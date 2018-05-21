«Енисей» вышел из берегов

Впервые в истории «Енисей» вырвался в элиту российского футбола. «Соккер.ру» - о ярком противостоянии красноярцев с «Анжи».

Все-таки одним из немногих правильных, грамотных решений, повысивших увлекательность такого сомнительного зрелища, как российский футбол, стало введение переходных матчей за право играть в РФПЛ на следующий сезон. Это и в самом чемпионате продлевает интригу, спасая от так называемого болота.

Помним, что до последнего тура фактически у «Динамо» были шансы и попасть в зону стыковых матчей, и улететь в зону Лиги Европы. Парадоксальное положение вещей. Не оставалось почти команд, которым было бы все равно в конце сезона, все решали какие-то вопросы и задачи. И это очень важно для повышения накала борьбы и интриги.

Ну и в целом интересно не внезапное окончание сезона, а вот такое интригующее продолжение в виде стыковых матчей, которые как бы плавно заканчивают чемпионат. Плюс есть больше мотивации у команд, бьющихся за высокие места в ФНЛ. Словом, введение переходных матчей стало позитивным решением. К тому же оно привело среди прочего к интересному противостоянию «Анжи» и «Енисея».

Махачкалинцы в конце сезона шли на грани. Они рисковали даже напрямую отправиться в ФНЛ, однако в последнем туре «Тосно» сыграл хуже «Анжи», поэтому забрал себе эту бесславную прямую путевку в лигу ниже. Но сложно было сказать, не имея очных сравнений, насколько «Анжи» с такими результатами и игрой будет успешно противостоять третьей команде ФНЛ. Все-таки разные лиги по уровню.

К тому же, как это часто бывает в российском футболе, начались нездоровые разговоры о том, что «Енисею» РФПЛ может быть не нужна по финансовой нагрузке, что красноярцы специально сливают свои шансы сыграть в элитном дивизионе, а иначе бы не отпустили так легко первые два места, дающие право на прямой выход.

С ними действительно получилось обидно для «Енисея». Ведь начало сезона команда Дмитрия Аленичева выдала такое, что никто не сомневался в прямом выходе из ФНЛ. Это был уверенный футбол со штампованием побед. А потом начались периодические провалы, что при стабильной игре «Оренбурга» и «Крыльев Советов» позволило последним обойти на вираже «Енисей» и переправить его в стыковые матчи.

Но клубу нужно было извлечь урок и сделать выводы из прошлогодней попытки, когда красноярцы тоже с третьей позиции попали в переходные матчи и по сумме двух встреч очень обидно уступили «Арсеналу». Дома-то победили со счетом 2:1, но на выезде проиграли 0:1, и только за счет гола на выезде туляки остались в РФПЛ, а «Енисей» еще на сезон застрял в ФНЛ и отложил историческое повышение в классе.

Сменился и тренер, кстати. Предыдущую попытку предпринимал Андрей Тихонов. Нынешнюю – Дмитрий Аленичев. Оба – интересные специалисты, которых многие еще помнят как игроков. Продолжается этот переход вчерашних футболистов в сегодняшние тренеры. Очень увлекательный для наблюдений процесс тоже. Причем Аленичев уже имел опыт подъема клуба в РФПЛ. Ему удалось вытащить из ФНЛ на повышение тульский «Арсенал».

Противостоял же ему во главе «Анжи» тренер, который, к сожалению, имеет обратный опыт. Вадим Скрипченко в прошлом сезоне вылетал из Премьер-Лиги во главе «Крыльев Советов». Смена клуба не слишком помогла ему избежать повторения участи и на этот раз. Он стал первым тренером, чьи команды вылетают из высшего дивизиона дважды подряд год за годом.

Сомнительного свойства достижение. В этом противостоянии «Енисей», чтобы не повторять ошибок прошлого, все точки расставил фактически в первом матче, победив на своем поле со счетом 3:0. Причем по игре и очень убедительно. «Анжи» на самом деле в гостях не выглядел командой, которая только что играла в Премьер-Лиге.

Махачкалинцы выступили на уровне ФНЛ, причем далеко не лучших образцов. Поэтому ответный матч многими воспринимался как формальность. А получилось весьма яркое представление, поскольку уж на своем-то поле махачкалинцы смогли компенсировать нехватку эффективности большим желанием бороться.

Однако, как известно, эта компенсация имеет побочные эффекты, поскольку не позволяет повышать надежность защиты. То есть в атаку-то сломя голову с шашкой наголо лететь можно, когда ты горишь желанием, а в защите все же нужнее хладнокровие, слаженность и ответственный подход. Этого не хватило «Анжи».

Причем даже в атаке не все получалось, приходилось скатываться к не самому изобретательному штурмоподобному навалу с однообразным давлением. А заработало это, когда «Енисей» еще два забил на выезде, сделав задачу по спасению для «Анжи» нерешаемой. Тогда только и красноярцы несколько расслабились, позволив случиться голевой феерии и даже победе махачкалинцев со счетом 4:3, которая все равно отправила их в ФНЛ.

Скрипченко потом извинился перед болельщиками «Анжи». И есть за что, будем откровенны. «Енисей» же вовсю празднует выход в элиту. Чего там только нет. И ночные гуляния в городе, и танцы с шампанским непосредственно после игры в раздевалке, и даже побритый налысо пресс-атташе «Енисея», который обещал это сделать в случае успеха команды.

Приговор в исполнение привел один из футболистов красноярцев собственными руками сразу после поединка. В общем, царит атмосфера праздника и немного безумной эйфории. Пока можно радоваться, а потом наступят довольно тяжелые трудовые будни. Поскольку клубу нужно будет подготовить достаточно основательную почву для закрепления в РФПЛ.

Опыт «Тосно» показывает, что не все способны сдюжить и вообще после такого визита в элиту оставаться жизнеспособными. Многое зависит и от грамотной работы на трансферном рынке, где нужно не растерять потенциал и даже укрепить состав, его глубину. Наконец, остро встает вопрос о домашнем стадионе. Центральная арена Красноярска реконструируется к Универсиаде-2019, а в манеже в РФПЛ играть не позволят.

Поэтому домашние поединки «Енисею» придется проводить в Тюмени или Томске, что, конечно, вряд ли слишком радует болельщиков. Но пока можно веселиться и праздновать – «Енисей» и Аленичев свой шанс в Премьер-Лиге заслужили. Дальше будет интересно.