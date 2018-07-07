Решающий день в Сочи. В бой идут «старики» и старики

Против Испании была ставка на терпение. С хорватами получится иначе, поэтому «Соккер.ру» рассказывает о тех, кто должен выручить на футбольном поле.

Почему всегда очень важен Зобнин?

Россия добивается коллективного успеха, трудная выстраданная победа над Испанией является результатом не только игры, подвигов, тренерской работы, но и единения народа – сборная не привыкла к матчам такого накала и к поддержке подобного неистовства. Но и личности важны. Особенно когда речь о матче против Модрича и Ракитича. Чем ценен Роман, которому сегодня с ними сражаться?

- только Канте из Франции и Классон из Швеции показали лучшее прочтение игры соперника среди оставшихся на турнире хавбеков. У них чуть больше перехватов в среднем за матч, чем у Зобнина. Но и него 2.5 за поединок – прекрасный показатель;

- по сумме отборов, перехватов, блоков и выносов Роман – лучший игрок сборной, 7.3 удачного действия за игру. Зобнин удачно компенсирует нехватку чистого разрушителя, а переход на два центральных защитника ему в этом помог;

- Брозович, занимая похожую позицию, собрал по тем же параметрам всего 4 балла, то есть Зобнин почти вдвое продуктивнее. На хорватов меньше давили, но надо учесть, что Марсело не любит черновую работу, играя ниже Модрича и Ракитича. На заметку Головину – он в конце нашего списка.

Интуиция Кутепова как залог?

Сборная России в каждой игре чемпионата мира словно берет кредит. Но не доверия, а удачливости и права на ошибку. В защите соперники, к сожалению, не прощают, поскольку Египет забил из ничего и пенальти, Уругвай дошел до автогола Черышева и использовал стандартные положения под разным соусом. Наконец, автогол Игнашевича с Испанией при куцых моментах фаворита еще раз напоминает, что Кутепов неплох – при прямой атаке на оборону защитник и его напарники справляются.

- только один защитник на ЧМ-18 может потягаться с Ильей по перехватам – вылетевший вчера Хосе Хименес. У них по 3.3 перехвата за поединок в среднем. Читает игру Кутепов очень хорошо, интуиция мирового уровня, невзирая на все грешки клубного прошлого;

- как и Игнашевич, Илья в пятерке лучших игроков чемпионата по количеству выносов от ворот. Только двое – японец Йосида и француз Варан, опережают их одновременно, еще и Кьер находится на четвертой строчке между Сергеем и Ильей. Кутепов 28 раз выносил мяч от ворот. Скауты из Серии А и АПЛ это оценят;

- Игнашевич очевидно руководит защитой, но очень важно, чтобы молодые напарники с креном на правый край понимали его приказы и мгновенно реагировали. Кутепов, к сожалению, постоянно уходит от борьбы один в один – всего 0.8 отбора за матч. Сегодня нужно быть сильнее в этом компоненте против Перишича, Ребича и Манджукича.

Кузяев раскроется с хорватами?

Не факт, что Далер выйдет с первых минут. Но игровое время на турнире получил неслучайно. Универсальный хавбек в клубе в прошлом сезоне сменил много позиций, на каждой показывал, что его козырь – футбольный интеллект. Так что сегодня может стать частью связки, которой нужно остановить звезд «Реала» и «Барселоны». Для оптимизма у Далера есть поводы и причины.

- лучше Кузяева с мячом в сборной России работал только Дзагоев, но Алан сыграл всего 24 минуты, а Кудряшов выбирал максимально примитивные передачи. 87 % точных пасов из всех у Далера, и по 0.8 за игру – вот вам и надежда на контратаку;

- 16 моментов из 38 – почти половину, создали у Хорватии Модрич и Ракитич. У России таких уверенных лидеров нет (хотя у Головина и Самедова в сумме 10 подач и прострелов), зато есть понимание, что на Луку и Ивана надо сильно давить – Кузяев с его пониманием игры пригодится;

- в обороне Далер не так заметен персонально, как Зобнин, но при этом не уступает тому же Газинскому. Оказалось, что равны в разрушении. Разница лишь в том, кого Черчесов считает более подходящим для игры против Хорватии. По сумме отборов и перехватов в пересчете на 90 минут Далер опережает Газинского – 3.5 против 2.4. А может играть еще лучше.

Как выручит Марио Фернандес?

Для сборной России он новичок, пускай латералю уже двадцать семь. А будь Марио игроком сборной Бразилии – вчера завершил бы путь на ЧМ-18. После граффити Роналду и Месси нарисовали на доме Неймара – тоже отправился домой. Шутки, что пора изобразить в Казани на доме Модрича, принимаются, но куда важнее дождаться от последнего бразильца на ЧМ-18 – помимо арбитра нынешнего матча Рикки, шикарной игры.

- не сказать, что хорваты удачно играли флангами – у Перичиша и Ребича в сумме 3 момента для напарников (а у одного Модрича - 9). Вот только у Марио все отлично с перехватами, но большие проблемы с отборами. Ему лучше не играть один в один с мощными хорватами – за четыре матча всего 4 успеха;

- все из тройки атаки Хорватии – Манджукич, Ребич и Перишич, по разу отличились на чемпионате, очень настырные и мешают играть защитникам соперника. Важно, чтобы сегодня Марио постоянно страховал Самедов – у Александра третий показатель команды по отборам (6), ведь Фернандес нужен в атаке;

- Марио отдал 1 голевую передачу и создал еще 3 момента за счет прострелов. Но в Сочи против Стринича должен сыграть еще смелее и попробовать чаще навешивать. Как тот же Самедов – Александр за счет исполнения стандартов пять раз выводил напарников на ударные позиции.

Надежда снова на Головина?

Как часто бывает с молодыми игроками, Александр после яркого дебюта на ЧМ-18 взял паузу. Табарес удивился, что Черчесов поберег Головина на матч с Испанией, но мы-то знаем, что хавбек важен, поскольку может прибавить неожиданно даже для себя. Первый тренер дарования ставит его в пример новым воспитанникам, ведь в двадцать два года Головин – звезда сборной России. И даже хорошо, что с Египтом и Испанией немного ушел в тень, сегодня может зажечь.

- в плей-офф сыграл только один футболист, у которого больше отборов за игру. Это опорник Каземиро, без которого Бразилия пропустила вчера контратаку Бельгии. У Головина, играющего выше, 4 отбора против 4.3 у игрока «Реала». Осталось научиться работать без лишних фолов, тогда цены Александру не будет;

- в трех сыгранных матчах у полузащитника сборной России 12 отборов при игре один в один. У Канте в пяти поединках без замен также 12. Физически сложно собирать больше удачных дуэлей, чем это делает Головин. Если весь мир хвалит Нголо, зачем недооценивать тогда Александра? Тоже хорош, причем играет намного выше;

- в отличие от более опытного форварда Смолова, хавбек Александр смелее берет игру на себя. В «Краснодаре» у Федора зашкаливают показатели по ударам, а на ЧМ Головин из полузащиты нанес три удара, а форвард – всего один за 137 минут на поле. Но дальние удары Александра – не сыгравший пока джокер.

Оказывается, у Черчесова не очень старая команда?

Как видите, у России важны не только ветераны – Игнашевич, Самедов, Акинфеев, коим уверенно за тридцать. Неожиданно для многих нашлись и молодые игроки, от самого юного Головина до молодого по движению и стилю Фернандеса. Появился баланс в игре. Почему об этом важно напомнить накануне игры в Сочи?

После того как Хорватия и Россия сыграли овертаймы и пробили пенальти, ключевым может стать фактор свежести и умения добежать, совершить рывок. Более молодым в таком случае всегда нужно брать инициативу на себя, так что сегодня важен выход на первый план Зобнина, Головина и каждого, у кого остались силы.

У Хорватии восемь игроков основы старше 29 лет – старая команда. Из условно молодых там только Ребич и Брозович, а Ковачич пока ждет своего часа на скамейке. У России может быть преимущество за счет неверия соперника в возможности молодых подопечных Черчесова. Хорватам трудно допустить, что Головин в отдельно взятом матче может сыграть так же успешно, как многократный победитель ЛЧ Модрич.

Или что Фернандес способен быть намного ярче на правом фланге, чем недавний триумфатор Лиги Европы Врсалько. Ракитич может знать Зобнина по фамилии, но понятия не имеет, на что способен Роман в момент, когда трибуны будут гнать Россию к успеху. Одна из прелестей ЧМ-18 для сборной – футболисты раскрываются для себя, удивляют зрителей и соперников.

Надо сражаться, в бой сегодня идут не только футбольные старики, но и «старики», вроде Кутепова, Зобнина и Головина. Работоспособность стала отличительной чертой сборной России, не нужно останавливаться.