2017. После десяти матчей «Зенит» опережал «Локомотив» на четыре очка, после двадцати – уступал на восемь. На коротком отрезке провал составил двенадцать очков. Команда сломалась, проиграли «Спартаку» 3:1, сделали задел на «нулевую серию».

Март 2018. Проход «Селтика» ничего не значил. С «Амкаром» и «Ростовом» ухудшили шансы на третье место. Вылетели от «Лейпцига» и морально подготовились к будущим поражениям от прямых конкурентов.

Апрель 2018. «Зенит» дома проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, арендованный «быкам» Шатов забил важный гол и ревел на скамейке. Манчини его выбросил, но за последние годы «Зенит» многих полезных и характерных отторгал – от Широкова и Данни до Жулиано, Дзюбы и Шатова.

Май 2018. Даже если «Зенит» финиширует третьим, это не будет успехом Манчини и подтверждением невероятной силы команды. Ведь ставили на титул, да и для «бронзы» нужен синхронный провал ЦСКА и «Краснодара». И не похоже, чтобы соперники собирались уступать «Зениту».

Июль 2018. Закату «Зенита» исполнится три года. В России завершится чемпионат мира по футболу. Манчини успеет к тому времени покинуть «Зенит». Команда назначит нового наставника и, если хотят титулов, спортивного директора. Снова придется расставаться с футболистами, покупать новичков, учитывая неизменный лимит, настраивать игру и улучшать атмосферу в коллективе. Всё сначала.

Когда завершится сползание «Зенита»?

Вспомнив события и факты, легко увидеть полную картину. «Зенит» - не слабая команда, но клуб в глубочайшем для нового времени кризисе. Были вторым, стали третьими, легко и заслуженно могут оказаться на четвертом или пятом месте. Но не исключено, что на четвертом году в 2019-м круг замкнется – из «Зенита» легко сделать полновесного фаворита РФПЛ. «Спартак» и «Локомотив» выстреливали неожиданно, после неудач и не имея таких ресурсов.

Но черный отрезок не стоит обрубать чудесным образом. Придется много работать, принимать правильные решения – для начала по тренеру. А пока «Зенит» скатывается в район пятого места. По менталитету видим команду ЛЕ. Испугались обороны «Лейпцига», потеряли многих харизматичных и опытных игроков. Не нашли своего тренера – Виллаш-Боашу, Луческу и Манчини не понравилось в Санкт-Петербурге.

Судя по отклику, им не было комфортно в коллективе. Все ныли, жаловались, кривились, ругали футболистов и поработали на конкурентов «Зенита». Головоломка складывается, пятое место может стать логическим продолжением трехлетнего курса с первого места в пропасть. Можно неожиданно взлететь после падения, как герой фильма «Бердмен»? Притвориться фаворитом недостаточно, этот «Зенит» даже «Анжи» не может победить в четырех матчах подряд. Орнитологические аналогии с недавнего времени подходят «Зениту», но «орлами» команду не назвать.