Кто окажется счастливчиком в Чемпионшипе в конце сезона?!

01 октября 2018, 00:29

Сегодня настало время заглянуть в чемпионшип, уже 10 туров позади, впереди еще 36, можно подвести кое-какие итоги, и сделать прогнозы о повышение в классе, интригу за середину таблицы, и кому будет уготован итоговый вылет. Понятно с каждым туром, с каждым месяцем рисунок борьбы в чемпионате меняется, но обычно, как это бывает лидеры, которые захватили лидерство после 10 туров неизменно доводят начатое до конца, попадают в так называемую шестерку счастливчиков. Первое и второе место прямая путевка наверх, с третьего по шестое борьба в стыковых раундах, конечно клубы, которые чуть ниже отстают по разницы очков и голов навяжут борьбу, и постараются попасть сюда.

Вест Бромвич Альбион.

В прошлом сезоне клуб покинул высший дивизион английского футбола впервые с 2010 года. Клуб не слишком удачно стартовал, была череда увольнений, сначала Тони Пьюлес в ноябре, а после по обоюдному соглашению и Алан Пардью, оставив временным тренером помощника Даррена Мура. При нем клуб в конце сезона воспрял духом, одержав несколько минимальных побед в гостях над «Манчестер Юнайтедом», и «Ньюкаслом», боевая ничья дома 2:2 с «Ливерпулем» и также дома обыграли "Тоттенхэмом с минимальным счетом. Однако это не помогло клубу, и в последнем туре поражение от «Кристал Пэласа» отправило клуб в чемпионшип. С Дарреном Муром, стоит напомнить, что он также с 2001 по 2006 годы выступал за них, был официально назначен тренером клуба, передним естественно поставлена задача, как можно скорее вернутся в АПЛ .

Новый сезон в чемпионшипе неожиданно «дрозды» начали с поражения от «Болтона»0:2, который прошлый сезон чудом избежал вылета в первую лигу. Однако после клуб начал прибавлять, одна из ярких побед была одержана со счетом 7:1 над КПР , не менее сумасшедшей получилась перестрелка с «Норвичем» 4:3 в свою пользу, а в последних трех матчах клуб выходил также победителем. Находясь в хорошей форме возглавляя таблицу с 20 очками, следовательно они продолжат демонстрировать качественный футбол, и будут дальше активно вести борьбу за повышение в классе.

Сможет ли «Вест Бромвич» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

«Лидс Юнайтед».

Многие ждут возвращения их в элиту английского футбола, однако в последнее время они за здравие начинают сезон, а заканчивают за упокой. Они могут как всех удивить, также и облажаться. В прошлом сезоне клуб сначала пригласил Томаса Кристиансена, сменившего Гарри Монка, который в шаге остановился с ними от зоны плей-офф позапрошлом сезоне, и по началу вроде не плохо стартовали, однко ближе к середине сезона, из-за неудовлетворительных результатов дачанин был уволен. Однако еще более непонятная была замена на Пола Хекингботтома, который как-то признался в нелюбви к «Лидсу» возглавляя «Барнсли». В итоге клуб прочно осел в середине таблицы заняв 13 место, хотя до назначение этого специалиста, они в 6 очках находились от зоны плей-офф.

Перед началом нового сезона первое, наверно, что сделал клуб это пригласил Марсело Бьелсу, опытный тренер все же должен помочь им с продвижением на вверх. «Павлины» уверенно стартовали одержав три победы сначала сезона, в том числе над прошлогодним участником АПЛ «Стоком Сити» 3:1. Но уже сейчас клуб забуксовал, возможно ничего серьезного, однако в последних трех матчах клуб по разу: победил, проваливший старт «Престон» 3:0 , проиграл 1:2 «Бирмингем Сити», который в свою очередь одержал только первую, и единственную победу, а также свел в последнем туре игру к ничей 1:1 с «Шеффилдом Уэнсди». И уже сейчас можно сказать, что, и в новом сезоне, если клуб продолжит демонстрировать скачкообразную игру, снова может не только не попасть в АПЛ , но и пролететь мимо плей-офф, оставшись еще на один сезон в чемпионшипе, на данный момент они вторые с 19 очками.

Сможет ли «Лидс» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

«Мидлсбро».

Буквально только недавно клуб возглавляемый пару сезонов Айтором Каранкой, и имея в своих рядах экс-вратаря «Барселоны» Виктора Вальдеса после своего семилетнего скитания в чемпионшипе вернулся в АПЛ , однако они не удержались в элите рухнув обратно вниз. В прошлом сезоне уже во втором эшелоне клуб возглавил Гарри Монк, но специалист провалился буквально сразу, не сумев обеспечить место в первой шестерки, дающей право на повышение в классе, и был уволен. Его сменщиком был назначен Тони Пьюлис, который сумел вернуть клуб в борьбу, завершив прошлый сезон на 5 месте в зоне плей-офф. Однако не сумел пробиться вместе с ними наверх проиграв в первой двух-матчевой игре «Астон Вилле» с общим счетом 1:0.

На сегодняшний день «Боро» имеет в своем активе 19 очков, также продолжает вести борьбу за возвращение в элиту. Стартовав до седьмого тура без поражений, попутно победив прошлогоднего участника АПЛ «Вест Бромвич» минимально 1:0, сохраняет, как и сезоном ранее хорошие шансы на повышение в классе, набрав в последних трех турах 5 очков, расположившись на третьей строчке.

Сможет ли «Мидлсбро» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

Шеффилд Юнайтед.

«Лезвия» последний раз побывали в элите в сезоне 2006/2007 возглавляемые Нил Уорноком нынешнем тренером «Кардифф Сити». Тогда практически сразу лишились своего главного бомбардира Роба Халса, что в итоге и определило их дальнейшую судьбу. Бились они до конца, ведя до последнего матча борьбу за выживание с «Уиган Атлетиком», которому в итоге в последнем 38 туре и проиграют, вернувшись обратно вниз. Пару лет назад они побывали и в первой лиге.

Однако прошлый старт чемпионата, как и сегодняшний начали волнообразно, но большую часть времени находились вблизи плей-офф, однако им удалось занять итоговое 10 место. Старт этого сезона начался с двух поражений, первое им нанес бывший участник АПЛ «Суонси Сити» 1:2, а после последовала сокрушительное поражение 0:3 от «Мидлсбро», стоит отметить, что оба этих соперника также претендуют на повышение в классе. В последних трех турах они набрали 7 очков, выгрызав в двух последних играх победы 3:2 над «Престоном» и «Миллуолом», и сведя матч к безголевой ничей с «Бирминегмом», что позволило уже сегодня подняться в зону плей-офф, остановившись на четвертой строчке с 19 очками. Однако скорей всего о прямом возвращении в элиту говорить не приходиться, для них будет шикарно попасть после 46 туров в зону стыковых матчей. Для подопечных Криса Уайдерла, который их возглавляет уже не один сезон, подняв их из первой лиги, вместе с капитаном и воспитанником Билли Шарпом продолжат тяжелейшую работу и до конца сезона постараются удержать планку .

Сможет ли «Шеффилд Ю.» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

«Норвич Сити».

Последний раз «канарейки» играли в элите сезоне 2015/2016, когда «Лестер» сенсационно стал чемпионом, вернулись обратно вниз за один раз. В прошлом сезоне они играли не слишком уверенно расположившись на 14 строчке второго эшелона, сегодня их по прежнему возглавляет немецкий специалист Даниэль Фарке.

Старт нового сезона для клуба сложился мягко говоря не удачно, в трех первых турах было набрано всего одно очко, но постепенно клуб сумел преодолеть лихорадку на старте сезона и поднялся вверх. В последних играх клуб одержал 4 победы подряд над «Боро», КПР и «Уиганом» 1:0, а также сломив сопротивление 2:1 с «Редингом». Если клуб продолжит сохранять темп, то сможет подняться вверх, на данный момент пятые с 17 очками.

Сможет ли «Норвич.» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

«Брентфорд».

«Пчелы» давненько не играли в высшем дивизионе, последний раз датирован сезоном 1946/1947, сразу после военные годы. В первом же сезоне клуб вылетел обратно во второй дивизион, а наивысшее их достижение датировано аж сезоном 1935/36, тогда клуб занял пятое место в элите. Где-то до середины 50-х годов клуб лет 7 провел во второй лиге, однако в 54 клуб рухнул еще ниже, после произошло реформирование английского футбола в 1958 году, появился 4 дивизион, куда они и попали в начале 60-х. Спустя почти 40 лет они сумели пробиться всего навсего в первый дивизион в 1992 году, сегодня это тот же второй эшелон или чемпиошип. Дальше они так и будут скакать вверх вниз до сих пор не поднявшись в элиту.

Один из клубов так называемых темных лошадок, в прошлом сезоне они заняли 9 строчку, и в итоге в пару очков остановились от зоны плей-офф. Сегодня клуб стартовал с убедительной победы 5:1 над «Ротерхэмом», однако последних трех турах набрали всего два очка сыграв вничью 2:2 с «Редингом», а также с «Ипсвич Таун» 1:1 и проиграли «Дерби Каутнти» 1:3. Наверно им будет труднее всех удержаться в зоне плейофф, расположившись на шестой строчке с 16 очками. Сейчас у них играет французский нападающий Нил Мопи, который является на данный момент лучим бомбардиром сезона в 10 играх 9 голов, что позволяет им вести борьбу за повышение в классе.

Сможет ли «Брентфорд.» попасть в АПЛ в конце сезона: YES/NO?!

И так шесть команд, которые уже ведут борьбу за повышение в классе мы на данном этапе определили, но не стоит забывать, что совсем близко с 16 очками расположились «Суонси Сити», который недавно вылетел из АПЛ под руководством Грэма Поттера будет пытаться вернуться вверх, рядом «Уиган Атлетик», а также «Дерби Каунти», которой возглавляет Фрэнк Лэмпард, с ними совсем недавно выбил из кубка лиги «Манчестер Юнайтед». Нас ждет явно плотное противостояние, однако наверно уже после зимы наступят более четкие рамки.

Стоит сказать пару слов об «Астон Вилле», которая все ищет путь на вверх, и под руководством Стива Брюса снова провалила старт, забуксовав четко по середине таблицы. Уже поговаривали о возможной смене тренера, так еще, и Джон Терри решил не продолжать сотрудничество с клубом, уйдя перед стартом сезона. Но больше всех пока удивил наверно «Сток Сити», который буквально, можно сказать только вчера бороздил АПЛ , доставляя некоторым грандам много неприятностей порой, но сегодня облюбовал 17 строчку. Будем надеяться все же их не постигнет участь «Сандерленда», который также играл недавно в АПЛ , а после быстро проскочив чемпионшип, а сейчас плавает в первой лиге. Кому еще интересен скажем «Халл Сити», который в прошлом сезоне недолго возглавлял Леонид Слуцкий, также ведет борьбу в нижней части таблицы в шаге от зоны вылета. Да и «Рединг» в котором совсем недавно выступал Павел Погребняк расположился внизу, и будет вести борьбу за выживание, эти клубы потеряли качественных игроков, усилений под задачи для повышения в классе не получили, а вот вылететь вполне реально.

Еще хуже обстоят дела у первого чемпиона Англии «Престона», который явно провалил старт барахтаясь на 24 строчке, хотя прошлый сезон довольно хорошо выступили, ворвавшись в первую 10-ку остановившись в шаге от плей-офф. Также пока неудачно выступает «Ипсвич Таун», «трактористы» еще не познали вкуса к победам. Скажем сейчас «Ноттингем Форест» возглавляет Айтор Каранка, на них многие возлагают надежду, может ему удастся еще один клуб поднять в элиту, тем более в минувшее трансферное окно клуб хорошо потратился, и к ним затянуло парочку качественных футболистов. "В прошлом сезоне многих удивил «Миллуолл» шагнув на 8 строчку, но это скорей всего было лишь исключением, сейчас падают вниз, да и «Бирмингем Сити» сменивший только недавно тренера, в последние сезоны все чаще думает о выживании, чем о возвращении в элиту, хотя и одержали неожиданную победу над «Лидсом».

На старте сезона самая длительная победная серия составляет пока 4 матча это проделали «Бристоль Сити», «Мидлсбро», «Норвич Сити» и «Шеффилд Юнайтед», а по 4 поражения на старте выдали КПР и «Престон». А без побед в 10 матчах выделился «Ипсвич».

Мой прогноз, кто поднимется в итоге в АПЛ пускай все же будет: «Лидс Юнайтед», «Дерби Каунти» / «Норвич Сити» и героическое третье место отдам «Брентфорду», кто покинет чемпионшип, пускай будет «Миллуолл», «Ротерхэм» и «Халл Сити».

Можете сами определить тех, кто выйдет в АПЛ , кто в итоге вылетит, или кого вы давно ждете в элите, оставляя комментарии снизу.

ТОП 10 клубов, которых не хватает в АПЛ .

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1065314/bredford-siti-sanderlend