Англия vs Колумбия: «Три Льва» против «Тигра» Фалькао

В заключительном матче 1/8 финала сойдутся Англия и Колумбия, и кто бы ни выиграл, эта сборная будет фаворитом четвертьфинала. «Соккер.ру» - о любопытном соперничестве.

Сборная Колумбии, несмотря на поражение в первом туре от Японии, сумела финишировать на первой строчке в своей группе, одержав сухие победы в матчах с Польшей и Сенегалом. Англия, напротив, стартовала на чемпионате мира с двух прогнозируемых побед над Тунисом и Панамой, а игра с Бельгией за первое место не особенно получилась: тренеры выставили резервные составы, к тому же победитель попадал в более трудную часть сетки. «Красные дьяволы» выиграть не побоялись, а англичане несильно расстроились из-за поражения, хотя получить Колумбию соперником по 1/8 финала – это точно не подарок. Возможно, дальше будет даже проще, но сначала нужно преодолеть «кофейный» барьер.

Европа vs Южная Америка в плей-офф ЧМ-18. Чемпионаты мира выигрывали только команды из Европы и Южной Америки, не будет сенсационного победителя из Азии или Африки и в этот раз. Это уже точно, ведь продолжают борьбу только европейские и южноамериканские команды. Если говорить о плей-офф, то счет пока равный – 1:1. Франция выбила Аргентину, а Уругвай оставил за бортом мундиаля Португалию. Матч Колумбии и Англии станет решающим. За кем же останется 1/8 финала – за Старым Светом или Новым?

История встреч. Англия и Колумбия пять раз играли друг против друга, родоначальники футбола ни разу не уступили: три победы, две ничьи. Единственный официальный матч до сегодняшнего столкновения на стадионе «Спартак» случился 20 лет назад, на ЧМ-1998. В последнем туре группового этапа англичане и колумбийцы проводили, по сути, матч на вылет, ведь Румыния зарезервировала первое место в группе. «Три Льва» собрались и выиграли 2:0 с голами Даррена Андертона и Дэвида Бекхэма в первом тайме.

Сборная Колумбии. Команда Хосе Пекермана играет в высокоинтенсивный романтичный футбол – пожалуй, можно охарактеризовать это так. Скалоподобные защитники обеспечивают надежность тылов, хотя не только по профилю трудятся, вот парень из «Барселоны» Йерри Мина уже два мяча на турнире забил. В атаке же шикарно смотрится четверка Куадрадо – Хамес – Кинтеро – Фалькао. Правда, в матче с Сенегалом Родригес, который встретился с ЧМ-2018 не совсем здоровым, был заменен на Муриэля по ходу первого тайма, но сегодня звездного футболиста ждем в основе. Не думаю, что Хосе Пекерман сменит ради Англии игровую схему 4-2-3-1, хотя он может подумать о неких тактических изменениях, учитывая, что сегодняшний соперник играет в три центральных защитника. Но тут дело в футбольной философии: Колумбия и Пекерман в 1/8 финала против англичан не хотят подстраиваться под соперника, они будут играть от себя.

Ориентировочный состав Колумбии (4-2-3-1): Оспина – Ариас, Мина, Д. Санчес, Мохика – К. Санчес, Урибе (Лерма) – Куадрадо, Кинтеро, Хамес – Фалькао.

Сборная Англии. Редкая команда на мундиале-2018, которая использует схему с тремя центральными защитниками в качестве главной, а ведь все мы знаем, как крепки на Альбионе тактические традиции. «Три Льва» десятилетиями не могли отказаться от классической схемы 4-4-2 во времена тактических революций, что делало родоначальников футбола первобытным зверьем в собственном изобретенном искусстве. Сейчас другие времена, а Гарет Саутгейт не стесняется выстраивать национальную сборную по лекалу 3-5-2, даже точнее 3-1-4-2 на чемпионате мира. По матчам группового этапа сложно делать обстоятельные выводы: англичане дожали Тунис в концовке, слабенькую Панаму растерзали, но это не показатель, а вот Бельгии уступили, пусть и резервом. Огромную роль в жизни сборной Англии играют стандарты, видно, что этому компоненту уделено огромное внимание, ведь большинство голов в ворота Туниса и Панамы подопечные Саутгейта забили именно с помощью стандартных положений.

Ориентировочный состав Англии (3-1-4-2): Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр (Кэхилл) – Хендерсон – Триппьер, Алли, Лингард, Янг – Стерлинг, Кейн.

Дуэли. Харри Кейн сойдется со своим партнером по «Тоттенхэму» Давинсоном Санчесом, в силу позиций им придется нередко пересекаться на поле и вести борьбу. Фалькао, в свою очередь, может на деле показать защитникам, которые приняли его за сладкую булочку во время вояжей в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (Радамель в те сезоны был плох, не мог войти в тонус после травмы колена), что он является форвардом экстра-класса. Если говорить о противостояниях в формате «Кто круче?», то тут напрашиваются параллели между игроками атаки. Кейн vs Фалькао, Хамес vs Алли, Кинтеро vs Лингард, Куадрадо vs Стерлинг. Нет предпосылок к закрытой игре между Англией и Колумбией, поэтому просится наружу заявление о том, что сумма исходов в четырех названных парах и предопределит победителя матча, а также будущего четвертьфиналиста. Чьи атакующие игроки сработают круче – тот и пробьется в восьмерку сильнейших команд планеты.

Прогноз «Соккер.ру»: обратимся к предсказанию, данному перед началом турнира: «Из группы колумбийцы выйдут – и этот результат будет нормальным, а выход в четвертьфинал станет большим успехом. Давайте рискнем предположить, что англичан „кофейщики“ переиграть смогут, а вот бельгийцам уступят. В общем, многое еще зависит и от соперника по 1/8 финала». «Соккер.ру» остается верным этому мнению: Колумбия сможет победить, забьют обе команды. Счет в диапазоне от 2:1 до 4:2 – ждем яркого футбола!