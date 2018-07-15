Коллективизация по Дешаму. Время Месси и Роналду ушло

Все хотят найти секрет успеха, универсальную формулу. Но на каждом чемпионате мира она своя. «Соккер.ру» - о залоге удачного выступления Франции.

Традиционно в число главных фаворитов чемпионата мира, больших турниров включают команды, которые имеют в своем составе очень яркую звезду, лидера, который, как кажется, способен в одиночку решить все вопросы и проблемы – игрок мирового масштаба. Однако чемпионат мира в России показал, что сейчас такие сборные не в моде. Точнее, им тяжелее себя проявить. На первый план выходит выучка, дисциплина и коллективные прагматичные действия. Оба финалиста продемонстрировали это на чемпионате мира лучше остальных.

Где сборные Роналду, Месси, Неймара?

Логика в назначении фаворитом сборной, которая имеет ярчайшую звезду, очень ясна. Нейтральный зритель, который интересуется футболом раз в четыре года, наверняка хоть как-то слышал про Роналду, Месси, Неймара, а вот чтобы слышать про Ракитича или Матюиди, нужно иметь более глубокий интерес, чем на уровне «заинтересованная домохозяйка». Ярчайшие футболисты привлекают внимание и кажутся ребятами со сверхспособностями.

В какой-то момент в это верят и их команды, их тренеры. И если Фернанду Сантуш из сборной Португалии как-то старался смягчать влияние Роналду, говоря, что есть и остальные ребята, то Хорхе Сампаоли в Аргентине не стеснялся называть Месси центром Вселенной его сборной. Тите в Бразилии скорее использовал фактор Неймара как отвлекающий от действий Фирмино, Коутиньо, Жезуса, Паулиньо. Но, безусловно, все понимали, кто там прима. И вот все эти сборные, где есть одна суперзвезда, пусть даже в окружении звезд, не справились. Они уступили коллективному.

В противовес - сборная Франции. Дешам почуял ветер перемен, просек, что он не столько в переходе на три защитника, как это стали схематически делать многие тренеры, а в том, какими функциями и какой долей свободы ты наделяешь своих звезд. Многие ждали, что как Португалия опирается на Роналду, Аргентина – на Месси, Бразилия – на Неймара, Бельгия – на Азара, Франция будет опираться на Гризманна. Поэтому-то на Антуана обрушилась критика после первых матчей группового турнира.

Все ждали феерии от него, а он оказался винтиком в прагматичной машине Дешама. И только потом все поняли, что это не проблема Антуана, а такова задумка. Дешам делал все, чтобы ни одна голова не торчала в его коллективе выше других голов, умело работая над людским морем секирой, оберегающей атмосферу в коллективе даже от намека на потенциальную угрозу. Поэтому ни о каком Бензема и остальных речи быть не могло. Только те, кто несет нейтральный окрас и готов дисциплинированно работать.

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Задача первая – щелкнуть по носу

Для реализации идеи о том, что команда должна быть единым организмом, Дешаму следовало решить целый ряд задач. Первым делом – донести до своих звезд (а Франция как ни крути обладает очень звездным составом), что нужно свои личные амбиции умерить ради общих интересов. От трудолюбивых и не замеченных во взбрыкивании Гризманна и Мбаппе этого следовало ожидать, не говоря уже о прилежных Канте и Умтити с Вараном. А вот за работу с Погба Дешаму следует выписать особую благодарность.

И Жозе Моуриньо мог бы позвонить Дидье ради пары советов. Хотя, конечно, португальцу это сделать не позволит гордость. Погба, который то и дело включал «режим Балотелли» в облегченной версии, тут оказался как шелковый, принялся выполнять колоссальный объем работ, потел вовсю, страхуя фланговых защитников, бодаясь с Феллаини в своей штрафной, изворачивался ради идеальных передач партнерам и следил внимательно, чтобы не выпадать из командного ритма ни на секунду. Давно не было видно такого Поля в стабильном ритме.

Задача вторая – подбор исполнителей

Но мало сделать так, чтобы отдельные футболисты работали исключительно на команду и дисциплинированно выполняли свою часть коллективного функционала. Не все в принципе подходят для этого. Поэтому очень важно было подобрать именно тех ребят, которые к тому готовы. И тут Дешаму пришлось удивлять. Перед чемпионатом мира не было сомнений, что стремительные и техничные Менди и Сидибе – это основные фланговые защитники команды. Эта пара фланговых казалась одной из самых сильных потенциально на всем турнире с их сумасшедшими рывками, ударами, навесами, обводками.

Но Дидье предпочел использовать на флангах молодых Павара и Эрнандеса, всех удивив. А потому что эти птенцы более управляемые, они с открытыми ртами смотрят установки Дешама и выполняют все пошагово, как твоя сборная Кореи или Японии, которым, казалось, можно было бы сказать, чтобы они бегали от забора до следующей недели – так и будут делать безропотно и качественно, в меру способностей. С Паваром и Эрнандесом Дешам получил больше управляемости, больше обдуманности в действиях, меньше ненужной импровизации, на которую способны Менди и Сидибе, что в целом-то круто, это очень сильные игроки, но не для идеи, которую решил реализовать Дешам.

Еще одно решение по составу – Жиру на острие атаки. Оливье критикуют и критиковали все, он не бьет в створ ворот, как ни старается. За что его держат? Потому что с той же Бельгией Жиру будет биться у своей штрафной, даже в ней, не жалея себя. Он будет мять бока защитникам соперника, навязывая там силовую борьбу, понимая, что делает это не для того, чтобы найти возможность для удара, а чтобы расчистить путь Гризманну или Мбаппе. Жиру оказался более приспособленным, готовым наступить на горло своей песне в интересах коллектива. А олицетворением командного духа, конечно, стал Матюиди.

Его выбор на позицию крайнего нападающего, полузащитника, защитника (это все роль одного человека) тоже в какой-то мере стал удивительным. Ведь Матюиди, заменивший, по сути, вылетевшего из-за травмы Пайета, несколько отличается от него. Но Блез умеет выкладываться по полной, демонстрируя боевой характер и невероятную старательность, четкость выполнения установок на любой позиции. Это главный универсальный боец сборной Франции, который и защитника подстрахует, а через мгновение ворвется в чужую штрафную на проникающий хитрый пас. Либо же сам его сделает. И ни шага в сторону от тренерской установки.

Задача третья – научить прагматизму

На этом чемпионате мира французов часто критикуют за излишний прагматизм, кто-то называет это убийством футбола, даже антифутболом. Однако такова необходимость, если ты хочешь добиваться результата в современных реалиях. Бельгийцы могут жаловаться сколько угодно, но самая результативная команда турнира ничего не смогла сделать с Францией. Сами же подопечные Мартинеса не забывали применять прагматичный подход, играя с Англией, например. Этот прагматизм, ставка на надежность – не единственный инструмент сборной Франции, имеющей колоссальный кадровый потенциал, он просто самый эффективный в нынешних условиях. И статистика показывает, что это дает результат.

Что определяет яркость? Например, удары по воротам. Французы в среднем за матч наносят по воротам соперника 12,3 удара. Много это или мало? Давайте посмотрим на лидеров по этому показателю. У сборной Германии в среднем 24 удара, у Бразилии – 20,8, у Испании – 16,5. Где они все – известно. Контроль мяча? Французы держат мяч в среднем 51,3 процента времени. Это говорит о том, что могут подержать при необходимости, могут отдать – бывало и то, и другое. А кто лидеры? Испания – 69 процентов, Германия – 65,3 процента, Аргентина – 61,1. И тут все понятно.

Точность передач обычно ходит где-то рядом с контролем мяча, поскольку большой процент достигается частотой передач в середине поля и на своей половине, а там все обычно точно. У французов хорошие 82,9 процента, а лидеры: Испания – 91, Германия – 88,5, Бразилия – 87,9. Нынешний чемпионат мира показывает, что традиционные статистические нормы, которые обычно отражают расклады, которые позволяют как-то судить о стилях и силе, не отражают реального положения дел.

Поскольку на таком скоротечном турнире, когда каждый отдельный матч имеет свой четкий сценарий, свой сюжет, на первый план выходит не умение держать мяч, не умение часто бить в сторону ворот, а коллективная способность решать конкретную задачу в конкретных условиях. И нынешняя французская сборная этому прекрасно научилась.

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