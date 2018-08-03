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«Локомотив» - «Спартак»: последние чемпионы

вчера, 22:44

Чемпионат России не успел начаться, а уже предлагает зрителям вкусные вывески. «Соккер.ру» предвкушает противостояние «Локомотива» и «Спартака».

Предыстория

Московские дерби всегда вызывают повышенное внимание. А это противостояние окажется с особым отпечатком. Ведь встречаются два последних чемпиона страны. «Спартак» брал титул в 2017 году, а «Локомотив» - в 2018-м. Интересно, кстати, сравнить чемпионские результаты этих клубов. Железнодорожники выиграли чемпионат России с 60 очками, опередив ближайшего преследователя всего на два очка. 

В их активе было 18 побед, шесть ничьих, столько же поражений. Разница мячей – 41:21. «Спартак» в позапрошлом сезоне по очкам победил убедительнее. Он набрал 69 баллов, одержав 22 победы, сыграв трижды вничью и проиграв в пяти встречах. Разница мячей – 46:27. Конечно, сравнивать два отдельных сезона со своими особыми обстоятельствами не очень правильно. Поэтому давайте обратимся к истории встреч команд.

История встреч

В прошлом сезоне августовский поединок запомнился многим. Кто-то считает, что именно тогда будущий на тот момент чемпион «Локомотив» показал серьезность намерений и сделал чемпионскую заявку, одолев действующего тогда обладателя титула. Это была захватывающая битва, в которой «Спартак» к перерыву вел со счетом 2:0, однако остался в меньшинстве на второй тайм и пропустил четыре мяча, на которые в самой концовке Промес ответил третьим от красно-белых, потерпевших в итоге поражение. 

Поединок второго круга в марте вышел куда менее зрелищным и завершился со счетом 0:0. При этом стоит отметить, что из пяти последних встреч между этими командами «Локомотив» выиграл только одну, а три победы – у «Спартака». Всего же в чемпионатах России эти противники виделись 54 раза. 23 победы одержал «Спартак», 18 побед у «Локомотива», еще 13 завершились вничью. 

Тактика

Обе команды еще втягиваются в сезон, поэтому вероятны пробы и ошибки. С каждым туром тренеры будут все увереннее определяться с набором игроков, на которых нужно делать ставку. Однако матчи первых туров в целом должны были оставить «Локомотив» и «Спартак» более-менее довольными, несмотря на не самый содержательный и убедительный футбол.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус – И. Денисов, Баринов – Фарфан, Ал. Миранчук, Фернандеш – Эдер.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Ещенко, Жиго, Боккетти, Д. Комбаров – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Ташаев, Промес, Зе Луиш.

Проблемы с атакой

Старт чемпионата России в целом получился не самым результативным. Слишком много низовых матчей, очень мало голевых моментов, много борьбы, ошибок, оглядок на ворота. Вряд ли нынешний матч станет прорывным в этом плане, если, конечно, обе команды не пойдут в разнос после серии результативных осечек, которые вынудят их играть в открытый футбол, где нечего терять. Сейчас обе команды испытывают серьезные проблемы с атакой, с креативом в целом. «Локомотив» в принципе еще конца прошлого сезона не слишком блещет в результативной игре, не может поймать голевую волну. 

Даже в контрольных летних матчах ощущалась нехватка остроты. А в первых двух официальных встречах железнодорожники ничего не забили, проиграв ЦСКА в дополнительное время в матче за Суперкубок (0:1) и сыграв вничью с «Уфой» (0:0) в первом туре. «Спартак» вроде как в подготовке выглядел убедительнее, однако Зе Луиш, например, не забивает с ноября 2017 года в Премьер-Лиге. Да и к Промесу все больше вопросов, кажется порой, что Квинси перегорел, и ему надо было уходить из «Спартака» на пике. С «Оренбургом» красно-белые в первом туре сыграли более качественно, чем «Локомотив» с «Уфой», но то был домашний матч с соперником послабее, и то забили всего один мяч усилиями защитника Жиго.

Зоны противостояния

Ключевых зон борьбы на поле будет несколько. В заочном состязании сойдутся главные креативщики обеих команд Промес и Фернандеш, которые пока молчат на старте сезона. Вероятно, кого-то из них может прорвать. Отдельной строкой следует выписать сражение центральных зон, в котором кулаку в составе Глушакова, Зобнина и Фернандо будет противостоять жесткая связка Игоря Денисова с Бариновым (или Крыховяком). От успешной работы по перекрытию возможностей друг друга будет зависеть рисунок игры и возможности «Локомотива» и «Спартака» оказывать давление и проводить позиционные атаки. Очень важная деталь дерби. 

Еще одна зона сопротивления – центр обороны. Защитники воочию не столкнутся, однако от их надежности в условиях, когда моментов в принципе ожидается не так много, зависит судьба противостояния. Один миг потери концентрации может привести к поражению. И тут у «Локомотива» связка Кверквелии и Чорлуки выглядит более уверенной, более слетанной и спаянной, чем еще только наигрывающаяся связка Жиго и Боккетти, пусть та и проявила себя хорошо в первом матче. 

Не стоит забывать, что для «Спартака» эта игра еще и проверка сил перед матчем отбора Лиги чемпионов с ПАОК. Греческий клуб сейчас на ходу, поэтому красно-белые не смогут полностью абстрагироваться в игре с «Локомотивом» от предстоящей встречи с ПАОК. И это может сыграть на руку железнодорожникам.

Прогноз «Соккер.ру». Обе команды предпочтут сыграть аккуратно, поскольку не очень уверены в своих наступательных возможностях на старте сезона. Поэтому ключевое значение будет иметь реализация редких моментов. Во многих компонентах примерное равенство, которое должно отразиться и на счете.

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Все комментарии
Yuri Krugov
Yuri Krugov
сегодня в 09:13
Надеюсь, что сыграет Луис Адриано! И надеюсь что тактика будет 4-4-2. Взламывать оборону Паровозов будет непросто
kingoffam
kingoffam ответил Лягушка Голиаф
сегодня в 08:42
Такие "друзья" в блокаду бабушек ели.
papic337
papic337 ответил Красно Синий воин
сегодня в 08:05
Красно Синий воин:
Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
Спартак и без юбилея два раза обыграет ЦСКА. В этом сезоне претендентов на чемпионство только два - Спартак и Зенит. 90% что кто-то из них станет чемпионом, а 10% на все остальные клубы.
МКС
МКС
сегодня в 07:59
    МКС
    МКС
    сегодня в 07:58
    Не согласен с автором . Спартак пройдет Локо без остановок, скорее всего вообще не заметив противника, если только Семин по обычаю не сядет с самого начала в глухую оборону. Класс команд - земля и небо. Сравнивать чемпионства, тож не корректно. Спартак свое взял на классе, далеко оторвавшись от конкурентов, Локомотив же стал чемпионом, лишь благодаря грубейшим ошибкам ближайших конкурентов в заключительной гонке.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 07:31
      ndedov
      ndedov
      сегодня в 07:16
      Последним и больше никогда
      Лягушка Голиаф
      Лягушка Голиаф
      сегодня в 06:32
      Тук постук, тук постук
      К нам пришёл байкальский друг.
      Лягушка Голиаф
      Лягушка Голиаф ответил Паровозов
      сегодня в 06:31
      Паровозов:
      Криховяк в опорке и Хеведес в защите, спаму ничего не светит в матче.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответил Красно Синий воин
        сегодня в 06:25
        Красно Синий воин:
        Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
        ДА ОН ИЗ ЭТОЙ БРИГАДЫ, ЕМУ ПРОСТИТЕЛЬНО!
        Паровозов
        Паровозов
        сегодня в 01:34
        Криховяк в опорке и Хеведес в защите, спаму ничего не светит в матче.
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответил papic337
        сегодня в 00:24
        papic337:
        Спартак чемпион! Только вперёд! Только победа! Удачи!
        Проснись! Юбилей Симоняна прошел!
        Red Green Devil
        Red Green Devil
        сегодня в 00:15
        Ждём клюшку Эдера
        papic337
        papic337
        вчера в 23:57
        Спартак чемпион! Только вперёд! Только победа! Удачи!
        cpartak60
        cpartak60
        вчера в 23:18
        удачи нам и победы!!!
        Serg3.12
        Serg3.12
        вчера в 23:02
        Начало чемпионата
        Вроде бы нам на руку форсирование формы
        Посмотрим

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