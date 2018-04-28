Знамя поднимите! «Зенит» и ЦСКА дерутся за ЛЧ

Матч за престиж и Лигу чемпионов – в Санкт-Петербурге будет большая драка. «Соккер.ру» собирает для вас всю нужную информацию о битве бывших чемпионов.

Санкт-Петербург в ожидании праздника

Вечно молодой и вечно трезвый худший Джокер в истории и популярный поп-певец Джаред Лето может быть гостем поединка, ведь его группа играет концерт в Санкт-Петербурге. Другого певца, старика Шнурова на трибуне не будет, но Сергей сочинил гимн для «Зенита», и композиция будет представлена именно на игре с ЦСКА. Бодрая песенка: «Питер, ветер, ветер, Питер, выше знамя поднимите!» Может прийтись по душе белогвардейским фанатам, а теперь их поддержка команде ой как нужна.

Ведь играют команды, которым есть чем похвастаться в мелочах, но нечем козырять глобально. Меньше «Зенита» пропустил только «Локомотив». Команда Манчини третья по сумме созданных моментов, первая по умению не допустить атаки соперника, третья по ударам, вторая по умению владеть мячом и точности передач. ЦСКА второй по ударам и выстрелам непосредственно в створ ворот, третий по голам, второй по сумме опасных моментов. Встречаются команды, которые не заслужили пятое место по качеству игры, но не потеряли шансы там оказаться, особенно «Зенит».

Статистика между собой

В чемпионатах России: 45 матчей (+15 =15 -15). Разница мячей: 56:53. Средняя результативность пары: 2.4 гола за игру. Средняя результативность последних 10 игр: 1.7 гола за матч.

ЦСКА – клиент «Зенита», причем клиент давний и унылый. Три раза подряд фиксировали ничьи, а голы забивали последний раз в 2016-м году, когда счет был 1:1. Низовой футбол, как он есть. После погрома в финале Кубка России в Казани, «Зенит» не может забить ЦСКА больше одного мяча. А для «армейцев» и такой робкий шаг – подвиг. Строго по статистике свежих матчей команда Манчини – фаворит.

Вот только из двенадцати последних игр во всех турнирах соберется 7 побед, 4 ничьи и 1 поражение «Зенита». То есть в пяти случаях теряли очки. Когда отбросим другие турниры и оставим чемпионат России, то увидим удивительное равенство – 15 побед, ничьих и поражений у каждой из сторон. Разница мячей всего 56:53 в пользу «Зенита». Нарушится динамическое равновесие, ведь любой результат испортит полное равенство.

А вот ничьей не хотелось бы. Но не лишним будет напомнить, что ЦСКА в Санкт-Петербурге на победу играет редко. Последний раз выиграли на поле 3:1 в далеком 2010-м, а позже было техническое поражение «Зенита» из-за нарушения регламента. Выходит, у «армейцев» было семь попыток обыграть принципиального соперника в гостях и все мимо. «Зенит» и ЦСКА – неудобные друг другу враги яркого футбола. Пора прервать серию унылых матчей?

Скромная чемпионства интрига

«Спартак» - все. Но «Локомотив» оторвался от ЦСКА на шесть пунктов. Если бы «армейцы» обыграли в дерби «Динамо», то победа в воскресенье при поражении Семина в Краснодаре уравняла бы шансы команд на титул. А так Ганчаренко нужно колдовать мощную игру «Краснодара» и «Зенита» против «Локомотива», и самому побеждать в двух ближайших матчах.

В нашем опросе много респондентов выбрали одиозный вариант о будущем команды Семина – не станут чемпионами. Но для этого остался только путь поражений и побед ЦСКА. Победы без Дзагоева и Вернблума, над обозленным за огромное количество слабых матчей «Зенитом». Такой вариант не исключен, но не забывайте – даже при равенстве пунктов ЦСКА уступит «Локомотиву» за счет личных встреч. Нужно собрать больше побед.

«Железнодрожников» от титула отделает один полноценный успех в трех турах. А вот «армейцам» нужно три победы при поражениях или ничьих конкурента. Причем помним, что трех мировых «Локомотив» для чемпионства мало, если ЦСКА обыграет подряд «Зенит», «Арсенал» и «Анжи». Конечно же, это лишь теоретический расчет, никто не поймет команду Семина в случае новых грубых осечек. Но маленькая такая надежда на титул – еще одна мотивационная струнка, которую можно задеть в сердцах «армейцев».

Битва кадровых потерь

Лунев, Маммана и Кокорин против Васина, Дзагоева и Вернблума. Здесь по одному мастеру «привозов» и при этом основному игроку обороны. По одному качественному игроку, которого в теории можно заменить. И по одному вдохновителю, которых будет не хватать – речь о Кокорине и Вернблуме. Набабкин и Терентьев под вопросом, но их шансы на железную основу ниже, чем у перечисленных. Что ж, Манчини поставит Лодыгина, вряд ли сыграет в три центральных и наймет шамана, чтобы вызвал дождь и голы Заболотного. А Ганчаренко ответит классикой в защите, Натхо в опорной зоне и Муса в атаке – после дубля в резерв нигерийца никто не отправит.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-3-3): Лодыгин – Смольников, Мевля, Иванович, Кришито – Ерохин, Паредес, Кузяев – Полоз (Ригони), Заболотный, Дриусси.

ЦСКА (3-5-2): Акинфеев – Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Фернандес, Кучаев, Натхо, Головин, Щенников – Чалов (Витиньо), Муса.

Ключевые дуэли поединка

Фернандес – Кришито. В прошлый раз Марио сцепился с Манчини. Теперь ему нужно попробовать озадачить другого итальянца. Черчесов в том числе в этой игре выберет основного правого латераля сборной, так что «армейцу» важно сыграть сильнее, чем Смольников. И чем капитан «Зенита».

Натхо – Паредес, Кузяев, Ерохин. От качества давления хавбеков «Зенита» на опорную зону ЦСКА, где выбор небольшой, а молодые Кучаев и Головин мечтают об атаке, зависит доставка мяча до атакующих игроков Манчини. Поскольку к ним претензий больше всего, то спасти должны люди, готовящие плацдарм.

Муса – Мевля и Иванович. Медленные против быстрого. Ахмед хорошо размялся в прошлом туре, сейчас должен настроиться на серьезный футбол. Пусть теперь у Ганчаренко есть выбор в атаке – Чалов и Витиньо могут заменить друг друга, изначально ждем подвигов от нигерийца. Набрал форму, пора спасать ЦСКА.

Заболотный – легенды обороны ЦСКА. Антон не забил ни одного мяча за «Зенит» в чемпионате России, но постоянно играет в основе, поскольку Дзюба сослан в Тулу, а Кокорин оказался в лазарете. Команда пострадала, но Акинфеев от мелких и не очень ошибок возрастных защитников тоже терпит лишения. Так что борьба мастеров зацепить промахами обещает быть интересной.

«Зенит» даже близко не фаворит

Разве что по статистике. Но учитывая состояние «Спартака» и полное отсутствие матчей с конкурентами, ЦСКА необходимо играть на победу. Если попробуют свести все к ничьей – получится скверно. Ведь когда вышли на второе место, то прямая путевка в группу Лиги чемпионов на расстоянии вытянутой руки. «Зенит» - прямой конкурент, которому играть против «Локомотива». А поскольку «Арсенал» был в шаге от победы над Манчини, чем команда Ганчаренко хуже?

Неважно, сколько народу соберут в Санкт-Петербурге - много. Не важно, что в борьбе за три путевки в ЛЧ сразу пять команд и только «Локомотив» может чувствовать себя уверенно – ниже второго места вряд ли окажутся. Важно, что есть ЦСКА, у которого весной хватает удачных матчей. И есть «Зенит» - клуб, рискующий завершить текущий чемпионат на пятом месте. У «Краснодара» ведь больше побед, что будет учитываться при равенстве пунктов, а отрыв всего два очка.

Поэтому хозяйский статус ничего не значит. Скорее ЦСКА - моральный фаворит матча. Четыре года не обыгрывали «Зенит», а семь лет не побеждали в Санкт-Петербурге. Но любые серии завершаются. Ганчаренко не сможет простить себе, а болельщики – ему и команде, если ЦСКА не надавит на все болевые точки непонятной команды Манчини, которая не умеет играть первым номером, ошибается в обороне, светит слабым прессом – опорная зона и прессинг квелые, и пытается все дыры заткнуть индивидуальным классом.

Получается пока не очень. И если в ближайшем матче победит клуб Гинера, «Зенит» может ждать революция внутри ложи почетных гостей, и еще один сезон без Лиги чемпионов.