Ужасные претенденты на «Золотой мяч»

сегодня, 10:00

В ФИФА забыли Гризманна – возмущаются французы, УЕФА наградил Модрича – агент Роналду начал бурную кампанию. «Соккер.ру» развивает футбольную дискуссию.

Награды по годам – пережиток

Сезон по нечетным годам стартует в конце лета, а заканчивается весной. По четным старт такой же, но конец уже после Евро или ЧМ . Что сложного в выдаче наград по итогам сезона? Ничего. Какой смысл выдавать призы по годам, если давно понятно, что Месси и Роналду всегда ценили за голы прошлого клубного сезона, наплевав почти на все Евро и ЧМ последнего десятилетия?

Например, сейчас в тройке ФИФА нет французов. Такое ощущение, что испугались, что обвинят в расизме, если вместо Салаха поставить Гризманна. Мо – прекрасный игрок, но в финале ЛЧ не сыграл толком, АПЛ весной не взял – финиш ниже МЮ Моуриньо как диагноз, и плевать на покер в ворота могущественного «Уотфорда». А на ЧМ -18 смотрел, как Россия и Саудовская Аравия оказываются лучше сборной Эктора Купера.

Месси - не игрок этого года

Где Лионель? Стандартный вопрос фаната аргентинца, когда видит список с Роналду, Модричем и Салахом. Вам обязательно ткнут в лицо цифрами – Пичичи, чемпион Испании, больше всего голов в Европе, «Золотая бутса», создавал моменты и вообще в Ла Лиге всех аутсайдеров унижал. А что увидели в исполнении Месси, когда «Барселоне» надо было доказать превосходство в Европе?

Лионель сдался и провалил игру против «Ромы», хотя команда нуждалась в лидере и капитане. Он же за 2018 год успел развалить сборную Аргентины, и при этом подал все под соусом для мелкого диктатора – заявил, что не виноват, успел выгородить себя, словно он звал Икарди в команду, и снова ушел из сборной. Безвольно, как уже делал. Это не игрок года, а великолепный футболист, который остается ребенком по поведению.

Гризманн не заслужил лидерство

Антуан активно ноет, и это можно понять – чемпион мира рассчитывал на призовое место. В 2016 году проиграл два финала и был третьим, а сейчас выиграл три и про него забыли представители ФИФА – организаторы чемпионата мира. Но дело не в Салахе или Роналду – если исходить из логики, что нужно вышвырнуть тех, кто не добрался до призов на чемпионате мира, главном турнире года. Дело в том, что сам Антуан выбрал стиль игры, за который не награждают.

Конечно, это не относится к 2018 году, но он ужасно стартовал в Примере, а позже по примеру Роналду начал добирать. Появился Коста, «Атлетико» оказался однозначным фаворитом Лиги Европы, Суперкубок УЕФА у «Реала» тоже выгрызли, в чем мало кто сомневался – лев Симеоне не позволил команде разбежаться по другим клубам и оставил «индейцев» на плаву. Но Гризманн, будучи полезным в клубе и сборной, словно игрался, а не играл. Антуан был маленьким принцем, в рейтинге альфа-самцов таких первыми не ставят.

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Салах не наиграл на большую победу

Мохамед провел крутой клубный сезон – герой «Ливерпуля». Но ничего не выиграл, даже «Золотую бутсу» забрал Месси. Заодно египтянин провалил лето в России, и тут можно долго обвинять провокатора Рамоса, но на самом деле сборная Салаха попросту оказалась не готовой к играм в самой простой группе ЧМ . Вообще, какой смысл включать его в тройку лучших игроков 2018 года? Египтянин был круг в чемпионате Англии, то есть с августа 2017 года.

А когда надо было понять, тянет ли весенний «Ливерпуль» на место в истории – победу в АПЛ и финал ЛЧ , то оказалось, что форвард не готов совершать чудеса. Салах отчасти стал заложником того, что ключевой сезон для «красных» стартовал в августе этого года, но в таком случае зачем он вообще в тройке? Много лет убеждались, что быть крутым в АПЛ мало для мирового величия. Де Брюйне и Азар тоже звезды в Англии, у них есть медаль ЧМ . Предлагаете выписать им места в тройке игроков года?

Роналду выбрал уход на пенсию

Стоит себе в тени и на классе собирает статистику. Старт Криштиану в Серии А показывает, что стареет даже прирожденный атлет, который после первой победы в ЛЧ пошел ночью тренироваться. Второй сезон подряд форварду нужно тридцать ударов для раскачки. «Ювентус» пока выигрывает, но с боями, а Криштиану пока пыжится, но забил на четыре гола меньше, чем его сын за детскую команду туринцев.

Но даже если говорить о «Реале», как забыть о фантастической везучести Зидана и его подопечных? Гол «Ювентусу» - шедевр от Роналду, в ЛЧ он забивал много и всем. Но что в этом необычного и нового? Не стоит отдавать Криштиану «Золотой мяч» за голы после финала с «Ливерпулем», когда самым ярким был не он. Или после влета Португалии от Уругвая, когда Роналду оказался в плей-офф ЧМ хуже Месси. Криштиану – стареющая легенда, а не лучший игрок 2018 года.

Модрич не идеален и оступался

В мире, где нет Роналду, Месси, Салаха с их голами или Гризманна с его трофеями и победами, в том числе, над Хорватией и «Реалом», можно заявить, что Модрич наработал на «Золотой мяч». Но вы помните, на каком месте «Реал» финишировал в Ла Лиге? От «Ювентуса» могли вылететь в четвертьфинале – на стадии, где «Барселона» поплатилась за высокомерие против другой итальянской команды. Модрич во многих неудачных матчах испарялся.

На ЧМ -18 удачно отработал с Аргентиной, Россией и Англией – не лучшими в мире, а вот Франции уступил. Это скорее лебединая песня, нежели лучшая игра в карьере. Модрич – великий мастер, но не уникальный. Заявить, что приз хорвату словно «компенсация» за Снейдера, Хави или Иньесту? Романтично, но не практично. Награду дают за 2018 год, а без бисиклеты Роналду, фола Рамоса, ошибок Кариуса и промахов Фернандеса и Смолова никакого культа Луки могло не быть. Модрич оказался в нужном месте.

Все претенденты ужасные и прекрасные

Двухполюсного мира Месси и Роналду больше нет. По итогам 2018 года не найти одного человека, заслужившего «Золотой мяч» больше остальных. Если отталкиваться строго от результатов и трофеев, то награда должна быть у Гризманна – чемпион мира, победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА . Но аргументы против Антуана тоже существуют. Есть минусы у идеи отдать награду Модричу или Роналду, есть очевидные причины не считать, что Салах – лучший игрок Земли.

Как и считать, что Месси по-прежнему многое умеет даже в «Барселоне», потерявшей армейскую выучку Гвардиолы. «Реал» с Зиданом вымучил победу в Лиге чемпионов, но не благодаря Модричу или Роналду. Но прямо сейчас агент Мендеш всеми правдами и неправдами пытается устроить пропагандистскую кампанию, чтобы журналисты со всей Европы не заставили его клиента Криштиану плакать в подушку, увидев с «Золотым мячом» Луку.

Модрич с боями провел хорватов через армии датчан, россиян и англичан – не самых сильных участников ЧМ . Но в финале был показательно бит талантливыми французами. Конечно, обосновать «Золотой мяч» для Луки чуть проще, чем для остальных – герой проигравшей сенсации. Но награда себя дискредитировала под новым углом. Приз десять лет вручали строго Месси или Роналду. Нередко плевали на результаты клубов и сборных. Получается, стоит считать победой сам факт, что Месси выбросят из тройки, а Роналду отпустят ниже ради Модрича или Гризманна?

Нет уж, лучше честно признать, что Криштиану, Антуан, Мохамед, Лионель и Лука – простые смертные, которые одни матчи провели великолепно, другие – ужасно. В результате у каждого будет свой победитель 2018 года, а лучшего не найти. Модрич не добрал по качеству игры за «Реал», «Атлетико» Гризманна спустился в турнир для неудачников за трофеем, «Ливерпуль» Салаха ничего не выиграл, а Роналду и Месси покинули Россию после поражений. Нет лучшего. Но у этой медали есть привлекательная сторона.