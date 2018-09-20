«Манчестер Сити» - «Лион». Падение короля

сегодня, 10:15

Поражение «Манчестер Сити» дома от «Лиона» - главная сенсация 1-го тура Лиги чемпионов. «Соккер.ру» не видит в этом ничего удивительного.

Проблема недооценки

«Манчестер Сити» все считают безоговорочно одним из главных фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов в целом, не говоря уже о своей конкретной группе, в которой помимо «Лиона» еще есть «Шахтер» и «Хоффенхайм». Кажется, и сами «горожане» твердо уверовали в то, что думать о групповом этапе смысла нет – само как-нибудь пройдется. Когда ты не можешь избавиться от таких мыслей, тяжело сконцентрироваться и уверенно проводить матчи в группе. Именно концентрации не хватило «горожанам» в большинстве эпизодов в игре с «Лионом». Британская команда демонстрировала свое техническое превосходство, показывала выдающуюся скорость, однако без собранности это все может разбиваться об отчаянную или грамотную оборону. «Лион» использовал и то, и другое. По таймам.

Нехватка куража

Про многие великие стадионы говорят, что на них очень тяжело играть, что они обладают особой энергетикой и силой, которую на своих плечах ощущает соперник. Про «Этихад» такого не слышно. И «Манчестер Сити» как-то не слишком удачно играет на своем поле в Лиге чемпионов. Это поражение в данном турнире стало третьим домашним подряд, что для чемпиона Англии и топ-клуба как минимум странно. Почему-то кураж обретают соперники, приезжая в Манчестер, а не сам «Сити». Хозяев охватывает академизм и та самая нехватка концентрации.

Конечно, в большинстве случаев класс позволяет добиваться своего, но случаются и такие осечки. Со счетом 1:2 три последних поединка «Сити» дома проиграл «Лиону», «Ливерпулю» и «Базелю». Да и в группе дома побеждал без особой феерии в прошлом сезоне: 1:0 с «Фейеноордом», 2:1 с «Наполи». Тогда как на выезде «Сити» забил по четыре и «Фейеноорду», и «Наполи», и «Базелю». Гостевая обстановка мобилизует звезд «горожан», они играют более уверенно, ближе к своим истинным способностям.

Время дерзких

Когда кто-то пытается сыграть более-менее открыто в быстрый футбол с «Сити», с «Барселоной», «Реалом» или другим топ-клубом на его поле, чаще всего вспоминается выражение «слабоумие и отвага». А в данном случае можно вспомнить более старое и благородное «смелость города берет». И вот «Сити» смелость «Лиона» взяла. Правда, речь только о первом тайме, конечно. Французская команда сыграла на пределе концентрации, скорости и эффективности. Идеальнее кризисный в целом «Лион», который в чемпионате Франции лишь седьмой, сыграть не мог бы.

Ключевое значение имели несколько решений Женезио. Во-первых, выпустить в центре поля Марсело и Денайе. Эти два рослых парня самоотверженно бросались под все подачи, прострелы, удары, играя отчаянно и на разрыв в каждом эпизоде, как и должны играть центральные защитники, несущие миссию спасения. Во-вторых, сумасшедшая игра центральных полузащитников. Н'Домбеле и Диоп просто передавили звездный центр «Сити» в первом тайме. «Горожане» совершили чуть ли не рекордное количество потерь в середине поля, они не могли в своем привычном спокойном стиле перейти на чужую территорию, перекатывая блаженно мяч.

Цепные псы Женезио кусались, царапались, брыкались и перехватывали этот мяч раз за разом. Помогал им мечтавший играть в чемпионате Англии Фекир, для которого это была отдельная война, благодаря чему слегка ленивый в последнее время Набиль пахал как проклятый. Показывал «Арсеналу» и «Ливерпулю», что они в свое время зря не смогли договориться с «Лионом» по его трансферу. В-третьих, усиление флангов атакующими игроками. Многие удивились, почему вместо техничного дриблера Траоре, который на старте сезона выглядит чуть ли не единственный у «Лиона» хорошо, Женезио выпустил Корне. А потому что Максвел не только в атаке трудился, пусть и выглядел более простым, чем Траоре, но и в обороне успевал помогать изо всех сил, поддерживая Рафаэла и Дюбуа. Вот в этих ключевых точках «Лион» и оказался успешнее помимо того, что в целом сыграл на пределе концентрации. Но нужно, кстати, отметить, что Депай, Ауар и Менди сыграли ниже своих возможностей, то есть все могло быть еще ярче.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 22 (8) – 11 (4)

Удивляться такой разнице не приходится. «Манчестер Сити» на протяжении большей части матча оказывался в положении отыгрывающегося, а сделать так, чтобы такая команда не атаковала и не била - невозможно. Поэтому «Лиону» оставалось делать так, чтобы удары были как можно менее опасными и приходились либо в защитников, либо не были сложными для Лопеша, который, кстати, тоже сыграл блестяще в критический отрезок. «Лион» же продемонстрировал эффективность. Интересно, что в какой-то момент французы даже 3:0 могли вести – если бы Депай не в штангу реализовал свой выход в штрафную.

Владение мячом (точность передач): 69,6% (90%) - 30,4% (76%)

Тоже вполне стандартные цифры для игры с участием «Манчестер Сити». Особенно в положении проигрывающего. При этом по контролю мяча в первом тайме такого разброса, конечно, не было. Там все более-менее равно выглядело. Это после перерыва «Лион» сел в глухую оборону и почти не работал с мячом.

Понятно, что после перерыва при счете 2:0 в пользу «Лиона» пошел совсем другой футбол. Французы отошли назад, чего делать грамотно не умеют. Наверняка они сами испугались того, чего достигли в первом тайме, поэтому вместо дерзкой уверенности, которая царила до перерыва, показывали какую-то робость и боязнь ошибиться, приводящую к дрожи. В таком режиме «Лион» играть не умеет, тем удивительнее, что фору в два мяча не растерял, хотя подвергался немыслимому давлению. Тут нужно снова похвалить Лопеша, конечно, а также вернуться к несобранности «Сити».

Видимо, без нужных слов Гвардиолы «горожане» не смогли необходимым образом перестроиться, поскольку ошибавшийся Делф продолжал это делать, лупя издали куда попало. Креативному центру не хватало свежих идей, чтобы продавить игру. Очагом остроты выступал Стерлинг, потом Сане – они пытались принимать нестандартные решения, совсем эпизодически это делали Давид Сильва и Бернарду Силва. Но этих сумбурных проблесков гениальности не хватило, чтобы дожать уже боящегося и не самого надежного при защите соперника. Героическая победа «Лиона», которая основывается на предельной собранности одних и отсутствии должной концентрации у других. Если этого нет, на одном классе не вырулить.