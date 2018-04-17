Пятерка перспективных

ПСВ оформил чемпионский титул в Нидерландах. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы видит в этом повод посмотреть на самых талантливых молодых игроков Эредивизии.

Интерес к чемпионату Голландии в последнее время заметно снизился. На то есть целый ряд причин, о некоторых из них мы уже говорили. Этот турнир ранее привлекал тем, что там можно было увидеть будущих звезд, невероятно талантливую молодежь, которая разбиралась с руками и ногами в топ-клубы.

Однако эта политика выжженной земли, которая применялась по отношению к тамошним звездам, сделала свое дело. Качество футболистов, которые остались в Голландии, оказалось ниже, чем ранее. И если в прошлом спокойно английский сильный клуб мог приобрести в Стране тюльпанов будущую звезду, то теперь в Нидерландах затаривается разве что середняк или аутсайдер, которому хватает денег на тамошних звезд.

И меняются некоторые тенденции. Например, теперь в Нидерланды возвращаются более опытные футболисты доигрывать, чего ранее почти не наблюдалось. А теперь и для них есть место. В какой-то степени это здорово, конечно, что Хунтелар опять забивает за «Аякс», но говорит такая ситуация о том, что в Нидерландах нет достаточно мощной молодежи, которая могла бы играть на месте этих «старичков». О некотором дефиците в атаке свидетельствует ужасающая гонка бомбардиров, например.

Если пару лет назад лучший забивал под тридцать голов, то сейчас, во-первых, лучшим бомбардиром является игрок «Виллема II», а во-вторых, у него всего 16 мячей. И у целой толпы еще по 14-15 голов. То есть происходит некоторое «осерение» состава участников, что не может не печалить. При этом мы все равно можем отобрать тех игроков, которые в будущем способны заявить о себе в топ-клубах и за которых может развернуться борьба. Не теряем надежды.

Матийс де Лигт («Аякс»)

Контракт до 2021 года, стоимость – 25 млн евро (здесь и далее – по данным Transfermarkt)

Самым дорогим по оценкам авторитетного портала игроком в Нидерландах оказывается неожиданно центральный защитник. Но это не должно удивлять. Парню всего 18 лет, а он показывает весьма зрелый футбол. Вообще, среди голландцев появилась целая прослойка таких мощных, достаточно цепких, умных и универсальных защитников, которые оказались на виду.

Де Лигту в этом смысле предшествовали тоже молодые ван Дейк и де Врей. Тут есть определенный потенциал. С другой стороны, с легкой руки «Манчестер Сити» сейчас и защитники стали переоцененными, поскольку оказались в дефиците. Так что де Лигту и другим представителям обороны еще нужно доказать свою состоятельность.

Ирвинг Лосано (ПСВ)

Контракт до 2023 года, стоимость – 22 млн евро

Не меньше шансов уйти в сильный клуб у вингера из ПСВ, который стал чемпионом Нидерландов. Клуб из Эйндховена может сделать Лосано самым доходным своим вложением, он купил мексиканца у «Пачуки» прошлым летом за 8 миллионов евро. Сейчас за лучшим бомбардиром ПСВ, который забил в чемпионате 15 мячей и сделал 12 голевых передач, следят многие топ-клубы: от «Арсенала» и дортмундской «Боруссии» до «Манчестер Сити».

А потенциальная стоимость продажи колеблется в районе 60-70 миллионов евро. Это вполне себе обоснованная цена, поскольку Лосано всего 22 года, у него долгосрочный контракт до 2023 года, а его универсальность позволяет ему быть полезным почти для любой команды в перспективе.

Каспер Долберг («Аякс»)

Контракт до 2021 года, стоимость – 14 млн евро

В ситуации с Долбергом менеджмент «Аякса» поступил, конечно, не очень дальновидно. Датчанин поразил всех в прошлом сезоне, когда демонстрировал невероятную результативность и разрекламировал себя с помощью удачного выступления амстердамцев в Лиге Европы. Долберг быстро попал на карандаш ведущих европейских клубов, однако боссы «Аякса» ни в какую не хотели отпускать молодого парня, а самого его убедили в том, что полезнее будет провести еще сезон-другой в Нидерландах, чтобы потом отправиться на повышение более зрелым. И этот план на данный момент не реализуется.

В прошлом сезоне в 29 матчах в Нидерландах Долберг забил 16 мячей, сделал 6 голевых передач, в Лиге Европы шесть раз забил. А в нынешнем сезоне он страдает от травм и не может набрать оптимальную форму – всего пять мячей в 20 матчах. Но датчанина продолжают отслеживать, поскольку ему всего 20 лет, потенциал у него огромен. Избавиться от травм и можно подниматься на прежний уровень результативности. Наверняка скауты не вычеркнули Долберга из своих списков из-за одного скомканного сезона.

Джастин Клюйверт («Аякс»)

Контракт до 2019 года, стоимость – 7,5 млн евро

Клюйверт относительно недавно стал закрепляться в основном составе «Аякса» и подает большие надежды. Еще пару лет назад все восхищались его выкрутасами в составе юношеской команды амстердамцев. Сейчас сын легендарного Патрика Клюйвера выходит на взрослый уровень и не теряется на нем в свои 18 лет. Ему, конечно, в плане интереса со стороны топ-клубов помогает фамилия, сразу привлекает внимание.

И подписание Клюйверта-младшего для любого клуба будет не только усилением потенциала в атаке, если Джастин прибавит еще чуть-чуть, но и хорошим маркетинговым ходом. Эта сделка привлечет точно больше внимания, чем покупка любого другого молодого форварда. В нынешнем сезоне в Нидерландах Клюйверт уже провел 27 матчей, забил восемь мячей, сделал пять голевых передач. Талант у него богатейший, но пока побудет в Амстердаме наверняка.

Давид Нерес («Аякс»)

Контракт до 2021 года, стоимость – 15 млн евро

Довольно нетипичная для «Аякса» и голландского футбола история. Нерес был приобретен у «Сан-Паулу» в прошлом году довольно дорого. Амстердамцы, которые привыкли ни копейки зря не тратить, заплатили за бразильца 12 миллионов евро – это второй в истории клуба по сумме трансфер. Можно представить, какие надежды на окупаемость возлагают в «Аяксе». И пока прогнозы сбываются, Нерес стоимость набирает, а за ним следят топ-клубы: от «Тоттенхэма» до «Ювентуса». Нерес в нынешнем сезоне в Нидерландах провел 29 матчей, забил 11 мячей, сделал 12 голевых передач, став одним из лидеров команды. Его тоже наверняка увидим скоро за пределами Нидерландов.

Так что талантами земля голландская не обеднела. Конечно, теперь к ним более настороженно относятся, чем в период повальных закупок в Эредивизии. Времена немного другие. Но если правильно использовать данные указанных выше игроков, а также тех, кто в короткий список не попал, но обладает неслабым талантом, то можно зажечь новые звезды. И тогда интерес к чемпионату Нидерландов может возродиться.