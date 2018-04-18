С днем рождения, Легенды!

18 апреля отмечают свои дни рождения непримиримые соперники и легендарные футбольные клубы России – «Спартак» и «Динамо». Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов напоминает историю их успехов.

18 апреля 1922 года был основан «Московский кружок спорта», впоследствии ставший «Спартаком». Свое нынешнее имя «красно-белые» получили в 1936 году. А вот «Динамо» никогда не меняло свое название с момента своего основания 18 апреля 1923 года. Так или иначе, обе эти даты считаются днями рождения «Спартака» и «Динамо» - одни отмечают сегодня 96-й день рождения, другие – 95-й. За это время «красно-белые» и «бело-голубые» завоевали на двоих 33 чемпионских титула! О них-то – моментах триумфа, сегодня и хочется напомнить читателям.

Чемпионат СССР 1936 года (весна) – «Динамо»

Динамовцы выиграли первый полноценный чемпионат СССР по футболу. В группе «A» (элитный дивизион) играли семь клубов в один круг каждый с каждым. «Бело-голубые» одержали шесть побед в шести встречах, а «Спартак» завершил турнир на третьем месте.

Чемпионат СССР 1936 года (осень) – «Спартак»

Тот год вместил в себя два чемпионата. Осенью элитная группа расширилась до восьми команд, а «Спартаку» удалось потеснить динамовцев с первого места, причем в последнем туре они провели между собой, по сути, золотой матч. «Бело-голубых» устраивала только победа, и они вели по ходу встречи 2:0 и 3:2, однако спартаковцы снова сравняли счет и получили чемпионскую чашу.

Чемпионат СССР 1937 года – «Динамо»

Девять команд в группе «A», турнир стал разыгрываться в два круга, а главные действующие лица все те же. «Динамо» выиграло титул, а «Спартак» отстал всего лишь на одно очко.

Чемпионат СССР 1938 года – «Спартак»

На следующий год первенствовал уже «Спартак», в то время как «Динамо» откатилось на пятую строчку. Этот турнир не был похож ни на один из предыдущих, ведь число участников резко возросло – до 26 команд. Чемпионат проводился по однокруговой системе, следовательно, все сыграли по 25 матчей.

Чемпионат СССР 1939 года – «Спартак»

Новые метаморфозы в регламенте. Количество участников на заре чемпионатов СССР – переменная величина. Сначала скакнули с 9 до 26 участников, к 1939-му откатились до 14-ти. «Спартак» же стал первым клубом в стране, которому удалось защитить свой чемпионский титул. «Динамо» тем временем обосновалось в середине таблицы – на седьмом месте.

Чемпионат СССР 1940 года – «Динамо»

Нужно сказать, что до Великой Отечественной войны в СССР вообще не было других чемпионов, кроме московских «Спартака» и «Динамо». В 1940-м «бело-голубые» вернулись на вершину после двух неудачных сезонов и сравнялись с «красно-белыми», которые на этот раз остались с «бронзой», по числу титулов – 3:3. А потом была война… Хотя, нужно сказать, что в 1941-м чемпионат успел пройти треть своей дистанции и в турнирной таблице после десяти сыгранных матчей лидировали динамовцы.

Чемпионат СССР 1946 года – «Динамо»

Седьмой союзный чемпионат и первый послевоенный остался за динамовцами, которые в споре со «Спартаком» вышли вперед по числу титулов – 4:3. Спартаковцы не составили соседям конкуренции и остались в том году на 10-м из 12 мест в элитной группе.

Чемпионат СССР 1949 года – «Динамо» (пятое чемпионство)

Этот год «Спартак» закончил с «бронзой», а динамовцы отметили завоевание пятого в истории чемпионского титула. То есть именно «бело-голубые» первыми получили бы звездочку над эмблемой, если исходить из уравнения «пять чемпионств = одна звезда».

Чемпионат СССР 1952 года – «Спартак»

К этому моменту и ЦДКА успел выиграть пять чемпионских титулов, а в активе «Спартака» оставалось только три довоенных трофея. В этом году состоялось расформирование армейского клуба из-за «провала» на Олимпийских играх, и основными конкурентами «Спартака» стали динамовцы Киева и Москвы. Столичные «бело-голубые» остались третьими. С этого чемпионства «красно-белых» начинается еще один продолжительный период правления «Спартака» и «Динамо» в отечественном футболе. Эти клубы никого не подпускали к первому месту с 1936 по 1946 год (7 чемпионатов), а также между 1952 и 1959 (8 чемпионатов).

Чемпионат СССР 1953 года – «Спартак» (пятое чемпионство)

И еще один трофей для «Спартака». Лучшим бомбардиром сезона становится форвард «красно-белых» Никита Симонян, забивший 14 голов в 17 матчах. Вот и «красно-белые» добрались до своей первой звезды – через четыре года после динамовцев.

Чемпионат СССР 1954 года – «Динамо»

«Динамо» отбирает у «Спартака» чемпионское звание, оставляя его на втором месте. Судьбу «золота» предрешили очные встречи, в которых «бело-голубые» дважды выиграли – 2:0 и 1:0. Эти победы и обеспечили динамовцам «чемпионскую разницу».

Чемпионат СССР 1955 года – «Динамо»

«Спартак» снова второй, отставание всего лишь в один балл, и это при условии, что «красно-белые» дважды переиграли динамовцев в том чемпионате – 2:1 и 4:1. И такая история есть в летописи!

Чемпионат СССР 1956 года – «Спартак»

В этом чемпионате «Спартаку» не было равных – много разгромных побед с неприличными результатами, большой отрыв в итоговой версии турнирной таблицы, но обе встречи с «Динамо» завершились вничью 1:1.

Чемпионат СССР 1957 года – «Динамо»

Теперь уже динамовцы выиграли турнир за явным преимуществом, оставив «Спартак» в ближайшей группе преследователей вместе с «Торпедо».

Чемпионат СССР 1958 года – «Спартак»

«Динамо» отстало от «Спартака» всего на одно очко, а Анатолий Ильин забил в том чемпионате 19 голов. В очных встречах сегодняшние клубы-именинники обменялись минимальными победами.

Чемпионат СССР 1959 года – «Динамо»

У «Спартака» наступил спад, он опустился в середину таблицы, а «Динамо» добавило восьмое и последнее чемпионство в эту совместную серию.

Чемпионат СССР 1962 года – «Спартак»

«Спартаку» потребовалось некоторое время на перезагрузку под руководством Никиты Симоняна, ставшего главным тренером, и в 1962 году «красно-белые» вновь стали сильнейшим клубом СССР. Динамовцы были рядом – на втором месте.

Чемпионат СССР 1963 года – «Динамо» (десятый титул)

На следующий год разрыв между чемпионом и вторым призером остался неизменным – три балла, только «Спартак» и «Динамо» поменялись местами. Это, конечно же, особенное чемпионство для «бело-голубых», ведь оно стало юбилейным – десятым.

Чемпионат СССР 1969 года – «Спартак»

В конце десятилетия «Спартак» обзавелся еще одним титулом, а за ним позади в таблице выстроился триумвират из динамовцев – киевских, тбилисских и московских.

Чемпионат СССР 1976 года (весна) – «Динамо»

Наверное, это самый радостный для динамовцев год в их противостоянии со «Спартаком». Мало того что любимая команда выиграла чемпионский титул, так еще и заклятый друг вылетел из элиты и отправился в «пердив» по итогам весеннего первенства. С другой стороны, с высоты лет это выглядит несколько иначе, ведь то чемпионство – последнее для «Динамо» на сегодняшний день. 42 года прошло. «Бело-голубые» застряли на отметке в 11 чемпионств, пребывая тогда в статусе самого титулованного клуба страны.

Чемпионат СССР 1979 года – «Спартак» (десятый титул)

Между тем, «Спартак» «очистился пердивом», позвал на тренерскую должность динамовца Константина Бескова и на второй год после возвращения в элиту выиграл чемпионат, причем эта победа стала десятой для «красно-белых» - планка, которую динамовцы покорили шестнадцатью годами ранее.

Чемпионат СССР 1987 года – «Спартак»

В 1987 году «Спартак» сравнялся с «Динамо» по количеству чемпионств, а впоследствии только увеличивал отрыв.

Чемпионат СССР 1989 года – «Спартак»

Гол Валерия Шмарова, будоражащее чемпионство, и «Спартак» впервые за полвека вышел вперед в споре с динамовцами, опередив соседей по количеству чемпионств. Кстати, сами «бело-голубые» в том чемпионате заняли только 8 место.

Чемпионаты России 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 – «Спартак»

На заре чемпионатов России «Спартаку» не было равных, девять чемпионств за десять сезонов – это показатель настоящего гегемона. Восемь титулов были завоеваны под руководством Олега Романцева, а в 1996-м «пионеротрядом» командовал Георгий Ярцев.

Чемпионат России 2016/2017 – «Спартак»

Долгожданное чемпионство «Спартака» тоже получилось особенным, если рассматривать его сквозь призму взаимоотношений с «Динамо». «Красно-белые» стали сильнейшим клубом страны после 16-летнего ожидания в тот момент, когда их классические враги впервые в истории отсутствовали в элитном дивизионе, куда отправились по итогам предыдущего чемпионата. Но ведь история на этом не заканчивается! Желаем «Спартаку» и «Динамо» долгих лет жизни, побед и трофеев. С днем рождения, Легенды!