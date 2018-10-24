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Синдром Питера Пэна. «Спартак» невозможно тренировать

24 октября 2018, 13:00

После освобождения Карреры обсудим на «Соккер.ру» животрепещущую тему: почему со знаменитым футбольным клубом невыносимо работать? 

После «Спартака» попадают в рай

Эмери только что выиграл с «Арсеналом» десять матчей подряд – впервые за одиннадцать лет для клуба, а стиль команды радует глаз. Похожий драйв видели, когда у Венгера получалось. «Тренеришка», как его обозвал в Москве герой этого года, после ухода из «Спартака» выиграл три еврокубка с «Севильей», работал с ПСЖ, а после получил приглашение в Лондон. 

Провалился с парижанами в ЛЧ – испанцу не хватило уверенности в себе. Не подумайте, что пример Унаи, или успехи Черчесова на ЧМ-18 со сборной, хотя кроткий наставник не справился в свое время со «Спартаком» и ушел после форменного позора, или даже неплохое начало сезона от «Ростова» Карпина говорят, что все тренеры, работавшие с москвичами после Романцева, были идеальными. 

Попадались откровенно слабые специалисты, которым зря верили. Но отдельные тренеры не случайно смогли позже показать больше, чем в «Спартаке». Неудачно завершить работу с «красно-белыми» - не приговор. Причины понятные. Наставники, которые раньше возглавляли клуб, со временем меняются, учитывают ошибки, соревнуются с собой из прошлого. 

А у клуба «Спартак» такого умения нет. «Красно-белые» всегда на грани замыкания. Всегда в одних, четко изученных и обозначенных остроумным кругом рамках. Но сейчас от круговорота тренеров в природе откололся сектор. Фанаты, которые носили на руках человека, успешно сделавших восстание рабов лимита чемпионским походом, не отступились от Карреры. 

Принципиальный момент – между отставками Черчесова, Лаудрупа, Карпина, Эмери, Якина, Аленичева и Карреры есть разница. Только Валерия Георгиевича любили фанаты, кроме Массимо. Но даже его не обожали так сильно, да и не вел Карпин себя так же. Раньше привычно исключалось, что виноватыми могут быть футболисты и руководители клуба, кроме Федуна – всегда был крайним, что по статусу правильно, а по форме лишь результат его мягкости. 

Подходящего тренера не существует

Взрослый известный миру мужик клеится ко всем половозрелым женщинам, которых встречает на пути, но ему все без исключения отказывают. Он сразу делает вывод, что виновата толпа девушек? Ошибается. Вот так и у «Спартака» с тренерами происходит. 

Никто не подходит – виноваты все наставники, а не клуб. Люди с синдромом Питера Пэна – мальчики, отказывающиеся взрослеть, если не получают того, чего хотят, обвиняют других, но не себя. Ментальному ребенку сложно признать, что причина в нем, ведь малыш обучается ответственности, а не рождается с мастерством не гадить под себя. 

У клуба «Спартак» очевидные проблемы с двумя инструментами прогресса взрослого развивающегося организма. Первая проблема – умение брать ответственность, а не перекладывать ее на других, что в природе любого человека ленивого. Вторая проблема – соревноваться с самим собой из прошлого. А «Спартак» обычно дерется с мельницами, зачастую безуспешно. 

Включается дон Кихот родом из Киева, сразу заглядывает в полуфинал Лиги чемпионов «при большом везении». А лучше бы смотрели под ноги, чтобы не падать так часто на ровной дороге. Например, 21 ноября 2012 года Федун на вопрос о будущем тогдашнего тренера сказал буквально следующее: «У Эмери контракт на два года. Будет работать». 

Через четыре дня, 25 ноября, испанца убрали прямо в раздевалке после поражения в дерби от «Динамо» 1:5. Футболистов сразу же не разогнали, более сильными не заменили. Тренеров менять дешевле и проще? И по Каррере было сказано летом: «Судьба Массимо не зависит от квалификации ЛЧ, а будет решаться по итогам сезона в конце». 

Видать, сезон закончился в октябре, когда до зоны ЛЧ рукой подать, в ЛЕ не все потеряно, а из Кубка России не вылетели. Для «Спартака» наставники всегда расходный материал, а для взрослых клубов – проводники к величию. Все тренеры после Романцева виноваты. Совершили ошибку сапера, согласившись возглавить клуб, где ничего принципиально не меняется. 

«Спартак» ищет не учителя, а жертву

Ребенка, который не хочет взрослеть, злят советы взрослых, как себя вести. Меньше играть на приставке, если тебе 30 лет и ты без работы. Меньше гулять и усерднее работать – такие советы вызывают раздражение. «Спартак» тоже часто зло реагирует на правду. 

Например, выводы по составу, который Каррера просил усилить, не сделаны. В клубе синдром Питера Пэна не только у части менеджеров – даже у тех, кто выглядит как гангстер, но и у капитана команды. Какое детство должно играть в бане, чтобы написать благодарственный пост Каррере, а потом стирать комментарии его дочери? 

Понятно поведение Ещенко – извинился перед наставником лично, помирились. Поэтому Андрей был на прощальной встрече футболистов и Массимо. Это по-мужски, но не инфантильного вокруг «Спартака» привычно мало. Ни один тренер самого высокого уровня не пойдет к «красно-белым», его попросту агент не пустит, разузнав, как построена система управления. 

При этом самые наивные или просто корыстные хотят тренировать «Спартак», путая исторический фасад с наполнением культового футбольного клуба. Сам Каррера был слишком добрым – стоило устроить бунт после чемпионства, нужно было добиться увольнения коалиции менеджеров и футболистов, мечтавших об его уходе из зависти. Массимо не хватило дерзости, зато теперь не останется рабом детского «Спартака», стратегически выиграл. 

Фанаты клуба, празднуя первое спустя 16 лет чемпионство, мечтали о новых трофеях, не отдавали себе отчет, что дальше могут ждать новые полтора десятилетия без побед. Мало надежды, что традиционные ошибки всего клуба, которые привели к очередной попытке переложить всю ответственность на одного человека, многих отрезвили. 

Тренерам пора отказывать Федуну

«Зенит» никому не мешает себя побеждать, даже «Анжи». ЦСКА чуть было не навернулся с кредитного обрыва. «Локомотив» дома собирает меньше зрителей, чем «Урал». А «красно-белых» любит народ, у них длинный список причин быть первыми всегда. Но снова видим отказ от признания общей вины и уход от ответственности.

В сообщение об увольнении Карреры поставили фото арены – словно не опустеет, если совершать столько ляпов, там есть замечательная фраза «тенденции к улучшению нет». А она возможна в клубе, где трофейную концовку прошлого сезона сорвали, когда начали наперегонки увольнять поваров, нутриционистов, водителей, знахарей и настраивать помощников против Карреры? 

Возможен прогресс в корпорации, где два ключевых руководителя делали все, чтобы Массимо убрали? Или где привезли готовую замену – человека, который считает себя непризнанным гением. Пора осознать, что за два года Каррере привезли одного классного игрока – Жиго. Но даже уход Промеса не прочитали, адекватную замену лидеру не нашли. 

Сейчас не найдут правильного тренера, не надейтесь. Во-первых, такого может не быть в природе. Нужен человек, который уничтожит инфантильный «Спартак». История о мести вечной глупости должна быть личной, а ни одному наемному работнику не хватит авторитета на восстание, ведь его «сольют» по ходу революции. Во-вторых, удачный выбор тренера невозможен, поскольку «Спартак» не умеет выбирать. 

После Романцева было двенадцать разных наставников, Рианчо – тринадцатый. Все закончили одинаково. И если до сих пор не дошло, что проблема не в тренерах, то уже не дойдет. Бездарно работают с важными для любого клуба людьми. 

Клуб вернулся в привычное состояние

Понятно, что будет со «Спартаком» - очередной перебор наставников в попытке случайно, как с Каррерой, угадать. У команды будут победы – среди фаворитов в РПЛ, но не будет стабильного прогресса. Также понятно, что случилось с Каррерой – Доби свободен. Больше не раб клуба «Спартак», где полтора десятилетия есть все для успехов, кроме железного порядка. 

Стоит признать, что Массимо был не совсем способен стать Спартаком без кавычек – принял Рошу и Пашалича, выбрал Петковича, молчал, когда надо было кричать. Но на горизонте нет наставника, который научит клуб взрослому поведению. Тренировать «Спартак» себе дороже, никто, кто имеет хорошую репутацию и ценит ее, не согласится. И это тоже своего рода наказание для клуба за системные ошибки. 
Каррера и «Спартак»: от радости до печали

Но инфантильно ведут себя менеджеры и футболисты – многие ошибки личные, не тренерские, а наказывают всегда только тренеров и фанатов. Клуб «Спартак», а не только тренер Каррера, умудрился потерять «золотой дубль». Для его получения хватало побед над «Тосно», «Авангардом», «Локомотивом», «Ахматом» и «Динамо».

Теперь дарят не совсем идеальному «Зениту» первое место, хотя домашних побед над «Ахматом», «Ростовом» и «Арсеналом» хватило бы «Спартаку» для чистого первого места с 27 пунктами с Каррерой на бровке. Нет смысла возглавлять команду, которую не наказали за поражение от «Тосно», ведь между лимитом и тренерами, которые против него, «Спартак» выбор сделал. 

Каррера подарил кусочек сезона, когда даже несерьезные футболисты собрались и выдали классику рационального футбола – грузили соперников ударами, выбивали мяч с линии своих ворот, выигрывали в один гол. Задора хватило на пару месяцев. А дальше все посчитали, что умнее Массимо, что именно они являются авторами сказки. Его просьбы не были услышаны – трансферные кампании провальные. 

Затем, не исключено, зашевелилась внутри команды известная по истории клуба коалиция «Тренеров в „Спартаке“ меняют футболисты». Результат видите. Суммировав все истории, врагу не пожелаешь возглавлять первую команду такого клуба, настолько большого и не склонного прогрессировать. Тренеры меняются стабильно, не меняется только «Спартак». 

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Все комментарии
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
27 октября в 22:55
Надо Литейного назначить на пост главного тренера Спартака. Хуже не будет)))
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
27 октября в 22:28
Не хочу болеть за Спартак без Массимо Карреры.
viv
viv
   74 / 801
26 октября в 12:09
Из Спартака все уходят на повышение.
blitz
blitz
   109 / 801
25 октября в 19:24
Федун гений.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил d_fincher
   34 / 801
25 октября в 10:35
Прочитай текст внимательно три раза. Может тогда поймёшь о чем речь.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Tostao
   34 / 801
25 октября в 10:33
Гинер давно такие лекции читает в. Университете.Курс называется "футбольный менеджмент и бизнес' Но туда ходят только студенты, а "светила"вроде Федуна,Геркуса,Миллера и так все знают
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей
25 октября в 09:39
А зачем циркачей тренировать? от этого лучше они выступать не будут. выучили цирковой номер и игрокам спартачей уже не нужен тренер,)
отменый
отменый
25 октября в 01:46
отменная статья
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   657 / 801
25 октября в 01:00
Всё по делу, надеюсь, когда-нибудь все фанаты Спартака перестанут приходить на стадион, с требованием, чтобы Федун продал клуб, может только тогда что-то действительно изменится.
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев
25 октября в 00:15
позор!(((
Tostao
Tostao
   165 / 801
24 октября в 20:58
Пора Гинеру открывать курсы по правильному руководству клуба для таких денежных мешков как Федун, Миллер и т.д.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
24 октября в 19:07
Никто не сможет тренировать Спартак,пока кто-то прислушивается к мнению двух интриганов Ярцева и Романцева-хранителей "спартаковского духа".
64русс
64русс
24 октября в 18:45
всё что про Спартак-всегда смешно
номер 12
номер 12
24 октября в 18:03
"А «красно-белых» любит народ, у них длинный список причин быть первыми всегда"
Горстка людей не считается
МапС
МапС ответил papic337
   287 / 801
24 октября в 17:14
Когда начальник дурак это ещё полбеды. А вот когда дурак с самомнением, то это беда. Что мы в Спартаке и имеем. Федун сделал много полезного для Спартака. Во-первых, построил стадион, один из лучших в России. Во-вторых, вывел детскую академию на совершенно новый уровень. Теперь она одна из лучших в Европе, по крайней мере по инфраструктуре. Провёл масштабную реконструкцию в Тарасовке. Там теперь есть всё необходимое для тренировочного процесса, причём на уровне лучших европейских стандартов. С другой стороны, много ошибок в руководстве самим клубом. Странные люди в руководстве клубом, странные трансферы, странные назначения тренеров и их последующие странные отставки. Нет стратегического плана развития клуба в плане достижения результатов.
Федун любит Спартак, но больше любит свой бизнес. Спартак в бизнесе пока ему не помощник из-за "помощников" Федуна. И к гадалке не ходи. Лёне надо либо избавиться от Спартака, выгодно его продав, либо от своих "помощников".
d_fincher
d_fincher
   104 / 801
24 октября в 16:30
ЦСКА Горина вчера был размазан Ромой, а пишет он про Спартак, как тяжело его, недавнего чемпиона, тренировать. Надо полагать, что тренировать Зенит или Локо, Рубин или Краснодар - легко и просто.
papic337
papic337
   272 / 801
24 октября в 16:20
Когда начальник дурак это ещё полбеды. А вот когда дурак с самомнением, то это беда. Что мы в Спартаке и имеем. Федун сделал много полезного для Спартака. Во-первых, построил стадион, один из лучших в России. Во-вторых, вывел детскую академию на совершенно новый уровень. Теперь она одна из лучших в Европе, по крайней мере по инфраструктуре. Провёл масштабную реконструкцию в Тарасовке. Там теперь есть всё необходимое для тренировочного процесса, причём на уровне лучших европейских стандартов. С другой стороны, много ошибок в руководстве самим клубом. Странные люди в руководстве клубом, странные трансферы, странные назначения тренеров и их последующие странные отставки. Нет стратегического плана развития клуба в плане достижения результатов.
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 801
24 октября в 15:53
Михаил Славнов

Манчини подтвердит!)))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
24 октября в 15:42
    rawer
    rawer
       390 / 801
    24 октября в 15:25
    По делу но врядли когда нибудь дойдет до Федуна, одни и теже ошибки совершает по кругу
    теперь когда он больше не Нольтрофееич тем более самомнение возвысилось начались
    предложения реформы российского футбола

    Умный одну и ту же ошибку совершает один раз
    Дурак всю жизнь
    yasukuni
    yasukuni
       328 / 801
    24 октября в 15:05
    Автор старательно проанализировал все, что писали в комментах на Соккере. Что командой рулят завистливый 11 Татарин, пустая табуретка Зятек, профессиональный холуй Родионов, а надо всем "тренер 10 процентов" Нольтрофеич. И науськанная ими "Ромашка", жрущая одного тренера за другим. Чего ждать от такого компота?!
    denmig
    denmig
       131 / 801
    24 октября в 14:49
    В футболе молодые игроки должны вливаться в игру и учиться у более опытных, которые находятся на пике формы, и которые постепенно сдвигают "старичков" на пенсию. Потом молодые игроки набирают пик формы и постепенно сдвигают тех более опытных, ставших старичками, - на пенсию. Если есть разрыв между этим состоянием , набираются сразу молодые, и они набивают шишки! Вот у коней, например так. И весьма недурно получается. Но теперь вопрос: Каррера попытался сделать тоже самое, и Он же и виноват!? Что вообще за история, когда некая группка-ромашка, не захотела на пенсию подобно братье-березкам итп, а решила пролоббировать себе рабочую пенсию!??? Следуют заветам пенсионного фонда ? Рабочие пенсионеры - это правильно??? Да что за бLя..!??
    А главное - первый противник рабочих пенсионеров на производстве федун - этому способствует? Как нефть качать , так до 30-ти ! Как в футбол играть, так от 30-ти!!!
    Парадокс....
    MALOVAR
    MALOVAR ответил МапС
       3 / 801
    24 октября в 14:40
    придет тренер ,которому нужны деньги и опыт
    parallels
    parallels
       5 / 801
    24 октября в 14:03
    тренер спартака - проклятая должность, у всех всё получается в других местах, в тарасовке только клеймо тренеришки можно заслужить. и началось это в постбромантановые времена, когда они пригласили тренера с именем, кубок уефа брал, а после спартака ваще завершил карьеру тренера - о многом говорит. вот он и проклял, походу, как этот, который из бенфики. проклятие снимается полным расформированием клуба, либо, на худой конец, очищение фнл'ом.
    DDT
    DDT
    24 октября в 13:59
    Куча паредасов в комментариях..... впрочем, ничего нового!
    parallels
    parallels
       5 / 801
    24 октября в 13:52
    да что вы так прицепились к тому, что в клубном твиттере повесили фотку открывашки вместо фотки карреры? не просто же так это делается, объясняю: спартак собираются расформировать, а открывашку превратить в рынок, чтобы хоть как-то отбить вложения в неё и рассчитаться с каррерой по неустойке. поэтому сейчас куда важнее пиарить открывашку перед арендаторами, чем постить карреру. в кои-то веки в спартаке хоть что-то сделали правильно.
    МКС
    МКС
       103 / 801
    24 октября в 13:38
    Обидная статья. Но все по делу.
    МапС
    МапС ответил MALOVAR
       287 / 801
    24 октября в 13:37
    Нам нужен тренер ,который будет регулярно в грубой форме привозить очки с распила и песочницы
    Нам нужен тренер, который может ПНХ Федуна (включая советчиков из директоров), а то и в табло ему (им) зарядить. Но такого нет и не будет.
    Jum13
    Jum13 ответил МапС
       10 / 801
    24 октября в 13:34
    Написано много о том, что и так всем известно. Можно было бы ограничиться одной фразой: "Федун, продай Спартак!"
    Да не продаст он его. А после заявления Алекперова вообще не ясно кто спартаком рулит
    Roger Young
    Roger Young
       621 / 801
    24 октября в 13:27
    Хорошая статья.
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