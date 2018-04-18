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С днем рождения, Легенды!

18 апреля 2018, 16:43
С днем рождения, Легенды!

18 апреля отмечают свои дни рождения непримиримые соперники и легендарные футбольные клубы России – «Спартак» и «Динамо». Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов напоминает историю их успехов.

18 апреля 1922 года был основан «Московский кружок спорта», впоследствии ставший «Спартаком». Свое нынешнее имя «красно-белые» получили в 1936 году. А вот «Динамо» никогда не меняло свое название с момента своего основания 18 апреля 1923 года. Так или иначе, обе эти даты считаются днями рождения «Спартака» и «Динамо» - одни отмечают сегодня 96-й день рождения, другие – 95-й. За это время «красно-белые» и «бело-голубые» завоевали на двоих 33 чемпионских титула! О них-то – моментах триумфа, сегодня и хочется напомнить читателям.

Чемпионат СССР 1936 года (весна) – «Динамо»

Динамовцы выиграли первый полноценный чемпионат СССР по футболу. В группе «A» (элитный дивизион) играли семь клубов в один круг каждый с каждым. «Бело-голубые» одержали шесть побед в шести встречах, а «Спартак» завершил турнир на третьем месте.

Чемпионат СССР 1936 года (осень) – «Спартак»

Тот год вместил в себя два чемпионата. Осенью элитная группа расширилась до восьми команд, а «Спартаку» удалось потеснить динамовцев с первого места, причем в последнем туре они провели между собой, по сути, золотой матч. «Бело-голубых» устраивала только победа, и они вели по ходу встречи 2:0 и 3:2, однако спартаковцы снова сравняли счет и получили чемпионскую чашу.

Чемпионат СССР 1937 года – «Динамо»

Девять команд в группе «A», турнир стал разыгрываться в два круга, а главные действующие лица все те же. «Динамо» выиграло титул, а «Спартак» отстал всего лишь на одно очко.

Чемпионат СССР 1938 года – «Спартак»

На следующий год первенствовал уже «Спартак», в то время как «Динамо» откатилось на пятую строчку. Этот турнир не был похож ни на один из предыдущих, ведь число участников резко возросло – до 26 команд. Чемпионат проводился по однокруговой системе, следовательно, все сыграли по 25 матчей.

Чемпионат СССР 1939 года – «Спартак»

Новые метаморфозы в регламенте. Количество участников на заре чемпионатов СССР – переменная величина. Сначала скакнули с 9 до 26 участников, к 1939-му откатились до 14-ти. «Спартак» же стал первым клубом в стране, которому удалось защитить свой чемпионский титул. «Динамо» тем временем обосновалось в середине таблицы – на седьмом месте.

Чемпионат СССР 1940 года – «Динамо»

Нужно сказать, что до Великой Отечественной войны в СССР вообще не было других чемпионов, кроме московских «Спартака» и «Динамо». В 1940-м «бело-голубые» вернулись на вершину после двух неудачных сезонов и сравнялись с «красно-белыми», которые на этот раз остались с «бронзой», по числу титулов – 3:3. А потом была война… Хотя, нужно сказать, что в 1941-м чемпионат успел пройти треть своей дистанции и в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей лидировали динамовцы.

Чемпионат СССР 1946 года – «Динамо»

Седьмой союзный чемпионат и первый послевоенный остался за динамовцами, которые в споре со «Спартаком» вышли вперед по числу титулов – 4:3. Спартаковцы не составили соседям конкуренции и остались в том году на 10-м из 12 мест в элитной группе.

Чемпионат СССР 1949 года – «Динамо» (пятое чемпионство)

Этот год «Спартак» закончил с «бронзой», а динамовцы отметили завоевание пятого в истории чемпионского титула. То есть именно «бело-голубые» первыми получили бы звездочку над эмблемой, если исходить из уравнения «пять чемпионств = одна звезда».

Чемпионат СССР 1952 года – «Спартак»

К этому моменту и ЦДКА успел выиграть пять чемпионских титулов, а в активе «Спартака» оставалось только три довоенных трофея. В этом году состоялось расформирование армейского клуба из-за «провала» на Олимпийских играх, и основными конкурентами «Спартака» стали динамовцы Киева и Москвы. Столичные «бело-голубые» остались третьими. С этого чемпионства «красно-белых» начинается еще один продолжительный период правления «Спартака» и «Динамо» в отечественном футболе. Эти клубы никого не подпускали к первому месту с 1936 по 1946 год (7 чемпионатов), а также между 1952 и 1959 (8 чемпионатов).

Чемпионат СССР 1953 года – «Спартак» (пятое чемпионство)

И еще один трофей для «Спартака». Лучшим бомбардиром сезона становится форвард «красно-белых» Никита Симонян, забивший 14 голов в 17 матчах. Вот и «красно-белые» добрались до своей первой звезды – через четыре года после динамовцев.

Чемпионат СССР 1954 года – «Динамо»

«Динамо» отбирает у «Спартака» чемпионское звание, оставляя его на втором месте. Судьбу «золота» предрешили очные встречи, в которых «бело-голубые» дважды выиграли – 2:0 и 1:0. Эти победы и обеспечили динамовцам «чемпионскую разницу».

Чемпионат СССР 1955 года – «Динамо»

«Спартак» снова второй, отставание всего лишь в один балл, и это при условии, что «красно-белые» дважды переиграли динамовцев в том чемпионате – 2:1 и 4:1. И такая история есть в летописи!

Чемпионат СССР 1956 года – «Спартак»

В этом чемпионате «Спартаку» не было равных – много разгромных побед с неприличными результатами, большой отрыв в итоговой версии турнирной таблицы, но обе встречи с «Динамо» завершились вничью 1:1.

Чемпионат СССР 1957 года – «Динамо»

Теперь уже динамовцы выиграли турнир за явным преимуществом, оставив «Спартак» в ближайшей группе преследователей вместе с «Торпедо».

Чемпионат СССР 1958 года – «Спартак»

«Динамо» отстало от «Спартака» всего на одно очко, а Анатолий Ильин забил в том чемпионате 19 голов. В очных встречах сегодняшние клубы-именинники обменялись минимальными победами.

Чемпионат СССР 1959 года – «Динамо»

У «Спартака» наступил спад, он опустился в середину таблицы, а «Динамо» добавило восьмое и последнее чемпионство в эту совместную серию.

Чемпионат СССР 1962 года – «Спартак»

«Спартаку» потребовалось некоторое время на перезагрузку под руководством Никиты Симоняна, ставшего главным тренером, и в 1962 году «красно-белые» вновь стали сильнейшим клубом СССР. Динамовцы были рядом – на втором месте.

Чемпионат СССР 1963 года – «Динамо» (десятый титул)

На следующий год разрыв между чемпионом и вторым призером остался неизменным – три балла, только «Спартак» и «Динамо» поменялись местами. Это, конечно же, особенное чемпионство для «бело-голубых», ведь оно стало юбилейным – десятым.

Чемпионат СССР 1969 года – «Спартак»

В конце десятилетия «Спартак» обзавелся еще одним титулом, а за ним позади в таблице выстроился триумвират из динамовцев – киевских, тбилисских и московских.

Чемпионат СССР 1976 года (весна) – «Динамо»

Наверное, это самый радостный для динамовцев год в их противостоянии со «Спартаком». Мало того что любимая команда выиграла чемпионский титул, так еще и заклятый друг вылетел из элиты и отправился в «пердив» по итогам весеннего первенства. С другой стороны, с высоты лет это выглядит несколько иначе, ведь то чемпионство – последнее для «Динамо» на сегодняшний день. 42 года прошло. «Бело-голубые» застряли на отметке в 11 чемпионств, пребывая тогда в статусе самого титулованного клуба страны.

Чемпионат СССР 1979 года – «Спартак» (десятый титул)

Между тем, «Спартак» «очистился пердивом», позвал на тренерскую должность динамовца Константина Бескова и на второй год после возвращения в элиту выиграл чемпионат, причем эта победа стала десятой для «красно-белых» - планка, которую динамовцы покорили шестнадцатью годами ранее.

Чемпионат СССР 1987 года – «Спартак»

В 1987 году «Спартак» сравнялся с «Динамо» по количеству чемпионств, а впоследствии только увеличивал отрыв.

Чемпионат СССР 1989 года – «Спартак»

Гол Валерия Шмарова, будоражащее чемпионство, и «Спартак» впервые за полвека вышел вперед в споре с динамовцами, опередив соседей по количеству чемпионств. Кстати, сами «бело-голубые» в том чемпионате заняли только 8 место.

Чемпионаты России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 – «Спартак»

На заре чемпионатов России «Спартаку» не было равных, девять чемпионств за десять сезонов – это показатель настоящего гегемона. Восемь титулов были завоеваны под руководством Олега Романцева, а в 1996-м «пионеротрядом» командовал Георгий Ярцев.

Чемпионат России 2016/2017 – «Спартак»

Долгожданное чемпионство «Спартака» тоже получилось особенным, если рассматривать его сквозь призму взаимоотношений с «Динамо». «Красно-белые» стали сильнейшим клубом страны после 16-летнего ожидания в тот момент, когда их классические враги впервые в истории отсутствовали в элитном дивизионе, куда отправились по итогам предыдущего чемпионата. Но ведь история на этом не заканчивается! Желаем «Спартаку» и «Динамо» долгих лет жизни, побед и трофеев. С днем рождения, Легенды!

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Все комментарии
dinoel
dinoel
20 апреля в 12:44
Легко узнать только Маслаченко и Симоняна. Еще Рейнгольд и Логофет. Остальных и не узнать с уверенностью.
dinoel
dinoel
20 апреля в 09:23
Несмотря ни на что, Вперед Спартак!!!
MIvan
MIvan
19 апреля в 14:35
Поздравляю Динамо и Спартак! Удачи, красивых игр и адекватных болельщиков! А нам меньше "собачиться"!
lobstersss
lobstersss
19 апреля в 11:08
    Nikola45
    Nikola45 ответил makkie
    18 апреля в 23:02
    makkie:
    Спартак, с Днем Рождения! Любимый и единственный клуб. Удачи сегодня!
    Удачно это вы сегодня отстрелялись! Не унывайте еще 15 лет без победи снова чемпионы (если конечно Федун еще будет жить) ))Но вам то не привыкать ))
    Nikola45
    Nikola45
    18 апреля в 22:58
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      18 апреля в 22:49
      Поздравляю "Спартак", желаю ему каждый раз так праздновать)) По фану))
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      18 апреля в 21:50
      С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕГЕНДЫ!!!!
      УРА-УРА-УРА!!!
      -Хостинский-
      -Хостинский-
      18 апреля в 21:37
      Да уж легенды продули кубок только что )
      wingback
      wingback
      18 апреля в 21:28
      Питер и область поздравили сегодня юбиляров от души! Ахахахахахах!
      Colonist
      Colonist
      18 апреля в 21:27
      Плохой подарок в день рождения!
      Александр Северный
      Александр Северный
      18 апреля в 18:16
      Рейнгольд, бубнов и ловчев - вот все легенды спартака, смешат народ в прессе.
      cadmiy
      cadmiy
      18 апреля в 18:14
      Что-то таких легенд знают только по счету 7-0 и рекорду 1-18.
      Андрей Вишняков
      Андрей Вишняков ответил Sergus
      18 апреля в 18:11
      Sergus:
      Громко сказано, легенды. Легенды 108 места УЕФА.
      Быть во второй сотне и не стыдиться, странно ка-то.
      Sergus
      Sergus
      18 апреля в 18:09
      Громко сказано, легенды. Легенды 108 места УЕФА.
      Xtraz
      Xtraz
      18 апреля в 18:09
      Зенит и тут пукает где-то в глубине таблицы)
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      18 апреля в 18:05
      Арбалет
      Сегодня 18:00
      Федун превратил спартак в цирк.
      ===========
      А вы там клоуны)))). Ладно,не болей!
      Расул Манаев
      Расул Манаев ответил Бутсы
      18 апреля в 18:03
      Я думал,что это -она))) , женщины обычно ведь пупсиками мужчин называют)))
      112910415
      112910415
      18 апреля в 18:02
      Великие клубы, великая история!
      Арбалет
      Арбалет
      18 апреля в 18:00
      Федун превратил спартак в цирк.
      Багор
      Багор
      18 апреля в 17:58
      В истории футбола спартак - самый огромный мыльный пузырь, свиду большой, внутри пустота.
      Jimmy Jimmy
      Jimmy Jimmy
      18 апреля в 17:56
      9 чемпионств, определяемых на подмосковных дачах в 90-е годы - самая позорная страница в нашей футбольной истории.
      MAUS
      MAUS ответил DXTK
      18 апреля в 17:52
      DXTK:
      Можно было еще напомнить, когда Динамо впервые в своей истории покинуло высший дивизион по окончанию сезона 2015/2016, Спартак, проиграл тогда 1-3 какому-то дну, отправив их в ФНЛ на прямую. Пока бело-голубых не было - Спартак вернул себе титул в 2017 году. PS я конечно не фанат российского футбола, но мне кажется самым первым дерби Москвы остается Спартак-Динамо....... Поздравим два великих коллектива с праздником.
      Ну скажем , Динамо М во главе с великим тренером Кобелевым само себя загнало в такое положение дел, поэтому никогда не нужно надеяться на других , как и на Спартак в том «памятном» сезоне для Динамо!
      Jimmy Jimmy
      Jimmy Jimmy
      18 апреля в 17:48
        ivany4
        ivany4
        18 апреля в 17:47
        С праздником советского футбола!
        С праздником двух великих клуба!
        Воскресный матч Спартак - Динамо,
        И переполнен стадион... !!!
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        18 апреля в 17:47
        denmig
        denmig
        18 апреля в 17:45
        С днем рождения, болельщики Спартака! Ждем сегодня подарка от Команды с огромной историей и популярностью!
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        18 апреля в 17:44
        Великие клубы с днем рождения. У вас есть достойная история, кто бы что не мяукал. Спартак - Динамо это всегда Дерби. Удачи Вам во всем.
        DXTK
        DXTK
        18 апреля в 17:43
        Можно было еще напомнить, когда Динамо впервые в своей истории покинуло высший дивизион по окончанию сезона 2015/2016, Спартак, проиграл тогда 1-3 какому-то дну, отправив их в ФНЛ на прямую. Пока бело-голубых не было - Спартак вернул себе титул в 2017 году.


        PS я конечно не фанат российского футбола, но мне кажется самым первым дерби Москвы остается Спартак-Динамо....... Поздравим два великих коллектива с праздником.
        Бутсы
        Бутсы ответил Расул Манаев
        18 апреля в 17:37
        Расул Манаев:
        13 RUS Сегодня 17:20 Во что превратил фидун великий клуб,одни пупсики,банщики и стыд! ====== Иногда лучше жевать.....
        Да он везде это пишет. Пупсики, баня, Федун. Но ему ни кто не отвечает и не обращает внимания, вот он и лезет всюду.
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