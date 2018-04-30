«Локомотив» может дрогнуть

Железнодорожники не смогли оформить чемпионство в нынешнем туре. «Соккер.ру» разбирает поражение лидера в Краснодаре.

Все-таки психологическое напряжение, которое царит в «Локомотиве», которое давит на «Локомотив», оказывается слишком сильным, и это уже может настораживать поклонников московской команды. Все-таки «Локомотив» три матча не забивает, три матча не может победить. Уже определенные признаки нервозности.

Ключевые ошибки

В условиях повышенного напряжения решающую роль играют ошибки, умение их использовать, умение не допускать осечек на ровном месте. И вот как раз в критический момент выдержки не хватило именно «Локомотиву». Москвичи допустили две результативные ошибки, которыми «Краснодар» грамотно воспользовался.

Речь, во-первых, о пенальти, который реализовал на 67-й минуте Федор Смолов. О справедливости назначенного одиннадцатиметрового можно много спорить, и наверняка найдутся те, кто с ним не согласятся. Все-таки Антон Миранчук не делал акцентированного движения, заваливая Сергея Петрова. Но он потерял позицию, проиграл оппоненту и попытался рефлекторно остановить Петрова движением руки и ноги.

Далее игрок «Краснодара» уже мог падать, поскольку никто не знает, какое усилие приложил Миранчук. Судья формально со стороны имел право назначить пенальти и сделал это. И за минуту «Локомотив» пропустил второй мяч. На сей раз чудовищную ошибку допустил Пейчинович, который просто подарил мяч Смолову, позволив тому выйти один на один. Стоит, кстати, отметить техничное добивание Федора с острейшего угла после спасения Гильерме от первой попытки форварда.

Усугубило ситуацию для «Локомотива» то, что он пропустил сразу же два мяча, не имея времени отреагировать на первый. Это мощный психологический удар по и без того напряженной команде. При счете 0:1 естественным образом мобилизуются все силы для спасения, которое не кажется чем-то сложным. А когда счет сразу становится 0:2, уже тяжело убедить себя в том, что ты спасешься, нужно больше усилий.

Равная баталия

Говоря же в целом об игре, стоит отметить ее высокое качество и яркую игру команд с первых минут и до последних. «Краснодар» и «Локомотив» задали высокую планку темпа, который не сбавляли по ходу всего поединка практически, отличное качество газона и новенький стадион делали приятной картинку, антураж – в таких условиях просто хочется показывать красивый быстрый футбол, а не валять дурака по кочкам и колдобинам.

Ну и болельщики, конечно, потрясающее шумовое сопровождение всех действий на поле, хозяйских и гостевых. Это тоже смотрится очень круто и создает атмосферу, которой когда-то не хватало на матчах чемпионата России. Сам по себе матч стал бы неплохой рекламой турнира. Можно только гадать о том, как сложился бы поединок, если бы «Локомотив», например, забил первым. Юрий Семин после игры отметил, что она шла до первого мяча.

Он давал тот необходимый перевес команде, взявшей лидерство. Если бы Антон Миранчук за несколько минут до своего фола в штрафной попал не в перекладину, а в ворота, возможно, сейчас рассуждали бы о нем как об авторе чемпионского гола. Но все это сослагательное, чего в истории быть не может. Это лишь подчеркивает, что ситуация могла повернуться любым совершенно образом по такой обоюдоострой игре.

Нюансы

И все же «Локомотив» казался менее раскрепощенным, чем «Краснодар». Опытному Семину не удалось избавить игроков от мыслей о близости чемпионства, поэтому железнодорожники не показали того фирменного циничного и уверенного футбола, которым добывали ранее результат. Отсутствие голов в трех турах подряд – признак вот этого психологического нездоровья, которое приводит к проблемам игровым.

Стоит отметить и отсутствие Фернандеша, который может брать на себя роль лидера и склеивать игру «Локомотива». Мануэл вышел после двух пропущенных мячей, что позволило гостям заиграть более цельно, хотя и «Краснодар» уже действовал больше с оглядкой на хороший счет.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 17 (4)

Хороший такой показатель по меркам даже европейских чемпионатов. Не топовый, конечно, но крепкий, позволяющий говорить о матче как о смотрибельном и увлекательном зрелище. Стоит отметить нацеленность на ворота Смолова. Федор нанес почти половину всех ударов «Краснодара» - девять штук.

«Локомотив» в этом показателе не слишком уступил сопернику, что и позволяет среди прочего говорить о более-менее равной игре, только у железнодорожников не нашлось такого лидера, который взял бы все на себя в ответственный момент. «Коллективный лидер» не работает в условиях напряженности.

Владение мячом (точность передач): 52,1% (76%) - 47,9% (74%)

Показатель точности передач тоже весьма неплох, в среднем команды допускали одну неточную передачу на четыре точных. В условиях довольно быстрого футбола это очень хорошие цифры, также говорящие о качестве игры. Чуть большее владение мячом «Краснодара» обусловлено, конечно, особенностями стиля игры команд. Гости все-таки в большей степени нацелены на действия контратакующие.

Отборы (дриблинг): 15 (8) – 17 (9)

Показатель дриблинга обычно выше у команд, которые либо очень превосходят соперника в индивидуальном мастерстве, либо используют контратаки в основном, не имея времени на розыгрыши длинных комбинаций в каждом случае. В России обычно первая модель разницы не работает – все команды технически примерно равны, а превосходящие в технике почему-то стесняются идти в яркий дриблинг.

Это одна из проблем российских команд, которая очень ярко заметна на международной арене, кстати, посмотрите когда-нибудь там эту разницу. Тут же «Локомотив» чуть больше это использовал из-за необходимости отдельных игроков брать на себя работу, заменяя комбинации. По отборам картинка примерно равная, опять же некоторое превосходство «Локо» за счет большей работы на разрушение.

Цифры способны создать картину игры, которую показывали соперники. Быстрый качественный футбол с небольшим территориально-игровым перевесом «Краснодара». И эти показатели не обязательно должны были привести к победе хозяев, но привели из-за того, что первым дрогнул «Локомотив».

В оставшихся матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» железнодорожникам нужно набрать минимум два очка, чтобы самому гарантировать себе чемпионство, не полагаясь на ошибки «Спартака» и ЦСКА. Три последних тура заставили поклонников «Локомотива» поволноваться. Но они должны согласиться с тем, что оформить чемпионство, например, в домашнем матче с «Зенитом» будет втройне приятнее. Нужно только вернуть свою игру и перестать думать об этих недостающих очках, как не думали они до того, как чемпионство стало осязаемым.