Германии сложно избежать провала на ЧМ-18

Немцам слишком легко давались победы последних лет? «Соккер.ру» выяснил, почему Германия может провалить мундиаль в России, даже если выйдет из группы.

Признали провал с Мексикой

Сборная Германии адекватна, как и их государственный канцлер. И хотя внешняя ординарность (команда без единой главной звезды) мешает футбольным немцам стать кумирами толпы, после поражения от Мексики многие сборные – например, Испании или Бразилии, могли сделать вывод, что им просто не очень повезло. А немцы поступили иначе, нашли виноватых – самих себя.

Никаких отговорок не было. Хедира заявил, что играли словно школьники. К нему присоединились многие, а Томас Мюллер отметил, что не стоит обвинять друг друга, лучше сплотиться, разобрать ошибки, насладиться морем в Сочи и ответить критикам в матче против Швеции. Йоахим Лёв отметил, что крайне важно проанализировать поражение от Мексики, поскольку оно болезненное, но показательное.

Ищут новые тактические идеи

Может быть, зря Лёв отказал «Реалу»? Йоахим два года искал новую сборную Германии. Убирал из состава чемпионов мира, доверял другим исполнителям, отвез на Кубок Конфедераций второй состав – и выиграл турнир в России, как помните. Но идеальной игра немцев не была. Ни в успешном отборе, ни в сложных товарищеских матчах. Лёв говорит, что козырем команды стали настрой и здоровая самоуверенность, а против Мексики морали не хватило.

Как и тренерских идей. Отсутствие Сане и свист фанатов в адрес Озила и Гюндогана, имевших глупость сфотографироваться с непопулярным среди немцев президентом Турции – не проблемы. Проблемы в тактике, их описал Лёв: немцы были дезорганизованными, плохо распределяли зоны, слишком близко стояли друг к другу, не успевали за быстрыми соперниками. Не сработала атака – фланги подвели, провалилась полузащита, посыпалась оборона. Посмотрим, как Лёв изменит игру во втором туре.

Остро не хватает спасителя

Тренер заявил, что его фундаментальное доверие к игрокам Мексика не отменила. Доверяет, а есть на кого положиться? Германия привыкла играть без футболиста, который значительно выделяется, но этот метод дважды не срабатывал на Евро – в 2012-м и 2016-м в полуфиналах. Хрестоматийность также помешала в ЮАР, где вынос Англии и Аргентины завершился поражением от Испании. Не хватает звезды!

Когда Кроос провел великий чемпионат мира в Бразилии – не заметили. Для проформы выделили Нойера, выходившего за штрафную площадь от скуки. Но Мануэль после травмы, команда Германии играла без лидера в раздевалке и капитана, что сказалось. Киммих – лучший футболист 2017 года, растет, но молод и не научился вести за собой, как Лам. Ройс, Мюллер, Озил, Боатенг или Хуммельс, который со шведами не сыграет – отличные мастера, но не спасители.

Против немцев работают суеверия

На неудачу Германии намекают футбольные поверья? Проваливаться на следующем после победы ЧМ – давняя традиция чемпионов. Бразилия в 1998 году рассчитывала на вторую подряд победу впервые с 1970 года, но провалила финал, проиграла Зидану 0:3. Через четыре года сами французы – чемпионы мира и Европы, однако из группы не вышли, уступили Сенегалу в первом туре, а потом заняли последнее место.

Бразилии в Германии повезло чуть больше – из квартета выбрались, но та великая сборная умерла на немецкой земле. Проиграли французам в плей-офф, а Роберто Карлос взбесил бразильцев тем, что поправлял гетры во время важной атаки соперника. Затем итальянцы по традиции провалились в ЮАР – полноценное унижение действующего чемпиона, не вышли из группы. Как и команда Испании через четыре года в Бразилии, ведь пропустила вперед Чили и Нидерланды, а последним проиграла 1:5.

Германия может выйти из группы

Теперь немцы в непростой группе, где Швеция не слабее Мексики – молодая и интересная команда, пускай и не фаворит по мнению Моуриньо. Для Южной Кореи подходит такое же описание про симпатичность, поражение от шведов не должно их сломать. Такое трио вместе может завалить дракона. Но Германия ведь между чемпионством и провалом зажата не первый раз в истории. Когда играли ужасно – выползали в финалы, когда здорово – неожиданно проигрывали.

Только в Бразилии заслужили титул еще в эпичном полуфинале, тогда были сильнее всех. Сейчас единоличного лидера турнира не будет, как не будет легкой прогулки для Лёва в группе. Если шведы отберут очки у немцев, а Мексика до этого обыграет Южную Корею – немцев ждет провал. А вот если увидим совершенно другую Германию, вернее, привычных немцев, то все апокалиптические прогнозы сменятся банальной оценкой – у немцев невероятно мощная команда равных по классу мастеров.

Немцам не очень выгодно быть вторыми

Многое сводится к тому, как сыграют Южная Корея и Мексика. Если немцы выйдут в плей-офф со второго места, а Бразилия победит в своей компании, то они сразу сыграют матч-реванш. И в этот раз Германия не победит 1:7. Вообще не выиграет, поскольку Лёв явно спланировал подготовку так, чтобы набирать форму через матчи, работают без сверхнагрузок, а после прибавить в плей-офф.

У тренера Тите аналогичная тактика. Но после легендарного разгрома бразильцы отомстят. А европейцам не хватит морального духа против такого соперника, ведь когда перешел к поражениям от французов и мексиканцев – известных симпатичных неудачников крупных турниров, то настроиться на чемпионский лад сложно. Скорее всего, теперь вместо удобной для Германии части сетки команда получит бразильскую половину.

Сегодня решающий матч для Лёва

Поражение от Мексики ранило, но ужасный матч со шведами убьет. Тогда Хедире пригодятся билеты на 23 июня, которые ему вручил шведский тролль-журналист. Но изначально главный фаворит турнира может завершить чемпионат после четырех матчей. Хотя воскрешение также возможно. Кто-то искренне верит, что Мексика и Швеция помогут фавориту занять даже первое место в группе – а это пока возможно. Многие фанаты доверяют тренеру Лёву и его команде.

А другие считают, что немцы сильно переоценивают себя. Что Йоахим зря отказался от клубных предложений, а сборной Германии нужен новый тренер с другим взглядом. Скептики были и до матча с Мексикой, а теперь еще больше людей не удивятся, если действующий чемпион мира не выйдет из группы. Не шокирует даже банальная и слабая игра против Швеции и Южной Кореи, ведь эти сборные талантливее и сложнее, чем казалось Германии до старта турнира. И каждая команда понимает, что Мексике хватило плотной защиты и контратак.

Может быть, так для немцев даже лучше? Ведь догадываемся, что будет, если чемпионы мира окажутся вторыми в группе и в первом раунде плей-офф снова обыграют сборную Бразилии. Испания в ЮАР начала с поражения от Швейцарии, не побеждала крупно, но завершила турнир в финале. Немцам будет сложнее, ведь им мало выхода из группы. Вылет от Бразилии тоже назовут провалом, хотя такой матч еще нужно заслужить.