Трансферный дайджест. Июнь

Чемпионат мира приближается к своему окончанию и одновременно переходит к самому интересному – битвам на выбывание. Разумеется, все ваше внимание приковано на данный момент к зрелищу, творящемуся на российских стадионах, потому вы вполне могли пропустить, что творилось на трансферном рынке уходящего месяца. Это упущение мы постараемся компенсировать. Ознакомившись с нашей подборкой, вы смело можете утверждать, что не пропустили ничего интересного за прошедший месяц.

Англия

Начнем с «Манчестер Сити». Из трансферных переходов – увы, ничего интересного (но это пока). Можно лишь отметить кучу возвращенцев из различных аренд и подписание молодого 21-летнего голландского центрбека Филиппа Сандлера из «Зволле». Из ушедших отмечаем Яя Туре свободным агентом (который уже успел дать скандальное интервью о Гвардиоле) и продажи испанского защитника Маффео в «Штутгарт» за 9 миллионов и нигерийского форварда Кайоде в «Шахтер» за 3 миллиона.

Трансферы «Манчестер Юнайтед» вы наверняка не могли не заметить - 59 миллионов отдали манкунианцы за Фреда и 22 – за португальца Палота. На выходе – Кэррик завершил карьеру.

Перемещаемся к «Ливерпулю», который в начале лета пальнул подписаниями Наби Кейта за 60 миллионов и Фабиньо из «Монако» за 50 миллионов евро. Из уходов отмечаем Эмре Джана в «Ювентус» свободным агентом, а также Джордана Уильямса и Джо Фланагана, уехавших в «Рочдейл» и «Рейнджерс» соответственно и также свободными агентами.

«Челси» не отметился ничем, кроме множества вернувшихся игроков из традиционных аренд. Из уходов отмечаем свободных агентов Эдуарду и Матея Делача – хорват наконец-то нашел постоянный клуб в виде датского «Хорсенса».

У «Арсенала» помимо нескольких вернувшихся игроков отмечаем появившихся за 25 миллионов евро Бернда Лено и Штефана Лихтштайнера в качестве свободного агента. Из ушедших – свободные агенты: Санти Касорла (продолжит карьеру в «Вильярреале»), Джек Уилшир и Хоэль Кэмпбелл. Карьеру завершил Пер Мертезакер.

У «Эвертона» не случилось пока видных покупок. Из ушедших - Фунес Мори, чей переход в «Вильярреал» принес англичанам 8 миллионов евро. Также отмечаем уехавшего за океан в «Ди Си Юнайтед» Руни и свободного агента Жоэля Роблеса.

«Лестер» выцепил из «Норвича» Джеймса Мэддисона, отдав за молодого англичанина 25 миллионов евро. Также «Порту» получил от «Лестера» перевод в 20 миллионов евро в обмен на правого защитника Рикардо Перейру. И, наконец, – Джонни Эванс покинул вылетевший «Вест Бромвич» за 4 миллиона. Из потерь – отпустили свободным агентом Роберта Хута.

«Ньюкасл» привез опорника Мерино из «Дортмунда» за 7 миллионов и кипера Дубравку за 4 миллиона. Из ушедших можно выделить разве что свободного агента Хесуса Гамеза.

Стоит упомянуть «Кристал Пэлас», который заполучил свободным агентом приличнейшего голкипера Висенте Гуаиту. При этом клуб покинул не менее приличный центрхав Йоан Кабай – также по окончании контракта.

«Вест Хэм» успел усилиться центрбеком Диопом из «Тулузы» за 25 миллионов и отдать «Суонси» 8 миллионов за Лукаша Фабиански (да-да, тот самый экс-кипер «Арсенала»). Клуб же покинули свободными агентами Патрис Эвра и Джеймс Коллинз.

Наконец, упоминаем Жерара Деулофеу, который таки осел в «Уотфорде». Обошлось это удовольствие «шершням» в 13 миллионов. Также 2 миллиона отправились на баланс «Эспаньола» в обмен на правого защитника Марко Наварро.

Немного о новичках АПЛ

«Вулверхэмптон» выкупил Беника Афобе, Диего Йоту и Вилли Боли у «Борнмута», «Атлетико» и «Порту» за 14, 14 и 12 миллионов соответственно. Вдобавок клуб невероятным образом усилил вратарскую позицию за счет расторгнувшего контракт со «Спортингом» Руя Патрисиу.

«Кардифф» ограничился английскими футболистами – Джош Мерфи («Норвич») и Бобби Рейд («Бристоль») по 11 миллионов за каждого. Плюс Грег Каннингем из «Престона» за 4 миллиона и некогда перспективнейший кипер Алекс Смитис из КПР за те же 4 миллиона.

Германия

«Бавария» в ожидании окончания ЧМ и решения Левандовски. А пока – минимум трансферной активности, кроме запланированного подписания Леона Горецки и продажи в «Ювентус» Дугласа Косты, принесшей мюнхенцам 40 миллионов евро. Также отмечаем уход свободным агентом Феликса Гетце в «Аугсбург» и завершение карьеры вечным дублером Томом Штарке.

«Шальке» более активен на трансферном рынке (что сопряжено с уходом двух лидеров центральной зоны – Майера и Горецки). На данный момент компенсировать потери были призваны Сердар Суатт из «Майнца» и Омар Маскарелл из «Айнтрахта» (11 и 10 миллионов евро). Усилит оборону «плутов» Салиф Сане, за которого пришлось отдать «Ганноверу» 7 миллионов.

Не менее активен «Хоффенхайм». Биттенкурт покинул вылетевший «Кельн» ради «деревенских», что принесло «Кельну» 6 миллионов. Такая же история с Виченцо Грифо и Исхаком Бельфодилем – их продажи обогатили «Боруссию М» и «Стандард» на 5.5 миллионов за каждого. Наконец талантливый центрбек ПСВ Джошуа Бренет отправился покорять просторы Бундеслиги за 3.5 миллиона евро.

Дортмундская «Боруссия» зализывает раны и пока очень скромно (даже по немецким меркам) - Абду Диалло из «Майнца» за 28 миллионов усилит оборону «шмелей». А экс-«музыкант» Томас Делейни обошелся рурскому клубу в 20 миллионов, зато в «Вердере» счастливы.

«Байер» продолжает мониторить южноамериканский рынок. В этот раз уехать в Европу посчастливилось левому защитнику «Васку де Гама» Паулиньо (сумма трансфера – 18 миллионов евро). Гораздо дешевле обошелся Митчелл Вайзер – правый защитник «Герты» (в прошлом) – всего 12 миллионов евро. Из потерь, помимо Бернда Лено, отмечаем завершившего карьеру Штефана Кисслинга и ушедшего свободным агентом Владлена Юрченко, который так и не прижился у «фармацевтов».

«РБ Лейпциг» продолжает усиливаться футболистами Лиги 1 – в этот раз повезло Норди Мукиеле, правому вингбеку «Монпелье», получившему за Мукиеле солидные 16 миллионов. Прилично обогатился и швейцарский «Сьон», отпустивший в «Лейпциг» бразильского форварда Матеуса Кунью – 15 миллионов. Противоположный фланг обороны (левый) немцы усилили за счет молодого уругвайца Сараччи из «Ривер Плейт» (13.5 миллионов евро).

«Штутгарт» также усиливает фланги обороны за счет покупок Пабло Маффео, о котором мы раньше упоминали, и парагвайца Сосы из загребского «Динамо» за 6 миллионов евро.

Стоит отметить «Айнтрахт», который вырвал за смешные 2 миллиона талантливейшего Анте Ребича из «Фиорентины».

Даже «Майнц» умудрился провернуть приличный для себя трансфер – ближайшие несколько лет экс-форварда «Лиона» Жан-Филипп Матета будет защищать цвета «карнавальщиков». Французы легко расстались с ним за 10 миллионов.

Не так активен пока «Вольфсбург» после ужасного для себя сезона – можно отметить лишь переход из «Алкмара» форварда Вегхорста за 10.5 миллионов.

Италия

Начнем с «Аталанты». Одно из главных подписаний – Брайан Кристанте (5 миллионов евро) сразу же ушел в аренду в «Рому». Помимо Кристанте футболистами клуба со скромным прозвищем «Богиня» стали форвард Тумминелло (воспитанник «Ромы», принесший столичному клубу 4 миллиона евро), кипер Голинни («Астон Вилла», 4 миллиона) и поляк Реца, обошедшийся в 4 миллиона. Из ушедших стоит отметить словенца Куртича и Альберто Палоски, которые пополнили состав СПАЛа и принесли «Богине» в сумме 8 миллионов евро.

«Болонья» пока ограничилась подписанием польского вратаря «Ромы» Скорупски за 8 миллионов евро и парагвайского форварда Сантандера, выступавшего за «Копенгаген», который обошелся итальянцам в 6 миллионов. Впрочем «красно-синие» вполне еще могут пошиковать, ведь продажа Симоне Верди в «Наполи» принесла им 25 миллионов. Плюс «Рома» забрала Миранте, вежливо оставив 4 миллиона.

«Кальяри» сподобился на 10-милионную покупку Паволетти из «Наполи» и подарил Дарио Срне на старости лет шанс поиграть в Серии А (будет очень интересно понаблюдать, как проявит себя хорват после длительной дисквалификации). Из потерь – уход некогда числившегося в «Милане» Бартоша Соломона в СПАЛ за 2 миллиона.

Некогда самая возрастная команда Серии А «Кьево» подписала центрбека Томовича из «Фиорентины» за 2.5 миллиона евро и польского форварда Стемпински из «Нанта» за ту же сумму. Свободными агентами удалось выцепить Джаккерини из «Наполи» и Джорджевича из «Лацио». При этом ушел чуть ли не самый талантливый игрок команды – бельгиец Бастьен отправился на родину в «Стандард» за 3 миллиона. Помимо этого карьеру завершили лидеры команды Дайнелли и Массимо Гобби.

Вернувшийся в Серию А «Эмполи», ограничился лишь тем, что продал лидера команды Сапонару в «Фиорентину» за 10 миллионов.

«Фиорентина», впрочем, тоже довольно скромно тратит. Тут вам и Сапонара, и центрбек Пеццелья из «Бетиса» за 9 миллионов, и словенский центрбек Ханко за 4 миллиона, и левый вингбек Бираги за 2 миллиона. И это на фоне продажи Калинича в «Милан» за 20 миллионов и Бабакара в «Сасуолло» за 9 миллионов, не говоря уже о продаже Ребича (см. раздел «Германия») и Бруну Гашпара в «Спортинг» за 5 миллионов.

«Дженоа» выцепил Лападулу из «Милана» за 11 миллионов и подтянул опытнейшего Маркетти, который не стал продлевать контракт с «Лацио». Интересна фигура польского форварда Кшиштофа Пентека, за которого итальянцы не поскупились на 4 миллиона. Наконец, нельзя не упомянуть возвращение Доменико Кришито – тут без слов. При этом 12 миллионов принес «грифонам» уход Перина в «Ювентус».

Раскидываться деньгами начал «Интер». Бельгийский «ниндзя» Наингголан обошелся «нерадззури» в 38 миллионов евро. Аргентинский форвард Мартинес – 23 миллиона. Федерико Димарко – 7 миллионов. И пришедшие свободными агентами Квадво Асамоа и Стефан де Врей тоже выгодно дополнят состав. При этом команду успел покинуть Кондогбиа – «Валенсии» пришлось отстегнуть 25 миллионов евро. Давиде Сантон отправился покорять сердца фанатов «Ромы» за 9 миллионов. И, наконец, Франческо Барди покинул команду в статусе свободного агента.

Разумеется, сорит евро и «Ювентус». Помимо 40-миллионого Косты в составе появился португалец Канселу, который обошелся ровно в те же 40 миллионов евро. Плюс Перин за 12, форвард Фавалли за 7.5 миллионов. И свободный агент Эмре Джан. Недурно, да? Хотя из потерь только продажи Ринкона и Леали в «Торино» и «Перуджу» за 6 и 2 миллиона. Плюс уходы в свободное плаванье Лихтштайнера, Асамоа и многолетнего символа и лидера – Джиджи Буффона.

Очень скромен (оно и понятно) «Милан». Пока из трансферов – лишь обязательный выкуп Калинича за 20 миллионов и приходы свободными агентами Ивана Стринича и Пепе Рейны. Хотя левый фланг атаки прилично усилил + Фабио Борини за 5 миллионов. Из потерь – помимо Лападулы – уход Ньянга в «Торино» за 12 миллионов. Можно отметить звезду YouTube Хашима Мастура, с которым не стали продлевать контракт.

«Наполи» продолжает готовиться к борьбе с «Юве» за чемпионство, уповая на опыт маэстро Анчелотти. А между тем состав пополнили Симоне Верди и свободные агенты Амин Юнес (экс-«Аякс»), Амандо Чичиретти (экс-«Беневенто») и бразильский форвард Винисиус. Тем временем команду покинули Пепе Рейна, Хрвое Милич, Рафаэль, Джаккерини, Кристиан Маджо (все – свободными агентами). Вдобавок колумбийца Сапату выкупила «Сампдория» за 17 миллионов.

Однако пока пальму первенства удерживает «Рома». Пасторе (ПСЖ, 24 миллиона), Джастин Клюйверт («Аякс», 17 миллионов), Грегори Дефрель («Сасуолло», 15 миллионов), Давиде Сантон и Брайан Кристанте («Интер» и «Аталанта», по 5 миллионов за каждого), Патрик Шик («Сампдория», 9 миллионов), Анте Чорич («Динамо» Загреб, 6 миллионов), Уильям Бианда (центрбек, «Ланс», 6 миллионов), Миранте и Заниоло по 4 миллиона за каждого – как вам такая трансферная компания? Плюс Маркано, пришедший свободным агентом. Из потерь – лишь уход Наингголана выглядит серьезно. Продажи Итурбе («Тигуана», 5 миллионов) и Скорупски не так смертельны.

Испания

Пока главное подписание «Реала» - это Хулен Лопетеги, потому что о трансфере Винисиуса было известно еще год назад (45 миллионов, на минуточку). Хотя переход Лунина стал громом среди ясного неба, но факт есть факт – за него «Заря» получила 9 миллионов.

«Атлетико» осуществил рекордное подписание Тома Лемара за 70 миллионов из «Монако» и заодно усилил опорную зону благодаря Родри из «Вильярреала» (20 миллионов). Команду покинули только Торрес (свободный агент) и Диего Йота («Вулверхемптон», 14 миллионов). Также капитан команды и многолетний лидер Габи (отправился в «Аль-Садд»).

«Депортиво» провернул очень интересный внутренний трансфер – выдернул из «Сельты» Йона Гвидетти за 4 миллиона.

О «Барселоне» тоже сказать нечего – разве что отметить Андреса Иньесту, покинувшего клуб и продажу Делоуфеу в «Уотфорд» за 13 миллионов.

Знаково отметился «Эспаньол», подписав за 8 миллионов из «Лиона» Серхи Дардера и продав в «Вильярреал» Жерара Морено за 20 миллионов. Также отмечаем уход свободный агентом экс-спартаковца Хурадо.

«Севилья» пока ограничилась лишь подписанием Роке Месы из «Суонси» за 6 миллионов и отдала в «Тигрес» Гвидо Писарро за 8 миллионов.

«Валенсия» кроме Кондогбиа (см. раздел «Италия») подписала центрбека из «Лиона» Муктара Диакаби за 15 миллионов и опорника Расича из «Црвены Звезды» за 2 миллиона. Из значимых потерь лишь уход Канселу, продажа Фабиана Орелльяны в «Эйбар» за 2 миллиона и окончание арендного контракта Гонсалу Гедеша.

И последний испанский клуб, чья трансферная деятельность вызывает неподдельный интерес на данный момент – «Вилльяреал», вернувший воспитанника Морено (см.выше), пришел французский форвард Экамби за 18 миллионов, выкуп колумбийца Мартинеса за 14 миллионов, покупка Рамиро Фунеса Мори (см. раздел Англия) и подписание Касорлы свободным. Однако буквально сразу же после покупки Мартинес станет игроком мексиканского «Тигрес» за 8 миллионов. Более значимых потерь нет.

Франция

И на закуску страна вина, сыра, Эйфелевой башни и Эдит Пиаф.

Начать стоит сразу с «Монако», которому все официальные продажи принесли 320 миллионов евро – Лемар в «Атлетико» (см. раздел «Испания»), Фабиньо в «Ливерпуль» (см. раздел «Англия»), выкуп Мбаппе за 180 миллионов ПСЖ и продажа Теренса Конголо в «Хаддерсфилд» за 20 миллионов. Из покупок – левый вингер из «Лиона» за 20 миллионов с говорящей фамилией Геббельс.

«Монпелье» отметился подписанием на правах свободного агента Дамьена ле Таллека и очень знакомого нынешним чемпионам России Петара Шкулетича из «Генчлербирлиги», но и умудрился навариться на продаже Мукиеле в «РБ Лейпциг» (см. раздел «Германия»).

ПСЖ отметился только ожидаемым выкупом Мбаппе. Из ушедших – Хавьер Пасторе в «Рому» (см. раздел «Италия»), Одсонн Эдуар в «Селтик» за 10 миллионов, завершивший карьеру Тиаго Мотта и свободный агент Атем Бен Арфа.

«Тулуза» отметилась выгодной продажей Иссы Диопа в «Вест Хэм» (см. раздел «Англия»). На вырученные деньги команду пополнили Макс Градель из «Борнмута» и форвард Мубеле из «Ренна» за 5 миллионов.

«Марсель» ограничился тем, что выкупил Джордана Амави у «Астон Виллы» за 10 миллионов и отпустил в свободное плаванье Роланду.

«Лион» работал только на продажу – помимо принесших клубу внушительный доход Геббельса, Диакаби, Матеты, Дардера, были проданы Калулу и де Кастилльо, которые принесли по 2 миллиона за переходы в «Базель» и «Ренн».

Теперь вы можете быть уверены, что не пропустили ни одного значимого трансфера в топ-5 европейских чемпионатах. Всем спасибо и приятного просмотра матчей плей-офф ЧМ!