«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - два претендента на титул

вчера, 10:30

В Англии общественное мнение уже сформировалось. Говорят, только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на титул. «Соккер.ру» оценивает кандидатов.

Чемпионат Англии не успел начаться, а букмекеры уже скорректировали свои прогнозы на то, кто его выиграет. Наибольшее падение, конечно, случилось у «Манчестер Юнайтед». Все специалисты разом твердят о том, что команда Жозе Моуриньо неспособна в нынешнем своем состоянии претендовать на титул. А стоило всего лишь не слишком убедительно обыграть «Лестер», да уступить «Брайтону». Ну, еще можно добавить вечное нагнетание агрессии, раздражения и напряжения от Моуриньо.

Но все равно – слишком уж высоко задрана планка для того, кто может считаться претендентом на титул. Это должен быть просто идеальный принц. И есть ли такие? Оказывается, есть. Все больше и больше людей сходятся во мнении, что нынешний чемпионат станет гонкой двух бойцов: «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Так давайте разберемся, кто из этих главных претендентов больше шансов на успех имеет.

Тактический подход

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» имеют очень схожие черты. Они крайне любят владеть мячом и оказывать мощный прессинг на соперников. Это по-настоящему чемпионский подход. Команды стараются не оглядываться на противников, а просто берут инициативу и мяч в свои руки, наваливаясь на него, но делая это организованно. Такой подход, очевидно, работает, поскольку «Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом, а «Ливерпуль» дошел до финала Лиги чемпионов, что само по себе большое достижение. Однако в степени зрелости все же «Ман Сити» показывал себя немного лучше, чем «Ливерпуль». При этом надо заметить, что контроль мяча у обеих команд практически идеальный. Точность передач почти 90 процентов у одних и других, то есть девять из десяти передач – точные. Просто изумительно.

Контроль мяча при этом составляет около 60 процентов – тоже схожий показатель, как и удары по воротам – их примерно по 20 наносят команды за матч. Но Хосеп Гвардиола чуть раньше начал прививать «Сити» такую манеру игры, с которой сам ходит от клуба к клубу, добиваясь успеха. Подопечные Клоппа все же позже занялись этим. И в какой-то момент нехватка этой «набитой» руки может сказаться, несмотря на усиление и перестройки, которые произвел Клопп. Речь не о кардинальной работе. Всего лишь более эффективной стала оборона, которая проводит матчи без откровенных провалов. Тут и приобретение Алиссона помогло, а также ван Дейк обтесался как следует. Для укрепления хребта в центре были взяты Кейта и Фабиньо, а Вейналдума опустили на непривычную позицию ближе к опорной. «Ливерпуль» тем самым как бы зацементировал свою игру, свой подход к тактике, похожий на исповедуемый стиль «Сити».

Психологическая составляющая

Во многом умение реализовать тактический замысел, каким бы гениальным он ни был, зависит еще и от того, насколько команда готова морально и психологически. Сторонники чемпионства «Ливерпуля» уповают на это как раз. Дескать, «Ливерпуль» - крайне эмоциональная команда, которая изголодалась по успеху и чувствует, что близка к нему. С этой точки зрения поражение в финале Лиги чемпионов даже пошло на пользу – еще больше разозлило, раззадорило «красных», которые теперь как ужаленные с особым остервенением работают на поле и тренировках. Эта эмоциональная подзарядка очень важна для команды Клоппа. И злость, голод работают на нее. Но у «Сити» есть обратный козырь – хладнокровное умение переключать разные режимы. Гвардиола привык работать с клубами, которые пресытились победами.

И справлялся с этим недугом. В первую очередь своими драконовскими требованиями дисциплины и отработки на тренировках. Хосеп никогда не дает расслабляться, поэтому сложно ожидать, что наевшийся побед на внутренней арене «Сити» начнет сбавлять обороты и валять дурака в отдельных поединках, испытывая отсутствие настроения. Он сделал из МС настоящих роботов, которые не знают усталости и перепадов настроения. А вот эмоциональность «Ливерпуля» может сыграть снова против него. Всегда сложнее управлять нестабильным состоянием, а эмоциональное к такому следует отнести. Если где осечка случится, может произойти застревание, сбой, который приведет к потере очков. А складывается ощущение, что в нынешней чемпионской гонке каждая потеря будет дорого стоить – как в лучшие времена гонки «Реала» и «Барселоны».

Вратари

Еще в прошлом сезоне в этом показателе был существенный перевес «Сити». Гвардиола раньше спохватился, найдя для команды превосходного вратаря, чтобы не было больше головной боли. Эдерсон всем хорош, Хосеп им нарадоваться не может. А вот «Ливерпуль» пестовал Миньоле и Кариуса, то пробуя им найти замену, то махая рукой и говоря, что и эти справятся. Чем все закончилось, мы все прекрасно помним. Получив такой болезненный урок, «Ливерпуль» перестал мямлить и купил наконец-то вратаря, за которого не стыдно, в котором можно быть уверенным. Алиссон свой класс доказал. И забавно, что совсем недавно можно было слышать про то, что бразильский вратарь – это диагноз. А теперь бразильские вратари у двух главных претендентов на титул. Во вратарской линии можно констатировать равенство.

Защита

О том, что важность хорошей обороны даже при крайне атакующем футболе сложно переоценить, Гвардиола знает давно. Поэтому-то и взорвал рынок защитников, когда пришел в «Сити», начав втридорога покупать в эту линию исполнителей. Сейчас он стабилизировал набор игроков, отладил игру в защите. И тут мы отметим, что в этом он опередил Клоппа, который стал заниматься настройкой защиты попозже, внеся чуть сумбура. Не так поздно, как с вратарем, но тоже позже «Сити». Это важный нюанс, который может сыграть роль. Сами линии, если брать основной набор, по силе сопоставимы, однако у «Сити» больше вариативности, сильнее выглядит резерв, что может сказаться на длинной дистанции.

Полузащита

Вот тут «Ливерпуль» подтянулся, конечно. Опять же отмечаем, что подтянулся чуть позже, чем Гвардиола в «Сити» сформировал свой костяк и начал его развивать. Дальше Хосеп только проводил настройку и усиливал глубину. На появление Фабиньо, Кейта и Шакири отреагировали раскрытием Фодена и приобретением Мареза. В принципе, средние линии команд сопоставимы. Мы уже отметили, что Клопп сделал некую перестройку, чтобы повысить эффективность давления и прессинга именно в середине поля. Это должно сработать и привести к состоянию, сопоставимому с тем, которое есть у «горожан». Но у Гвардиолы там все же больше креатива с Де Брюйне, Сильвой, Марезом. В этой части «Ливерпуль» несколько потерял с уходом Коутиньо, но приобрел с появлением Кейта, который уже начинает себя показывать.

Крутой «Ливерпуль» и победы любой ценой

Нападение

В атаке обе команды чудовищно опасны и сметают все на своем пути. Именно на атаке акцентировано все, что делает «Ливерпуль», все импульсы из всех линий, от каждого игрока заканчиваются давлением вперед. Линия с Салахом, Мане и Фирмино в некоторых эпизодах кажется просто неудержимой. Вот тут сосредоточена теперь основная масса всего креатива «Ливерпуля», который демонстрирует способность прорвать любую защиту самыми неожиданными ходами. Линия «Сити» со Стерлингом, Агуэро или Жезусом плюс поднятые из полузащиты «крылья» кажется более классической в нападении, менее азартной и внезапной, но это компенсируется теми самыми острыми полузащитниками.

Таким образом, в компонентах состава лучшие нападающие «Ливерпуля» компенсируются лучшей полузащитой «Сити» - тут равенство, в обороне у «горожан» чуть больше запас прочности – это может сказаться, но не обязательно, во вратарской линии равенство. В эмоциональном компоненте «Сити» более устойчивый, однако тут все зависит от «Ливерпуля». Сам по себе подход «красных» эффективен, если удастся избежать психологических ям, а в это верится с трудом. Наконец, тактически «Ливерпуль» в роли догоняющего, а это может сказаться, когда «красные» столкнутся с каким-нибудь из автобусов, например, в какой-то момент могут не продавить и допустить осечки. Это все – на длинной дистанции. В отдельно взятом матче эмоциональность, состав и тактический подход «красных» даже эффективнее могут оказаться – посмотрим в очной встрече этих соперников.