Сборная Мексики: ловеласы и футболисты

«Соккер.ру» готовит вас к свиданию с эмоциональной сборной Мексики. Поможет ли вечеринка с девушками из эскорта настроиться на футбольный турнир?

Сборная Мексики

Лучший результат на мундиалях: четвертьфиналы домашних ЧМ в 1970 и 1986 году.

Место в рейтинге ФИФА: 15 (выше Колумбии, Италии и Швеции).

Капитаны: Рафаэль Маркес и Андрес Гуардадо.

Тренер: Хуан Карлос Осорио (Колумбия).

Соперники по группе: Германия, Южная Корея, Швеция.

Сыграет в городах: Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.

Путь на ЧМ-2018. На удивление легкий, ведь сборная США провалилась. А Коста-Рика, как и Панама, настоящими соперниками для мексиканцев стать не смогли. Впрочем, не нам рассказывать. После Кубка Конфедераций не стоит сомневаться в том, что «Ла Верде» умеют играть в футбол. Зеленеют от желания выиграть, когда выходят на поле, поэтому за весь отбор проиграли только в последнем туре Гондурасу. Словно по-братски, чтобы американцам, выбравшим президента со стеной на границе с Мексикой, насолить.

Любопытные факты

- Мексика дважды принимала у себя мундиали. Чаще Англии, например. Первыми в истории дважды приняли ЧМ. И без ума от футбола до сих пор;

- восемь игроков сборной после товарняка с Шотландией закатили вечеринку с тридцатью проститутками. В 2011 году такой фокус привел к скандалу и исключению из заявки сборной на Кубок Америки.

Но сейчас шалили в выходной, в месте, где проституция легализована. Отделались косыми католическими взглядами и домашними скандалами с женами и подругами;

- Рафаэль Маркес приедет на пятый чемпионат мира, что позволит бессменному капитану «трехцветных» повторить результат легенд – Карбахаля, Буффона и Маттеуса;

- Маркес попал под санкции США вместе с криминальными элементами и известными в Мексике людьми, обвиняемыми в помощи по отмыванию денег наркокартелей;

- от скандальной хроники – к футболу. Мексика успешно прошла семь подряд отборочных турниров, чем может похвастаться далеко не каждая сборная мира;

- 12 из 23 футболистов «трехцветных» представляют европейские клубы. Только 6 никогда не играли за океаном, причем двое – запасные голкиперы. Исторический рекорд, который показывает – скауты ведущих команд Старого Света считают мексиканских парней талантливыми.



Состав и тактика

Заявка

Вратари: Хесус Корона («Крус Асуль», Мексика), Альфредо Талавера («Толука», Мексика) и Гильермо Очоа («Стандард», Бельгия).

Защитники: Эдсон Альварес («Америка», Мексика), Уго Айяла («Тигрес», Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ, Мексика), Мигель Лайун («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту», Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» (Франкфурт), Германия), Рафаэль Маркес («Атлас»).

Полузащитники: Марко Фабиан («Айнтрахт» (Франкфурт), Германия), Хонатан дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эктор Эррера («Порту», Португалия).

Нападающие: Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Хесус Корона («Порту», Португалия), Хавьер Акино («Тигрес», Мексика), Чичарито («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды), Орибе Перальта («Америка», Мексика), Карлос Вела («Лос-Анджелес», США).

Потери. По сравнению с заявкой на прошлогодний Кубок Конфедераций почти никаких перемен, разве что игроки клубы меняли. Тренер в отборе использовал три десятка футболистов, в расширенную заявку внес 28 имен, но отсеял тех, кого европейский зритель не узнает. От исключения форварда Зальдивара или вингера Дамма вряд ли многое изменилось.

Лидеры. Маркес – из-за возраста (39 лет человеку) и опыта, но Рафаэль не обязательно будет на поле. Гуардадо – благодаря важности и характеру, Лосано – из-за перспективности и прогресса.

Тактика. Тренер Осорио - фанат дикой ротации, поэтому состав менялся, а вместе с ним тактика. Использовали в отборе семь разных схем, а поскольку выиграли шесть матчей из десяти в финальной группе, то можно сказать, что сработали разные формации – и «4-2-3-1», и «4-4-2».

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Очоа – Сальседо, Морено (Маркес), Рейес, Лайун – Эррера, Гуардадо – Вела, Джовани дос Сантос, Лосано – Эрнандес (Хименес).

Сила. Патриотизм! В лепешку для буррито расшибутся, но в официальном матче выложатся. Эмоциональная, резкая, жесткая, подвижная, думающая команда, умеющая принимать сложные решения и терпеть. Мексика неплохо понимает футбол, а количество игроков из Европы в оптимальной основе – от мастера игры на ЧМ Очоа до чемпиона Голландии Лосано, подсказывает, что Южной Корее, Швеции и даже Германии будет сложно.

Слабость. Умение выключаться из игры, как против Дании вчера. И средние соперники в отборе, слабее европейских сборных Германии и Швеции. Мексика собирает серии из матчей без поражений, чтобы потом ярко уступить. Или как против Чили – сенсационно со счетом 0:7, или как Гондурасу – 2:3. Сборная Мексики непредсказуемая, а нестабильность выражена даже в действиях тренера. Например, справа в атаке видели семь разных игроков, слева – десять футболистов!

Модный разговор

Модники-мажоры в России оценят. Запасная форма сборной Мексики с тремя полосками подойдет к кедам от Gucci. И хотя для основной майки выбрали не такой красивый зеленый, как обычно, мексиканцы будут в тренде. В мире модный стиль гопника-метросексуала, а обе футболки как из девяностых:



Главный тренер. Хаун Карлос Осорио (Колумбия)

Все помнят эксцентричного Мигеля Эрреру – тренера «Ла Верде» на ЧМ-2014. Но колумбиец Осорио такой же эмоциональный. Например, получил на Кубке Конфедераций три матча дисквалификации за ругань в матче за третье место. Но в целом у двенадцатого за девять лет тренера Мексики получается. Пусть прервали серию из 22 матчей без поражений на Кубке Америки против Чили – проиграли два года назад 0:7, выводы сделали. Выиграли отбор на ЧМ впервые с 1997 года. Судя по всему, Осорио контролирует команду – защитил парней после вечеринки с проститутками, а после 19 дней интенсивной подготовки разрешил разрядку.

Главная звезда. Ирвинг Лосано

У Мексики почти все известные игроки. Но нет, главным будет не Рафа Маркес – слишком старый, даже в опорную зону его ставили порой в поисках места на поле. Нет, не Джовани дос Сантос – его коллеги по МЛС даже выбрали самым переоцененным игроком лиги. Главной звездой не назовем Очоа, учитывая его приключения в Европе и текущую форму. Не выберем Гуардадо – Андрес крутой, но как и Карлос Вела, шанс заиграть в Европе ярче Чичарито, уже не использовал. У самого Хавьера есть конкурент в лице Хименеса, а выделить хочется Лосано. 17 голов, 8 ассистов и чемпионское звание с ПСВ – Ирвинг рванул!

За кем следить в сборной Мексики?

Кроме Лосано, в основе должен быть молодой защитник Рейес. Ему двадцать пять, его знают по игре за «Порту», но на чемпионате мира может наработать на приглашение в клуб из топ-5. А так у Мексики достаточно опытная команда. Чичарито уже тридцать лет, хотя все не такие старые, как Маркес – ему тридцать девять лет, следить будем за теми, кого и так знаем. Вроде Лайуна, арендованного «Севильей» из «Порту», или Эрреры – еще одного игрока «драконов».

Где можно увидеть мексиканцев?

База. Новогорск (Московская область), тренировочная база «Новогорск-Динамо».

Матчи группового этапа

17 июня, Москва. «Лужники», против Германии.

23 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Южной Кореи.

27 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена», против Швеции.

Новости о проделках мексиканцев порадовали девушек с заниженной социальной ответственностью? Зря, мексиканцам понадобятся силы на перелеты и футбол. Как видите, на ЧМ-18 и от календаря многое зависит. Придется много летать, перемещаясь между зонами с разной влажностью и другим климатом. Но мексиканцы привыкли к длительным перелетам – это их козырь в России.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

После дисквалификации на ЧМ-90 – в ФИФА наказали мексиканцев за махинации с возрастом игроков, «Ла Верде» вышли на семь чемпионатов мира подряд с этим включительно. В шести случаях из шести выходили из группы, чтобы сразу вылететь, нередко в сериях пенальти. В восьмерку лучших сборных мира пробивались лишь дома, но за всю историю не прошли отбор в финальную часть всего трижды. Завсегдатаи чемпионатов мира будут бороться за выход из группы, но соперники слишком сложные…

Прогноз «Соккер.ру»: нельзя исключать, что мексиканцы обыграют Германию в первом туре – мундиали любят сенсации, как футболисты из Мексики девушек. За второе место в группе будут бороться со Швецией. Но есть вероятность, что Мексика не выйдет из группы вовсе.