Лига чемпионов. В одном акте от основного турнира

вчера, 13:15

На этой неделе состоялись первые матчи раунда плей-офф ЛЧ , определяются последние шесть участников группового этапа. «Соккер.ру» интересуется, как протекает борьба в парах.

Состав участников группового раунда известен на 81%

В основной сетке Лиги чемпионов не суждено сыграть трем российским командам, ведь московский «Спартак» не сдюжил с греческим ПАОКом в третьем квалификационном раунде, зато ЦСКА и «Локомотив» уже точно в деле, как и еще 24 команды, получившие автоматический пропуск в групповой раунд ЛЧ по итогам внутренних чемпионатов. Вспомним, кто уже наверняка сыграет в любимом турнире миллионов этой осенью.

Испания: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия».

Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм».

Италия: «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер».

Германия: «Бавария», «Боруссия Д», «Шальке», «Хоффенхайм».

Франция: ПСЖ , «Лион», «Монако».

Россия: «Локомотив», ЦСКА .

Португалия: «Порту».

Украина: «Шахтёр».

Турция: «Галатасарай».

Бельгия: «Брюгге».

Чехия: «Виктория Плзень».

Вот 26 счастливчиков, которые уже точно сыграют в основном турнире Лиги чемпионов, еще шесть клубов определятся в раунде плей-офф, первые матчи которого состоялись на этой неделе. В некоторых парах выделились фавориты, в других наметилась острая борьба, вопреки ожиданиям.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи

«Бенфика» - ПАОК – 1:1

Обидчик московского «Спартака» бодро стартовал в раунде плей-офф, не уступив «Бенфике» на выезде. Такой результат оставляет греческому клубу прекрасные шансы на продолжение борьбы, ведь в родных стенах ПАОК будут гнать вперед безумные болельщики, кроме того, встреча начнется с результата, который будет устраивать подопечных Развана Луческу. Таким образом, у «Бенфики» подвисает девятый подряд выход в групповой этап Лиги чемпионов, а ПАОК может впервые сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. Славный может получиться проход через квалификацию: «двуглавые орлы» уже выбили «Базель» и «Спартак», а теперь мечтают расправиться с «Бенфикой», которая в случае вылета продолжит бесславное выступление в ЛЧ , начатое прошлой осенью шестью поражениями в шести матчах группового этапа. ПАОК же может выбить трех участников прошлогоднего основного турнира на пути к своему историческому старту. Шансы отличные.

Прогноз: не сумев даже минимально выиграть в родных стенах, «Бенфика» упустила инициативу в дуэли. «Орлов» постигнет судьба «Базеля» и «Спартака».

БАТЭ - ПСВ – 2:3

Пока самая результативная дуэль раунда плей-офф. БАТЭ быстро открыл счет в матче с ПСВ , но к исходу часа игры дважды пропустил, в том числе от Ирвинга Лосано, которого вы могли запомнить по голу в ворота сборной Германии на чемпионате мира. На 88-й минуте 37-летний Александр Глеб, казалось, спас ничейный результат для белорусов, но ПСВ тут же забил еще один мяч и вырвал победу, которая не сулит борисовчанам ничего хорошего в плане перспектив продолжения борьбы в Лиге чемпионов.

Прогноз: победы 1:0 или 2:1 в Эйндховене не устроят БАТЭ , да и ПСВ в родных стенах всегда выглядит мощнее. Несмотря на яркое соперничество и перестрелку в первой игре, в этой паре почти все ясно: голландцы идут дальше.

«Црвена Звезда» - «Зальцбург» – 0:0

Единственная нулевая ничья в первых матчах раунда плей-офф оставляет открытым вопрос о победителе дуэли. «Црвена Звезда» выигрывала Кубок чемпионов, но после образования Лиги чемпионов у «звездашей» и «Зальцбурга» всего один заход в групповой раунд турнира на двоих (австрийцы сделали это в сезоне 1994/1995). Первая игра выдалась очень напряженной и почти без моментов, судьба путевки в основную сетку Лиги чемпионов решится в Зальцбурге.

Прогноз: скорее всего, команды продолжат осторожничать и искать возможности ударить друг друга исподтишка, но все же предположу, что удача улыбнется «Зальцбургу», который в домашних матчах часто бывает окрыленным, как показали матчи плей-офф Лиги Европы прошлого сезона.

«Аякс» - «Динамо Киев» – 3:1

Самая статусная по афише и по совместному участию в Лиге чемпионов пара – 42 захода в главный турнир континента на двоих. «Аякс» сейчас очень хорош, что и доказал в домашней игре с киевлянами. Команды быстро обменялись забитыми мячами, но еще до конца первого тайма «Аякс» забил дважды, счет 3:1 оказался окончательным в первом раунде соперничества, хотя после перерыва амстердамцы дважды проверяли на прочность каркас ворот.

Прогноз: «Динамо» устроит победа 2:0 в Киеве, но будет трудно не пропустить от такого летучего «Аякса». Не думаю, что украинский клуб сможет переломить ход этой дуэли.

«Види» - АЕК – 1:2

«Види» - это бывший «Видеотон», клуб из Венгрии, а АЕК – еще один греческий клуб наравне с ПАОКом, который рвется в основную сетку Лиги чемпионов. «Види» в середине первого тайма остался в меньшинстве после удаления Саболча Хусти – помните такого полузащитника, выступавшего за «Зенит»? В следующие полчаса игрового времени АЕК сделал два гола и уравнял составы, а на экваторе второго тайма надежду для венгерского клуба сохранил еще один экс-зенитовец – Данко Лазович, на его счету гол. Впрочем, перспективы «Види» перед выездом в Грецию, прямо скажем, не радужные.

Прогноз: АЕК расправится с «Види» и на своем поле, как сделал это в гостях.

«Янг Бойз» - «Динамо Загреб» – 1:1

Уже на второй минуте «Янг Бойз» повел в счете, но в концовке первого тайма хорваты забили важный выездной гол. Счет больше не менялся. Боевая ничья в первом матче в пользу гостевой команды, которая нанесла в два раза меньше ударов по воротам (9 против 22) и много работала в защите. Задачу-минимум на игру в Берне «Динамо» выполнило, но судьба этой дуэли решится в Загребе.

Прогноз: по статистике у команды, проводящей ответную игру на своем поле после 1:1 на выезде, большое преимущество, но здесь рискну предположить проход «Янг Бойз».