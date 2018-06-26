Гимн унылости в группе C: Франция и Дания идут дальше

В заключительном туре Франция и Дания выдали первую нулевую ничью на ЧМ-2018 и проследовали в плей-офф, а вот сборную Перу «Соккер.ру» жалеет.

Вряд ли какому-то из квартетов, в которых еще не сыграны все матчи, удастся оказаться более скучным, чем группа С. Во-первых, команды Франции, Дании, Перу и Австралии в шести матчах забили всего лишь 9 мячей, треть из которых – с пенальти. То есть в среднем всего лишь по одному «живому» голу на игру, скуднейший улов. Во-вторых, как изначально ожидали увидеть в плей-офф Францию с первого места, а Данию со второго – так и получилось, никакой интриги, участники квартета C словно выдали заранее запрограммированный расклад, причем без захватывающих сюжетных поворотов – просто отработали сухой алгоритм. В-третьих, апофеоз всего этого антифутбольного безобразия – игра будущих участников плей-офф, Франции и Дании. Матч без содержания, первая игра ЧМ-2018, от которой хотелось сбежать. Но давайте обо всех по порядку.

4 место. Австралия. На уровне ожиданий

Сборная Австралии оказалась ровно такой, какой ее ожидали увидеть на этом чемпионате мира. Команда с характером, бойцовскими качествами, обученная и добротная, но без изюминки, совершенно «холостая». Оба гола австралийцев с пенальти забил бородатый Миле Йединак, и спасибо «Соккеруз», что пропускали чаще других: 5 из 9 мячей в рамках группы С влетели в ворота команды с Зеленого континента, хоть какой-то прок от этих ребят: подтянули статистику результативности соперникам по группе. И хотя австралийцы перед последним туром сохраняли шансы на выход в плей-офф, в топ-16 мундиаля такой команде делать, конечно же, нечего. Корявенькая команда британского типа с дерзостью, но без фантазии – удовольствие на любителя. За себя скажу, что не стану скучать по Австралии, вот 12 лет назад Гус Хиддинк собрал на родине кенгуру крутую сборную, а нынешней дружине под руководством другого голландского наставника и участие в чемпионате мира должно быть за радость.

3 место. Перу. Не уезжайте, нам будет вас не хватать!

Совершенно противоположные чувства вызывает Перу. Тут и болельщики добавляют красок, но и команда занятная, лихая, эмоциональная. Невезучая вот только. По большому счету, перуанцы проиграли выход из группы в первом туре, когда уступили Дании, а ведь при счете 0:0 били пенальти и имели другие хорошие моменты, но так и не смогли огорчить Шмейхеля, а потом Поульсен подкараулил свой шанс и принес скандинавам определяющую победу. Те же самые цифры 0:1 во встрече с Францией, а победить Австралию было приятно, но в разрезе турнирных перспектив уже бессмысленно. Не скажу, что Перу играет в какой-то мегаяркий и суперагрессивный футбол, скорее подопечные Рикардо Гареки действуют с четким осознанием собственных сил и уровня, который, естественно, не позволяет при адекватном подходе играть с равных позиций с той же Францией. С Данией – пожалуйста, но на этом перуанцы и погорели, поэтому в последнем туре с Австралией избрали противоположный подход и победили, отдав инициативу противнику и действуя на контратаках.

2 место. Дания. Совсем не «Динамит»

Может быть, самый унылый участник плей-офф. Датчанам хватило всего двух голов, чтобы пробиться в 1/8 финала, сами они пропустили лишь однажды – с одного из двух пенальти, которые любезно заработал для соперников Юсуф Поульсен. Соцсети уже переполнены пожеланиями датчанам всяческих неудач, и есть все причины присоединиться к этой акции, ведь Дания – агрегатор антифутбола на этом турнире. В матче с Перу реализовали один из трех ударов в створ, в ворота Австралии Эриксен забил уже на седьмой минуте, после чего скандинавы старались себя не выпячивать. Игра с Францией – просто мрак. И дело не только в итоговых нулях на табло, а в том, как сборная Дании страдала ради них и заставляла страдать всех зрителей. Отсутствие какого бы то ни было желания атаковать, постоянные затяжки времени, сознательное нежелание играть на победу, которая, между прочим, позволяла занять первое место в группе. Скорее всего, в 1/8 финала датчане попадут на Хорватию, которая будет в этой европейской паре явным фаворитом.

1 место. Франция. Да заведите уже эту машину!

У Франции есть результат, но нет игры, которую требуют от одной из самых талантливых сборных ЧМ-2018. Команда с таким ансамблем нападающих и полузащитников – Гризманн, Погба, Мбаппе, Лемар, Жиру, Дембеле и так далее, забила три мяча в трех матчах не самым мощным противникам. Один гол с пенальти после вмешательства VAR, второй с помощью системы фиксации взятия ворот, третий Килиан Мбаппе отправил в пустой створ после удачного отскока. Фрагментарно Франция тоже выглядит блекло, хотя, возможно, у французов еще не наступил пик формы. Команда не бежит, поэтому не играет? Очень может быть. Если у «трехцветных» пик формы запланирован на более поздний срок, а групповую стадию они проползали на «полуспущенных», тогда все в порядке. Можно проигнорировать визуальные наблюдения и статистику, допустив, что лучшие матчи сборной Франции еще впереди, но для этого нужно прибавлять по ходу турнира.