Пир во время чумы

Спасибо Саше Головину. Спасибо Артему Дзюбе. Спасибо Игорю Акинфееву. Спасибо Денису Черышеву. Спасибо Роме Зобнину. Спасибо всем игрокам и всем сопричастным к победе за то, что продемонстрировали главное – футбол в России есть. Но есть одна незначительная деталь – не благодаря, а вопреки.

Горячие головы подумают: к чему это он? Чемпионат закончился для сборной России выше ожиданий. Отцепили Испанию из чемпионской гонки, сражались с Хорватией, в сборной нет ни одного игрока, который бы позволял себе ляпы в духе «Ваши ожидания – ваши проблемы» и т.д., красивые футболки «Играем за вас», слезы Дзюбы, подвиги Акинфеева – все это прекрасно, все это хорошо.

Остывшие головы даже не станут задумываться, почему «вопреки». И пускай даже такие люди, как Юра Дудь, который посвящает перед ЧМ отдельную колонку с посланием Черчесову, переобуваются на камеру и публично извиняются перед Саламычем - это не должно никого вводить в заблуждение.

Футбол в России есть. Но что с ним будет дальше? Чемпионат закончится, улыбчивые болельщики разъедутся, а что останется? Памятники архитектуры в Самаре и Саранске? Куча футболок, фотографий, селфи, воспоминаний? Замечательно. Тысячи опустевших пивных кег в подвалах различных баров и ресторанов? Восторженное мнение мировой общественности от приема в России? Как отдельный подвид - гостеприимные русские барышни всех возрастов, которые через 9 месяцев поправят демографическую ситуацию в стране? Великолепно.

А с футболом-то что? Что дальше будет с тренером, РФС, юношескими школами, футболом в регионах и т.д., (т.е. с футболом в целом)? Дальнейшие выводы автора основаны исключительно на имеющихся фактах, собственных рассуждениях и умозаключениях.

Что с тренером?

Станислав Саламович, спасибо вам. Спасибо за то, что дали возможность порадоваться победе над Саудовской Аравией. Не страшно, что при этом не существует такой параллельной вселенной, где бы мы не должны были обыгрывать эту команду. Обыграли сборную Египта с самим Салахом? Молодцы. Но разве один Салах в поле воин? Да, есть еще Эль-Ненни, но наверняка после такого группового этапа у Эмери будут к нему вопросы по возвращению в стан «канониров». Как расценивать матч с Уругваем и уж тем более матчи плей-офф?

Матч с Уругваем – ода глупейшим ошибкам. Матч с Испанией – ода припаркованному «автобусу». Грамотно припаркованному. Так припаркованному, что Испания просто не знала, что делать с мячом. Ода Акинфееву, в конце концов. Матч с Хорватией – замечателен по драматургии, великолепен по степени самоотдачи игроков, но…отвратителен с тактической точки зрения. Ибо сомнений практически нет – Саламыч очень надеялся победить в основное время или хотя бы в дополнительное, но ОСНОВНУЮ СТАВКУ сделал на серию пенальти.

Модрич и Ко так не думали, хотя героизм команды и гол Фернандеса все-таки перевел матч в плоскость лотереи характеров и мастерства. Стало это ясно после замены Дзюбы. Наевшегося, набегавшегося, наборовшегося, но после замены около 4 минут объяснявшего тренерам на великом и могучем, почему он не согласен с собственной заменой. И собственно выход Смолова, который 70 процентов отведенного игрового времени перемещался трусцой или пешком, включаясь в игру, когда мяч оказывался в непосредственной близости. Объясняется двумя вещами – Смолов не пригоден для черновой работы. Или Федя экономил силы для пенальти. Забегал он лишь после того, как Вида таки прошил ворота нашей сборной. К слову – обе вещи верны. Но вешать ли на него всех собак? Разумеется, нет. Ведь до этого 4 матча Федя убеждал всех, что этот ЧМ – откровенно провальный для него. Забитые мячи за «Краснодар», реклама с Ургантом, карточный долг, масонский заговор – можно как угодно пояснить такую тягу Черчесова внедрить инородное тело Смолова в и без того не самую стройную конструкцию сборной.

За 5 матчей Черчесов продемонстрировал множество нюансов, которые делают ему честь – тактическую гибкость, переход между разными стилями футбола, доверие Черышеву, доверие Кутепову и Игнашевичу, которым, как в итоге оказалось, видимо друг друга и не хватало – опыту не хватало молодости и наоборот.

Но назвать нашу сборную тактически хотя бы просто хорошо подготовленной нельзя. Комбинационный футбол никогда не был сильной стороной Черчесова, но качественное созидание и использование ошибок чужой обороны команда продемонстрировала лишь в первых двух матчах. Невероятное количество брака при выходе из обороны, неточные передачи в ауты, пасы в ноги соперникам, низкий процент эффективных контратак – а ведь именно тренерский штаб ответственен за то, чтобы поставить сборную на «путь истинный». Грамотные контратаки и рациональное использование вертикальных передач – и сейчас бы вся страна не была ополчена на Смолова. Смолов виноват лишь в том, что встроился в модель Черчесова, которая нагрузила креативных и полезных игроков черновой работой. И собственной низкой эффективностью – но Черчесов ведь не слепой. Или нет?

Стоило ли играть первым номером? Нет. Но ведь эго Черчесова позволило загрузить оборонительной работой Зобнина, который в итоге справился на «отлично», продемонстрировав небывалую для российского футбола двужильность. А если бы разрушение было возложено на Дени…, извините, Того-Кого-Нельзя-Называть-при-Черчесове, то Зобнин имел бы гораздо больше возможностей заниматься высоким прессингом и выводить сборную из обороны. Наконец, его можно было бы отправить на правый фланг вместо довольно спорного Самедова. Почему не поехал Игнатьев, проявивший себя как многозадачный фулбек, гораздо лучше того же Самедова? Видите, вопросов много.

Самое главное: Черчесов уже не постеснялся сделать голословное заявление. «В Катаре будет лучше», - заявил с неким самодовольством Саламыч. Первое – вполне вероятно, что Черчесов не рассчитывает проработать со сборной до ЧМ, потому сейчас можно говорить хоть о возможности выйти в финал. А почему нет? Если Станислав Саламович покинет пост, то спустя время можно будет говорить о чем угодно, вплоть до того, что ему просто не дали время довести сборную до ума.

Второе – вероятно (и это ближе к истине) Черчесова никто не уволит. И сам он вряд ли уйдет. Во всяком случае, до окончания Лиги Наций. Особенно, если получится квалифицироваться на Евро-2020. Что будет в таком случае? Станислав Саламович – человек с жестким характером, довольно неуступчивый и уверенный в собственной правоте. Если на этом турнире сборная отыграла с довольно приличными для себя КПД и итоговым результатом – вряд ли будут перемены.

А лично для себя – не уверен, что хочу видеть и дальше именно такой футбол. Но что мнение автора для сильных мира сего? Посему остается уповать, что Станислав Саламович гораздо самокритичнее, нежели мы видим и думаем. Но даже более маститые тренеры вязнут в болоте из собственных успехов (куда более значимых, нежели у нас) и хорошо отлаженной модели команды. Не верите? Спросите у гера Йоахима.

Что с футболом в целом?

Неизменное Колесо Сансары спортивных успехов сборной последних 8 лет дало трещину, благодаря самоотдаче футболистов и тренеров. Успех ли это и бюрократической верхушки?

Сложно дать однозначный ответ, не прибегая к нецензурной лексике. Солидным дядькам из РФС остается лишь надеяться, что высшие люди государства смотрят футбол так, как это делает Дмитрий Анатольевич во время матча Испании и России – со скучающим и отсутствующим видом, периодически опуская глаза в смартфон, в том время, как супруга премьера компенсирует нехватку эмоций у всей VIP-ложи стадиона «Лужники». Что поделать - C'est la vie.

Собственно еще после матча с Египтом чинуши наверняка выдохнули и расслабились. Минимальную задачу сборная выполнила, можно не бояться показательных порок и лишения нагретых кормушек. После матча с Испанией все те же чинуши возблагодарили Бога за то, что, несмотря на всю их продуктивную деятельность, в России находятся люди, бьющиеся за страну и теперь можно почивать на лаврах еще пару лет.

А что юношеские школы гибнут без финансирования; что в регионах не хватает тренеров, ибо за копейки работать никто не хочет; что подрастающие поколение до сих пор сталкиваются еще с советской системой подготовки, где на первом плане - физика, а тактика и техника - где-то позади; что собственно условия для детей создаются весьма и весьма посредственные – эта информация видимо мало волнует бюрократов.

Кутепову могут рассказывать сколько угодно, что детишки бегут в футбольные секции. Они-то может и бегут, а сколько из них потом уйдет из спорта спустя время, потому что кто-то попросил непомерные деньги у родителей за то, чтобы пристроить чадо; потому что заниматься негде; потому что тренеров не хватает; потому что финансовое положение в семье обязывает работать, а не посвящать тренировкам время. И тысячи других причин, которые, возможно, РФС было бы и в состоянии исправить, но давайте будем честными – это проблемы не последних недель, месяцев и даже не лет. Мы видим улучшения? Вот, например, что увидел автор несколько месяцев назад, когда посетил тренировочное поле ДЮСШ в родном городе:

Причем, данная проблема существует не первый месяц, а решается она темпами постройки «Крестовского».

Стоит ли говорить, что такая ситуация характерна для множества провинциальных городов РФ? Где-то спортивных площадок нет вообще, посему молодые дарования месят ногами грязь, бьются об асфальт, разбивают пальцы ног в хлам на бетонных покрытиях – но даже по искусственной траве они в жизни не бегали. Скажете – так в странах Южной Америки это сплошь и рядом – некоторые до попадания в футбольные клубы и мячом-то толком не играли, а старым тряпьем – и вырастают сплошь и рядом звезды, от Неймара, до Тиаго Силвы. Но разве это повод и оправдание для бездействия? Разве это то, что стоит дать детям и подросткам, искренне желающим играть в футбол?

Нет, нет и еще раз нет.

Но теперь-то разве можно утверждать, что Россия – не футбольная держава? Конечно же - нет, на фоне исторического достижения. Но вот только менталитет, привыкший к футбольным неудачам, позволяет возводить выход в 1/4 финала как невероятную победу российского футбола. А ведь по сути – разве, при поступательном развитии футбола по немецкому или испанскому образцу, не в праве мы были бы ожидать гораздо большего? Неужели в стране, где футбол не менее важен, чем где бы-то ни было, не может появляться раз в год по несколько игроков уровня Головина или Зобнина? Иначе символом характера и таланта нашей сборной были бы голы сборной и игры сборной, а не нога (без сомнения, талантливого кипера) Акинфеева, которая отбивает пенальти.

Так к чему вся патетика? Внимательный читатель справедливо заметит: «Все верно, но все это ведь мы знали и раньше». А к тому, что есть все основания считать эту победу (раз уж вы ее так называете) пирровой. Теперь нет никаких поводов снимать вороватых чиновников, безответственных руководителей, откровенно закрывающих глаза на проблемы футбола, как вида спорта в стране. Что даст совещание сборной с Путиным в Калининграде? Возможно, многие и обратят внимание президента на проблематику юношеского футбола – особенно выпускники Академии имени Коноплева, которая без финансирования Абрамовича переживает не лучшие времена. Для тех, кто не в курсе – академия дала футболу Дзагоева, Зобнина, Кутепова, например, возможно будущего кипера сборной Крицюка. И даже несмотря на помощь от бывших выпускников и их поддержки (так Зобнин покупал билеты на матчи детям из своей футбольной Альма-Матер) академия находится в крайне бедственном положении. Можно надеяться, что на встрече с президентом Роман, Алан и Илья обязательно расскажут о проблемах школы, взрастившей их, но вот что будет дальше?

В нашей стране уровень чиновника порой определяется не его организаторскими и исполнительными способностями, а универсальным способом отделаться от обязанностей без каких-либо последствий для себя самого. К сожалению, эта ситуация характерна и для РФС, в частности. Но успех сборной, вероятнее всего, ослепит многих, посему чисток, реформ и инновационных решений не предвидится. Ослепит многих, кроме тех, кого эта проблема касается лично – воспитанников и тренеров. Для них проблемы футбола в России – печальные и унылые будни, с которыми их оставили один на один.

К сожалению, именно это и отпугивает частных инвесторов, потому что они понимают, в какого кота в мешке они вкладывают деньги. Понимают, что бюрократический аппарат и устоявшиеся традиции кумовства, безразличия и воровства низведут любые инвестиции к нулевому результату. Кому охота выкидывать деньги просто так?

Что дальше?

Нам есть чему радоваться. В сборной игроки, которым небезразличны те, кто болеет за них, им небезразлична гордость страны и понятие «патриотизм», которое порядком запачкали и извратили отдельные малодостойные личности. Самое главное – эти игроки продемонстрировали, что может русский футбол в таких условиях и чтобы он мог, если бы эти условия были бы попросту адекватными - без лимита на легионеров, переходов с системы на систему и т.д.… Разумеется, если бы да кабы. Но туманные перспективы заставляют задуматься о том, что могло бы быть, если в свое время РФС стал бы более полезной, более ответственной и более инновационной структурой. Об этом есть смысл говорить, ибо потеряно слишком много времени. Слишком много футболистов не воспитано, слишком много тренеров не обучено, слишком не развита инфраструктура.

Бронзовое Евро мы воспринимаем как «эра Хиддинка». Теперь этот ЧМ уже называют «эрой Черчесова». Потому что футбол в стране не баловал своих поклонников успехам и вот – в кои-то веки сподобились. А так не должно быть. Есть же все – от игроков, желающих трудиться, до тренеров, желающих работать и учиться. Но время показало – даже с талантливыми строителями бездарные архитекторы не построят шедевр. Рыба гниет с головы.

Возможно – это популизм и пустословие. Автор не спорит. Автор просто хочет донести простую мысль после празднеств и чествований – пора спускаться с небес. Продолжая аналогию – если строители правильно и ровно уложили кирпичи – это не значит, что стена не будет кривой, ибо архитекторам не хватило мозгов и рук, чтобы правильно нарисовать чертеж.

Мы получили успех. Но архитекторов пора менять. Пора было менять. Потому что с такими темпами дальше можно ждать следующего успеха еще лет 10. Или не дождаться еще, чего бы очень не хотелось. Мы не так сыты футбольными успехами, чтобы и дальше держать нас на голодном пайке и больше сидеть на такой диете не хотим. Мы хотим большего – они могут больше и лучше.

Так давайте же (перефразируя классику) выпьем за ожидания и возможности, потому что игроки сборной показали – они-таки могут совпадать и это уже не наша и не проблема.