Строитель для Испании

Испанской сборной нужна серьезная перестройка. И руководство занято поисками нового тренера. «Соккер.ру» посмотрел на имена претендентов.

В потенциальной неудаче почти каждой сборной на чемпионате мира заложена причина провала. С кем бы это ни случилось. Стоит какой-то команде оступиться – тут же припоминают какие-то практически заготовленные заранее причины журналисты, болельщики, эксперты всевозможные. Например, Йоахиму Лёву после провала сборной Германии припомнили не взятого на чемпионат мира Лероя Сане, а также принцип комплектования состава.

Если бы провалилась Бельгия, Роберто Мартинесу припомнили бы не взятого на турнир Раджу Наингголана. Интересно, что когда его решение оказывается совершенно верным, все молчат в тряпочку. Да и тому же Станиславу Черчесову в случае неудачи припомнили бы Игоря Денисова. И так далее. А Хорхе Сампаоли, например, вменяют в вину отсутствие Мауро Икарди, а также намекают снова, что Лионель Месси комплектовал состав и диктовал тактику тренеру. В общем, поиск виноватых – популярное развлечение.

Занялись им и в Испании, которая бесславно завершила чемпионат мира, вылетев в 1/8 финала после поражения от России. Разумеется, самым логичным было повесить всех собак на президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, который отличился сразу после своего назначения. Он решительным образом уволил с поста главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги прямо перед чемпионатом мира, на который испанцы вышли очень уверенно под его руководством.

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Более того, испанские СМИ в лучших традициях наших конспирологов стали предполагать даже, что Рубиалесу «на ушко» нашептали решение в виде увольнения Лопетеги за то, что тот договорился с «Реалом» в обход федерации. А нашептал якобы глава Федерации футбола Каталонии Андреу Субиес. Отомстил сторонник независимости каталонцев и Испании, и ненавистному «Реалу». После отставки Лопетеги в спешном порядке назначили Фернандо Йерро.

И теперь даже сами футболисты в некоторых своих интервью признаются, что потеря Лопетеги их несколько смутила, хотя ничего плохого про Йерро сказать не могут – он старался, игроки также старались, поскольку играют за сборную, за страну, а не за конкретного человека. Рубиалес сходу занял оборонительную позицию сверху и заявил, что не жалеет об увольнении Лопетеги. Это принципиальный упертый персонаж, так что сомневаться в его убежденности не приходилось.

Дело его, конечно, но осадок, как говорят, остался. Теперь у Испании новое развлечение – поиск главного тренера. Претендентов несколько, а решение должно быть принято в ближайшее время, чтобы у наставника была возможность получше подготовиться к новому циклу.

Итак, одним из вариантов, которого, кстати, придерживаются сами футболисты, но не все, является сохранение на посту Фернандо Йерро. Он пришел на выручку сборной в трудный момент, рискнул репутацией даже, понимая, что после Лопетеги в такой короткий срок ничего проделать не получится. Особенно без должного опыта. При этом держался достойно, пусть его команде и не хватило какого-то нерва, азарта, куража. Йерро способен расти вместе со сборной Испании, которая, безусловно, потребует обновления. И чемпионат мира вряд ли будет осадком в их дальнейшем сотрудничестве, если оно все же возникнет.

И все же испанские СМИ считают фаворитом в борьбе за пост главного тренера сборной Испании Кике Санчеса Флореса. Тот самый Рубиалес связывался с этим специалистом сразу после увольнения Лопетеги, однако Флорес не решился принимать сборную в такой экстренной обстановке, понимая, что это сотрудничество ограничится только чемпионатом мира. Он решил переждать бурю, в которую попал Йерро, чтобы потом провести обстоятельные переговоры, договориться о достойном контракте, гарантиях, а после построить свою команду – как видит он. Выбор интересный, но не бесспорный. В Испании у Флореса хорошая репутация, хотя толком он там ничего не выигрывал, поработал с большим количеством клубов, помотало от Англии до ОАЭ, а в прошлом сезоне трудился в «Эспаньоле», откуда был уволен. Из тренерских заслуг выделяется только победа в Лиге Европы с «Атлетико» в 2010 году.

Более интригующим и звучным вариантом является Луис Энрике. После его ухода из «Барселоны» имя тренера то и дело вставляют в разнообразные слухи, однако он продолжает хранить молчание, а назначения в тот или иной клуб проходят мимо него. Публика так и не знает, предлагались ли ему посты в тех же «Челси» и ПСЖ. Быть может, он просто отдыхает, отключив телефон и не обращая внимания на все, что творится вокруг. Или активно ведет переговоры, имея свои весьма жесткие условия. Но сейчас он свободен, у него есть определенный бэкграунд после работы в «Барселоне», так что вполне рабочий вариант для сборной. К тому же сам Энрике однажды заявлял, что хотел бы попробовать себя в национальной команде. Хорошая возможность.

Есть и еще два варианта, но их сложно назвать оптимальными. Разве что рассмотреть среди прочих, для солидности списка, составленного испанскими СМИ. Поскольку для сборной Испании нужен все же авторитетный специалист. А Пако Хемеса и Кике Сетьена таковыми сложно назвать. Это люди из числа специалистов, гуляющих каждый год из условного «Лас-Пальмаса» в условную «Гранаду» и обратно. Явно не для сборной Испании претенденты. Хотя Рубиалес может и такое выкинуть. Главное, что новому тренеру в любом случае придется строить новую сборную, пусть в ней и будут отчасти старые игроки. Чемпионат мира в России показал, что Испании нужна перестройка.