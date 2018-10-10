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Ворота после Акинфеева. Сборная в хороших руках?

10 октября 2018, 12:30
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь

У сборной открыта вакансия основного голкипера. «Соккер.ру» рассуждает о кандидатах и их перспективах, ведь меняют концепцию, а также травмирован новый «номер один».  

Акинфеев был первым номером сборной, независимо от любых факторов. Национальную команду покинул отчасти из-за проблем с коленом, но поскольку стабильно выступает за ЦСКА в разных турнирах, то речь не строго о медицинских показателях.

Решение принято, Игорь больше не голкипер национальной команды. Но Черчесов убеждал остаться, а это значит, что после чемпионата мира – успешного для вратаря, его место в основе по-прежнему не обсуждалось, Лунёв был вторым номером. 

Теперь Андрей первый, но вакансия открыта – всем пора поверить в себя.

Российские вратари очень крутые?

Давайте взглянем на цифры. Если возьмете самые сильные чемпионаты Европы в рейтинге УЕФА, а потом подсчитаете, сколько «сухарей» собрали их голкиперы в новом сезоне, то без удивления заметите в первой десятке четверку голкиперов из РПЛ. Ничего нового – у Акинфеева, Максименко и Лунёва были удачные матчи в еврокубках и РПЛ, Игорь даже от «Реала» не пропускал.

Кроме того, высоко в рейтинге располагается Илья Абаев. И хотя этот голкипер не входит в число кандидатов в сборную – возрастной и не настолько стабильный, как хотелось бы, когда речь о шести «сухих» матчах в 10 турах за «Ростов», то этот показатель повторяет успех самого дорогого голкипера в истории футбола. Кепа за «Челси» в 10 турах тоже собрал 6 матчей без пропущенных мячей. 

Конечно, сам по себе показатель мало о чем говорит. Например, лидирует голкипер киевского «Динамо» Бойко, у которого 11 «сухарей» в 18 сыгранных матчах, а Акинфеев идет вторым - после игры с «Реалом» у него 7 успехов во всех турнирах. При этом к работе тренера Ганчаренко вопросов нет, а тренера Хацкевича в любой момент могут уволить. 

Но когда вратари «тащат» - это круто. В РПЛ сейчас лидерами по сэйвам за игру являются Дюпин из «Анжи» и Левашов из «Арсенала» - много ошибок совершают их защитные линии. Но обратите внимание, что дальше идет Гильерме. Вратарь, вызванный в сборную, собирает по 4.1 сэйва за матч, что даже по меркам топ-5 – много. Например, у основного голкипера «Леванте» 4.6 сэйва за матч, а это рекорд ведущих лиг для стабильных первых номеров. 

Фролов из «Оренбурга», Рыжиков из «Крыльев Советов», Крицюк, Беленов, Коновалов из «Рубина» и Шунин из «Динамо» выдали неплохие старты с большим количеством спасений. При этом ветеран Сергей за сборную больше играть не планировал, поэтому фактически Черчесов выбирал третьего вратаря из списка Крицюк, Беленов, Коновалов и Шунин. Выбрал Антона, которого знает и у которого хватало работы в первой трети чемпионата. 

Почему сборная выживет без Игоря?

Ответ простой – секрет успеха вратаря у сборной России всегда завязан на защите. Когда оборона была неправильно выстроена под конкретного соперника, как в случае с матчем против Коста-Рики, например, или же класс оппонентов был намного выше – как с Бразилией, то даже если бы в первом случае, как и во втором, в воротах был Акинфеев, то его шансы спасти от поражения были бы низкими. 

Вратарь максимум может обеспечить счет 0:0, и то не всегда. Игорь «тащил» с бразильцами, а счет помните? «Селесао» выиграли 0:3. Мало быть таким, как Куртуа – тоже с командой Тите сыграл шикарно, надо иметь в защите тех, кто не допустит явные моменты, а в атаке нужны Де Брюйне и Азар. Так что Игорь делал, что мог – с египтянами, испанцами и хорватами. Но без него, раз любой вратарь сборной России может быть приставлен к стенке защитой, задача Черчесова не меняется. 

Нужно выстраивать мощную командную игру, а не надеяться на чудотворцев. Кроме того, у Акинфеева была плохая привычка единичных ляпов. А каждый, кто его заменит, словно начнет новую эпоху с чистого листа. Как показывают игры против Турции и Чехии, сборная в поисках центральной связки обороны, левого защитника, правильного сочетания в центре поля, поэтому у нового голкипера будет новая защита. И первым в списке идет, конечно же, вратарь «Зенита». 

Лунёв станет первым?

Разговор о вратарях сборной вдвойне актуален, поскольку Лунёв позавчерашнюю тренировку сборной России в Новогорске пропускал из-за полученной травмы. Не покинул расположение сборной, как Ерохин, но пока работает в тренажерном зале. Как помните, Лунёв не подвел с Турцией и не пропускал в матче против Чехии, а его подход – ставка на самоотдачу и концентрацию, подкупает не только Семака. 

Андрея можно ценить за простоту подхода и за взрослое поведение на поле. Забрался на вершину с низов футбола – а думал, что не сможет футбольными заработками погасить кредиты буквально несколько лет назад. Это значит, что в 26 лет воспитанник школы «Торпедо» может ценить нынешний успех сильнее, чем те, кого захваливали с 18 лет, а в двадцать предлагали первый миллион не рублей. 

Появление Лунёва выручает. Всего три года тому назад он неважно играл за «Сатурн» из Раменского, а первый сезон в «Уфе» начал в молодежном составе. Но Андрей заметно прибавил, играет за лидера РПЛ, пропускает мало – это тоже талант, выделяет правильных вратарей для наследования – Облака, Нойера и Де Хеа, а поскольку у него простой, но надежный стиль игры, Черчесов может не переживать. До тех пор, пока у Лунёва нет травм… 

Против Швеции и Турции сыграет Гильерме?

После чемпионата мира потеряли не только Акинфеева, но и Игнашевича с Жирковым. А из-за травмы еще и Кутепова с его перехватами. За год будет вторая смена линии обороны, а поскольку против Швеции и Турции – официальные сложные матчи, да и выход Лунёва под вопросом, то важна готовность Шунина и Гильерме. Кто бы мог подумать, что выбор сократится до ставки на Антона или Маринато? 

Борьба за пост «номер один» в первой сборной России стартовала. В этом случае вкусам Черчесова можно доверять? Бывший голкипер прекрасно знает, в каком психологическом и функциональном состоянии должен быть голкипер, чтобы выбрать его для основы? Ну, как сказать – Габулов был в сборной не для игры, например. А вот Гильерме уже выразил готовность сыграть вместо Лунёва, если у Андрея серьезное повреждение. 

Впрочем, есть загвоздка. Старт «Локомотива» не убедил, как и игра самого бразильского россиянина, невзирая на количество сэйвов. С другой стороны, даже после смены защиты и схемы Гильерме не только брал пенальти, не только пропускал в двух матчах Лиги чемпионов, не только ошибся против «Краснодара», но и собрал столько же «сухих» матчей, как и Лунёв. 

Другое дело, что против одного «Зенита» пропустил целых пять мячей. Но разве лучше было позвать Максименко, Беленова или Крицюка? Вопрос открыт – уже завтра в основе национальной команды может появиться не просто резервист Акинфеева, а даже не резервист Лунёва на чемпионате мира. Новый официальный турнир, новый голкипер и старая задача – не ошибаться в футболке сборной. Надеемся, Лунёв будет готов хотя бы к игре с Турцией, но и со шведами не помешает...

А пока Андрей тренируется по индивидуальной программе – самое время подумать, кто заменит Акинфеева на много лет. Не исключено, что такого голкипера не будет. И тогда шансы целой плеяды вратарей разного возраста принести пользу сборной вырастут. Не забывайте, например, о Селихове. Когда Александр вернется в «Спартаке» – будет кандидатом в сборную. Наступают новые времена. У Лунёва нет такого авторитета, как у Акинфеева, чтобы тренеры сборной или даже клуба считали его незаменимым. Значит, будет честная борьба за первый номер. 

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Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   11 / 876
12 октября в 09:17
Молло,я к вашим не ходок ))
Ты не ходок, Де Зеув - ты бегок )))
Persenchik
Persenchik
11 октября в 05:13
Какая же это потеря. Акинфеев обычный вратарь. Придет другой. И все будет по прежнему. Будет и отбивать, и пропускать. :-)
spartach n1
spartach n1 ответил Snake Plissken
   9 / 876
10 октября в 21:55
А ты уже вернулся из путешествия? Быстро ты )))
Молло,я к вашим не ходок ))
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   30 / 876
10 октября в 21:32
У вас такого чудотворца нет, одни Семьлиховы , "любовники штанг" и "ловец мяча, как мыло в бане", так что ИГОРЯХЕЙТЕРАМ остается только завидовать!))))))))))))

Snake Plissken
Snake Plissken ответил spartach n1
   336 / 876
10 октября в 19:15
Пак,как дела,уже отошло ?))
А ты уже вернулся из путешествия? Быстро ты )))
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
   9 / 876
10 октября в 16:55
Передавай привет Семьлихову )))
Пак,как дела,уже отошло ?))
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   11 / 876
10 октября в 16:43
Передавай привет Семьлихову )))
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
   9 / 876
10 октября в 16:26
Пожелаю новому вратарю сборной России добиться таких же высот как Акинфеев! https://www.youtube.com/watch?v=GgJc54OJIrA
djemStar
djemStar
10 октября в 16:22
Уход Игоря - потеря для сборной. Гиля чудит меньше Лунёва, но чудит. В его возрасте - ну хз, а вот Лунёв молодой. пусть и растёт на ошибках, да побыстрее!)
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил 25процентный клоун
   107 / 876
10 октября в 16:07
а мы о голах вроде))
А ПАОК вас попой при "нулях" из ЛЧ вытолкал? Не, ребята, харэ уже с голландскими желудями, и без них смешно =))))))))
амурец
амурец
   104 / 876
10 октября в 16:01
да неважно кого поставит в ворота уссатый, главное что бы был надёжный
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ОлегаТэ
   54 / 876
10 октября в 16:00
а мы о голах вроде))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил 25процентный клоун
   107 / 876
10 октября в 15:57
паок и англичане нам лишь в двух матчах из четырех забили
25-процентный Клоун, вот роеально рассмешил!
Не забыл, что как раз ПАОК вас из ЛЧ и выпнул???? =D =D =D
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   107 / 876
10 октября в 15:48
Удачи и успеха любому из голкиперов, заменившему Игоря в рамке Сборной.
Надёжности и Уверенности. И всех этих качеств в совокупности настолько, чтобы можно было, в случае чего, "напихать" защитникам "по-матушке", и они услышали...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   263 / 876
10 октября в 15:18
В одно время писали "3..й Игоря, поставьте Рыжикова". Рыжиков тогда тащил, реально тащил. Наверно все помнят тот единственный матч Сергея (товарищеский к слову говоря) - нелепый гол и в принципе неуверенная игра в рамке. К чему это. Можно как угодно тащить в клубе, но стоять на рамке сборной это немного другое, уровень давления просто несоизмерим. Ото всей души надеюсь, что наш номер первый, кем бы он не был, справится с такой задачей.

Ниже вижу коммент про Селихова и Максименко - не совсем понимаю, как вратари,пропускающие 7 за раз и с центра поля могут рассматриваться претендентами
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   41 / 876
10 октября в 14:44
Дай бог, чтобы новый голкипер сборной был бы не хуже Акинфеева. Удачи ему.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил viv
   54 / 876
10 октября в 13:38
поверь,все забыли,вся страна,другие нынче новости,глянь ,кстати,Зенит опозорили
viv
viv ответил 25процентный клоун
   77 / 876
10 октября в 13:36
паок и англичане нам лишь в двух матчах из четырех забили
0:7 от Ливерпуля никто не забыл, или они уже не англичане?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Великолепный
   54 / 876
10 октября в 13:31
если высоти вещь относительная,то падения ближе к фактам,так что от себя пожелаю новому киперу не падать так как это бывало у нервного
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Великолепный
   54 / 876
10 октября в 13:29
только бы не чудил и клоунаду не устраивал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил viv
   54 / 876
10 октября в 13:28
паок и англичане нам лишь в двух матчах из четырех забили
viv
viv ответил parallels
   77 / 876
10 октября в 13:03
смысл статьи? тут всё в две строчки можно уместить без рассуждений, потому что, как ни крути, вратарский резерв был давно обозначен, и усатый отдаст первый номер лунёву, без вариантов. расстрельная должность - я бы хотел видеть в воротах кого-нибудь из спартака, но моё мнение не учитывается)
В воротах кого - нибудь увидишь из спартака в еврокубках, там то же весело, то 0:7, то ПАОК.
parallels
parallels
   5 / 876
10 октября в 12:59
смысл статьи? тут всё в две строчки можно уместить без рассуждений, потому что, как ни крути, вратарский резерв был давно обозначен, и усатый отдаст первый номер лунёву, без вариантов. расстрельная должность - я бы хотел видеть в воротах кого-нибудь из спартака, но моё мнение не учитывается)
oFANATo
oFANATo ответил kts
   176 / 876
10 октября в 12:55
Джанаев
Лунев, к гадалке не ходи, еще в ворота сборной стучится Гильерме.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил spartach n1
10 октября в 12:51
Это ты милостыню насобирал?
Великолепный
Великолепный
   30 / 876
10 октября в 12:50
Пожелаю новому вратарю сборной России добиться таких же высот как Акинфеев!
kts
kts
   325 / 876
10 октября в 12:50
Джанаев
blitz
blitz
   117 / 876
10 октября в 12:47
Удачи Луневу, похоже Черчесов сделает его основным вратарем сборной.
25процентный клоун
25процентный клоун
   54 / 876
10 октября в 12:42
Удачи Максименко и Селихову
spartach n1
spartach n1
   9 / 876
10 октября в 12:36
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