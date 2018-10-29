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Старые, но не бесполезные. Авторы рекордно возрастных голов

29 октября 2018, 15:35

Клаудио Писарро стал всего лишь вторым человеком, которому удалось отметиться голом в Бундеслиге после 40 лет. «Соккер.ру» вспоминает рекордсменов ведущих чемпионатов Европы.

Бундеслига: Мирко Вотава – в 1996-м забил за «Вердер» в 40 лет 3 месяца и 30 дней.

А вот и нет, Клаудио Писарро не стал самым «древним» забивакой Бундеслиги после гола в ворота «Байера» в матче, который «Вердер» проиграл с теннисным счетом. Перуанский форвард забил в возрасте 40 лет и 25 дней, и это второй результат. Его коллега Мирко Вотава был на три месяца старше, когда поразил ворота «Штутгарта» в 1996-м. Любопытно, что немецкий полузащитник чешского происхождения, как и Писарро, забил свой мяч в составе «Вердера», а третий самый возрастной голеадор Бундеслиги – Манфред Бургсмюллер, семь лет владевший рекордом, тоже отличился в составе «музыкантов», которые своим футболистам в паспорт явно не заглядывают. У Клаудио еще будет возможность потеснить Вотаву с первой строчки, любой гол Писарро в Бундеслиге, забитый после 2 февраля 2019 года сделает его рекордсменом чемпионата Германии с момента основания Бундеслиги. 

АПЛ: Тедди Шерингем – в 2006 году забил за «Вест Хэм» в 40 лет 8 месяцев и 24 дня.

Легендарный английский форвард – единственный, кому удалось отметиться голом в Премьер-Лиге после 40-летнего юбилея. В конце мая 1999-го уже немолодой Шерингем по прозвищу «Медведь» забил один из важнейших мячей в своей карьере, поразив ворота «Баварии» в финале Лиги чемпионов с неожиданной развязкой в пользу МЮ. Тедди покинул «Олд Траффорд» в 35 лет, но после этого еще забивал за «Тоттенхэм», «Портсмут» и «Вест Хэм». Последний гол за «молотобойцев» в АПЛ и стал «тем самым»: Шери отправил мяч в ворота своего бывшего клуба, «Портсмута», и хотя ВХ ту встречу проиграл 1:2, Тедди Шерингем вошел в историю Премьер-Лиги как автор самого «старого» гола. И пока не видно желающих бросить ему вызов.

Испанская Примера: Донато – в 2002 году забил за «Депортиво» в 40 лет 4 месяца и 17 дней.

В Германии, Испании и Англии рекордсмены-ветераны отличались исключительно в проигранных матчах, даже счет везде одинаковый – 1:2. К Вотаве и Шерингему присоединяется Донато. Опорный полузащитник забил за «Депортиво» в ворота «Валенсии», когда ему было за 40 лет. Единственный такой случай в испанской Примере. Донато Гама да Силва – легенда Ла Лиги. Бразилец пять сезонов отыграл в составе «Атлетико» (выиграл два Кубка Короля), а потом десять лет пахал на благо «Депортиво», в составе которого стал чемпионом и завершил карьеру в 2003 году в статусе рекордсмена по количеству игр в Примере среди футболистов, родившихся за пределами Испании. Это уточнение важно, ведь сам Донато стал испанцем по паспорту и в середине 90-х провел за «Красную Фурию» 12 матчей, в которых отметился тремя голами.

Серия A: Свенд Хансен – в 1951 году забил за «Аталанту» в 44 года 9 месяцев и 24 дня.

В Испании и Англии рекорды датированы XXI веком, в Германии знаменательное событие случилось не так давно, а усилиями Клаудио Писарро в ближайшие месяцы может быть установлено новое достижение, а вот самый возрастной гол в Серии A забит в середине XX века. И этот рекорд без зазрения совести и кавычек можно называть вечным. Установил его не какой-нибудь заслуженный дяденька, легенда итальянского футбола или хотя бы отдельно взятого клуба, а датский полузащитник, запомнившийся тем, что оказался в Серии A уже в глубоком ветеранском возрасте. Всего за «Аталанту» Хансен забил 13 мячей, и его последний гол в Серии A в проигранном «Интеру» матче (1:3) вошел в историю. За следующие почти 70 лет ближе всего к Свенду подобрался Алессандро Костакурта, который забил за «Милан», когда ему был 41 год и 25 дней.

Лига 1: Роже Куртуа – в 1956 году забил за «АС Труа Сан-Савен» в 44 года и 4 дня.

Во Франции тоже «старик»-голеадор из середины прошлого столетия. Роже начал забивать с юных лет, которые провел в Швейцарии, где появился на свет, и продолжил до внушительного по футбольным меркам возраста. Карьера однофамильца стража ворот «Реала» и сборной Бельгии длилась 25 лет, за это время он успел наколотить почти 300 голов, и благодаря одному из них вошел в историю Лиги 1. Если не заглядывать в настолько уж бородатые годы, то нужно напомнить, что буквально в апреле этого года футболист-долгожитель Бенжамен Ниве отметился голом в матче за «Труа». Атакующий полузащитник встретил этот знаменательный день в 41 год 3 месяца и 26 дней.

РПЛ: Сергей Наталушко – в 2000-м году забил за «Сатурн» в 39 лет 8 месяцев и 4 дня.

Чемпионату России есть к чему стремиться: если сравнивать с ведущими лигами Старого Света, то только у нас самый пожилой бомбардир не перешагнул рубеж в 40 лет. Вот вам и пенсионный возраст. Наталушко забил важный гол 17 мая 2000 года, убив двух зайцев одним выстрелом: мало того, что переписал свой собственный рекорд, так еще и рекордную серию Руслана Нигматуллина прервал. Кстати, за месяц до этого, 17 апреля, Наталушко стал самым старым автором хет-трика в чемпионатах России. Это достижение, как вы понимаете, тоже непоколебимо по-прежнему.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru
30 октября в 22:04
А почему про Роже Милла не пишут? Он на ЧМ играл, когда ему было за 40 лет и забивал там. "В возрасте 42 лет и 39 дней обновил свой рекорд, который теперь кажется вечным." Рекорд этот по забитию голов на ЧМ в возрасте за 40.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
30 октября в 01:10
Приятно читать такие статьи. Добрые,познавательные,не разжигающие конфликты.
Фата лист
Фата лист
   72 / 801
29 октября в 20:05
Лоськов имел шансы стать самым старым голом, но не срослось.
Стас Марченко
Стас Марченко ответил RomM84
   571 / 801
29 октября в 19:04
40 дней и 25 дней Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1076809/pisarro-klaudio-donato Эммм... А он точно самый возрастной??? И КАК он в таком возрасте смог забить???
исправили
RomM84
RomM84
29 октября в 18:31
40 дней и 25 дней
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1076809/pisarro-klaudio-donato
Эммм... А он точно самый возрастной??? И КАК он в таком возрасте смог забить???
fubh
fubh
29 октября в 15:44
Дорогу пенсионерам!
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