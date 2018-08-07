Антисборная 2-го тура: армейский костяк

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Международный Кубок чемпионов
  • Товарищеские матчи. Клубы
Лига чемпионов 2018/2019, 3-й отборочный раунд 1 X 2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 1:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Международный Кубок чемпионов 2018, 3 тур 1 X 2
22:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 2:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
ГлавнаяБлогиСимволические антисборные

Антисборная 2-го тура: армейский костяк

вчера, 13:03

Слабые звенья и те, кому не посчастливилось совершить грубые ошибки, повлиявшие на исходы матчей – добро пожаловать! «Соккер.ру» раздает приглашения в антисборную.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Да, я в курсе, что Левашов много спасал «Арсенал», и кто-то даже попытается заявить, что без Михаила «оружейники» могли бы проиграть крупно. А могли бы не проиграть, а вдруг победили бы? Есть фактическая грубейшая ошибка вратаря, следствием которой стал единственный гол в матче, позволивший «Зениту» победить. Как Левашов не сориентировался и пустил под рукой подачу Шатова – загадка. А самое волнующее в этой истории, что Михаил во втором подряд матче против «Зенита» допускает схожую ошибку, ведь в апрельском матче, когда команды сыграли 3:3, вратарь туляков пропустил от Паредеса прямым ударом с углового.

Защитники

Гурам Тетрашвили («Анжи»)

Нередко оппонентом Тетрашвили на фланге становился забегавший туда Сильвестр Игбун, который в итоге стал лучшим игроком матча «Уфа» - «Анжи», поучаствовав в трех забитых мячах своей команды. Гураму тяжело давалось понимание маневров соперников и партнеров, он ни разу не вступил в отбор и выиграл только одно единоборство. Слишком пассивная игра для крайнего защитника.

Никита Чернов (ЦСКА)

Чернов, по крайней мере, до возвращения в строй Виктора Васина – центральный из трио защитников ЦСКА, Бекао и Магнуссон располагаются по обе руки от молодого россиянина. Талант у Никиты есть, но проблем роста на данном этапе карьеры определенно не избежать, ведь еще в прошлом сезоне Чернов далеко не всегда проходил в основу «Урала», а сейчас он – игрок стартового состава ЦСКА. Когда все идет по плану, российский защитник справляется, но в игре с «Ростовом» его как будто дезориентировал ранний пропущенный мяч. Шансов допустить новую ошибку у Никиты не было, но играл он неуверенно, пытаясь свести свое участие в игре к минимуму.

Тарас Бурлак («Крылья Советов»)

Отмечаем и коллегу Чернова из «Крыльев Советов», хотя вину за пропущенные мячи от «Оренбурга» нужно разделить между защитниками волжан. Люди, которым Андрей Тихонов доверил место в основном составе, дважды позволили Андрею Козлову забить со второго этажа, а это прямое следствие позиционных ошибок. Три центральных защитника должны разбираться с такими ситуациями.

Георгий Щенников (ЦСКА)

Прозевал рывок Сергея Паршивлюка, против которого не раз играл в московском дерби «Спартак» - ЦСКА, позволил оппоненту забить первый гол в ворота Игоря Акинфеева в этом сезоне. Вообще, «Ростов» имел ощутимое преимущество на каждом из флангов, даже Марио Фернандес проиграл дуэль Дмитрию Скопинцеву, а Щенников так и вовсе не нашел себя за тайм, а в перерыве был заменен на Ахметова.

Полузащитники

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Набабкин – новый Вернблум. ОМГ! Думаете, получится научить Кирилла новым трюкам в 31 год? Человек играл всю жизнь на фланге обороны, а тут вдруг стал опорным полузащитником. Фланговые игроки смотрят на игру под другим углом, Набабкину пока не хватает кругозора, чтобы на приемлемом уровне действовать в центре поля. Кирилл, конечно, старается, но пока получается ужасно. Если не сказать больше – смешно.

Срджан Мияилович («Крылья Советов»)

Сербский полузащитник начал матч неплохо, но в середине первого тайма Мияилович оказался деморализован после того, как упустил реальный шанс сравнять счет. Срджан не смог пробить Евгения Фролова с пенальти, а через секунду вратарь справился и с добиванием. Мияилович в этом матче уже не был прежним, и в середине второго тайма Тихонов его заменил.

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

В первом туре играл на правом фланге обороны и был одним из лучших в составе «Краснодара», теперь Мурад Мусаев решил использовать универсального Дмитрия в тройке под нападающим, но здесь Стоцкий подвел. Сыграл как защитник, заброшенный в тыл врага. Качество исполнения хромало на обе ноги, креативные решения были вычеркнуты из репертуара.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Неделями не забивающую атаку чемпиона России пора в полном составе отправлять в антисборную, но это слишком грубое решение. Если разбивать ответственность за очередной созидательный провал по персонам, то больше всего вопросов к Антону Миранчуку, чье участие в матче со «Спартаком» было всего лишь формальным. В дебюте матча Антон пытался заработать пенальти и заслуживал за тот эпизод предупреждения, а в следующий раз напомнил о себе, когда уходил на замену.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

Подошел бы и Ефремов, и Абель Эрнандес, но Чалов отыграл весь матч, он много забивал весной, является кандидатом в сборную России, но сейчас снова не дружит с моментами. В матче с «Ростовом» Федор пробил по чужим воротам дважды: один удар пришелся мимо, другой заблокировали. Учитываем количество ошибок в передачах и невынужденных потерь мяча. Армейцам остается надеяться, что нападающие наберут форму и атака заработает.

Сергей Корниленко («Крылья Советов»)

Андрей Тихонов вытерпел Корниленко на поле всего лишь один тайм, после чего снял с игры пассивного нападающего. В то время как коллега Сергея из «Оренбурга» Андрей Козлов забил к перерыву два мяча, белорус не нанес ни единого удара по воротам, и это при условии, что «Крылышки» атаковали больше. Детские оплошности самарцы допускали не только в обороне, но и в атаке.

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Ганчаренко не переиграл Карпина, чья команда сумела создать преимущество на флангах, за счет которого забила гол и держала игру под контролем до финального свистка. Один удар в створ ворот – это показатель того, что команда не знала, как создавать моменты на футбольном поле. Виктор Михайлович пытался активно повлиять на игру в перерыве двумя заменами, но и эти ходы себя не оправдали.

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная 2-го тура: Карпин – избранный тренер!
06 августаАлександр Чистяков в блоге Символические сборные28
Антисборная 1-го тура РПЛ: Смолов снова с нами!
01 августаАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные17
Символическая сборная 1-го тура РПЛ: Жиго, Дзюба и Азмун наступают
31 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные38
Магазин Мончи. «Рома» не пропадет без Салаха и Алиссона
22 июляВадим Багров в блоге Символические сборные8
Антисборная ЧМ-2018: от Де Хеа до Смолова
17 июляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные30
Символическая сборная ЧМ-2018. Версия «Соккер.ру»
16 июляАлександр Чистяков в блоге Символические сборные60
Обсудить
Все комментарии
lex_ex
lex_ex
сегодня в 04:09
Не согласен на счет Виктора Михайловича! В том то и дело, что он активно пытался повлиять на ход игры, но когда у тебя в составе не сыгранная молодежь, и при этом он ни разу не жаловался на количество и качество игроков, а строит команду на будущее, тем не менее он строит команду, и команда будит боеспособная, но на это нужно время, тем более, что и с Крыльями были моменты, и в игре с Ростовом были как минимум 2 убойных момента у Абеля что бы забить голы, но тот пускал мяч выше! Получается что он с заменами справился, и если бы Абель эти 2 момента реализовал и принес победу, то Михалыч был бы тренер сборной недели? У того же Тихонова команда проиграла 0:3!!!!!! Хотя команда более сыгранней... Но я верю, что Гончаренко создаст крутую команду и ЦВБП!!!!!!!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
сегодня в 00:28
После игры на супер кубок Гончаренко был провозглашён гением. И вдруг такой пассаж, он уже анти тренер. И тот эпитет и этот являются оскорблением для этого тренера. Команду ЦСКА к полу банкротству привёл Гинер. Как только иссякли бюджетные деньги, крысы начали покидать тонущий корабль. Первым рванул Лёня Слуцкий, за ним потянулись игроки, чтобы не разбежались все пришлось часть игроков продать, а за Головина, который абсолютно не нужен Монако, выпросить у Рыболовлева 30 млн евро.
Аксинья
Аксинья ответил Evgen44
вчера в 22:53
Evgen44:
Я вот не пойму,ты читаешь вообще что я пишу?Уровню Ростова они допустим соответствуют,а уровню Спартака нет.И естественно если они хотят играть в футбол им лучше остаться в Ростове и играть,чем быть глухим запасом до конца контракта.А по поводу "зулусов"...сколько их было в Ростельмаше и в Ростове?Да такие экзотические...чуть ли не Кюрасао.И кто "зулус" у нас?Бразильцы Фернандо и Адриано?Голландец Промес?Кроме Зе Луиса Африканцев нет. Если Афроамериканцы для тебя до сих пор в диковинку и экзотика,то ты просто дремучий лес и мне жаль,если темный цвет кожи для тебя признак чего то грязного.Приезжай в условный Судан,Конго,Сомали и попробуй доказать им что они стремные,а ты,Богом избранный белый господин.Жаль тут на соккере цензура даже на существующие диагнозы.Слово напишешь из мед.справочника по психиатрии и сразу в бан.
Послушай ты особо одаренный - вот ты таскаешь портреты Старостиных...А я промежду прочим с Николаем Петровичем здоровался за руку и немного провел разговора...Так что не тебя меня учить уму-разуму...
pomor45
pomor45
вчера в 22:29
Великий Акинфеев с ошибкой Левашова в антисборную не попал бы, но с сейвами Левашова был бы в сборной тура непременно.
Evgen44
Evgen44 ответил Аксинья
вчера в 22:05
Аксинья:
Ну уж если "Спартак" предпочитает зулусов чем своих воспитанников, то у ребят остается два выбора или полировать лавку или идти в другой клуб где они востребованы...Например Зуев и Гулиев были в "Ростове" в аренде и проявили себя не плохо, но вот в "Спартак" вернуться не захотели потому что знали что будут 100% лавочниками...А "Ростов" заключил с ними уже полноценные контракты...
Я вот не пойму,ты читаешь вообще что я пишу?Уровню Ростова они допустим соответствуют,а уровню Спартака нет.И естественно если они хотят играть в футбол им лучше остаться в Ростове и играть,чем быть глухим запасом до конца контракта.А по поводу "зулусов"...сколько их было в Ростельмаше и в Ростове?Да такие экзотические...чуть ли не Кюрасао.И кто "зулус" у нас?Бразильцы Фернандо и Адриано?Голландец Промес?Кроме Зе Луиса Африканцев нет.

Если Афроамериканцы для тебя до сих пор в диковинку и экзотика,то ты просто дремучий лес и мне жаль,если темный цвет кожи для тебя признак чего то грязного.Приезжай в условный Судан,Конго,Сомали и попробуй доказать им что они стремные,а ты,Богом избранный белый господин.Жаль тут на соккере цензура даже на существующие диагнозы.Слово напишешь из мед.справочника по психиатрии и сразу в бан.
КАМЮ
КАМЮ ответил mugik1973
вчера в 21:42
mugik1973:
Громчи говори тебя не слышно с низу
А ты распрямись
mugik1973
mugik1973 ответил КАМЮ
вчера в 20:36
Громчи говори тебя не слышно с низу
Аксинья
Аксинья ответил Evgen44
вчера в 20:35
Evgen44:
Хотя бы одну причину назови,чтобы так не считать?Каждый тренер приводит с собой тех игроков,с кем бы он хотел работать.Тоже самое было и с Бердыевым.А теперь они вместе с тренером пошли по обратному маршруту.Так что Рубин на Дону было бы точнее,а не наоборот.Да и в плане продать своих вы не дураки.Трансферы в зенит тому подтверждение.Историю Ростова последних лет писало два-три человека имеющее отношение к городу и клубу.Про остальные команды РФПЛ могу сказать тоже самое,в том числе и про Спартак,к сожалению.Своих воспитанников,отвечающим всем требованиям клуба,окрепших,которых можно было бы назвать игроками основы нет.
Ну уж если "Спартак" предпочитает зулусов чем своих воспитанников, то у ребят остается два выбора или полировать лавку или идти в другой клуб где они востребованы...Например Зуев и Гулиев были в "Ростове" в аренде и проявили себя не плохо, но вот в "Спартак" вернуться не захотели потому что знали что будут 100% лавочниками...А "Ростов" заключил с ними уже полноценные контракты...
Evgen44
Evgen44 ответил Аксинья
вчера в 20:22
Аксинья:
Осталось только переиминовать "Ростов" в "Спартак на Дону", а "Рубин" в "Ростов на Волге"...ну а "Зенит" в "Винегрет" или "Солянку"...Вот из-за таких умников как ты "Ростов" и троллят спартаковским филиалом...
Хотя бы одну причину назови,чтобы так не считать?Каждый тренер приводит с собой тех игроков,с кем бы он хотел работать.Тоже самое было и с Бердыевым.А теперь они вместе с тренером пошли по обратному маршруту.Так что Рубин на Дону было бы точнее,а не наоборот.Да и в плане продать своих вы не дураки.Трансферы в зенит тому подтверждение.Историю Ростова последних лет писало два-три человека имеющее отношение к городу и клубу.Про остальные команды РФПЛ могу сказать тоже самое,в том числе и про Спартак,к сожалению.Своих воспитанников,отвечающим всем требованиям клуба,окрепших,которых можно было бы назвать игроками основы нет.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 20:04
Мда. Автор, назвавший тренером "сборной тура" Карпина, переплюнул сам себя, включив в "антисборную" треть "армейских" с Гончаренко во главе... Браво!!!

Чернов.
"Когда все идет по плану, российский защитник справляется, но в игре с «Ростовом» его как будто дезориентировал ранний пропущенный мяч. Шансов допустить новую ошибку у Никиты не было, но играл он неуверенно, пытаясь свести свое участие в игре к минимуму."
Какую ошибку допустил Чернов, опекавший другого игрока и в чём далее проявилась его неуверенность, если соотношение ударов по воротам/в створ в итоге составила 11/1 у ЦСКА против 3/1 у Ростова?

Чалов.
"Подошел бы и Ефремов, и Абель Эрнандес, но Чалов отыграл весь матч, он много забивал весной, является кандидатом в сборную России, но сейчас снова не дружит с моментами. В матче с «Ростовом» Федор пробил по чужим воротам дважды: один удар пришелся мимо, другой заблокировали."
Тут ещё к Феде и Ефремова с Абелем прицепили... А сколько моментов запороли куда как более опытные и мастеровитые Промес и Зе Луиш с Андриано вместе взятые? И это при том, что Ростов после забитого гола оборонялся ничуть не хуже Локо. Так кто же более "достоин" места в антисборной?
И, кстати, уж Эрнандеса автор вообще приплёл "ни к селу ни к городу". Игрок вышел, что называется, "с корабля на бал", не проведя даже пары полноценных тренировок с новой командой, и тем не менее продемонстрировал высочайгий уровень культуры игры с мячом. Показательный момент - Абель в окружении трёх игроков Ростова принимает навесной мяч на грудь, в одно касание его подрабатывает и вторым бьёт в сторону ворот. И это при том, что получая мяч, Эрнандес стоял спиной к воротам...

Гончаренко.
Тут вообще всё весело. Карпин - тренер тура, Михалыч - антитренер.
Первого Чистяков хвалит за то, что тот нашёл болевые точки ЦСКА , надавил на них и далее смог противостоять перестроениям оппонента.
Гончаренко же...
"Ганчаренко не переиграл Карпина, чья команда сумела создать преимущество на флангах, за счет которого забила гол и держала игру под контролем до финального свистка. Один удар в створ ворот – это показатель того, что команда не знала, как создавать моменты на футбольном поле."
Повторюсь: 11/1 против 3/1.
При этом ЦСКА создали как минимум два голевых момента, в то время как подопечные Карпина более так ничего не соорудили. Это "контроль игры"?
Александр, вот просто хочется Вас спросить: кто из тренеров достойнее провёл игру? Тот, который, имея опытный, сыгранный и качественный состав, играя против несбалансированной молодой команды, забив один гол в начале матча практически сразу начинает играть на "удержание"? Или тот, который со своим "молодняком" в какие-то моменты "запирает" своего оппонента в штрафной и заставляет "пожарить" его многоопытную защиту?
MALOVAR
MALOVAR ответил DawnOfDestiny
вчера в 19:54
конским брезгаю ,физручит((
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Аксинья
вчера в 18:45
Аксинья:
Карпин и Паршивлюк в свое время были выдворены из Спартака и на данном этапе являются нашими дончаками...Так что уважаемый не надо примазывать Спартак к победе ростовского клуба...
Красава!!! Отбрила по-полной, коротко и ёмко. Уважаю!
papic337
papic337
вчера в 18:30
От Спартака я бы в антисборную добавил Ташаева.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:26
Защита Анжи развалилась в конце игры, Крыльев тайм не могла собраться, а худшие у ЦСКА)
Ганчаренка... скорее Тихонов
КАМЮ
КАМЮ ответил mugik1973
вчера в 17:41
mugik1973:
Это называется самоуспокоение. Болелы ЦСКА ведь ганчаренко называют меготренером. Запомни пословицу плохому танцору яйца мешают
Внимательнее читай вью тренера.
Нигде никакого самоуспокоения.
Наоборот он везде говорит, что уход опытных игроков и создание новой команды - это вызов для тренера. И он готов работать.
И ещё. Ты может не в курсе, что фамилии пишут с заглавной буквы?
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 17:33
Не понятно, по каким критериям попал Чернов -"Шансов допустить новую ошибку..."
А какая это "старая" ошибка?
Выбор Ганчаренко, вообще смешной.
"Один удар в створ ворот – это показатель того, что команда не знала", а я наивный, всё время считал, что один удар в створ - это показатель низкого мастерства футболистов.

Команда Карпина не смогла создать преимущество на флангах, а воспользовалась быстрой контратакой и грубейшей ошибкой Жоры.

Автору антирейтинга, за притянутые за уши "аргументы" оценка 2+

Пы.Сы. О других клубах не читал и не оцениваю - хватило моих
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mugik1973
вчера в 17:12
mugik1973:
Это называется самоуспокоение. Болелы ЦСКА ведь ганчаренко называют меготренером. Запомни пословицу плохому танцору яйца мешают
Он может еще и не мегатренер, слишком молод для этого, но в прошлом сезоне ЦСКА без трансферов обошел свиней и бомжей, а в этом, играя дублерами, взяли суперкубок. Он не побоялся взять ЦСКА в этот сложный период, зная все проблемы клуба с финансами и не жалуется никогда. В отсутствие серьезных усилений он вынужден работать со вчерашними дублерами и лавочниками, не проходившими раньше в состав, разбавленными такими же пацанами, взятыми за копейки либо свободными агентами. Так что про яйца тут не к месту. Команду за неделю и даже за месяц с нуля не построишь! Но уверен, через годик эти "пацаны" будут носом по газону возить хряков
mugik1973
mugik1973 ответил Serg_Diamond
вчера в 16:49
Это называется самоуспокоение. Болелы ЦСКА ведь ганчаренко называют меготренером. Запомни пословицу плохому танцору яйца мешают
Аксинья
Аксинья ответил Evgen44
вчера в 16:10
Evgen44:
У тебя как на счет болезней с головой?Не с мозгом,а с головой именно?Что значит не "примазывать" воспитанника Паршивлюка,который покинул клуб по фактически окончанию контракта и обоюдному согласию(хотя бы вью его послушай)и ветерана Карпина,который без малого 5 лет был у руля клуба и тренером и лишь из-за ЛИЧНЫХ разногласий с Федуном покинул клуб? Паршивлюк у вас полтора понедельника играет,по сравнению со Спартаком,равно как и Валера вас еще и года не тренирует.Так что не примазывай свой Ростов к Спартаковским воспитанниками и ветеранам,так правильно будет сказать. Песьяков,Паршивлюк,Гулиев,Зуев - воспитанники Спартака,либо выпускники Академии Ф.Черенкова.Тренер - легенда клуба.Где бы вы были сейчас,после ухода Бердыева и без этих ребят,которые к вам перешли.Кстати,по желанию того же Карпина.Пердив был ближе чем собственный нос.
Осталось только переиминовать "Ростов" в "Спартак на Дону", а "Рубин" в "Ростов на Волге"...ну а "Зенит" в "Винегрет" или "Солянку"...Вот из-за таких умников как ты "Ростов" и троллят спартаковским филиалом...
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Jum13
вчера в 16:08
Jum13:
Так никто о "радости" и не говорит. Я про объективность. Промес сколько моментов запорол - но его тут нет, есть Чалов - "Учитываем количество ошибок в передачах и невынужденных потерь мяча"
Промес две контратаки Локомотиву организовал. Он тут на трёх позициях должен быть.
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 16:04
Поники в этом сезоне, похоже, будут завсегдатаями антисборной)
Evgen44
Evgen44 ответил Аксинья
вчера в 15:50
Аксинья:
Карпин и Паршивлюк в свое время были выдворены из Спартака и на данном этапе являются нашими дончаками...Так что уважаемый не надо примазывать Спартак к победе ростовского клуба...
У тебя как на счет болезней с головой?Не с мозгом,а с головой именно?Что значит не "примазывать" воспитанника Паршивлюка,который покинул клуб по фактически окончанию контракта и обоюдному согласию(хотя бы вью его послушай)и ветерана Карпина,который без малого 5 лет был у руля клуба и тренером и лишь из-за ЛИЧНЫХ разногласий с Федуном покинул клуб?

Паршивлюк у вас полтора понедельника играет,по сравнению со Спартаком,равно как и Валера вас еще и года не тренирует.Так что не примазывай свой Ростов к Спартаковским воспитанниками и ветеранам,так правильно будет сказать.

Песьяков,Паршивлюк,Гулиев,Зуев - воспитанники Спартака,либо выпускники Академии Ф.Черенкова.Тренер - легенда клуба.Где бы вы были сейчас,после ухода Бердыева и без этих ребят,которые к вам перешли.Кстати,по желанию того же Карпина.Пердив был ближе чем собственный нос.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:45
Как будто это Гончаренко виноват, что у него команда сейчас строится с нуля и нет никакого резерва, способного сейчас усилить игру. Это не его вина, а его беда! Из команды ушло 8 человек, 5 человек в лазарете. Гинер с Бабаевым своей трансферной политикой подставили его. Как моно было допустить чтобы в один миг ушли все ветераны клуба! Останься у них Вернблум или Натхо или Игнашевич хотя бы на 1 сезон, можно было бы безболезненно провести перестройку команды. А так всех собак повесить на Гончаренко много ума не надо! Его ходы не оправдали себя? А что еще по мнению Чистякова он должен был сделать, если на скамейке оставались из атакующих игроков только пришедший за день до этого Абель и пришедший неделю назад 20-летний Ахметов? Оба свободные агенты. Спасибо Гинеру и на этом!)). Уж теперь то пусть он сказки не рассказывает, знаем что у него есть деньги на трансферы с продажи Головина и Витиньо, но он их не делает. Соккер тут не объективен!
амурец
амурец
вчера в 15:25
согласен, за исключением Гончаренко, у коней почти новый состав пока их приведут в порядок ещё? а Гончаренко ещё и какую то игру показывает
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 15:18
Михаил Левашов спасал....и в том эпизоде не только он ошибся....
Jum13
Jum13 ответил DawnOfDestiny
вчера в 15:12
DawnOfDestiny:
если объективно - ЦСКА не порадовал.
Так никто о "радости" и не говорит. Я про объективность. Промес сколько моментов запорол - но его тут нет, есть Чалов - "Учитываем количество ошибок в передачах и невынужденных потерь мяча"
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил MALOVAR
вчера в 15:12
MALOVAR:
А где Березуцкие? которые подло бросили Игоря
Мыловару только мыло варить. кстати, из какого жира лучше получается?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Jum13
вчера в 15:10
Jum13:
Сразу видно - спартач писал )))
если объективно - ЦСКА не порадовал.
Аксинья
Аксинья ответил Puni
вчера в 14:54
Puni:
Как такой нелепый комментарий в топе оказывается? Сборная ТУРА, ну так логично, что впечатление складывается по матчу с Ростовым? Да и какое дело до перестройки цска? Если завтра Реал сольет Леванте, то Лопетеги и его обновленный реал также закидают какахами, в этом нет ничего удивительного.
Не переживай, сейчас подтянется Степан из Питера и всеми своими клонами мои лайки сминусует...Так что жду в топе твой коммент...
zamsb
zamsb
вчера в 14:53
Антисборная 2-го тура: армейский косяк
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100