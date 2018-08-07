Антисборная 2-го тура: армейский костяк

вчера, 13:03

Слабые звенья и те, кому не посчастливилось совершить грубые ошибки, повлиявшие на исходы матчей – добро пожаловать! «Соккер.ру» раздает приглашения в антисборную.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Да, я в курсе, что Левашов много спасал «Арсенал», и кто-то даже попытается заявить, что без Михаила «оружейники» могли бы проиграть крупно. А могли бы не проиграть, а вдруг победили бы? Есть фактическая грубейшая ошибка вратаря, следствием которой стал единственный гол в матче, позволивший «Зениту» победить. Как Левашов не сориентировался и пустил под рукой подачу Шатова – загадка. А самое волнующее в этой истории, что Михаил во втором подряд матче против «Зенита» допускает схожую ошибку, ведь в апрельском матче, когда команды сыграли 3:3, вратарь туляков пропустил от Паредеса прямым ударом с углового.

Защитники

Гурам Тетрашвили («Анжи»)

Нередко оппонентом Тетрашвили на фланге становился забегавший туда Сильвестр Игбун, который в итоге стал лучшим игроком матча «Уфа» - «Анжи», поучаствовав в трех забитых мячах своей команды. Гураму тяжело давалось понимание маневров соперников и партнеров, он ни разу не вступил в отбор и выиграл только одно единоборство. Слишком пассивная игра для крайнего защитника.

Никита Чернов ( ЦСКА )

Чернов, по крайней мере, до возвращения в строй Виктора Васина – центральный из трио защитников ЦСКА , Бекао и Магнуссон располагаются по обе руки от молодого россиянина. Талант у Никиты есть, но проблем роста на данном этапе карьеры определенно не избежать, ведь еще в прошлом сезоне Чернов далеко не всегда проходил в основу «Урала», а сейчас он – игрок стартового состава ЦСКА . Когда все идет по плану, российский защитник справляется, но в игре с «Ростовом» его как будто дезориентировал ранний пропущенный мяч. Шансов допустить новую ошибку у Никиты не было, но играл он неуверенно, пытаясь свести свое участие в игре к минимуму.

Тарас Бурлак («Крылья Советов»)

Отмечаем и коллегу Чернова из «Крыльев Советов», хотя вину за пропущенные мячи от «Оренбурга» нужно разделить между защитниками волжан. Люди, которым Андрей Тихонов доверил место в основном составе, дважды позволили Андрею Козлову забить со второго этажа, а это прямое следствие позиционных ошибок. Три центральных защитника должны разбираться с такими ситуациями.

Георгий Щенников ( ЦСКА )

Прозевал рывок Сергея Паршивлюка, против которого не раз играл в московском дерби «Спартак» - ЦСКА , позволил оппоненту забить первый гол в ворота Игоря Акинфеева в этом сезоне. Вообще, «Ростов» имел ощутимое преимущество на каждом из флангов, даже Марио Фернандес проиграл дуэль Дмитрию Скопинцеву, а Щенников так и вовсе не нашел себя за тайм, а в перерыве был заменен на Ахметова.

Полузащитники

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Набабкин – новый Вернблум. ОМГ! Думаете, получится научить Кирилла новым трюкам в 31 год? Человек играл всю жизнь на фланге обороны, а тут вдруг стал опорным полузащитником. Фланговые игроки смотрят на игру под другим углом, Набабкину пока не хватает кругозора, чтобы на приемлемом уровне действовать в центре поля. Кирилл, конечно, старается, но пока получается ужасно. Если не сказать больше – смешно.

Срджан Мияилович («Крылья Советов»)

Сербский полузащитник начал матч неплохо, но в середине первого тайма Мияилович оказался деморализован после того, как упустил реальный шанс сравнять счет. Срджан не смог пробить Евгения Фролова с пенальти, а через секунду вратарь справился и с добиванием. Мияилович в этом матче уже не был прежним, и в середине второго тайма Тихонов его заменил.

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

В первом туре играл на правом фланге обороны и был одним из лучших в составе «Краснодара», теперь Мурад Мусаев решил использовать универсального Дмитрия в тройке под нападающим, но здесь Стоцкий подвел. Сыграл как защитник, заброшенный в тыл врага. Качество исполнения хромало на обе ноги, креативные решения были вычеркнуты из репертуара.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Неделями не забивающую атаку чемпиона России пора в полном составе отправлять в антисборную, но это слишком грубое решение. Если разбивать ответственность за очередной созидательный провал по персонам, то больше всего вопросов к Антону Миранчуку, чье участие в матче со «Спартаком» было всего лишь формальным. В дебюте матча Антон пытался заработать пенальти и заслуживал за тот эпизод предупреждения, а в следующий раз напомнил о себе, когда уходил на замену.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Подошел бы и Ефремов, и Абель Эрнандес, но Чалов отыграл весь матч, он много забивал весной, является кандидатом в сборную России, но сейчас снова не дружит с моментами. В матче с «Ростовом» Федор пробил по чужим воротам дважды: один удар пришелся мимо, другой заблокировали. Учитываем количество ошибок в передачах и невынужденных потерь мяча. Армейцам остается надеяться, что нападающие наберут форму и атака заработает.

Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Андрей Тихонов вытерпел Корниленко на поле всего лишь один тайм, после чего снял с игры пассивного нападающего. В то время как коллега Сергея из «Оренбурга» Андрей Козлов забил к перерыву два мяча, белорус не нанес ни единого удара по воротам, и это при условии, что «Крылышки» атаковали больше. Детские оплошности самарцы допускали не только в обороне, но и в атаке.

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Ганчаренко не переиграл Карпина, чья команда сумела создать преимущество на флангах, за счет которого забила гол и держала игру под контролем до финального свистка. Один удар в створ ворот – это показатель того, что команда не знала, как создавать моменты на футбольном поле. Виктор Михайлович пытался активно повлиять на игру в перерыве двумя заменами, но и эти ходы себя не оправдали.