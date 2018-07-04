Тяжелая судейская доля

Чемпионат мира в России наглядно продемонстрировал ряд проблем современного футбола. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы признает, что сегодня работа судей очень тяжела.

Еще несколько лет назад было модно насмехаться над Криштиану Роналду, его падениями и попытками выпросить для соперника наказание пожестче или пенальти для своей команды. Но время идет, технологии совершенствуются. В том числе и даже в такой неприятной сфере, как симуляции футболистов и провокации.

Сейчас поведение Роналду уже не кажется каким-то особенным и вызывающим. И дело не только в том, что португалец стал реже применять свои эти хитрости, если вообще сократил их количество. Просто остальные подтянулись, к сожалению. А символом этого сопротивления насилию, которое снова перегибает палку в обратную сторону, конечно, стал Неймар.

Бразильский форвард часто получает по ногам – это бесспорно. Так он расплачивается за свою скорость и технику. Во-первых, за ним часто не успевают и промахиваются в отборе, ударяя по ногам. Во-вторых, кому понравится, когда тебя раз за разом оставляют в дураках, финтят под носом – невольно психанешь и попробуешь зацепить этого танцовщика с мячом по ноге.

И у Неймара выработался защитный рефлекс – акцентировать внимание на этих действиях соперника. Конечно, ему обидно получать по ногам постоянно, когда противник за это не получает наказаний. Приходится как-то давать судьям повод.

Но ударов и касаний ног слишком много даже в отдельном матче, поэтому постепенно Неймар слишком увлекается этой демонстрацией, чем вызывает насмешки, критику, а также еще больше злит оппонентов, что порождает цепную реакцию.

В том же чемпионате Франции, наверное, почти половина ударов по его ногам – не фолы игровые, а злость соперников по поводу поведения Неймара. Да и в матче с Мексикой Неймару на голеностоп Лайюн наступил явно нарочно, чтобы отомстить и без того валяющемуся постоянно оппоненту. Не будь у Неймара такой репутации, Лайюн так не поступил бы.

Нередко футболисты в подобных стыках падают просто за пределы поля, как в той ситуации, что оказался Неймар и Лайюн. Но никому не приходит в голову еще и на ногу наступить. Только если оппонент тебя персонально раздражает. Как Лайюна. И тут сработал рефлекс Неймара для демонстрации адской боли.

Но проблема в том, что публика уже воспринимает это зачастую как клоунаду, а тут еще и повтора не было толкового, который показал бы, что Лайюн наступил на голеностоп. Всего один такой повтор четкий показали, а остальные – лишь о том, как судорожно страдал Неймар на газоне. Снова минус ему в карму. И о повадках бразильца уже открыто говорят его коллеги на чемпионате мира. Вот тот же Лайюн:

«Инцидент с Неймаром? Это футбол. Если Неймар хочет, чтобы его не трогали, пусть пробует сыграть по-другому. Его больше волнует то, как упасть на газон. Но если он хочет полежать, то пусть идёт домой и спит на своей кровати.

Неймар упал на газон, я задел его ногой, потому что искал мяч, хотя я знал об этих его трюках. Мы все знаем Неймара и то, как он любит быть главным действующим лицом на поле и вне его. Это очевидно. Каждый, кто видел эту игру, наверняка понимает, о чём я говорю. Он такой. Такова его сущность. Приходится закрывать на это глаза и желать ему всего наилучшего, как и всегда.

Я считаю, что Неймар – очень одарённый футболист, который когда-нибудь, я надеюсь, начнёт уделять больше внимания самой игре. Он станет более значимым игроком, если начнёт больше посвящать себя футболу, а не посторонним вещам».

Или лаконичный Линекер:

«Неймар играет так же хорошо, как и визжит. Потрясающий футболист».

А Кантона презентовал свой новый чемодан, припомнив артистические способности Неймара из матча с Сербией (да, в его случае приходится уточнять, в каком матче это случалось, поскольку слишком уж регулярно происходит):

«Это мой новый багаж, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.

Кстати, Неймар, ты отличный игрок и отличный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать и держаться за левую щеку».

Вот это «держаться за левую щеку, когда тебя ударили по правому плечу» - главная ошибка Неймара и то, что всех раздражает, то, что делает все его акценты на фолах против него подозрительными и не вызывающими доверия.

Тут и сложность для арбитров. С одной стороны, они прекрасно понимают, что Неймара действительно часто бьют по ногам, что порой он своими страданиями хочет обратить внимание на реальный фол, заслуживающий наказания. С другой, они в курсе репутации Неймара, который может схватиться за живот из-за пролетевшей у затылка бабочки.

Но не брать же судьям видеоповтор после каждого падения бразильца? Поэтому происходит лотерея – каждый судья в каждом конкретном эпизоде принимает совсем разные решения. Это портит восприятие футбола в целом. Но, к сожалению, эта зараза обретает все более масштабный размах. Что верно заметил после матча Англии и Колумбии Жозе Моуриньо:

«Негативной стороной матча стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре. Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям. Ладно бы это происходило только с ним, но в каждой команде найдётся по симулянту, все оказывают давление на судей. Все выпрашивают карточки, нарушения, пенальти. Футбол теряет в качестве из-за этого, практически в каждом матче мы видим подобное, и это происходит на глазах миллионов людей».

Да, ради результата и лишней карточки для соперника все идут на ухищрения. Даже вроде как привычные к брутальному футболу англичане. В какой-то момент в этом поединке британцы и колумбийцы будто соревновались в том, кто лучше красивыми падениями и страданиями убедит судью наказать соперника.

И футболисты делают это ради результата, потому что порой такое работает – рефери опять же принимают все время разные решения. И игрокам плевать на то, что о них подумают миллионы, смотрящие эфир и видящие все повторы, все ужимки. Это забудется, а результат останется.

И сложно найти какое-то очевидное эффективное решение для помощи судьям, которые не имеют возможности использовать VAR все время, а даже с его помощью не смогут часто разобраться, было там воздушное касание или реальный чувствительный удар. Пока в гонке вооружений провокации и симуляции опережают технологии арбитров.

Остается разве что внедрять систему наказаний за симуляции, когда это откровенно видно, уже после матчей. Причем довольно жестких наказаний – вплоть до дисквалификаций. Но если такая симуляция принесет результат в виде пенальти и гола, в виде победы команды, то футболисты все равно продолжат падать как убитые снайперами, чтобы заработать одиннадцатиметровый даже ценой возможной дальнейшей дисквалификации. Очень большая проблема современного футбола.