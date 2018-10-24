Синдром Питера Пэна. «Спартак» невозможно тренировать

24 октября 2018, 13:00

После освобождения Карреры обсудим на «Соккер.ру» животрепещущую тему: почему со знаменитым футбольным клубом невыносимо работать?

После «Спартака» попадают в рай

Эмери только что выиграл с «Арсеналом» десять матчей подряд – впервые за одиннадцать лет для клуба, а стиль команды радует глаз. Похожий драйв видели, когда у Венгера получалось. «Тренеришка», как его обозвал в Москве герой этого года, после ухода из «Спартака» выиграл три еврокубка с «Севильей», работал с ПСЖ , а после получил приглашение в Лондон.

Провалился с парижанами в ЛЧ – испанцу не хватило уверенности в себе. Не подумайте, что пример Унаи, или успехи Черчесова на ЧМ -18 со сборной, хотя кроткий наставник не справился в свое время со «Спартаком» и ушел после форменного позора, или даже неплохое начало сезона от «Ростова» Карпина говорят, что все тренеры, работавшие с москвичами после Романцева, были идеальными.

Попадались откровенно слабые специалисты, которым зря верили. Но отдельные тренеры не случайно смогли позже показать больше, чем в «Спартаке». Неудачно завершить работу с «красно-белыми» - не приговор. Причины понятные. Наставники, которые раньше возглавляли клуб, со временем меняются, учитывают ошибки, соревнуются с собой из прошлого.

А у клуба «Спартак» такого умения нет. «Красно-белые» всегда на грани замыкания. Всегда в одних, четко изученных и обозначенных остроумным кругом рамках. Но сейчас от круговорота тренеров в природе откололся сектор. Фанаты, которые носили на руках человека, успешно сделавших восстание рабов лимита чемпионским походом, не отступились от Карреры.

Принципиальный момент – между отставками Черчесова, Лаудрупа, Карпина, Эмери, Якина, Аленичева и Карреры есть разница. Только Валерия Георгиевича любили фанаты, кроме Массимо. Но даже его не обожали так сильно, да и не вел Карпин себя так же. Раньше привычно исключалось, что виноватыми могут быть футболисты и руководители клуба, кроме Федуна – всегда был крайним, что по статусу правильно, а по форме лишь результат его мягкости.

Подходящего тренера не существует

Взрослый известный миру мужик клеится ко всем половозрелым женщинам, которых встречает на пути, но ему все без исключения отказывают. Он сразу делает вывод, что виновата толпа девушек? Ошибается. Вот так и у «Спартака» с тренерами происходит.

Никто не подходит – виноваты все наставники, а не клуб. Люди с синдромом Питера Пэна – мальчики, отказывающиеся взрослеть, если не получают того, чего хотят, обвиняют других, но не себя. Ментальному ребенку сложно признать, что причина в нем, ведь малыш обучается ответственности, а не рождается с мастерством не гадить под себя.

У клуба «Спартак» очевидные проблемы с двумя инструментами прогресса взрослого развивающегося организма. Первая проблема – умение брать ответственность, а не перекладывать ее на других, что в природе любого человека ленивого. Вторая проблема – соревноваться с самим собой из прошлого. А «Спартак» обычно дерется с мельницами, зачастую безуспешно.

Включается дон Кихот родом из Киева, сразу заглядывает в полуфинал Лиги чемпионов «при большом везении». А лучше бы смотрели под ноги, чтобы не падать так часто на ровной дороге. Например, 21 ноября 2012 года Федун на вопрос о будущем тогдашнего тренера сказал буквально следующее: «У Эмери контракт на два года. Будет работать».

Через четыре дня, 25 ноября, испанца убрали прямо в раздевалке после поражения в дерби от «Динамо» 1:5. Футболистов сразу же не разогнали, более сильными не заменили. Тренеров менять дешевле и проще? И по Каррере было сказано летом: «Судьба Массимо не зависит от квалификации ЛЧ , а будет решаться по итогам сезона в конце».

Видать, сезон закончился в октябре, когда до зоны ЛЧ рукой подать, в ЛЕ не все потеряно, а из Кубка России не вылетели. Для «Спартака» наставники всегда расходный материал, а для взрослых клубов – проводники к величию. Все тренеры после Романцева виноваты. Совершили ошибку сапера, согласившись возглавить клуб, где ничего принципиально не меняется.

«Спартак» ищет не учителя, а жертву

Ребенка, который не хочет взрослеть, злят советы взрослых, как себя вести. Меньше играть на приставке, если тебе 30 лет и ты без работы. Меньше гулять и усерднее работать – такие советы вызывают раздражение. «Спартак» тоже часто зло реагирует на правду.

Например, выводы по составу, который Каррера просил усилить, не сделаны. В клубе синдром Питера Пэна не только у части менеджеров – даже у тех, кто выглядит как гангстер, но и у капитана команды. Какое детство должно играть в бане, чтобы написать благодарственный пост Каррере, а потом стирать комментарии его дочери?

Понятно поведение Ещенко – извинился перед наставником лично, помирились. Поэтому Андрей был на прощальной встрече футболистов и Массимо. Это по-мужски, но не инфантильного вокруг «Спартака» привычно мало. Ни один тренер самого высокого уровня не пойдет к «красно-белым», его попросту агент не пустит, разузнав, как построена система управления.

При этом самые наивные или просто корыстные хотят тренировать «Спартак», путая исторический фасад с наполнением культового футбольного клуба. Сам Каррера был слишком добрым – стоило устроить бунт после чемпионства, нужно было добиться увольнения коалиции менеджеров и футболистов, мечтавших об его уходе из зависти. Массимо не хватило дерзости, зато теперь не останется рабом детского «Спартака», стратегически выиграл.

Фанаты клуба, празднуя первое спустя 16 лет чемпионство, мечтали о новых трофеях, не отдавали себе отчет, что дальше могут ждать новые полтора десятилетия без побед. Мало надежды, что традиционные ошибки всего клуба, которые привели к очередной попытке переложить всю ответственность на одного человека, многих отрезвили.

Тренерам пора отказывать Федуну

«Зенит» никому не мешает себя побеждать, даже «Анжи». ЦСКА чуть было не навернулся с кредитного обрыва. «Локомотив» дома собирает меньше зрителей, чем «Урал». А «красно-белых» любит народ, у них длинный список причин быть первыми всегда. Но снова видим отказ от признания общей вины и уход от ответственности.

В сообщение об увольнении Карреры поставили фото арены – словно не опустеет, если совершать столько ляпов, там есть замечательная фраза «тенденции к улучшению нет». А она возможна в клубе, где трофейную концовку прошлого сезона сорвали, когда начали наперегонки увольнять поваров, нутриционистов, водителей, знахарей и настраивать помощников против Карреры?

Возможен прогресс в корпорации, где два ключевых руководителя делали все, чтобы Массимо убрали? Или где привезли готовую замену – человека, который считает себя непризнанным гением. Пора осознать, что за два года Каррере привезли одного классного игрока – Жиго. Но даже уход Промеса не прочитали, адекватную замену лидеру не нашли.

Сейчас не найдут правильного тренера, не надейтесь. Во-первых, такого может не быть в природе. Нужен человек, который уничтожит инфантильный «Спартак». История о мести вечной глупости должна быть личной, а ни одному наемному работнику не хватит авторитета на восстание, ведь его «сольют» по ходу революции. Во-вторых, удачный выбор тренера невозможен, поскольку «Спартак» не умеет выбирать.

После Романцева было двенадцать разных наставников, Рианчо – тринадцатый. Все закончили одинаково. И если до сих пор не дошло, что проблема не в тренерах, то уже не дойдет. Бездарно работают с важными для любого клуба людьми.

Клуб вернулся в привычное состояние

Понятно, что будет со «Спартаком» - очередной перебор наставников в попытке случайно, как с Каррерой, угадать. У команды будут победы – среди фаворитов в РПЛ , но не будет стабильного прогресса. Также понятно, что случилось с Каррерой – Доби свободен. Больше не раб клуба «Спартак», где полтора десятилетия есть все для успехов, кроме железного порядка.

Стоит признать, что Массимо был не совсем способен стать Спартаком без кавычек – принял Рошу и Пашалича, выбрал Петковича, молчал, когда надо было кричать. Но на горизонте нет наставника, который научит клуб взрослому поведению. Тренировать «Спартак» себе дороже, никто, кто имеет хорошую репутацию и ценит ее, не согласится. И это тоже своего рода наказание для клуба за системные ошибки.

Каррера и «Спартак»: от радости до печали

Но инфантильно ведут себя менеджеры и футболисты – многие ошибки личные, не тренерские, а наказывают всегда только тренеров и фанатов. Клуб «Спартак», а не только тренер Каррера, умудрился потерять «золотой дубль». Для его получения хватало побед над «Тосно», «Авангардом», «Локомотивом», «Ахматом» и «Динамо».

Теперь дарят не совсем идеальному «Зениту» первое место, хотя домашних побед над «Ахматом», «Ростовом» и «Арсеналом» хватило бы «Спартаку» для чистого первого места с 27 пунктами с Каррерой на бровке. Нет смысла возглавлять команду, которую не наказали за поражение от «Тосно», ведь между лимитом и тренерами, которые против него, «Спартак» выбор сделал.

Каррера подарил кусочек сезона, когда даже несерьезные футболисты собрались и выдали классику рационального футбола – грузили соперников ударами, выбивали мяч с линии своих ворот, выигрывали в один гол. Задора хватило на пару месяцев. А дальше все посчитали, что умнее Массимо, что именно они являются авторами сказки. Его просьбы не были услышаны – трансферные кампании провальные.

Затем, не исключено, зашевелилась внутри команды известная по истории клуба коалиция «Тренеров в „Спартаке“ меняют футболисты». Результат видите. Суммировав все истории, врагу не пожелаешь возглавлять первую команду такого клуба, настолько большого и не склонного прогрессировать. Тренеры меняются стабильно, не меняется только «Спартак».